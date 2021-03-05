УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9752 відвідувача онлайн
Новини Вирок Стерненку
5 573 28

Вирок Стерненку: Суд не розглядатиме клопотання про звільнення з-під варти. ДОКУМЕНТ

Вирок Стерненку: Суд не розглядатиме клопотання про звільнення з-під варти. ДОКУМЕНТ

Суддя залишив клопотання про звільнення активіста Сергія Стерненка з-під варти без розгляду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram-каналі активіста.

"Клопотання про звільнення Сергія Стерненка з-під варти суд розглядати не буде. Слідчий суддя Осик залишив клопотання без розгляду, оскільки, на його думку, Сергій сьогодні не був у приміщенні Приморського суду, а весь час перебував у СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що "поки адвокати чекали розгляд клопотання, Сергія без попередження відвезли в СІЗО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко подав апеляцію на вирок

Вирок Стерненку: Суд не розглядатиме клопотання про звільнення з-під варти 01

Зазначимо, сьогодні Стерненко подав апеляцію на вирок.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

Автор: 

суд (11664) Стерненко Сергій (384)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
СТЕРНЕНКО З СУДУ: ВОНИ НАС БОЯТЬСЯ! ТЕРМІНОВЕ ЗВЕРНЕННЯ!

https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk
Приговор Стерненко: Суд не будет рассматривать ходатайство об свобождении из-под стражи - Цензор.НЕТ 2000
показати весь коментар
05.03.2021 17:12
+9
Вот вам , благодарность от гниды зелемойского! Где сметуны , голосовавшие за табуретку какламоя ??? Кто сейчас 😈
показати весь коментар
05.03.2021 17:14
+8
В чому Стерненко завинив перед владою ЗЕ? В тому що у 2014-му став активним учасником Революції Гідності, очолив одеський обласний осередок "Правого Сектору". На той момент Сергієві було 18 років. Він брав участь у травневих подіях в Одесі 2014-го року. Так, він організував та брав активну участь у в багатьох акціях в Одесі, зокрема, так звана "сміттєва люстрація", зривах концертів Ані Лорак, Світлани Лободи, Костянтина Райкіна та інших. Так, на початку 2014 року, коли в Одесі розпочалася військова операція "русская весна", навіть міліція перейшла на сторону ворога, такі люди як Стерненко цю весну там зупинили, зупинили путінську терористичну організацію Маркова "родіна". Цих людей потрібно нагороджувати орденами і медалями, а не судити. Якби не Стерненко то в Одесі було б те саме що сьогодні в Донецьку. Ви судите Стерненка, а міліціонерів які були під присягою і начепили на себе георгіївські стрічки вже судили ? На жаль, сьогодні пропутінська влада Києва бере реванш за програш "родіни" в Одесі в 2014 році. Боротьба не закінчена. Слава Україні! Героям слава!
показати весь коментар
05.03.2021 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прикольно ?
показати весь коментар
05.03.2021 17:12 Відповісти
Зебілам - так. Але сміятися найкраще у самому кінці. І підозрюю, що до того часу зебілам буде вже не до сміху.
показати весь коментар
05.03.2021 17:23 Відповісти
СТЕРНЕНКО З СУДУ: ВОНИ НАС БОЯТЬСЯ! ТЕРМІНОВЕ ЗВЕРНЕННЯ!

