Дубінського виключили з партії "Слуга народу"

"Слуга народу" виключила з партії народного депутата Олександра Дубінського за порушення статуту і непокору керівним органам партії.

Як повідомляє сайт "Слуги народу", про це йдеться в розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка, передає Цензор.НЕТ

У партії пояснили, що таке рішення ухвалено через те, що Дубінський після відсторонення від посади голови Київської обласної організації "Слуги народу" вирішив переобрати себе на посаді на "якомусь заході".

"Проте розгляд питання щодо обрання голови структурного утворення партії "Слуга Народу" неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами Політради та Національної ради громад – відповідно до пунктів 9.1.6. та 12.24. Статуту. Такими своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги Статуту. Окрім цього, дії Дубінського щодо проведення конференції із грубим порушенням вимог Статуту дискредитують партію "Слуга Народу", що є неприпустимим з огляду на положення пункту 4.16.3. Статуту", - йдеться в повідомленні.

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В "Слузі народу" також зазначили, що Дубінський "може оскаржити це рішення на наступному з'їзді партії".

Як повідомлялося, 14 березня Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського. Зі свого боку Дубінський назвав ініціаторів рішення аферистами і шахраями.

Крім цього Дубінський оприлюднив відео деякого засідання, на якому крім нього присутні ще три людини. Це зібрання він назвав позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу".