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Новини Вирок Стерненку
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Стерненко подав апеляцію на вирок

Стерненко подав апеляцію на вирок

Активіст і блогер Сергій Стерненко, засуджений до 7 років позбавлення волі у справі про викрадення депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича, оскаржив судовий вирок.

"Стерненко вже подав апеляцію! Вона, серед іншого, зупиняє набрання вироком чинності (ст. 400 КПК). Вимагаємо негайного звільнення з-під варти", - вказується в повідомленні на телеграм-каналі Стерненка в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що адвокати активіста також працюють над своїми апеляційними скаргами.

В оприлюдненому тексті апеляційної скарги Стерненко наполягає, що суддя не зробив судовий розгляд всеосяжно, його висновки не відповідають фактичним обставинам справи. Крім того, він заявив про порушення суддею Кримінального процесуального кодексу та неправильне застосування норм Кримінального кодексу України.

Стерненко подав апеляцію на вирок 01
Стерненко подав апеляцію на вирок 02

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

Читайте: Нацполіція заперечує тиск на другого засудженого у "справі Стерненка" Демчука

Автор: 

апеляція (502) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+27
Сидеть должны одесские сепаратисты, Труханов со своей бандой и менты с прокурорами, которые фальсифицировали все дела против Стерненка !
А да, еще и донецкий судья-сталинист/ленинец !
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05.03.2021 16:12
+10
Сергій Стерненко закликав людей виходити на акції протесту в Україні 8 та 9 березня

"Я чув, що 8 та 9 числа будуть проходити акції в Україні на підтримку політично ув'язнених, на підтримку в тому числі Андрія Антоненка, який я нагадаю вже більше року без жодного доказу провини знаходиться зв ґратами і я закликаю вас, друзі, обов'язково туди виходити, тому що ми маємо боротися за свої права. Якщо ми не будемо боротися, то у нас їх просто заберуть", - додав активіст.
8 березня протестувальники вирішили пікетувати державну дачу Володимира Зеленського. Збір оголошено на 16:00 біля метро "Видубичі".
9 березня активісти вирішили влаштувати збір біля "Президент Готелю" на вулиці Госпітальній.
"Там відбудеться з'їзд суддів, на якому хочуть обрати нових членів найвищого суддівського органу Вищої ради правосуддя та одного суддю до Конституційного Суду України. Саме недоброчесні судді у цих органах забезпечують суддівське свавілля та відсутність справедливості в країні", - пояснили організатори акції
"У громадськості єдиний заклик - не проводити з'їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ. Інакше суддівська мафія і надалі братиме українців в заручники своїми рішеннями, віддаляючи нас від цивілізованого світу."
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05.03.2021 16:19
+8
для кого розбудовувати? для аваковцев, для зеленых порноактрис, для кернесят , для ахмета с коломойшей итд.
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05.03.2021 16:44
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И продолжает верить в хорошего лоха, которого дурит его окружение ....

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https://twitter.com/24JDI @24JDI

Стерненко з зали суду: зелемойський є заручником ситуації, тому що люди з його оточення переписали вирок.
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05.03.2021 16:11 Відповісти
До речі, зебілам можна радіти. Торнадівців випустять. Я давно пропонував Руслана Онищенка, отого, з вібратором, поставити генпрокурором.
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05.03.2021 16:38 Відповісти
Якби ж то він "відпрацьовував" по зебілах ..., він буде виконувати замовлення Офісу колаборантів.
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05.03.2021 16:45 Відповісти
О, той напрацює!
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05.03.2021 16:48 Відповісти
Сидеть должны одесские сепаратисты, Труханов со своей бандой и менты с прокурорами, которые фальсифицировали все дела против Стерненка !
А да, еще и донецкий судья-сталинист/ленинец !
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05.03.2021 16:12 Відповісти
Жопревич очевидно должен сидеть.
Но у этого психопата политических связей было достаточно чтобы перевестись с Донецка не куда-нибудь а в Одессу.
Поэтому очень сомнительно что Жопревича кто-либо посадит. Думаю что он будет беспредельничать в Приморке как минимум до следующих выборов.
Радует хотя бы то что с делом Стерненка он засветился в народе и стал публичным.
Ибо он сознательно занимает должность для того чтобы судить патриотов Украины и осудил уже многих невиновных
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05.03.2021 18:15 Відповісти
краще зажмурити ворогів
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05.03.2021 19:38 Відповісти
Оставлю себе образец апелляционной жалобы, на всякий случай.
Вдруг, пригодится.
Грамотно составлена.
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05.03.2021 16:17 Відповісти
Сергій Стерненко закликав людей виходити на акції протесту в Україні 8 та 9 березня

