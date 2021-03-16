Мама 8-летней блогерши Миланы Маханец Дарья рассказала о допросе в полиции

Женщина считает, что не нарушила закон и будет добиваться того, чтобы дело закрыли на досудебном этапе.

Об этом она рассказала изданию "Сегодня", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне есть что ответить недоброжелателям. Например, сегодня мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено. Кроме того, в дальнейшем будем обращаться в киберполицию для того, чтобы были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию", - рассказала Дарья Маханец.

Женщина пояснила, что ее дочь популярна в соцсетях.

"Она – блоггер-миллионник, занимается моделингом. К ее жизни есть большой интерес", – говорит Дарья.

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По словам мамы девочки, сторис о том, что дети якобы спят вместе, была снята, когда она с дочкой приехала в гости к семье ее 13-летнего "бойфренда".

"Ребенок в своей сторис отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали", подчеркнула Маханец.

Женщина добавила, что не озвучивает Милане комментарии, которые эти публикации вызвали в соцсетях.

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"Она не понимает этой агрессии, я не даю ей доступа к этой информации. Всем недоброжелателям я бы посоветовала никогда ничего не говорить о людях, которых они не знают. Что касается Миланы, то мы надеемся на ее развитие именно в модельной сфере", – подчеркнула Маханец.

Она отметила, будет добиваться того, чтобы дело было закрыто на досудебном этапе.

Напомним, о "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.

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Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" Маханец и Пая. Полиция начала уголовное производство по статье об изготовлении порнографии и допросила маму девочки.