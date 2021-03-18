Аккаунты "влюбленных" детей-блогеров Маханец и Пая в соцсети заблокировали, - Николай Кулеба
Социальная сеть Likee заблокировала аккаунты 8-летней Милы Маханец и 13-летнего Паши Пая, которые разыгрывали перед подписчиками лав-стори.
Об этом сообщил в Фейсбуке уполномоченный по правам детей Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"После инцидента, который получил резонанс, аккаунты "юных блогеров" в сети LIKEE заблокирован. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом", - написал Кулеба.
Он отметил, что считает: соцсети должны "тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние".
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Страницы Маханец и Пая в Instagram при этом по-прежнему доступны.
Напомним, о "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.
Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" Маханец и Пая. Полиция начала уголовное производство по статье об изготовлении порнографии и допросила маму девочки.
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Ты открывал УК ст 156 !? Где там про "порно" !?
Там про "Развращение малолетних"
Видишь педофил, ты даже свою ссылку читал невнимательно, "юрист"))) Ухахахаха)))
Что касается "менты рассматривают за распространение детского порно" - это не проблема... Переквалифицировать статью это 2 минуты дела...
Там про "Развращение малолетних" - ""демонстрації порнографічних предметів. Використання в процесі вчинення розпусних дій творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру"
Там про "Развращение малолетних" - ""демонстрації порнографічних предметів. Використання в процесі вчинення розпусних дій творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру"
Так..., вдруг ими тоже заинтересуются, что бы проще было разбираться...
Жду когда ты посадишь режиссера и всю сьечную группу, школоло)
2. обычный фотобанк - ссылка на фото. Жду когда ты заблокируешь сайт и посадишь администрацию)))