"Я чув, що 8 та 9 числа будуть проходити акції в Україні на підтримку політично ув'язнених, на підтримку в тому числі Андрія Антоненка, який я нагадаю вже більше року без жодного доказу провини знаходиться зв ґратами і я закликаю вас, друзі, обов'язково туди виходити, тому що ми маємо боротися за свої права. Якщо ми не будемо боротися, то у нас їх просто заберуть", - додав активіст.
8 березня протестувальники вирішили пікетувати державну дачу Володимира Зеленського. Збір оголошено на 16:00 біля метро "Видубичі".
9 березня активісти вирішили влаштувати збір біля "Президент Готелю" на вулиці Госпітальній.
"Там відбудеться з'їзд суддів, на якому хочуть обрати нових членів найвищого суддівського органу Вищої ради правосуддя та одного суддю до Конституційного Суду України. Саме недоброчесні судді у цих органах забезпечують суддівське свавілля та відсутність справедливості в країні", - пояснили організатори акції
"У громадськості єдиний заклик - не проводити з'їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ. Інакше суддівська мафія і надалі братиме українців в заручники своїми рішеннями, віддаляючи нас від цивілізованого світу."
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05.03.2021 16:19 Відповісти
Давайте вже розбудовувати державу, а не мітингувати. У нас добре виходить спротив проти всього, навіть позитивного, але не влаштовуючого політичних опонентів, і дуже погано - зробити щось добре і корисне для людей,держави.
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05.03.2021 16:35 Відповісти
для кого розбудовувати? для аваковцев, для зеленых порноактрис, для кернесят , для ахмета с коломойшей итд.
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05.03.2021 16:44 Відповісти
Ну, якщо ти не знаєш для кого- то мітингуй! Це добре діло! і прибуткове для таких, як ти.
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05.03.2021 16:49 Відповісти
Провокатор? Ви вже наробили досить доброго і корисного для людей!
Шоб ви повиздихали суки.
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05.03.2021 17:40 Відповісти
Ти також у відомостях на роздачу? Чи ви одне і те спме?
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05.03.2021 17:46 Відповісти
очередной любитель мира иди гуляй в рашу
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05.03.2021 18:30 Відповісти
О, ще одного побрили!
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05.03.2021 18:38 Відповісти
смокчи, підкацапник, хєра
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05.03.2021 19:39 Відповісти
Ви що, всі з одної відомості?? Фантастика!
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05.03.2021 19:44 Відповісти
Яких відомостях? Яка роздача?
Порохобота понесло... пане очнісь ти сереш
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05.03.2021 19:48 Відповісти
З ким розбудовувати? З Портновим, Татаровим, Єрмаком? Вони будують Малоросійський федеральний округ РФ.
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05.03.2021 17:16 Відповісти
Микола ! Так будуй,не строчи тут строчки !
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05.03.2021 17:53 Відповісти
Я будую! В межах своїх повноважень і можливостей. Не хаяв і не буду хаяти зусилля жодної влади, якщо ці зусилля були, є і будуть продуктивними і корисними для України і людей. Не продавався за гроші і не зачаровувався піар-співом претендентів на владу.
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05.03.2021 18:06 Відповісти
Миколо ! Так тобі краще на росію ! Там теж "будують туалети на вулицях", а головне !!! мовчать!
Україна - не росія ! Українці за свої права боротимуться завжди !
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05.03.2021 18:15 Відповісти
Ти , або погано розумієш, або навмисне не замічаєш: я писав що не хаяв дій, які були продуктивними і корисними. В діях нинішньої влади я вбачаю багато нового і позитивного( при наявності недоліків і помилок). Звісно, що помилок не роблять тільки ті, хто основною роботою вбачає ходіння по мітингам та займається виключно критиканством. Реукомендую до перегляду "Собаче серце".
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05.03.2021 18:37 Відповісти
А ! Ну тоді все зрозуміло !
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05.03.2021 18:45 Відповісти
НЕ впевнений, але і то добре
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05.03.2021 19:40 Відповісти
якби не ті не мітингували, то зелені не були би при владі, а ти прокурва як був гівном так і будеш
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05.03.2021 19:41 Відповісти
Ок!, добро із запашком!
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05.03.2021 19:43 Відповісти
СТЕРНЕНКО З СУДУ: ВОНИ НАС БОЯТЬСЯ! ТЕРМІНОВЕ ЗВЕРНЕННЯ!

https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk

Стерненко подав апеляцію на вирок - Цензор.НЕТ 500
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05.03.2021 17:18 Відповісти
«Милый дедушка, Константин Макарыч! И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался»
Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых.
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»
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05.03.2021 16:23 Відповісти
Александр Кондуктор ! Іди у сраку ! Онучок !