https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk
Приговор Стерненко: Суд не будет рассматривать ходатайство об свобождении из-под стражи - Цензор.НЕТ 2000
показати весь коментар
05.03.2021 17:12 Відповісти
Что такое КРИВОСУДИЕ?
показати весь коментар
05.03.2021 17:12 Відповісти
те, за що ви всі, 73/43%зебіли, галасували
показати весь коментар
05.03.2021 17:25 Відповісти
ты 50-й% зебил ты самоучка
показати весь коментар
05.03.2021 17:34 Відповісти
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/20870 вкотре підтвердив істину стосовно хронічного дебілізму в їх середовищі
показати весь коментар
05.03.2021 17:48 Відповісти
а будку судьи не забыли обработать противопожарным составом?
чы вся ватка огнеупорная?
показати весь коментар
05.03.2021 17:13 Відповісти
Вот вам , благодарность от гниды зелемойского! Где сметуны , голосовавшие за табуретку какламоя ??? Кто сейчас 😈
показати весь коментар
05.03.2021 17:14 Відповісти
Судді, мабуть, мають надію, що народ, коли буде судити на майдані, їх підведе під амністію.
показати весь коментар
05.03.2021 17:19 Відповісти
Не судіть зебілів і зєлєботів. У них нині траур. Санкції Держдепу проти Коломойського залишають перших без мрії, а других - без зарплати.
показати весь коментар
05.03.2021 17:26 Відповісти
Не дадим Серуньку в обиду!
показати весь коментар
05.03.2021 17:34 Відповісти
Тебя уже природа обидела.
показати весь коментар
05.03.2021 17:41 Відповісти
Іванов ! Іди У СРАКУ !
показати весь коментар
05.03.2021 18:02 Відповісти
А чи не можна їх поміняти місцями? Стерненка та суддя маю на увазі...
показати весь коментар
05.03.2021 17:34 Відповісти
О как: если из СИЗО в СИЗО возить - можно эти "клопотання" мурыжить вечно? Не знал.
показати весь коментар
05.03.2021 17:35 Відповісти
Адвокат подаючи клопотання про звільнення не з'ясував в юрисдикції якого суду знаходиться СІЗО????
Не вірю.
Подаючи клопотання з порушенням територіальної юрисдикції адвокат не знав, що його залишать без розгляду?????
Не вірю.
Адвокат ніколи не читав ст.206КПК ????
Точно не вірю.
На біса він тоді це клопотання подавав...
показати весь коментар
05.03.2021 17:51 Відповісти
Тоді протести будуть не зовсім мирними !

Свободу Сергію Стерненко !
Свободу ВСІМ політв"язням !
показати весь коментар
05.03.2021 18:06 Відповісти
Это будет долго и нудно. Как с Антоненко. И закончится одинаково. Условным "Ростовым" для зелени. Если так можно назвать петлю на их шеях.
показати весь коментар
05.03.2021 18:13 Відповісти
В чому Стерненко завинив перед владою ЗЕ? В тому що у 2014-му став активним учасником Революції Гідності, очолив одеський обласний осередок "Правого Сектору". На той момент Сергієві було 18 років. Він брав участь у травневих подіях в Одесі 2014-го року. Так, він організував та брав активну участь у в багатьох акціях в Одесі, зокрема, так звана "сміттєва люстрація", зривах концертів Ані Лорак, Світлани Лободи, Костянтина Райкіна та інших. Так, на початку 2014 року, коли в Одесі розпочалася військова операція "русская весна", навіть міліція перейшла на сторону ворога, такі люди як Стерненко цю весну там зупинили, зупинили путінську терористичну організацію Маркова "родіна". Цих людей потрібно нагороджувати орденами і медалями, а не судити. Якби не Стерненко то в Одесі було б те саме що сьогодні в Донецьку. Ви судите Стерненка, а міліціонерів які були під присягою і начепили на себе георгіївські стрічки вже судили ? На жаль, сьогодні пропутінська влада Києва бере реванш за програш "родіни" в Одесі в 2014 році. Боротьба не закінчена. Слава Україні! Героям слава!
показати весь коментар
05.03.2021 19:26 Відповісти
зажмурити треба трухана
показати весь коментар
05.03.2021 19:31 Відповісти
Ось и закрийте их там в готели
показати весь коментар
05.03.2021 19:32 Відповісти
Суд небудет рассматривать -нет бабла у Стерненка-будет рассматривать у дипломатов которы возят контробас за бугор
показати весь коментар
05.03.2021 19:40 Відповісти
Позор Зеленскому! Позор суду!!!
показати весь коментар
05.03.2021 20:05 Відповісти
Ну что, Сергей, не помогли тебе извинения перед зелохом?
Злопамятное чмо не простило тебе оскорбления (не то, что Порох)

Или, может, не перед тем ты извинился?
показати весь коментар
05.03.2021 23:34 Відповісти
СЕРГІЯ СТЕРНЕНКА В ПРЕЗИДЕНТИ!!! Він знає, вміє та має досвід поводження з ворогами України! «Пора! - мне шепчет голос тайный, Пора губить врагов Украйны!» - Рылеев КФ.
показати весь коментар
06.03.2021 12:09 Відповісти
суддя дочєкається нової влади...
показати весь коментар
10.03.2021 12:07 Відповісти
 
 