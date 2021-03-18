Акаунти "закоханих" дітей-блогерів Маханець і Пая в соцмережі заблокували, - Микола Кулеба
Соціальна мережу Likee заблокувала акаунти 8-річної Міли Маханець і 13-річного Паші Пая, які розігрували перед підписниками лав-сторі.
Про це повідомив у фейсбуку уповноважений з прав дітей Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Після інциденту, який набув резонансу, акаунти "юних блогерів" у мережі LIKEE заблоковано. Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, що вони обурені таким контентом", - написав Кулеба.
Він зазначив, що вважає, що соцмережі мають "ретельніше ставитися до того контенту, який в них є. Адже діти дуже чутливі, і деструктивний контент має на них сильний вплив".
Сторінки Маханець і Пая в Instagram при цьому, як і раніше, доступні.
Нагадаємо, про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем, - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.
Пізніше уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу Генерального прокурора і МВС через "роман" Маханець і Пая. Поліція почала кримінальне провадження за статтею про виготовлення порнографії і допитала маму дівчинки.
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Ты открывал УК ст 156 !? Где там про "порно" !?
Там про "Развращение малолетних"
Видишь педофил, ты даже свою ссылку читал невнимательно, "юрист"))) Ухахахаха)))
Что касается "менты рассматривают за распространение детского порно" - это не проблема... Переквалифицировать статью это 2 минуты дела...
Там про "Развращение малолетних" - ""демонстрації порнографічних предметів. Використання в процесі вчинення розпусних дій творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру"
Там про "Развращение малолетних" - ""демонстрації порнографічних предметів. Використання в процесі вчинення розпусних дій творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру"
Так..., вдруг ими тоже заинтересуются, что бы проще было разбираться...
Жду когда ты посадишь режиссера и всю сьечную группу, школоло)
2. обычный фотобанк - ссылка на фото. Жду когда ты заблокируешь сайт и посадишь администрацию)))