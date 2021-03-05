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Новости Приговор Стерненко
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Стерненко подал апелляцию на приговор

Стерненко подал апелляцию на приговор

Активист и блогер Сергей Стерненко, приговоренный к 7 годам лишения свободы по делу о похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича, обжаловал судебный приговор.

"Стерненко уже подал апелляцию! Она, среди прочего, приостанавливает вступление приговора в силу (ст. 400 УПК). Требуем немедленного освобождения из-под стражи", - указывается в сообщении на телеграм-канале Стерненко в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что адвокаты активиста также работают над своими апелляционными жалобами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представительство ЕС о приговоре Стерненко: Украинская власть должна обеспечить надлежащее судебное рассмотрение

В обнародованном тексте апелляционной жалобы Стерненко настаивает, что судья не совершил судебное рассмотрение всеобъемлюще, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, он заявил о нарушении судьей Уголовного процессуального кодекса и неверном применении норм Уголовного кодекса Украины.

Стерненко подал апелляцию на приговор 01
Стерненко подал апелляцию на приговор 02

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

Автор: 

апелляция (628) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+27
Сидеть должны одесские сепаратисты, Труханов со своей бандой и менты с прокурорами, которые фальсифицировали все дела против Стерненка !
А да, еще и донецкий судья-сталинист/ленинец !
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05.03.2021 16:12
+10
Сергій Стерненко закликав людей виходити на акції протесту в Україні 8 та 9 березня

"Я чув, що 8 та 9 числа будуть проходити акції в Україні на підтримку політично ув'язнених, на підтримку в тому числі Андрія Антоненка, який я нагадаю вже більше року без жодного доказу провини знаходиться зв ґратами і я закликаю вас, друзі, обов'язково туди виходити, тому що ми маємо боротися за свої права. Якщо ми не будемо боротися, то у нас їх просто заберуть", - додав активіст.
8 березня протестувальники вирішили пікетувати державну дачу Володимира Зеленського. Збір оголошено на 16:00 біля метро "Видубичі".
9 березня активісти вирішили влаштувати збір біля "Президент Готелю" на вулиці Госпітальній.
"Там відбудеться з'їзд суддів, на якому хочуть обрати нових членів найвищого суддівського органу Вищої ради правосуддя та одного суддю до Конституційного Суду України. Саме недоброчесні судді у цих органах забезпечують суддівське свавілля та відсутність справедливості в країні", - пояснили організатори акції
"У громадськості єдиний заклик - не проводити з'їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ. Інакше суддівська мафія і надалі братиме українців в заручники своїми рішеннями, віддаляючи нас від цивілізованого світу."
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05.03.2021 16:19
+8
для кого розбудовувати? для аваковцев, для зеленых порноактрис, для кернесят , для ахмета с коломойшей итд.
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05.03.2021 16:44
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И продолжает верить в хорошего лоха, которого дурит его окружение ....

https://twitter.com/24JDI
https://twitter.com/24JDI @24JDI

Стерненко з зали суду: зелемойський є заручником ситуації, тому що люди з його оточення переписали вирок.
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05.03.2021 16:11 Ответить
До речі, зебілам можна радіти. Торнадівців випустять. Я давно пропонував Руслана Онищенка, отого, з вібратором, поставити генпрокурором.
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05.03.2021 16:38 Ответить
Якби ж то він "відпрацьовував" по зебілах ..., він буде виконувати замовлення Офісу колаборантів.
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05.03.2021 16:45 Ответить
О, той напрацює!
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05.03.2021 16:48 Ответить
Сидеть должны одесские сепаратисты, Труханов со своей бандой и менты с прокурорами, которые фальсифицировали все дела против Стерненка !
А да, еще и донецкий судья-сталинист/ленинец !
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05.03.2021 16:12 Ответить
Жопревич очевидно должен сидеть.
Но у этого психопата политических связей было достаточно чтобы перевестись с Донецка не куда-нибудь а в Одессу.
Поэтому очень сомнительно что Жопревича кто-либо посадит. Думаю что он будет беспредельничать в Приморке как минимум до следующих выборов.
Радует хотя бы то что с делом Стерненка он засветился в народе и стал публичным.
Ибо он сознательно занимает должность для того чтобы судить патриотов Украины и осудил уже многих невиновных
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05.03.2021 18:15 Ответить
краще зажмурити ворогів
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05.03.2021 19:38 Ответить
Оставлю себе образец апелляционной жалобы, на всякий случай.
Вдруг, пригодится.
Грамотно составлена.
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05.03.2021 16:17 Ответить
Сергій Стерненко закликав людей виходити на акції протесту в Україні 8 та 9 березня

