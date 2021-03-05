Данилов: нужно проанализировать, не стоят ли за приговором Стерненко заказчики

Секретарь СНБО Александр Данилов не исключает, что решение суда, которым одесский активист Сергей Стерненко приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за похищение человека, может быть результатом выполнения политического заказа.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос довольно непростой. Не совсем понятно, почему приговор объявлен именно сейчас. Это как раз вопрос к судьям. Суд продолжается уже пять лет, приговор могли объявить еще в 2016 или 2017 годах, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем, что это за день и какой праздник некоторые празднуют. Это - решение суда, я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, не могут ли стоять за ним какие-то заказчики", - отметил Данилов.

Касаясь работы судебной ветви власти в Украине, секретарь СНБО отметил, что всех судей в один ряд ставить нельзя, но отдельные их решение является "кричащими".

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"Бывают странные вещи, когда за одно и то же преступление один судья может дать семь лет тюрьмы, а другой - освободить от уголовной ответственности. Это проблема, которую сложно объяснить обществу. Кроме того, у нас судебные дела могут тянуться годами, по пять-шесть лет... Ненормально, когда человек семь-восемь лет находится под следствием и не знает, каким будет приговор", - констатировал Данилов.

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.