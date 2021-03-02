Видео возможного кнопкодавства во время голосования за Шкарлета пытаются восстановить, - Разумков

Председатель Верхвоной Совета Дмитрий Разумков говорит, что в парламенте пытаются восстановить видео по голосованию за министра образования Сергея Шкарлета, на котором могло происходить кнопкодавство.

Об этом рассказал Разумков в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Его сейчас пытаются восстановить. Потому что эти серверы не находились в управлении Верховной Рады. То есть это является собственностью ВР, но они находились в Управлении государственной охраны. И сотрудники аппарата ВР физически не могли. Сейчас эти серверы по камерам, которые находятся в зале находятся в управлении Верховной Рады ... поэтому если что-то другое случится, то мы эту информацию сможем оперативно обнародовать", - сказал Разумков.

Напомним, 17 декабря 2020 г. Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

В январе 2021 г. стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с кнопкодавством за Шкарлета исчезло и предложил заслушать по этому поводу начальника управления госохраны Сергея Рудя.

В Управлении государственной охраны заявили, что владельцем и распорядителем видеозаписи является Аппарат Верховной Рады Украины.