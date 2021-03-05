Вирок Стерненку: Суд не розглядатиме клопотання про звільнення з-під варти. ДОКУМЕНТ
Суддя залишив клопотання про звільнення активіста Сергія Стерненка з-під варти без розгляду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram-каналі активіста.
"Клопотання про звільнення Сергія Стерненка з-під варти суд розглядати не буде. Слідчий суддя Осик залишив клопотання без розгляду, оскільки, на його думку, Сергій сьогодні не був у приміщенні Приморського суду, а весь час перебував у СІЗО", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що "поки адвокати чекали розгляд клопотання, Сергія без попередження відвезли в СІЗО".
Зазначимо, сьогодні Стерненко подав апеляцію на вирок.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.
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чы вся ватка огнеупорная?
Не вірю.
Подаючи клопотання з порушенням територіальної юрисдикції адвокат не знав, що його залишать без розгляду?????
Не вірю.
Адвокат ніколи не читав ст.206КПК ????
Точно не вірю.
На біса він тоді це клопотання подавав...
Свободу Сергію Стерненко !
Свободу ВСІМ політв"язням !
Злопамятное чмо не простило тебе оскорбления (не то, что Порох)
Или, может, не перед тем ты извинился?