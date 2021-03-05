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Данілов: потрібно проаналізувати, чи не стоять за вироком Стерненку замовники

Данілов: потрібно проаналізувати, чи не стоять за вироком Стерненку замовники

Секретар РНБО Олександр Данілов не виключає, що рішення суду, яким одеського активіста Сергія Стерненка засуджено до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини, може бути результатом виконання політичного замовлення.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це питання доволі непросте. Не зовсім зрозуміло, чому вирок оголошено саме зараз. Це якраз питання до суддів. Суд триває вже п’ять років, вирок могли оголосити ще у 2016 чи 2017 роках, але дотягнули аж до сьогодні й оголосили 23 лютого. Усі знаємо – що це за день і яке свято дехто святкує. Це – рішення суду, я не можу сказати, що воно нам подобається чи ні. Але ми звертаємо на це увагу, аналізуємо, систематизуємо і дивимося, чи за ним не можуть стояти якісь замовники",- зазначив Данілов.

Торкаючись роботи судової гілки влади в Україні секретар РНБО зазначив, що усіх суддів в один ряд ставити не можна, але окремі їх рішення є "кричущими".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирок Стерненку: Суд не розглядатиме клопотання про звільнення з-під варти. ДОКУМЕНТ

"Трапляються дивні речі, коли за один і той самий злочин один суддя може дати сім років ув’язнення, а інший – звільнити від кримінальної відповідальності. Це проблема, яку складно пояснити суспільству. Крім того, у нас судові справи можуть тягнутися роками, п’ять-шість років... Ненормально, коли людина сім-вісім років перебуває під слідством і не знає, яким буде вирок",- констатував Данілов.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) вирок (1064) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+17
Ріф вже більше року сидить лише тому, що його назвали винуватим рюкзаков та пісюніст, а не суд.
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05.03.2021 19:09
+15
_Да ежу ясно: стоят! Ведь если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно. Весь этот блудняк не имеет ничего общего ни с законом, ни с правом, ни, тем паче, со справедливостью. Это нападение бандитов в форме и при госдолжностях на Стерненко, они взяли его в плен и держат в своём бандистком логове.
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05.03.2021 19:07
+14
Догрались клоуни з посадкою патріотів. Європа і Америка заговорили про замовлене судилище.


Дело Стеренко: Зеленский рискует сделать первый шаг к своему Майдану - Deutsche Welle
https://www.dw.com/ru/kommentarij-prigovor-sternenko-prigovor-vsej-sudebnoj-sisteme-ukrainy/a-56734502
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05.03.2021 19:09
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Почни з онан-варвара. він же ківа вушанка. він же задрот
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05.03.2021 19:04 Відповісти
_Да ежу ясно: стоят! Ведь если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно. Весь этот блудняк не имеет ничего общего ни с законом, ни с правом, ни, тем паче, со справедливостью. Это нападение бандитов в форме и при госдолжностях на Стерненко, они взяли его в плен и держат в своём бандистком логове.
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05.03.2021 19:07 Відповісти
понятно, где ослоё.ы зелёные просрали, высылают Данилова, "восстановить порядок", старая пластинка ...
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05.03.2021 19:07 Відповісти
Данилов: нужно проанализировать, не стоят ли за приговором Стерненко заказчики - Цензор.НЕТ 8840
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05.03.2021 19:08 Відповісти
Догрались клоуни з посадкою патріотів. Європа і Америка заговорили про замовлене судилище.


