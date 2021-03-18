Акаунти "закоханих" дітей-блогерів Маханець і Пая в соцмережі заблокували, - Микола Кулеба

Соціальна мережу Likee заблокувала акаунти 8-річної Міли Маханець і 13-річного Паші Пая, які розігрували перед підписниками лав-сторі.

Про це повідомив у фейсбуку уповноважений з прав дітей Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Після інциденту, який набув резонансу, акаунти "юних блогерів" у мережі LIKEE заблоковано. Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, що вони обурені таким контентом", - написав Кулеба.

Він зазначив, що вважає, що соцмережі мають "ретельніше ставитися до того контенту, який в них є. Адже діти дуже чутливі, і деструктивний контент має на них сильний вплив".

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Сторінки Маханець і Пая в Instagram при цьому, як і раніше, доступні.

Нагадаємо, про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем, - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.

Пізніше уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу Генерального прокурора і МВС через "роман" Маханець і Пая. Поліція почала кримінальне провадження за статтею про виготовлення порнографії і допитала маму дівчинки.

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