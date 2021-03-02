Відео можливого кнопкодавства під час голосування за Шкарлета намагаються відновити, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що в парламенті намагаються відновити відео голосування за міністра освіти Сергія Шкарлета, на якому могло відбуватися кнопкодавство.
Про це розповів Разумков у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Його зараз намагаються відновити. Тому що ці сервери не перебували в управлінні Верховної Ради. Тобто це є власністю ВР, але вони були в Управлінні державної охорони. І співробітники апарату ВР фізично не могли. Зараз ці сервери по камерах, які стоять у залі, перебувають в управлінні Верховної Ради ... Тому, якщо щось інше трапиться, то ми цю інформацію зможемо оперативно оприлюднити", - сказав Разумков.
Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.
У січні стало відомо, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Шкарлета.
Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з кнопкодавством за Шкарлета зникло і запропонував заслухати з цього приводу начальника управління держохорони Сергія Рудя.
В Управлінні державної охорони заявили, що власником і розпорядником відеозапису є Апарат Верховної Ради України.
Будь ласка, зачекайте...
«Як ми знаємо, нинішня система зобов'язує декларуватися високопосадовців і депутатів усіх рівнів, які подають декларацію один раз на рік.
Новою системою пропонується, щоб всі громадяни нібито «добровільно» зобов'язані були задекларувати своє майно.
До того ж майно, яке менше рівня оподаткування, а саме: 20 м² на квартиру і 200 м² на житловий будинок, незалежно від кількості членів родини, не підлягає оподаткуванню, а все, що вище цього - оподатковується за ставкою 5%.
Це не нульова декларація. Це фактично зобов'язання громадян сплатити податок на майно, яке вони декларують», - переконаний Сергій Соболєв.
На мою думку, це введення «поліцейського режиму», щоб давити людей.
Але Україна - вільна держава, яка не буде жити по законах Північної Кореї», - Сергій Соболєв.