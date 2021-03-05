Стерненко подав апеляцію на вирок

Активіст і блогер Сергій Стерненко, засуджений до 7 років позбавлення волі у справі про викрадення депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича, оскаржив судовий вирок.

"Стерненко вже подав апеляцію! Вона, серед іншого, зупиняє набрання вироком чинності (ст. 400 КПК). Вимагаємо негайного звільнення з-під варти", - вказується в повідомленні на телеграм-каналі Стерненка в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що адвокати активіста також працюють над своїми апеляційними скаргами.

В оприлюдненому тексті апеляційної скарги Стерненко наполягає, що суддя не зробив судовий розгляд всеосяжно, його висновки не відповідають фактичним обставинам справи. Крім того, він заявив про порушення суддею Кримінального процесуального кодексу та неправильне застосування норм Кримінального кодексу України.





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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

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