Дело Стеренко: Зеленский рискует сделать первый шаг к своему Майдану - Deutsche Welle
https://www.dw.com/ru/kommentarij-prigovor-sternenko-prigovor-vsej-sudebnoj-sisteme-ukrainy/a-56734502
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05.03.2021 19:09 Відповісти
Самальотікі Мертвечука улєтєлі, Сетрненка Генеральна Лярва посадила, Рейтинг у соцопитуваннях підйом у Вови замутив- А ТУТ ***** МУХА!!!
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05.03.2021 19:21 Відповісти
Дойче велле газпромовская контора
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06.03.2021 11:53 Відповісти
«Німе́цька хви́ля» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Deutsche Welle) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 німецька державна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового теле-радіо консорціуму https://uk.wikipedia.org/wiki/ARD ARD . Правління знаходиться в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD Бонні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F телевізійний підрозділ DW-TV розташований у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Берліні . Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82 інтернет -пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською .
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06.03.2021 14:38 Відповісти
Ріф вже більше року сидить лише тому, що його назвали винуватим рюкзаков та пісюніст, а не суд.
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05.03.2021 19:09 Відповісти
Зашевелилось кубло!.
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05.03.2021 19:14 Відповісти
Данилов.. дошло?
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05.03.2021 19:15 Відповісти
Да хер там - дають задню, бо ж почувають буде пи-юлина
Там же все на ручном управлении.
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05.03.2021 20:34 Відповісти
Стоят.
На очереди Соколова.
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05.03.2021 19:15 Відповісти
Секретарь СНБО Александр Данилов не исключает, что решение суда, которым одесский активист Сергей Стерненко приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за похищение человека, может быть результатом выполнения политического заказа . Что там происходит? Все сошли с ума?Источник: https://censor.net/ru/n3251777
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05.03.2021 19:15 Відповісти
_Там происходит (произошло) госизмена и захват власти над Украиной врагами народа и Украины, грабителями и бандитами.
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05.03.2021 19:19 Відповісти
Когда именно?
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05.03.2021 19:26 Відповісти
Так,мабуть Янелох з Портянкою й замовили,а даунецький суддя прочитав.
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05.03.2021 19:26 Відповісти
зашевелилися щури
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05.03.2021 19:17 Відповісти
А Ви є проніцатєльні, пане Данілов). А замовників назвете?! Нуууу, давайте вже...
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05.03.2021 19:18 Відповісти
а до цього в імітацією патріотичного підйому гралися- соціологи Рейтингу навіть бали Вавці підняли - БУ-ГА-ГА, як тут кажуть-пишуть
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05.03.2021 19:19 Відповісти
Настоящие заказчики и организаторы - в кремле. В Украине их местные слуги - исполнители.
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05.03.2021 19:20 Відповісти
і луснув патріатіческій санкційний мильний пузир Вовкі - как в лужу пукнул...
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05.03.2021 19:24 Відповісти
осла рятує від пробіжки до ростову тільки ковід...
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05.03.2021 19:32 Відповісти
Данилов: нужно проанализировать, не стоят ли за приговором Стерненко заказчики - Цензор.НЕТ 7544
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05.03.2021 19:33 Відповісти
Вообще-то , когда уже больше года сажают подряд одного за другим защитников Украины, то странно, что у Данилова только теперь появилось подозрение, что это заказные уголовные дела. Но, уже хорошо то, что это подозрение возникло...Похоже, Данилов, один из самых адекватных в этом правительстве клоунов. Задайся тогда ещё вопросом, почему Пианист вернул своей правой рукой предателя украинцев, товарища Татарова ? И почему главным прокурором на самом деле в стране является не Венедиктова , а подонок времён Януковича, товарищ Портнов ? А все остальные во власти у них на подтансовке..И в первую очередь сам Пианист.
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05.03.2021 20:11 Відповісти
Вообще-то это не безобидные, смешные клоуны - а враги!
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05.03.2021 20:16 Відповісти
Дело состряпано на коленках! Стерненко сделал для Одессы больше чем Зеленский за всю жизнь. Кто поверит что ПС похищал этого козла за 300 гр. ? !!!
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05.03.2021 20:14 Відповісти
Этот вопрос довольно непростой. Не совсем понятно, почему приговор объявлен именно сейчас. Это как раз вопрос к судьям. Суд продолжается уже пять лет, приговор могли объявить еще в 2016 или 2017 годах, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем, что это за день и какой праздник некоторые празднуют. Это - решение суда, я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, не могут ли стоять за ним какие-то заказчики", - отметил Данилов.Источник: https://censor.net/ru/n3251777

Так посадить продажных судей.
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05.03.2021 20:51 Відповісти
Вы прям такой наивный...
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05.03.2021 21:43 Відповісти
это вы недопонимаете, что судьи могут продаваться в обе стороны
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05.03.2021 22:14 Відповісти
Заказчик Бенядиктова и Ко.
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05.03.2021 20:57 Відповісти
Заказчики ті,хто мріяв покласти Одесу до ніг путіна---------------https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbestpost.net.ua%2Fnews%2Fya-xochu-schob-vc-pobachili-ce-v-deo-schob-t-xto-ne-v-kupc-odec-kix-cppav-koli-bagatoticyachniy-natovp-ppopoc-yc-kix-agpecivnix-lyudey-kpokuvala-vulicyami-odeci-z-ppapopami-roc-stal-na-717%3Ffbclid%3DIwAR0OfcWKGz8q1B8XeeAEKPSzwNifw8PUEHXg4H5ePfQNPT2n2ik-6vU5FuU&h=AT1b_DNTvlWHQ59BDiZGEADZ-8CPhDWeSSwx2H3kcvizOmlIjSb9viRh-***************************************************************************&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2vrX904xOjVzVDHSX_5Mv12_U0MSDoNtKqz45ungWcHuJkugFyDqUQpUcYq8MYDiqKx91zHU8CQdd9s64dNpD8IJ6sQ3js-0FZNjMm4WDbyOVG-Z2nRXd-3XL8gRJaSThmLnzqoQC-tvtxErC4jAFyINwwu5es1P4gG0RZmrr5rH5EQkTF4vpGySt0tF3QSA_GF-oXTt1w
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06.03.2021 06:23 Відповісти
Подейкують люди що та квартальна свора теж на замовленя з за кордону бєньою поставлена длязручності керування і грабування народу України.
А ще подейкують що вони всякими номерами шоу ,наприклад вбивством шеремета барановірусом, тепер стерненком мозґи лоршарам притрушують шоб розвести їх то на землю,то на вакцини, то на газ.
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05.03.2021 21:51 Відповісти
Головне не дати суддям втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає.
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05.03.2021 23:37 Відповісти
А прокуроры? А оваков? Гринпоц?
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06.03.2021 10:35 Відповісти
зеленский скот и подонок
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06.03.2021 07:01 Відповісти
Это понятно.
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06.03.2021 10:34 Відповісти
А то, что дату вынесения приговора перенесли, именно, на 23 февраля не доказательство? Хоть и не документальное, но и ослу должно быть понятно.
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06.03.2021 10:13 Відповісти
 
 