Дубинского исключили из партии "Слуга народа"

"Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Как сообщает сайт "Слуги народа", об этом говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко, передает Цензор.НЕТ

В партии объяснили, что такое решение принято из-за того, что Дубинский после отстранения от должности главы Киевской областной организации "Слуги народа" решил переизбрать себя в должности на "каком-то мероприятии".

"Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможен без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами Политсовета и Национального совета общин - в соответствии с пунктами 9.1.6. и 12.24. Устава. Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава. Кроме того, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований Устава дискредитируют партию "Слуга народа", что недопустимо в силу положений пункта 4.16.3. Устава", - говорится в сообщении.

В "Слуге народа" также отметили, что Дубинский "может обжаловать данное решение на следующем съезде партии".

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Как сообщалось, 14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов данного решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого, Дубинский обнародовал видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".