"Я чув, що 8 та 9 числа будуть проходити акції в Україні на підтримку політично ув'язнених, на підтримку в тому числі Андрія Антоненка, який я нагадаю вже більше року без жодного доказу провини знаходиться зв ґратами і я закликаю вас, друзі, обов'язково туди виходити, тому що ми маємо боротися за свої права. Якщо ми не будемо боротися, то у нас їх просто заберуть", - додав активіст.
8 березня протестувальники вирішили пікетувати державну дачу Володимира Зеленського. Збір оголошено на 16:00 біля метро "Видубичі".
9 березня активісти вирішили влаштувати збір біля "Президент Готелю" на вулиці Госпітальній.
"Там відбудеться з'їзд суддів, на якому хочуть обрати нових членів найвищого суддівського органу Вищої ради правосуддя та одного суддю до Конституційного Суду України. Саме недоброчесні судді у цих органах забезпечують суддівське свавілля та відсутність справедливості в країні", - пояснили організатори акції
"У громадськості єдиний заклик - не проводити з'їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ. Інакше суддівська мафія і надалі братиме українців в заручники своїми рішеннями, віддаляючи нас від цивілізованого світу."
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05.03.2021 16:19 Ответить
Давайте вже розбудовувати державу, а не мітингувати. У нас добре виходить спротив проти всього, навіть позитивного, але не влаштовуючого політичних опонентів, і дуже погано - зробити щось добре і корисне для людей,держави.
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05.03.2021 16:35 Ответить
для кого розбудовувати? для аваковцев, для зеленых порноактрис, для кернесят , для ахмета с коломойшей итд.
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05.03.2021 16:44 Ответить
Ну, якщо ти не знаєш для кого- то мітингуй! Це добре діло! і прибуткове для таких, як ти.
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05.03.2021 16:49 Ответить
Провокатор? Ви вже наробили досить доброго і корисного для людей!
Шоб ви повиздихали суки.
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05.03.2021 17:40 Ответить
Ти також у відомостях на роздачу? Чи ви одне і те спме?
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05.03.2021 17:46 Ответить
очередной любитель мира иди гуляй в рашу
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05.03.2021 18:30 Ответить
О, ще одного побрили!
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05.03.2021 18:38 Ответить
смокчи, підкацапник, хєра
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05.03.2021 19:39 Ответить
Ви що, всі з одної відомості?? Фантастика!
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05.03.2021 19:44 Ответить
Яких відомостях? Яка роздача?
Порохобота понесло... пане очнісь ти сереш
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05.03.2021 19:48 Ответить
З ким розбудовувати? З Портновим, Татаровим, Єрмаком? Вони будують Малоросійський федеральний округ РФ.
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05.03.2021 17:16 Ответить
Микола ! Так будуй,не строчи тут строчки !
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05.03.2021 17:53 Ответить
Я будую! В межах своїх повноважень і можливостей. Не хаяв і не буду хаяти зусилля жодної влади, якщо ці зусилля були, є і будуть продуктивними і корисними для України і людей. Не продавався за гроші і не зачаровувався піар-співом претендентів на владу.
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05.03.2021 18:06 Ответить
Миколо ! Так тобі краще на росію ! Там теж "будують туалети на вулицях", а головне !!! мовчать!
Україна - не росія ! Українці за свої права боротимуться завжди !
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05.03.2021 18:15 Ответить
Ти , або погано розумієш, або навмисне не замічаєш: я писав що не хаяв дій, які були продуктивними і корисними. В діях нинішньої влади я вбачаю багато нового і позитивного( при наявності недоліків і помилок). Звісно, що помилок не роблять тільки ті, хто основною роботою вбачає ходіння по мітингам та займається виключно критиканством. Реукомендую до перегляду "Собаче серце".
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05.03.2021 18:37 Ответить
А ! Ну тоді все зрозуміло !
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05.03.2021 18:45 Ответить
НЕ впевнений, але і то добре
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05.03.2021 19:40 Ответить
якби не ті не мітингували, то зелені не були би при владі, а ти прокурва як був гівном так і будеш
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05.03.2021 19:41 Ответить
Ок!, добро із запашком!
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05.03.2021 19:43 Ответить
СТЕРНЕНКО З СУДУ: ВОНИ НАС БОЯТЬСЯ! ТЕРМІНОВЕ ЗВЕРНЕННЯ!

https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk https://www.youtube.com/watch?v=XjlvhjYfUpk

Стерненко подав апеляцію на вирок - Цензор.НЕТ 500
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05.03.2021 17:18 Ответить
«Милый дедушка, Константин Макарыч! И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался»
Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых.
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»
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05.03.2021 16:23 Ответить
Александр Кондуктор ! Іди у сраку ! Онучок !

