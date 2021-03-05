Стерненко подал апелляцию на приговор

Активист и блогер Сергей Стерненко, приговоренный к 7 годам лишения свободы по делу о похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича, обжаловал судебный приговор.

"Стерненко уже подал апелляцию! Она, среди прочего, приостанавливает вступление приговора в силу (ст. 400 УПК). Требуем немедленного освобождения из-под стражи", - указывается в сообщении на телеграм-канале Стерненко в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что адвокаты активиста также работают над своими апелляционными жалобами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представительство ЕС о приговоре Стерненко: Украинская власть должна обеспечить надлежащее судебное рассмотрение

В обнародованном тексте апелляционной жалобы Стерненко настаивает, что судья не совершил судебное рассмотрение всеобъемлюще, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, он заявил о нарушении судьей Уголовного процессуального кодекса и неверном применении норм Уголовного кодекса Украины.





Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.