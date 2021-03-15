Дубінського виключили з партії "Слуга народу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Слуга народу" виключила з партії народного депутата Олександра Дубінського за порушення статуту і непокору керівним органам партії.
Як повідомляє сайт "Слуги народу", про це йдеться в розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка, передає Цензор.НЕТ
У партії пояснили, що таке рішення ухвалено через те, що Дубінський після відсторонення від посади голови Київської обласної організації "Слуги народу" вирішив переобрати себе на посаді на "якомусь заході".
"Проте розгляд питання щодо обрання голови структурного утворення партії "Слуга Народу" неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами Політради та Національної ради громад – відповідно до пунктів 9.1.6. та 12.24. Статуту. Такими своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги Статуту. Окрім цього, дії Дубінського щодо проведення конференції із грубим порушенням вимог Статуту дискредитують партію "Слуга Народу", що є неприпустимим з огляду на положення пункту 4.16.3. Статуту", - йдеться в повідомленні.
В "Слузі народу" також зазначили, що Дубінський "може оскаржити це рішення на наступному з'їзді партії".
Як повідомлялося, 14 березня Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського. Зі свого боку Дубінський назвав ініціаторів рішення аферистами і шахраями.
Крім цього Дубінський оприлюднив відео деякого засідання, на якому крім нього присутні ще три людини. Це зібрання він назвав позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
Полоски носили кати і жінки, що відрізнялися легким поведінкою.
Допускалося надягати смугастий одяг усім тим, хто був відлучений від церкви: циркачі, єретики, незаконнонароджені. Смугастий одяг могли носити і юродиві, за це йому нічого не було, бо подібні люди, які вочевидь, не відають, що творять.
Ну, і пізніше вязні
«Погань, которая зовется Петр Дыминский, убила мою сестру», - эти слова брата погибшей в ДТП Натальи Трилы прозвучали в спину одного из богатейших людей Украины, стремительно удиравшем с места трагедии в Швейцарию. Там Дыминский сразу же основательно обосновался, не собираясь возвращаться на родину до тех пор, пока не решит свою очередную проблему привычным методом: через многочисленные связи во власти и в правоохранительных органах, с помощью взяток и подставных лиц. Так он уже много раз уходил от ответственности сам, и помогал избежать её своим деловым партнерам. И если это удастся Дыминскому снова, то значит, в Украине так ничего и не изменилось…
24 часа ещё не прошло.Есть какие-то предположения,шо он после истечения времени будет делать?
не подивився на беню.. і уникнув розколу фракції..
тепер чекаємо, що беня має на зелю..
2 год ·
Дубінського вигнали з партії Слуга народу, а бужанського - ні.
В партії не місце тим, хто шкодить американцям, лише тим, хто шкодить українцям.
Ну, это связано со скоростью)))) Кто, там любит скорость?))))
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
З'їзд «Слуги народу» - це збори команди Титатінка, який вперто пливе до свого айсберга. Але в цій команді вже не приховують своїх амбіцій маленькі капітанчики, які за першої нагоди втечуть з Титаніка в надії стати новими Голобородьками.