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усунення (32) Слуга народу (2385) Дубінський Олександр (374)

Дубінського виключили з партії "Слуга народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінського виключили з партії "Слуга народу"

"Слуга народу" виключила з партії народного депутата Олександра Дубінського за порушення статуту і непокору керівним органам партії.

Як повідомляє сайт "Слуги народу", про це йдеться в розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка, передає Цензор.НЕТ

У партії пояснили, що таке рішення ухвалено через те, що Дубінський після відсторонення від посади голови Київської обласної організації "Слуги народу" вирішив переобрати себе на посаді на "якомусь заході".

"Проте розгляд питання щодо обрання голови структурного утворення партії "Слуга Народу" неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами Політради та Національної ради громад – відповідно до пунктів 9.1.6. та 12.24. Статуту. Такими своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги Статуту. Окрім цього, дії Дубінського щодо проведення конференції із грубим порушенням вимог Статуту дискредитують партію "Слуга Народу", що є неприпустимим з огляду на положення пункту 4.16.3. Статуту", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зелений був помилкою!" - Дубінський розчарований звільненням із політради "Слуги народу"

В "Слузі народу" також зазначили, що Дубінський "може оскаржити це рішення на наступному з'їзді партії".

Як повідомлялося, 14 березня Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського. Зі свого боку Дубінський назвав ініціаторів рішення аферистами і шахраями.

Крім цього Дубінський оприлюднив відео деякого засідання, на якому крім нього присутні ще три людини. Це зібрання він назвав позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу".

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Топ коментарі
+108
Перевожу - Сашу вы... ли в его тупой, собачий рот!))
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15.03.2021 12:26
+68
Дубинского исключили из партии "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9398
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15.03.2021 12:28
+60
Его братца по разуму бужанского в то же место тем же способом. Затихарился,гляжу.
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15.03.2021 12:34
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Сторінка 2 з 2
З історії. Раніше добропорядній людині надягати на себе смугастий одяг не можна було.
Полоски носили кати і жінки, що відрізнялися легким поведінкою.
Допускалося надягати смугастий одяг усім тим, хто був відлучений від церкви: циркачі, єретики, незаконнонароджені. Смугастий одяг могли носити і юродиві, за це йому нічого не було, бо подібні люди, які вочевидь, не відають, що творять.
Ну, і пізніше вязні
Дубінського виключили з партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5286
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15.03.2021 20:04 Відповісти
яго паматросілі і бросілі Дубінського виключили з партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1799
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15.03.2021 21:21 Відповісти
Самозванец! Накол отступника!
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15.03.2021 15:47 Відповісти
Из куколки, вместо прекрасной бабочки, вылез оттраханный бенин рот.
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15.03.2021 15:51 Відповісти
Из какалки
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15.03.2021 16:47 Відповісти
Убийца Дыминский вспомнился.
Дубінського виключили з партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2977

«Погань, которая зовется Петр Дыминский, убила мою сестру», - эти слова брата погибшей в ДТП Натальи Трилы прозвучали в спину одного из богатейших людей Украины, стремительно удиравшем с места трагедии в Швейцарию. Там Дыминский сразу же основательно обосновался, не собираясь возвращаться на родину до тех пор, пока не решит свою очередную проблему привычным методом: через многочисленные связи во власти и в правоохранительных органах, с помощью взяток и подставных лиц. Так он уже много раз уходил от ответственности сам, и помогал избежать её своим деловым партнерам. И если это удастся Дыминскому снова, то значит, в Украине так ничего и не изменилось…
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15.03.2021 15:56 Відповісти
Так Дубинский дал на раздумье 24 часа Зеленскому.А дальше ШО будет, не сказал.
24 часа ещё не прошло.Есть какие-то предположения,шо он после истечения времени будет делать?
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15.03.2021 16:05 Відповісти
Шош теперь будет? Как же теперь жить? Исключили бородатого......а он так много и громко и по всякому поводу ! Жуть берет! Пропали мы!
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15.03.2021 16:13 Відповісти
зеля таки кишнув дупинського.. не очікував від зелі такої крутості..
не подивився на беню.. і уникнув розколу фракції..

тепер чекаємо, що беня має на зелю..
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15.03.2021 16:24 Відповісти
Дмитро Корчинський

2 год ·

Дубінського вигнали з партії Слуга народу, а бужанського - ні.

В партії не місце тим, хто шкодить американцям, лише тим, хто шкодить українцям.
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15.03.2021 16:37 Відповісти
+++++++++
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16.03.2021 06:01 Відповісти
Он этого не переживёт!
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15.03.2021 17:29 Відповісти
Заканчивайте балаган. Это самый главный и верный пес бени каломойши (есть и другие). Что бы там не делали - он останеться депутатом, равно как остануться депутатами и другие "слуги" бени каломойши (те что разместили свою применую народного депутата на ЦЕЛЫХ этажах каломойши). Все они вместе состоят не во фракции "слуг", а во фракции бени каломойши. И на следующих выборах самых верных псов снова засунут в какую-нибудь партию. Или может кто не знал о квоте бени?
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15.03.2021 17:42 Відповісти
,,Та навіщо ж так,були б гарні обізянкі.." ,,Казка про репку" Лесь
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15.03.2021 18:09 Відповісти
Родственники в курсе?
Ну, это связано со скоростью)))) Кто, там любит скорость?))))
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15.03.2021 18:54 Відповісти
тупой собачий рот))
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15.03.2021 20:41 Відповісти
...окончательно дотявкался, пудель румынский Дубінського виключили з партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1665
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15.03.2021 21:00 Відповісти
Хоспаді ... Битва титанів ... Дубінського виключили з партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4043
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15.03.2021 21:19 Відповісти



Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran


З'їзд «Слуги народу» - це збори команди Титатінка, який вперто пливе до свого айсберга. Але в цій команді вже не приховують своїх амбіцій маленькі капітанчики, які за першої нагоди втечуть з Титаніка в надії стати новими Голобородьками.
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15.03.2021 21:22 Відповісти
По моему мнению у еврея Дубинского мозгов по более, чем у еврея Зеленского.
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15.03.2021 21:27 Відповісти
как это ты определил?
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16.03.2021 02:23 Відповісти
Саша-судьба ваша--поза колінна, а рот трубою.. Ти це заробив
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16.03.2021 00:42 Відповісти
дедушка ДЖО вставил зельцу пистон -- вот оно и подсуетилось по дубинскому . а по бене мохнорылому вся в сраку бенядиктова пока молчит --- ждет пока дедушка ДЖО и ей вставит ********
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16.03.2021 06:06 Відповісти
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