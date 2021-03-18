Аккаунты "влюбленных" детей-блогеров Маханец и Пая в соцсети заблокировали, - Николай Кулеба

Социальная сеть Likee заблокировала аккаунты 8-летней Милы Маханец и 13-летнего Паши Пая, которые разыгрывали перед подписчиками лав-стори.

Об этом сообщил в Фейсбуке уполномоченный по правам детей Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"После инцидента, который получил резонанс, аккаунты "юных блогеров" в сети LIKEE заблокирован. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом", - написал Кулеба.

Он отметил, что считает: соцсети должны "тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние".

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Страницы Маханец и Пая в Instagram при этом по-прежнему доступны.

Напомним, о "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.

Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" Маханец и Пая. Полиция начала уголовное производство по статье об изготовлении порнографии и допросила маму девочки.

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