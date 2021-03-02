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Новости Политика Украины
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Видео возможного кнопкодавства во время голосования за Шкарлета пытаются восстановить, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Видео возможного кнопкодавства во время голосования за Шкарлета пытаются восстановить, - Разумков

Председатель Верхвоной Совета Дмитрий Разумков говорит, что в парламенте пытаются восстановить видео по голосованию за министра образования Сергея Шкарлета, на котором могло происходить кнопкодавство.

Об этом рассказал Разумков в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Его сейчас пытаются восстановить. Потому что эти серверы не находились в управлении Верховной Рады. То есть это является собственностью ВР, но они находились в Управлении государственной охраны. И сотрудники аппарата ВР физически не могли. Сейчас эти серверы по камерам, которые находятся в зале находятся в управлении Верховной Рады ... поэтому если что-то другое случится, то мы эту информацию сможем оперативно обнародовать", - сказал Разумков.

Напомним, 17 декабря 2020 г. Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

В январе 2021 г. стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с кнопкодавством за Шкарлета исчезло и предложил заслушать по этому поводу начальника управления госохраны Сергея Рудя.

В Управлении государственной охраны заявили, что владельцем и распорядителем видеозаписи является Аппарат Верховной Рады Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
к чему этот цирк, Разувков?
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02.03.2021 17:01
+2
хм.. а как вот это "кнопкодавство" назвать !? - «Слуги народа» хотят обложить налогами имущество украинцев и запретить хранить сбережения в валюте...
«Як ми знаємо, нинішня система зобов'язує декларуватися високопосадовців і депутатів усіх рівнів, які подають декларацію один раз на рік.
Новою системою пропонується, щоб всі громадяни нібито «добровільно» зобов'язані були задекларувати своє майно.
До того ж майно, яке менше рівня оподаткування, а саме: 20 м² на квартиру і 200 м² на житловий будинок, незалежно від кількості членів родини, не підлягає оподаткуванню, а все, що вище цього - оподатковується за ставкою 5%.
Це не нульова декларація. Це фактично зобов'язання громадян сплатити податок на майно, яке вони декларують», - переконаний Сергій Соболєв.
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02.03.2021 16:50
+2
«Отака система з чотирьох законопроєктів, яка називається «про добровільність декларування» запроваджується стосовно всіх громадян України без винятку.
На мою думку, це введення «поліцейського режиму», щоб давити людей.
Але Україна - вільна держава, яка не буде жити по законах Північної Кореї», - Сергій Соболєв.
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02.03.2021 16:52
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Вы еще чечетова вспомните . Видео возможного кнопкодавства во время голосования за Шкарлета пытаются восстановить, - Разумков - Цензор.НЕТ 1062
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02.03.2021 16:45 Ответить
Зелені перенесли злодійскі повадки із криміналу у Верховну раду. Ну, як це відомо, коли записи з камер спостереження зникали ...
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02.03.2021 16:46 Ответить
хм.. а как вот это "кнопкодавство" назвать !? - «Слуги народа» хотят обложить налогами имущество украинцев и запретить хранить сбережения в валюте...
«Як ми знаємо, нинішня система зобов'язує декларуватися високопосадовців і депутатів усіх рівнів, які подають декларацію один раз на рік.
Новою системою пропонується, щоб всі громадяни нібито «добровільно» зобов'язані були задекларувати своє майно.
До того ж майно, яке менше рівня оподаткування, а саме: 20 м² на квартиру і 200 м² на житловий будинок, незалежно від кількості членів родини, не підлягає оподаткуванню, а все, що вище цього - оподатковується за ставкою 5%.
Це не нульова декларація. Це фактично зобов'язання громадян сплатити податок на майно, яке вони декларують», - переконаний Сергій Соболєв.
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02.03.2021 16:50 Ответить
«Отака система з чотирьох законопроєктів, яка називається «про добровільність декларування» запроваджується стосовно всіх громадян України без винятку.
На мою думку, це введення «поліцейського режиму», щоб давити людей.
Але Україна - вільна держава, яка не буде жити по законах Північної Кореї», - Сергій Соболєв.
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02.03.2021 16:52 Ответить
Противно спостерігати за цією мишачою біганиною. Всрались і переводять стрілки друг на друга.
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02.03.2021 16:51 Ответить
Чим їх взяв міністр-плагітор не зрозуміло.
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02.03.2021 16:54 Ответить
У соседского борова спроси про пленки. Он в курсе.
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02.03.2021 16:52 Ответить
Парламент шахраїв України.
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02.03.2021 16:56 Ответить
А які такі шпійони пробралися в серверну Верховної Ради і його пошкодили? Версій небагато.
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02.03.2021 16:58 Ответить
ЗеДебилы. Больше сказать нечего... Відео можливого кнопкодавства під час голосування за Шкарлета намагаються відновити, - Разумков - Цензор.НЕТ 3178
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02.03.2021 17:00 Ответить
к чему этот цирк, Разувков?
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02.03.2021 17:01 Ответить
абанародавать. а слабо одразу в онлайн? приховувати ж нічого. навіть ківі і добкіну за колоною.
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02.03.2021 17:26 Ответить
этого видео хоть жопой жри что он идиота клеит
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02.03.2021 18:08 Ответить
БАРАНЫ. ПЕРЕГОЛОСУЙТЕ..не надо выдумывать колесо. оно создано.
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03.03.2021 07:59 Ответить
 
 