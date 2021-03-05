Вирок Стерненку: Суд не розглядатиме клопотання про звільнення з-під варти. ДОКУМЕНТ

Суддя залишив клопотання про звільнення активіста Сергія Стерненка з-під варти без розгляду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram-каналі активіста.

"Клопотання про звільнення Сергія Стерненка з-під варти суд розглядати не буде. Слідчий суддя Осик залишив клопотання без розгляду, оскільки, на його думку, Сергій сьогодні не був у приміщенні Приморського суду, а весь час перебував у СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що "поки адвокати чекали розгляд клопотання, Сергія без попередження відвезли в СІЗО".

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Зазначимо, сьогодні Стерненко подав апеляцію на вирок.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.