Твій дід Мазай !
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05.03.2021 17:45 Ответить
Кажуть що його вже опустили..... тому і "здулися" протести...
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05.03.2021 16:41 Ответить
Bodya Srachkovski,а нам кажуть,що ти перманентно "опущенный" !
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05.03.2021 17:42 Ответить
сподіваюсь в апеляції скасують попередній нікчемний вирок
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05.03.2021 16:41 Ответить
волю Сергію Стерненку!
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05.03.2021 16:53 Ответить
Стерненко з зали суду: зелемський є заручником ситуації, тому що люди з його оточення переписали вирок.
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05.03.2021 17:01 Ответить
Передайте тАварищу сталину......!
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05.03.2021 17:04 Ответить
Человек нарушивший ЗАКОН вне зависимости патриот он или нет обязан нести наказание. P.S. Для тех кто сейчас начнет "плеваться слюной" я в мае 2014 с оружием в руках уже защищал Украину для того что Украина была по настоящему европейским государством где те кто нарушил Закон обязаны нести наказание. Стерненко если считает себя невиновным так пусть обжалует приговор по сути и не вмешивает политику.
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05.03.2021 17:07 Ответить
В 14 сей персонаж по притонам патриотично марафет рассовывал.
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05.03.2021 17:13 Ответить
і ти у тіх притонах марафет купував ?
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05.03.2021 17:35 Ответить
Кримінальна справа № 42014160010000024 від 28.02.2014 года.
Видихай повільно, бо серце стане.
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05.03.2021 18:07 Ответить
Svobodu Sternenko !
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05.03.2021 17:17 Ответить
Закон нарушил судья.
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05.03.2021 17:19 Ответить
Як би ти дійсно у 2014 р. "захищав" Україну - то був би на стороні Стерненка,а не портнова і проросійської вати. Так-що краще не звизди !
В нас вже є один "БОЄВОЙ АФІЦЕР-Люся" !
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05.03.2021 17:34 Ответить
Якби він був дійсно "патріотом" він би був в банді "Поплавка" як дупоголово-кривоокий Сірьожа і торгував би спайсом)))
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05.03.2021 18:12 Ответить
Обезьянка которая рассматривала дело Стерненка осудила его не за нарушение закона а за то что он был патриотом Украины. И санкцию ему влепила наибольшую.
Я не отрицаю того что Стерненко мог быть виновен, однако тот факт что судья-коммунист рассматривал дело в отношении украинского националиста уже свидетельствует что суд был несправедливым.
Дело Стерненка должно быть пересмотрено по сути, а Жопревич должен быть уволен в дисциплинарном порядке (за то что не заявил самоотвод и сокрыл от общества свои коммунистические предубеждения для рассмотрения дела в отношении украинского националиста)
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05.03.2021 18:10 Ответить
Тягнибок и Ярош просрали революцию
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05.03.2021 17:35 Ответить
Тягнибок и Ярош просрали революцию
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05.03.2021 17:36 Ответить
ну і до чого тут Тягнибок ?
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05.03.2021 17:48 Ответить
Пояснюю -Революцийни сили Тягнибока и Яроша писля революции могли зробити ревраду -на перехидный период -всих хто був замишаний в кражах хабарах пид суд -раду пид суд теж всих судив пидсудкив теж пидсуд -тики ревсуд миг щось зминыты на краще -тепер ни
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05.03.2021 20:02 Ответить
тягнибок продал а ярош под эгидой сбу не мог по другому
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05.03.2021 18:28 Ответить
Жопревич конечно черт лысый.
Будучи ярым коммунистом в процессе судилища над патриотами он со смачной издевкой и с ироническим тоном произносит проходя мимо них "слава украине" при каждом заходе в зал суда
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05.03.2021 18:06 Ответить
Обидно , но если в стране сменится власть, вся эта судейская шобла разлетится по миру, кто в Ростов, кто в Испанию.
Но надеюсь у одного, по пути в аэропорт, заглохнет авто и долго по ветру будет носить загаженную судейскую мантию как напоминание, что и на земле может вершиться Высший Суд
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05.03.2021 18:12 Ответить
билецкий с нацкорпусом и рахитная свобода локти кусают читая текс апелляции Серёжи Стерненко, вот насколько Стерненко умнее их мусорских подстилок
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05.03.2021 18:27 Ответить
Хочу сказати, хто такий суддя Попревич. Це тварь і корупціонер з Донецька, який працював у суді Київського району. Моя мати колись зустрілася з цією "нечистю" у суді,та ось цей суддя знущався з матері, інваліда, яка ледь ходила, постійно переносив слухання і було зрозуміло, що брав хабарі від енергоаудит, з якими судилася моя мати. А потім ще обманув, сказав, що залишить справу без розгляду, через що моя мати втратила нагоду отримати моральну компенсацію через неправомірні дії компанії. Вона навіть скаржилася председателю суда через дії Попревича, але там вони були всі,по'язані, так що скарга нічого не дала. Нарешті мати виграла суд, хоча це дуже позначилося на ії здоров'ї.
А зараз ця гнида судить людину, Стерненка, який захищався, на якого тричи було скоєно напад. Так про яку чесність судді може йти мова? І перебралася ж така падлюка з Донецька!!!
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05.03.2021 22:52 Ответить
Свободу Стерненко, бандитам - тюрьмы
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05.03.2021 22:58 Ответить
 
 