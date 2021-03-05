Стерненко подал апелляцию на приговор
Активист и блогер Сергей Стерненко, приговоренный к 7 годам лишения свободы по делу о похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича, обжаловал судебный приговор.
"Стерненко уже подал апелляцию! Она, среди прочего, приостанавливает вступление приговора в силу (ст. 400 УПК). Требуем немедленного освобождения из-под стражи", - указывается в сообщении на телеграм-канале Стерненко в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что адвокаты активиста также работают над своими апелляционными жалобами.
В обнародованном тексте апелляционной жалобы Стерненко настаивает, что судья не совершил судебное рассмотрение всеобъемлюще, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, он заявил о нарушении судьей Уголовного процессуального кодекса и неверном применении норм Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.
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Стерненко з зали суду: зелемойський є заручником ситуації, тому що люди з його оточення переписали вирок.
А да, еще и донецкий судья-сталинист/ленинец !
Но у этого психопата политических связей было достаточно чтобы перевестись с Донецка не куда-нибудь а в Одессу.
Поэтому очень сомнительно что Жопревича кто-либо посадит. Думаю что он будет беспредельничать в Приморке как минимум до следующих выборов.
Радует хотя бы то что с делом Стерненка он засветился в народе и стал публичным.
Ибо он сознательно занимает должность для того чтобы судить патриотов Украины и осудил уже многих невиновных
Вдруг, пригодится.
Грамотно составлена.
"Я чув, що 8 та 9 числа будуть проходити акції в Україні на підтримку політично ув'язнених, на підтримку в тому числі Андрія Антоненка, який я нагадаю вже більше року без жодного доказу провини знаходиться зв ґратами і я закликаю вас, друзі, обов'язково туди виходити, тому що ми маємо боротися за свої права. Якщо ми не будемо боротися, то у нас їх просто заберуть", - додав активіст.
8 березня протестувальники вирішили пікетувати державну дачу Володимира Зеленського. Збір оголошено на 16:00 біля метро "Видубичі".
9 березня активісти вирішили влаштувати збір біля "Президент Готелю" на вулиці Госпітальній.
"Там відбудеться з'їзд суддів, на якому хочуть обрати нових членів найвищого суддівського органу Вищої ради правосуддя та одного суддю до Конституційного Суду України. Саме недоброчесні судді у цих органах забезпечують суддівське свавілля та відсутність справедливості в країні", - пояснили організатори акції
"У громадськості єдиний заклик - не проводити з'їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ. Інакше суддівська мафія і надалі братиме українців в заручники своїми рішеннями, віддаляючи нас від цивілізованого світу."
Шоб ви повиздихали суки.
Порохобота понесло... пане очнісь ти сереш
Україна - не росія ! Українці за свої права боротимуться завжди !
https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk
Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых.
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»
Твій дід Мазай !
Видихай повільно, бо серце стане.
В нас вже є один "БОЄВОЙ АФІЦЕР-Люся" !
Я не отрицаю того что Стерненко мог быть виновен, однако тот факт что судья-коммунист рассматривал дело в отношении украинского националиста уже свидетельствует что суд был несправедливым.
Дело Стерненка должно быть пересмотрено по сути, а Жопревич должен быть уволен в дисциплинарном порядке (за то что не заявил самоотвод и сокрыл от общества свои коммунистические предубеждения для рассмотрения дела в отношении украинского националиста)
Будучи ярым коммунистом в процессе судилища над патриотами он со смачной издевкой и с ироническим тоном произносит проходя мимо них "слава украине" при каждом заходе в зал суда
Но надеюсь у одного, по пути в аэропорт, заглохнет авто и долго по ветру будет носить загаженную судейскую мантию как напоминание, что и на земле может вершиться Высший Суд
А зараз ця гнида судить людину, Стерненка, який захищався, на якого тричи було скоєно напад. Так про яку чесність судді може йти мова? І перебралася ж така падлюка з Донецька!!!