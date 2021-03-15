Дубинского исключили из партии "Слуга народа"
"Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.
Как сообщает сайт "Слуги народа", об этом говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко, передает Цензор.НЕТ
В партии объяснили, что такое решение принято из-за того, что Дубинский после отстранения от должности главы Киевской областной организации "Слуги народа" решил переизбрать себя в должности на "каком-то мероприятии".
"Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможен без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами Политсовета и Национального совета общин - в соответствии с пунктами 9.1.6. и 12.24. Устава. Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава. Кроме того, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований Устава дискредитируют партию "Слуга народа", что недопустимо в силу положений пункта 4.16.3. Устава", - говорится в сообщении.
В "Слуге народа" также отметили, что Дубинский "может обжаловать данное решение на следующем съезде партии".
Как сообщалось, 14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов данного решения аферистами и мошенниками.
Кроме этого, Дубинский обнародовал видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".
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не подивився на беню.. і уникнув розколу фракції..
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Дубінського вигнали з партії Слуга народу, а бужанського - ні.
В партії не місце тим, хто шкодить американцям, лише тим, хто шкодить українцям.
Ну, это связано со скоростью)))) Кто, там любит скорость?))))
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
З'їзд «Слуги народу» - це збори команди Титатінка, який вперто пливе до свого айсберга. Але в цій команді вже не приховують своїх амбіцій маленькі капітанчики, які за першої нагоди втечуть з Титаніка в надії стати новими Голобородьками.