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Данилов: нужно проанализировать, не стоят ли за приговором Стерненко заказчики

Данилов: нужно проанализировать, не стоят ли за приговором Стерненко заказчики

Секретарь СНБО Александр Данилов не исключает, что решение суда, которым одесский активист Сергей Стерненко приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за похищение человека, может быть результатом выполнения политического заказа.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос довольно непростой. Не совсем понятно, почему приговор объявлен именно сейчас. Это как раз вопрос к судьям. Суд продолжается уже пять лет, приговор могли объявить еще в 2016 или 2017 годах, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем, что это за день и какой праздник некоторые празднуют. Это - решение суда, я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, не могут ли стоять за ним какие-то заказчики", - отметил Данилов.

Касаясь работы судебной ветви власти в Украине, секретарь СНБО отметил, что всех судей в один ряд ставить нельзя, но отдельные их решение является "кричащими".

Читайте на Цензор.НЕТ: Представительство ЕС о приговоре Стерненко: Украинская власть должна обеспечить надлежащее судебное рассмотрение

"Бывают странные вещи, когда за одно и то же преступление один судья может дать семь лет тюрьмы, а другой - освободить от уголовной ответственности. Это проблема, которую сложно объяснить обществу. Кроме того, у нас судебные дела могут тянуться годами, по пять-шесть лет... Ненормально, когда человек семь-восемь лет находится под следствием и не знает, каким будет приговор", - констатировал Данилов.

Также на Цензор.НЕТ: Фигуранта "дела Стерненко" Демчука заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) приговор (1211) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+17
Ріф вже більше року сидить лише тому, що його назвали винуватим рюкзаков та пісюніст, а не суд.
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05.03.2021 19:09
+15
_Да ежу ясно: стоят! Ведь если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно. Весь этот блудняк не имеет ничего общего ни с законом, ни с правом, ни, тем паче, со справедливостью. Это нападение бандитов в форме и при госдолжностях на Стерненко, они взяли его в плен и держат в своём бандистком логове.
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05.03.2021 19:07
+14
Догрались клоуни з посадкою патріотів. Європа і Америка заговорили про замовлене судилище.


Дело Стеренко: Зеленский рискует сделать первый шаг к своему Майдану - Deutsche Welle
https://www.dw.com/ru/kommentarij-prigovor-sternenko-prigovor-vsej-sudebnoj-sisteme-ukrainy/a-56734502
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05.03.2021 19:09
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Почни з онан-варвара. він же ківа вушанка. він же задрот
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05.03.2021 19:04 Ответить
_Да ежу ясно: стоят! Ведь если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно. Весь этот блудняк не имеет ничего общего ни с законом, ни с правом, ни, тем паче, со справедливостью. Это нападение бандитов в форме и при госдолжностях на Стерненко, они взяли его в плен и держат в своём бандистком логове.
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05.03.2021 19:07 Ответить
понятно, где ослоё.ы зелёные просрали, высылают Данилова, "восстановить порядок", старая пластинка ...
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05.03.2021 19:07 Ответить
Данилов: нужно проанализировать, не стоят ли за приговором Стерненко заказчики - Цензор.НЕТ 8840
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05.03.2021 19:08 Ответить
Догрались клоуни з посадкою патріотів. Європа і Америка заговорили про замовлене судилище.


