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Акаунти "закоханих" дітей-блогерів Маханець і Пая в соцмережі заблокували, - Микола Кулеба

Акаунти

Соціальна мережу Likee заблокувала акаунти 8-річної Міли Маханець і 13-річного Паші Пая, які розігрували перед підписниками лав-сторі.

Про це повідомив у фейсбуку уповноважений з прав дітей Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Після інциденту, який набув резонансу, акаунти "юних блогерів" у мережі LIKEE заблоковано. Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, що вони обурені таким контентом", - написав Кулеба.

Він зазначив, що вважає, що соцмережі мають "ретельніше ставитися до того контенту, який в них є. Адже діти дуже чутливі, і деструктивний контент має на них сильний вплив".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мама 8-річної блогерки Мілани Маханець Дарина розповіла про допит у поліції

Сторінки Маханець і Пая в Instagram при цьому, як і раніше, доступні.

Нагадаємо, про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем, - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.

Пізніше уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу Генерального прокурора і МВС через "роман" Маханець і Пая. Поліція почала кримінальне провадження за статтею про виготовлення порнографії і допитала маму дівчинки.

Також дивіться: 8-річна модель Міла Маханець публікує відверті фото зі своїм 13-річним хлопцем. Мама на цьому заробляє гроші, а соцмережі вимагають позбавити її батьківських прав. ФОТОрепортаж

Акаунти закоханих дітей-блогерів Маханець і Пая в соцмережі заблокували, - Микола Кулеба 01

Автор: 

діти (5057) соціальні мережі (1184) блогер (181) Кулеба Микола (70) Мілана Маханець (7)


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Топ коментарі
+36
Это не морализм, это спасение отдельно взятой 8!-летней "модели" от зависимости от соцсетей, когда у малолеток уже к 15 годам наступает "усталость" от жизни и они сигают с 9-го этажа или наглатываются по 50 таблеток всякой гадости. А также это приведение в чувства мамаш-папаш, решивший по-лёгкому срубить баблеца на пикантном контенте для анонимных дядь-любителей малолетних моделей и готовых за эти шалости щедро донатить, с последующим продолжением
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18.03.2021 17:56
+27
якраз, ця забере... раз, ісчо раз, ісчо многа-многа раз

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_



Мамашка, сотворившая ту педофильскую историю

Акаунти "закоханих" дітей-блогерів Маханець і Пая в соцмережі заблокували, - Микола Кулеба - Цензор.НЕТ 4242
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18.03.2021 18:06
+16
речь о том не надо рекламировать педофилию мужескотство лесбиянство и прочие мерзости...это дети не понимающие что они делают по указке взрослых ради гешефта... в спальне взрослые!!! повторяю взрослые могут делать по желанию личному- что хотят- а на публику зас.... тем более 8 летняя дурепа которая еще не понимает-- кто она есть такая на самом деле в жизни а у пацана ранние поллюции вот и все пояснения. А вот родителям явно бошку снесло- только вот оторвать некому...
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18.03.2021 18:11
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Тебя врач заждался... не нервничай так...
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29.03.2021 21:22 Відповісти
мне не нужен врач, я же в отличии от тебя не вижу порно и совращения в безобидных фотографиях.
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29.03.2021 21:23 Відповісти
Я думаю, что ОЧЕНЬ нужен ...
Ты открывал УК ст 156 !? Где там про "порно" !?
Там про "Развращение малолетних"
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29.03.2021 21:26 Відповісти
во первых, менты рассматривают за распространение детского порно. Во вторых, по твоей же ссылке написано: "демонстрації порнографічних предметів. Використання в процесі вчинення розпусних дій творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру"
Видишь педофил, ты даже свою ссылку читал невнимательно, "юрист"))) Ухахахаха)))
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29.03.2021 21:29 Відповісти
Ты по пунктам опровергай, не останавливайся !

Что касается "менты рассматривают за распространение детского порно" - это не проблема... Переквалифицировать статью это 2 минуты дела...
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29.03.2021 21:31 Відповісти
да ты уже слился "юрист", угомонись " Ты открывал УК ст 156 !? Где там про "порно" !?
Там про "Развращение малолетних" - ""демонстрації порнографічних предметів. Використання в процесі вчинення розпусних дій творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру"
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29.03.2021 21:56 Відповісти
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/154.php Комментарий к статье читай , у тебя ума не хватает осилить УК ...
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29.03.2021 21:32 Відповісти
да ты уже слился "юрист", угомонись " Ты открывал УК ст 156 !? Где там про "порно" !?
Там про "Развращение малолетних" - ""демонстрації порнографічних предметів. Використання в процесі вчинення розпусних дій творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру"
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29.03.2021 21:56 Відповісти
Акаунти "закоханих" дітей-блогерів Маханець і Пая в соцмережі заблокували, - Микола Кулеба - Цензор.НЕТ 6601
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29.03.2021 21:25 Відповісти
Акаунти "закоханих" дітей-блогерів Маханець і Пая в соцмережі заблокували, - Микола Кулеба - Цензор.НЕТ 3958
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29.03.2021 21:27 Відповісти
Ты когда выкладывешь, подобного рода фотки - не стесняйся указывать их источник ...
Так..., вдруг ими тоже заинтересуются, что бы проще было разбираться...
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29.03.2021 21:30 Відповісти
1. знаменитый художественный фильм "Лолита" 1997 года по роману Набокова - показывался в украинских кинотеатрах и до сих пор иногда по ТВ.
Жду когда ты посадишь режиссера и всю сьечную группу, школоло)
2. обычный фотобанк - ссылка на фото. Жду когда ты заблокируешь сайт и посадишь администрацию)))
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29.03.2021 21:40 Відповісти
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