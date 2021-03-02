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Відео можливого кнопкодавства під час голосування за Шкарлета намагаються відновити, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відео можливого кнопкодавства під час голосування за Шкарлета намагаються відновити, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що в парламенті намагаються відновити відео голосування за міністра освіти Сергія Шкарлета, на якому могло відбуватися кнопкодавство.

Про це розповів Разумков у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Його зараз намагаються відновити. Тому що ці сервери не перебували в управлінні Верховної Ради. Тобто це є власністю ВР, але вони були в Управлінні державної охорони. І співробітники апарату ВР фізично не могли. Зараз ці сервери по камерах, які стоять у залі, перебувають в управлінні Верховної Ради ... Тому, якщо щось інше трапиться, то ми цю інформацію зможемо оперативно оприлюднити", - сказав Разумков.

Також читайте: Справа за заявами про кнопкодавство за Шкарлета розслідується, - Венедіктова

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

У січні стало відомо, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Шкарлета.

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з кнопкодавством за Шкарлета зникло і запропонував заслухати з цього приводу начальника управління держохорони Сергія Рудя.

В Управлінні державної охорони заявили, що власником і розпорядником відеозапису є Апарат Верховної Ради України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
к чему этот цирк, Разувков?
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02.03.2021 17:01
+2
хм.. а как вот это "кнопкодавство" назвать !? - «Слуги народа» хотят обложить налогами имущество украинцев и запретить хранить сбережения в валюте...
«Як ми знаємо, нинішня система зобов'язує декларуватися високопосадовців і депутатів усіх рівнів, які подають декларацію один раз на рік.
Новою системою пропонується, щоб всі громадяни нібито «добровільно» зобов'язані були задекларувати своє майно.
До того ж майно, яке менше рівня оподаткування, а саме: 20 м² на квартиру і 200 м² на житловий будинок, незалежно від кількості членів родини, не підлягає оподаткуванню, а все, що вище цього - оподатковується за ставкою 5%.
Це не нульова декларація. Це фактично зобов'язання громадян сплатити податок на майно, яке вони декларують», - переконаний Сергій Соболєв.
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02.03.2021 16:50
+2
«Отака система з чотирьох законопроєктів, яка називається «про добровільність декларування» запроваджується стосовно всіх громадян України без винятку.
На мою думку, це введення «поліцейського режиму», щоб давити людей.
Але Україна - вільна держава, яка не буде жити по законах Північної Кореї», - Сергій Соболєв.
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02.03.2021 16:52
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Вы еще чечетова вспомните . Видео возможного кнопкодавства во время голосования за Шкарлета пытаются восстановить, - Разумков - Цензор.НЕТ 1062
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02.03.2021 16:45 Відповісти
Зелені перенесли злодійскі повадки із криміналу у Верховну раду. Ну, як це відомо, коли записи з камер спостереження зникали ...
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02.03.2021 16:46 Відповісти
хм.. а как вот это "кнопкодавство" назвать !? - «Слуги народа» хотят обложить налогами имущество украинцев и запретить хранить сбережения в валюте...
«Як ми знаємо, нинішня система зобов'язує декларуватися високопосадовців і депутатів усіх рівнів, які подають декларацію один раз на рік.
Новою системою пропонується, щоб всі громадяни нібито «добровільно» зобов'язані були задекларувати своє майно.
До того ж майно, яке менше рівня оподаткування, а саме: 20 м² на квартиру і 200 м² на житловий будинок, незалежно від кількості членів родини, не підлягає оподаткуванню, а все, що вище цього - оподатковується за ставкою 5%.
Це не нульова декларація. Це фактично зобов'язання громадян сплатити податок на майно, яке вони декларують», - переконаний Сергій Соболєв.
показати весь коментар
02.03.2021 16:50 Відповісти
«Отака система з чотирьох законопроєктів, яка називається «про добровільність декларування» запроваджується стосовно всіх громадян України без винятку.
На мою думку, це введення «поліцейського режиму», щоб давити людей.
Але Україна - вільна держава, яка не буде жити по законах Північної Кореї», - Сергій Соболєв.
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02.03.2021 16:52 Відповісти
Противно спостерігати за цією мишачою біганиною. Всрались і переводять стрілки друг на друга.
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02.03.2021 16:51 Відповісти
Чим їх взяв міністр-плагітор не зрозуміло.
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02.03.2021 16:54 Відповісти
У соседского борова спроси про пленки. Он в курсе.
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02.03.2021 16:52 Відповісти
Парламент шахраїв України.
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02.03.2021 16:56 Відповісти
А які такі шпійони пробралися в серверну Верховної Ради і його пошкодили? Версій небагато.
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02.03.2021 16:58 Відповісти
ЗеДебилы. Больше сказать нечего... Відео можливого кнопкодавства під час голосування за Шкарлета намагаються відновити, - Разумков - Цензор.НЕТ 3178
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02.03.2021 17:00 Відповісти
к чему этот цирк, Разувков?
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02.03.2021 17:01 Відповісти
абанародавать. а слабо одразу в онлайн? приховувати ж нічого. навіть ківі і добкіну за колоною.
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02.03.2021 17:26 Відповісти
этого видео хоть жопой жри что он идиота клеит
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02.03.2021 18:08 Відповісти
БАРАНЫ. ПЕРЕГОЛОСУЙТЕ..не надо выдумывать колесо. оно создано.
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03.03.2021 07:59 Відповісти
 
 