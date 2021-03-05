Данілов: потрібно проаналізувати, чи не стоять за вироком Стерненку замовники

Секретар РНБО Олександр Данілов не виключає, що рішення суду, яким одеського активіста Сергія Стерненка засуджено до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини, може бути результатом виконання політичного замовлення.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це питання доволі непросте. Не зовсім зрозуміло, чому вирок оголошено саме зараз. Це якраз питання до суддів. Суд триває вже п’ять років, вирок могли оголосити ще у 2016 чи 2017 роках, але дотягнули аж до сьогодні й оголосили 23 лютого. Усі знаємо – що це за день і яке свято дехто святкує. Це – рішення суду, я не можу сказати, що воно нам подобається чи ні. Але ми звертаємо на це увагу, аналізуємо, систематизуємо і дивимося, чи за ним не можуть стояти якісь замовники",- зазначив Данілов.

Торкаючись роботи судової гілки влади в Україні секретар РНБО зазначив, що усіх суддів в один ряд ставити не можна, але окремі їх рішення є "кричущими".

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"Трапляються дивні речі, коли за один і той самий злочин один суддя може дати сім років ув’язнення, а інший – звільнити від кримінальної відповідальності. Це проблема, яку складно пояснити суспільству. Крім того, у нас судові справи можуть тягнутися роками, п’ять-шість років... Ненормально, коли людина сім-вісім років перебуває під слідством і не знає, яким буде вирок",- констатував Данілов.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.