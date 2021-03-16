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Мама 8-річної блогерки Мілани Маханець Дарина розповіла про допит у поліції

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мама 8-річної блогерки Мілани Маханець Дарина розповіла про допит у поліції

Жінка вважає, що не порушувала закон і домагатиметься того, щоб справу закрили на досудовому етапі.

Про це вона розповіла виданню "Сьогодні", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені є що відповісти недоброзичливцям. Наприклад, сьогодні ми дали свідчення поліції в Ірпені. Свою позицію ми будемо відстоювати і далі. Доведемо, що нічого незаконного не вчинили. Крім того, надалі звертатимемося в кіберполіцію для того, щоб було вжито заходів щодо тих, хто публікував негативну і непідтверджену інформацію", - розповіла Дар'я Маханець.

Жінка пояснила, що її донька популярна в соцмережах.

"Вона - блогер-мільйонник, займається моделінгом. До її життя є великий інтерес", - говорить Дарина.

За словами мами дівчинки, сторіз про те, що діти нібито сплять разом, було знято, коли вона з донькою приїхала в гості до сім’ї її 13-річного "бойфренда".

Читайте також: "Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит

"Дитина у своїй сторіз зазначила, що вона їде на ночівлю до Паші. Це був сімейний візит. Тобто, я разом із Міланою приїхала в гості до родини, з якою ми дружимо. Не вона кудись переїхала, а ми разом із нею поїхали", підкреслила Маханець.

Жінка додала, що не озвучує Мілані коментарі, які ці публікації викликали в соцмережах.

"Вона не розуміє цієї агресії, я не даю їй доступу до цієї інформації. Всім недоброзичливцям я би порадила ніколи нічого не говорити про людей, яких вони не знають. Що стосується Мілани, то ми сподіваємося на її розвиток саме в модельній сфері", - підкреслила Маханець.

Вона зазначила, домагатиметься того, щоб справу було закрито на досудовому етапі.

Читайте також: "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію

Нагадаємо, про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.

Пізніше уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генерального прокурора і МВС через "роман" Маханець і Пая. Поліція почала кримінальне провадження за статтею про виготовлення порнографії і допитала маму дівчинки.

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Топ коментарі
+68
Вона не розуміє, що восьмирічній дитині треба забезпечити ди-тин-ство! Не кар'єру моделі, чи блогерки, а дитинство. Це її обов'язок!!! Мало того - маю підозру, що цю "сторіс" горе-мати і придумала, режисввала і знімала. Це схоже на торгівлю власною дитиною. Гроші важливіші за дитину! Тьху!
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16.03.2021 21:36
+43
Если мамаша не озвучивает дочурке комментарии, я правильно поняла, что эта спальная модель еще не умеет читать? Хотя, зачем ей это.
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16.03.2021 21:32
+41
вы считаете нормальными фото мальчика и девочки младшего школьного возраста в обнимку в постели?
если это не детская скрытая порнография, тогда что ?
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16.03.2021 21:33
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шкода дівчинку...мама їй там такого назакладувала в ауру...не дай Боже...
видно мама на дитині реалізує свої нездійснені амбіції...(дура... )
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18.03.2021 15:31 Відповісти
Ще гірше! Дитина заробляє для неї гроші. Дуже сумніваюсь, що у мами були амбіції стати моделлю, вона немає для цього ніяких данних, а от маленька дівчинка дійсно гарненька, як і всі маленькі дівчата у цьому віці. Саме на це і розрахований цей проект, щоб як найбільше назбирати підписників, а психічний стан дівчинки нікого не хвилює.
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18.03.2021 15:42 Відповісти
і всеж таки...мені чомусь сдається що саме її не реалізовані амбіції (краси, популярності, слави, грошей) таки не останні в цьому випадку (бо не все в її житті (і дитинстві) було і є гаразд)...а в маленької модельки є тільки те що хоче з неї зліпити маманя і те, на що є попит у збочегого глядача...(мені, наприклад, було гидко дивитися фальшиву любов і наїграні почуття) за сценарієм і хворою вигадкою глупої і жадібної жінки...(а дівчатка ж якісь це все сприймуть за правду...і з 8 рочків будуть мріяти про стосунки з 13-літнім принцем....наївні котенята, які хочуть скоріше вирости)
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18.03.2021 16:15 Відповісти
мама девочки занимаеться феерическим моделингом! пай, милана, моделинг , кастинг, шо только евреи не придумают шо б бабки получать. мальчик паша, а ты знаешь что например в рашке уголовная ответственность теперь сразу с 14 лет? может путлер в чем то прав? мама маханец а просто работать ты не пробовала? я такой специальности моделинг что то не помню.....
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17.03.2021 12:44 Відповісти
уголовной отвествености за обнимашки и цемки даже в рашке нет
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17.03.2021 13:00 Відповісти
есть статья за развращение малолетних . вот если прокурор с судьёй постараются, то зарабатывающая на дочечке мамаша может легко под неё попасть.
что такое цемки я не знаю.... это что так у тебя в Жмеринке целок называют?
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17.03.2021 18:02 Відповісти
тут нет доказательств развращения, так что угомони свои фантазии
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17.03.2021 19:00 Відповісти
Нужно наказывать по закону!
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17.03.2021 13:58 Відповісти
За пару дней девочка стала знаменитой. Может мама на это и рассчитывала.
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17.03.2021 14:05 Відповісти
Маманя хочет подзаработать на педофилах! Это их главные фанаты и подписчики.....
Вот у кого сейчас праздник жизни! Мама 8-річної блогерки Мілани Маханець Дарина розповіла про допит у поліції - Цензор.НЕТ 7839 Мама 8-річної блогерки Мілани Маханець Дарина розповіла про допит у поліції - Цензор.НЕТ 6100
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17.03.2021 15:15 Відповісти
у цього персонажа - Сергей Вовк 5819cd90

проблеми із психікою!


альо, міліція...... Мама 8-річної блогерки Мілани Маханець Дарина розповіла про допит у поліції - Цензор.НЕТ 3091
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17.03.2021 15:21 Відповісти
И если бы только у него - целому поколению похоже интернет и капитализм взорвал голову и мозги улетели...
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17.03.2021 16:04 Відповісти
пролистав пару тыщ лет назад мы обнаружим что..... в 9-10 лет женсостав выдавали замуж в
10 они уже рожали в 15 были многодетными матерями хлопцы в этом возрасте без всяких при
увеличений были воинами в 20-25 становились великими царями, полководцами и завоевате-
лями в 30-35 мудрецами и философами в 40-45 старцами а до 50 редко кто доживал но.... то
что было нормой когдато сейчас может выглядеть дичью а самое главное что обезяночелове-
чество вооружённое интернетом начнёт обезъянничать (пардон за тафталогию) и восьмилет-
ние клизмы начнут заводить себе 15-летних любовников с вполне рабочими женилками.... а
не это ли имелось в виду фразой будте как дети.... потому что именно дети не отдают себе от
чёта о последствиях просто делают то что хочется и если уж юморить по-чорному то особам
осбо озабоченным обликоморале нужно подождать всего то три года и когда хлопцу стукнет
16 а "даме" всего 11-12 привлечь по статье за растление малолетних а пока что что......... ???
будтекакдети........... смотрите кино.........
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17.03.2021 18:52 Відповісти
Перше,що треба зробити нашій дебільній зе-владі- це позбавити цю курву материнства. Але ж їй,нашій дебільній зе-владі ніколи- вона хоче Пороха посадить... Єта такіє мелачі...
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17.03.2021 18:54 Відповісти
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