Дело Стеренко: Зеленский рискует сделать первый шаг к своему Майдану - Deutsche Welle
https://www.dw.com/ru/kommentarij-prigovor-sternenko-prigovor-vsej-sudebnoj-sisteme-ukrainy/a-56734502
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05.03.2021 19:09 Ответить
Самальотікі Мертвечука улєтєлі, Сетрненка Генеральна Лярва посадила, Рейтинг у соцопитуваннях підйом у Вови замутив- А ТУТ ***** МУХА!!!
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05.03.2021 19:21 Ответить
Дойче велле газпромовская контора
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06.03.2021 11:53 Ответить
«Німе́цька хви́ля» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Deutsche Welle) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 німецька державна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового теле-радіо консорціуму https://uk.wikipedia.org/wiki/ARD ARD . Правління знаходиться в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD Бонні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F телевізійний підрозділ DW-TV розташований у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Берліні . Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82 інтернет -пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською .
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06.03.2021 14:38 Ответить
Ріф вже більше року сидить лише тому, що його назвали винуватим рюкзаков та пісюніст, а не суд.
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05.03.2021 19:09 Ответить
Зашевелилось кубло!.
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05.03.2021 19:14 Ответить
Данилов.. дошло?
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05.03.2021 19:15 Ответить
Да хер там - дають задню, бо ж почувають буде пи-юлина
Там же все на ручном управлении.
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05.03.2021 20:34 Ответить
Стоят.
На очереди Соколова.
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05.03.2021 19:15 Ответить
Секретарь СНБО Александр Данилов не исключает, что решение суда, которым одесский активист Сергей Стерненко приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за похищение человека, может быть результатом выполнения политического заказа . Что там происходит? Все сошли с ума?Источник: https://censor.net/ru/n3251777
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05.03.2021 19:15 Ответить
_Там происходит (произошло) госизмена и захват власти над Украиной врагами народа и Украины, грабителями и бандитами.
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05.03.2021 19:19 Ответить
Когда именно?
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05.03.2021 19:26 Ответить
Так,мабуть Янелох з Портянкою й замовили,а даунецький суддя прочитав.
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05.03.2021 19:26 Ответить
зашевелилися щури
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05.03.2021 19:17 Ответить
А Ви є проніцатєльні, пане Данілов). А замовників назвете?! Нуууу, давайте вже...
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05.03.2021 19:18 Ответить
а до цього в імітацією патріотичного підйому гралися- соціологи Рейтингу навіть бали Вавці підняли - БУ-ГА-ГА, як тут кажуть-пишуть
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05.03.2021 19:19 Ответить
Настоящие заказчики и организаторы - в кремле. В Украине их местные слуги - исполнители.
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05.03.2021 19:20 Ответить
і луснув патріатіческій санкційний мильний пузир Вовкі - как в лужу пукнул...
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05.03.2021 19:24 Ответить
осла рятує від пробіжки до ростову тільки ковід...
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05.03.2021 19:32 Ответить
Данилов: нужно проанализировать, не стоят ли за приговором Стерненко заказчики - Цензор.НЕТ 7544
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05.03.2021 19:33 Ответить
Вообще-то , когда уже больше года сажают подряд одного за другим защитников Украины, то странно, что у Данилова только теперь появилось подозрение, что это заказные уголовные дела. Но, уже хорошо то, что это подозрение возникло...Похоже, Данилов, один из самых адекватных в этом правительстве клоунов. Задайся тогда ещё вопросом, почему Пианист вернул своей правой рукой предателя украинцев, товарища Татарова ? И почему главным прокурором на самом деле в стране является не Венедиктова , а подонок времён Януковича, товарищ Портнов ? А все остальные во власти у них на подтансовке..И в первую очередь сам Пианист.
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05.03.2021 20:11 Ответить
Вообще-то это не безобидные, смешные клоуны - а враги!
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05.03.2021 20:16 Ответить
Дело состряпано на коленках! Стерненко сделал для Одессы больше чем Зеленский за всю жизнь. Кто поверит что ПС похищал этого козла за 300 гр. ? !!!
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05.03.2021 20:14 Ответить
Этот вопрос довольно непростой. Не совсем понятно, почему приговор объявлен именно сейчас. Это как раз вопрос к судьям. Суд продолжается уже пять лет, приговор могли объявить еще в 2016 или 2017 годах, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем, что это за день и какой праздник некоторые празднуют. Это - решение суда, я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, не могут ли стоять за ним какие-то заказчики", - отметил Данилов.Источник: https://censor.net/ru/n3251777

Так посадить продажных судей.
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05.03.2021 20:51 Ответить
Вы прям такой наивный...
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05.03.2021 21:43 Ответить
это вы недопонимаете, что судьи могут продаваться в обе стороны
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05.03.2021 22:14 Ответить
Заказчик Бенядиктова и Ко.
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05.03.2021 20:57 Ответить
Заказчики ті,хто мріяв покласти Одесу до ніг путіна---------------https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbestpost.net.ua%2Fnews%2Fya-xochu-schob-vc-pobachili-ce-v-deo-schob-t-xto-ne-v-kupc-odec-kix-cppav-koli-bagatoticyachniy-natovp-ppopoc-yc-kix-agpecivnix-lyudey-kpokuvala-vulicyami-odeci-z-ppapopami-roc-stal-na-717%3Ffbclid%3DIwAR0OfcWKGz8q1B8XeeAEKPSzwNifw8PUEHXg4H5ePfQNPT2n2ik-6vU5FuU&h=AT1b_DNTvlWHQ59BDiZGEADZ-8CPhDWeSSwx2H3kcvizOmlIjSb9viRh-***************************************************************************&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2vrX904xOjVzVDHSX_5Mv12_U0MSDoNtKqz45ungWcHuJkugFyDqUQpUcYq8MYDiqKx91zHU8CQdd9s64dNpD8IJ6sQ3js-0FZNjMm4WDbyOVG-Z2nRXd-3XL8gRJaSThmLnzqoQC-tvtxErC4jAFyINwwu5es1P4gG0RZmrr5rH5EQkTF4vpGySt0tF3QSA_GF-oXTt1w
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06.03.2021 06:23 Ответить
Подейкують люди що та квартальна свора теж на замовленя з за кордону бєньою поставлена длязручності керування і грабування народу України.
А ще подейкують що вони всякими номерами шоу ,наприклад вбивством шеремета барановірусом, тепер стерненком мозґи лоршарам притрушують шоб розвести їх то на землю,то на вакцини, то на газ.
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05.03.2021 21:51 Ответить
Головне не дати суддям втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає.
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05.03.2021 23:37 Ответить
А прокуроры? А оваков? Гринпоц?
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06.03.2021 10:35 Ответить
зеленский скот и подонок
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06.03.2021 07:01 Ответить
Это понятно.
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06.03.2021 10:34 Ответить
А то, что дату вынесения приговора перенесли, именно, на 23 февраля не доказательство? Хоть и не документальное, но и ослу должно быть понятно.
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06.03.2021 10:13 Ответить
 
 