Твій дід Мазай !
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05.03.2021 17:45 Відповісти
Кажуть що його вже опустили..... тому і "здулися" протести...
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05.03.2021 16:41 Відповісти
Bodya Srachkovski,а нам кажуть,що ти перманентно "опущенный" !
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05.03.2021 17:42 Відповісти
сподіваюсь в апеляції скасують попередній нікчемний вирок
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05.03.2021 16:41 Відповісти
волю Сергію Стерненку!
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05.03.2021 16:53 Відповісти
Стерненко з зали суду: зелемський є заручником ситуації, тому що люди з його оточення переписали вирок.
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05.03.2021 17:01 Відповісти
Передайте тАварищу сталину......!
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05.03.2021 17:04 Відповісти
Человек нарушивший ЗАКОН вне зависимости патриот он или нет обязан нести наказание. P.S. Для тех кто сейчас начнет "плеваться слюной" я в мае 2014 с оружием в руках уже защищал Украину для того что Украина была по настоящему европейским государством где те кто нарушил Закон обязаны нести наказание. Стерненко если считает себя невиновным так пусть обжалует приговор по сути и не вмешивает политику.
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05.03.2021 17:07 Відповісти
В 14 сей персонаж по притонам патриотично марафет рассовывал.
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05.03.2021 17:13 Відповісти
і ти у тіх притонах марафет купував ?
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05.03.2021 17:35 Відповісти
Кримінальна справа № 42014160010000024 від 28.02.2014 года.
Видихай повільно, бо серце стане.
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05.03.2021 18:07 Відповісти
Svobodu Sternenko !
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05.03.2021 17:17 Відповісти
Закон нарушил судья.
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05.03.2021 17:19 Відповісти
Як би ти дійсно у 2014 р. "захищав" Україну - то був би на стороні Стерненка,а не портнова і проросійської вати. Так-що краще не звизди !
В нас вже є один "БОЄВОЙ АФІЦЕР-Люся" !
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05.03.2021 17:34 Відповісти
Якби він був дійсно "патріотом" він би був в банді "Поплавка" як дупоголово-кривоокий Сірьожа і торгував би спайсом)))
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05.03.2021 18:12 Відповісти
Обезьянка которая рассматривала дело Стерненка осудила его не за нарушение закона а за то что он был патриотом Украины. И санкцию ему влепила наибольшую.
Я не отрицаю того что Стерненко мог быть виновен, однако тот факт что судья-коммунист рассматривал дело в отношении украинского националиста уже свидетельствует что суд был несправедливым.
Дело Стерненка должно быть пересмотрено по сути, а Жопревич должен быть уволен в дисциплинарном порядке (за то что не заявил самоотвод и сокрыл от общества свои коммунистические предубеждения для рассмотрения дела в отношении украинского националиста)
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05.03.2021 18:10 Відповісти
Тягнибок и Ярош просрали революцию
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05.03.2021 17:35 Відповісти
Тягнибок и Ярош просрали революцию
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05.03.2021 17:36 Відповісти
ну і до чого тут Тягнибок ?
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05.03.2021 17:48 Відповісти
Пояснюю -Революцийни сили Тягнибока и Яроша писля революции могли зробити ревраду -на перехидный период -всих хто був замишаний в кражах хабарах пид суд -раду пид суд теж всих судив пидсудкив теж пидсуд -тики ревсуд миг щось зминыты на краще -тепер ни
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05.03.2021 20:02 Відповісти
тягнибок продал а ярош под эгидой сбу не мог по другому
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05.03.2021 18:28 Відповісти
Жопревич конечно черт лысый.
Будучи ярым коммунистом в процессе судилища над патриотами он со смачной издевкой и с ироническим тоном произносит проходя мимо них "слава украине" при каждом заходе в зал суда
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05.03.2021 18:06 Відповісти
Обидно , но если в стране сменится власть, вся эта судейская шобла разлетится по миру, кто в Ростов, кто в Испанию.
Но надеюсь у одного, по пути в аэропорт, заглохнет авто и долго по ветру будет носить загаженную судейскую мантию как напоминание, что и на земле может вершиться Высший Суд
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05.03.2021 18:12 Відповісти
билецкий с нацкорпусом и рахитная свобода локти кусают читая текс апелляции Серёжи Стерненко, вот насколько Стерненко умнее их мусорских подстилок
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05.03.2021 18:27 Відповісти
Хочу сказати, хто такий суддя Попревич. Це тварь і корупціонер з Донецька, який працював у суді Київського району. Моя мати колись зустрілася з цією "нечистю" у суді,та ось цей суддя знущався з матері, інваліда, яка ледь ходила, постійно переносив слухання і було зрозуміло, що брав хабарі від енергоаудит, з якими судилася моя мати. А потім ще обманув, сказав, що залишить справу без розгляду, через що моя мати втратила нагоду отримати моральну компенсацію через неправомірні дії компанії. Вона навіть скаржилася председателю суда через дії Попревича, але там вони були всі,по'язані, так що скарга нічого не дала. Нарешті мати виграла суд, хоча це дуже позначилося на ії здоров'ї.
А зараз ця гнида судить людину, Стерненка, який захищався, на якого тричи було скоєно напад. Так про яку чесність судді може йти мова? І перебралася ж така падлюка з Донецька!!!
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05.03.2021 22:52 Відповісти
Свободу Стерненко, бандитам - тюрьмы
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05.03.2021 22:58 Відповісти
 
 