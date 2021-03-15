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Дубинского исключили из партии "Слуга народа"

Дубинского исключили из партии

"Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Как сообщает сайт "Слуги народа", об этом говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко, передает Цензор.НЕТ

В партии объяснили, что такое решение принято из-за того, что Дубинский после отстранения от должности главы Киевской областной организации "Слуги народа" решил переизбрать себя в должности на "каком-то мероприятии".

"Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможен без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами Политсовета и Национального совета общин - в соответствии с пунктами 9.1.6. и 12.24. Устава. Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава. Кроме того, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований Устава дискредитируют партию "Слуга народа", что недопустимо в силу положений пункта 4.16.3. Устава", - говорится в сообщении.

В "Слуге народа" также отметили, что Дубинский "может обжаловать данное решение на следующем съезде партии".

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Как сообщалось, 14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов данного решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого, Дубинский обнародовал видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".

Автор: 

исключение (84) Слуга народа (2629) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+108
Перевожу - Сашу вы... ли в его тупой, собачий рот!))
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15.03.2021 12:26
+68
Дубинского исключили из партии "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9398
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15.03.2021 12:28
+60
Его братца по разуму бужанского в то же место тем же способом. Затихарился,гляжу.
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15.03.2021 12:34
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Страница 2 из 2
З історії. Раніше добропорядній людині надягати на себе смугастий одяг не можна було.
Полоски носили кати і жінки, що відрізнялися легким поведінкою.
Допускалося надягати смугастий одяг усім тим, хто був відлучений від церкви: циркачі, єретики, незаконнонароджені. Смугастий одяг могли носити і юродиві, за це йому нічого не було, бо подібні люди, які вочевидь, не відають, що творять.
Ну, і пізніше вязні
Дубінського виключили з партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5286
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15.03.2021 20:04 Ответить
яго паматросілі і бросілі
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15.03.2021 21:21 Ответить
Самозванец! Накол отступника!
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15.03.2021 15:47 Ответить
Из куколки, вместо прекрасной бабочки, вылез оттраханный бенин рот.
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15.03.2021 15:51 Ответить
Из какалки
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15.03.2021 16:47 Ответить
Убийца Дыминский вспомнился.
Дубінського виключили з партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2977

«Погань, которая зовется Петр Дыминский, убила мою сестру», - эти слова брата погибшей в ДТП Натальи Трилы прозвучали в спину одного из богатейших людей Украины, стремительно удиравшем с места трагедии в Швейцарию. Там Дыминский сразу же основательно обосновался, не собираясь возвращаться на родину до тех пор, пока не решит свою очередную проблему привычным методом: через многочисленные связи во власти и в правоохранительных органах, с помощью взяток и подставных лиц. Так он уже много раз уходил от ответственности сам, и помогал избежать её своим деловым партнерам. И если это удастся Дыминскому снова, то значит, в Украине так ничего и не изменилось…
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15.03.2021 15:56 Ответить
Так Дубинский дал на раздумье 24 часа Зеленскому.А дальше ШО будет, не сказал.
24 часа ещё не прошло.Есть какие-то предположения,шо он после истечения времени будет делать?
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15.03.2021 16:05 Ответить
Шош теперь будет? Как же теперь жить? Исключили бородатого......а он так много и громко и по всякому поводу ! Жуть берет! Пропали мы!
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15.03.2021 16:13 Ответить
зеля таки кишнув дупинського.. не очікував від зелі такої крутості..
не подивився на беню.. і уникнув розколу фракції..

тепер чекаємо, що беня має на зелю..
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15.03.2021 16:24 Ответить
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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3803364589729045?__cft__[0]=AZXYNLUD2I0U-SOiSKLauZ82qHii1rXT6zvmJAYrSzycga9z8K2s1GE0qNZ-ryEgr3hkfXws48GpC_CjxU0rZzVlQRSPEtARtAUKZ30X6PSTTycnFGHQ0JWXtKevOTUbt2Q&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Дубінського вигнали з партії Слуга народу, а бужанського - ні.

В партії не місце тим, хто шкодить американцям, лише тим, хто шкодить українцям.
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15.03.2021 16:37 Ответить
+++++++++
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16.03.2021 06:01 Ответить
Он этого не переживёт!
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15.03.2021 17:29 Ответить
Заканчивайте балаган. Это самый главный и верный пес бени каломойши (есть и другие). Что бы там не делали - он останеться депутатом, равно как остануться депутатами и другие "слуги" бени каломойши (те что разместили свою применую народного депутата на ЦЕЛЫХ этажах каломойши). Все они вместе состоят не во фракции "слуг", а во фракции бени каломойши. И на следующих выборах самых верных псов снова засунут в какую-нибудь партию. Или может кто не знал о квоте бени?
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15.03.2021 17:42 Ответить
,,Та навіщо ж так,були б гарні обізянкі.." ,,Казка про репку" Лесь
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15.03.2021 18:09 Ответить
Родственники в курсе?
Ну, это связано со скоростью)))) Кто, там любит скорость?))))
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15.03.2021 18:54 Ответить
тупой собачий рот))
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15.03.2021 20:41 Ответить
...окончательно дотявкался, пудель румынский
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15.03.2021 21:00 Ответить
Хоспаді ... Битва титанів ...
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15.03.2021 21:19 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran


З'їзд «Слуги народу» - це збори команди Титатінка, який вперто пливе до свого айсберга. Але в цій команді вже не приховують своїх амбіцій маленькі капітанчики, які за першої нагоди втечуть з Титаніка в надії стати новими Голобородьками.
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15.03.2021 21:22 Ответить
По моему мнению у еврея Дубинского мозгов по более, чем у еврея Зеленского.
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15.03.2021 21:27 Ответить
как это ты определил?
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16.03.2021 02:23 Ответить
Саша-судьба ваша--поза колінна, а рот трубою.. Ти це заробив
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16.03.2021 00:42 Ответить
дедушка ДЖО вставил зельцу пистон -- вот оно и подсуетилось по дубинскому . а по бене мохнорылому вся в сраку бенядиктова пока молчит --- ждет пока дедушка ДЖО и ей вставит ********
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16.03.2021 06:06 Ответить
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