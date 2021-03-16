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Мама 8-летней блогерши Миланы Маханец Дарья рассказала о допросе в полиции

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мама 8-летней блогерши Миланы Маханец Дарья рассказала о допросе в полиции

Женщина считает, что не нарушила закон и будет добиваться того, чтобы дело закрыли на досудебном этапе.

Об этом она рассказала изданию "Сегодня", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне есть что ответить недоброжелателям. Например, сегодня мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено. Кроме того, в дальнейшем будем обращаться в киберполицию для того, чтобы были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию", - рассказала Дарья Маханец.

Женщина пояснила, что ее дочь популярна в соцсетях.

"Она – блоггер-миллионник, занимается моделингом. К ее жизни есть большой интерес", – говорит Дарья.

Смотрите на Цензор.НЕТ: 8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав. ФОТОрепортаж

По словам мамы девочки, сторис о том, что дети якобы спят вместе, была снята, когда она с дочкой приехала в гости к семье ее 13-летнего "бойфренда".

"Ребенок в своей сторис отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали", подчеркнула Маханец.

Женщина добавила, что не озвучивает Милане комментарии, которые эти публикации вызвали в соцсетях.

Также на Цензор.НЕТ: "Роман" 8-летней девочки с 13-летним парнем: уполномоченный по правам ребенка Кулеба обратился в прокуратуру и полицию

"Она не понимает этой агрессии, я не даю ей доступа к этой информации. Всем недоброжелателям я бы посоветовала никогда ничего не говорить о людях, которых они не знают. Что касается Миланы, то мы надеемся на ее развитие именно в модельной сфере", – подчеркнула Маханец.

Она отметила, будет добиваться того, чтобы дело было закрыто на досудебном этапе.

Напомним, о "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.

Читайте также: "Роман" 8-летней модели с 13-летним парнем: Полиция начала уголовное производство и вызвала маму девочки на допрос

Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" Маханец и Пая. Полиция начала уголовное производство по статье об изготовлении порнографии и допросила маму девочки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+68
Вона не розуміє, що восьмирічній дитині треба забезпечити ди-тин-ство! Не кар'єру моделі, чи блогерки, а дитинство. Це її обов'язок!!! Мало того - маю підозру, що цю "сторіс" горе-мати і придумала, режисввала і знімала. Це схоже на торгівлю власною дитиною. Гроші важливіші за дитину! Тьху!
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16.03.2021 21:36
+43
Если мамаша не озвучивает дочурке комментарии, я правильно поняла, что эта спальная модель еще не умеет читать? Хотя, зачем ей это.
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16.03.2021 21:32
+41
вы считаете нормальными фото мальчика и девочки младшего школьного возраста в обнимку в постели?
если это не детская скрытая порнография, тогда что ?
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16.03.2021 21:33
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шкода дівчинку...мама їй там такого назакладувала в ауру...не дай Боже...
видно мама на дитині реалізує свої нездійснені амбіції...(дура... )
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18.03.2021 15:31 Ответить
Ще гірше! Дитина заробляє для неї гроші. Дуже сумніваюсь, що у мами були амбіції стати моделлю, вона немає для цього ніяких данних, а от маленька дівчинка дійсно гарненька, як і всі маленькі дівчата у цьому віці. Саме на це і розрахований цей проект, щоб як найбільше назбирати підписників, а психічний стан дівчинки нікого не хвилює.
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18.03.2021 15:42 Ответить
і всеж таки...мені чомусь сдається що саме її не реалізовані амбіції (краси, популярності, слави, грошей) таки не останні в цьому випадку (бо не все в її житті (і дитинстві) було і є гаразд)...а в маленької модельки є тільки те що хоче з неї зліпити маманя і те, на що є попит у збочегого глядача...(мені, наприклад, було гидко дивитися фальшиву любов і наїграні почуття) за сценарієм і хворою вигадкою глупої і жадібної жінки...(а дівчатка ж якісь це все сприймуть за правду...і з 8 рочків будуть мріяти про стосунки з 13-літнім принцем....наївні котенята, які хочуть скоріше вирости)
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18.03.2021 16:15 Ответить
мама девочки занимаеться феерическим моделингом! пай, милана, моделинг , кастинг, шо только евреи не придумают шо б бабки получать. мальчик паша, а ты знаешь что например в рашке уголовная ответственность теперь сразу с 14 лет? может путлер в чем то прав? мама маханец а просто работать ты не пробовала? я такой специальности моделинг что то не помню.....
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17.03.2021 12:44 Ответить
уголовной отвествености за обнимашки и цемки даже в рашке нет
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17.03.2021 13:00 Ответить
есть статья за развращение малолетних . вот если прокурор с судьёй постараются, то зарабатывающая на дочечке мамаша может легко под неё попасть.
что такое цемки я не знаю.... это что так у тебя в Жмеринке целок называют?
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17.03.2021 18:02 Ответить
тут нет доказательств развращения, так что угомони свои фантазии
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17.03.2021 19:00 Ответить
Нужно наказывать по закону!
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17.03.2021 13:58 Ответить
За пару дней девочка стала знаменитой. Может мама на это и рассчитывала.
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17.03.2021 14:05 Ответить
Маманя хочет подзаработать на педофилах! Это их главные фанаты и подписчики.....
Вот у кого сейчас праздник жизни! Мама 8-річної блогерки Мілани Маханець Дарина розповіла про допит у поліції - Цензор.НЕТ 7839 Мама 8-річної блогерки Мілани Маханець Дарина розповіла про допит у поліції - Цензор.НЕТ 6100
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17.03.2021 15:15 Ответить
у цього персонажа - Сергей Вовк 5819cd90

проблеми із психікою!


альо, міліція...... Мама 8-річної блогерки Мілани Маханець Дарина розповіла про допит у поліції - Цензор.НЕТ 3091
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17.03.2021 15:21 Ответить
И если бы только у него - целому поколению похоже интернет и капитализм взорвал голову и мозги улетели...
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17.03.2021 16:04 Ответить
пролистав пару тыщ лет назад мы обнаружим что..... в 9-10 лет женсостав выдавали замуж в
10 они уже рожали в 15 были многодетными матерями хлопцы в этом возрасте без всяких при
увеличений были воинами в 20-25 становились великими царями, полководцами и завоевате-
лями в 30-35 мудрецами и философами в 40-45 старцами а до 50 редко кто доживал но.... то
что было нормой когдато сейчас может выглядеть дичью а самое главное что обезяночелове-
чество вооружённое интернетом начнёт обезъянничать (пардон за тафталогию) и восьмилет-
ние клизмы начнут заводить себе 15-летних любовников с вполне рабочими женилками.... а
не это ли имелось в виду фразой будте как дети.... потому что именно дети не отдают себе от
чёта о последствиях просто делают то что хочется и если уж юморить по-чорному то особам
осбо озабоченным обликоморале нужно подождать всего то три года и когда хлопцу стукнет
16 а "даме" всего 11-12 привлечь по статье за растление малолетних а пока что что......... ???
будтекакдети........... смотрите кино.........
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17.03.2021 18:52 Ответить
Перше,що треба зробити нашій дебільній зе-владі- це позбавити цю курву материнства. Але ж їй,нашій дебільній зе-владі ніколи- вона хоче Пороха посадить... Єта такіє мелачі...
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17.03.2021 18:54 Ответить
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