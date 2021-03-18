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Аккаунты "влюбленных" детей-блогеров Маханец и Пая в соцсети заблокировали, - Николай Кулеба

Аккаунты

Социальная сеть Likee заблокировала аккаунты 8-летней Милы Маханец и 13-летнего Паши Пая, которые разыгрывали перед подписчиками лав-стори.

Об этом сообщил в Фейсбуке уполномоченный по правам детей Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"После инцидента, который получил резонанс, аккаунты "юных блогеров" в сети LIKEE заблокирован. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом", - написал Кулеба.

Он отметил, что считает: соцсети должны "тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние".

Читайте на Цензор.НЕТ: Мама 8-летней блогерши Миланы Маханец Дарья рассказала о допросе в полиции

Страницы Маханец и Пая в Instagram при этом по-прежнему доступны.

Напомним, о "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.

Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" Маханец и Пая. Полиция начала уголовное производство по статье об изготовлении порнографии и допросила маму девочки.

Также на Цензор.НЕТ: 8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав. ФОТОрепортаж

Аккаунты влюбленных детей-блогеров Маханец и Пая в соцсети заблокировали, - Николай Кулеба 01

Автор: 

дети (6484) социальные сети (643) блогер (218) Кулеба Николай (73) Милана Маханец (7)


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Топ комментарии
+36
Это не морализм, это спасение отдельно взятой 8!-летней "модели" от зависимости от соцсетей, когда у малолеток уже к 15 годам наступает "усталость" от жизни и они сигают с 9-го этажа или наглатываются по 50 таблеток всякой гадости. А также это приведение в чувства мамаш-папаш, решивший по-лёгкому срубить баблеца на пикантном контенте для анонимных дядь-любителей малолетних моделей и готовых за эти шалости щедро донатить, с последующим продолжением
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18.03.2021 17:56
+27
якраз, ця забере... раз, ісчо раз, ісчо многа-многа раз

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_



Мамашка, сотворившая ту педофильскую историю

Акаунти "закоханих" дітей-блогерів Маханець і Пая в соцмережі заблокували, - Микола Кулеба - Цензор.НЕТ 4242
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18.03.2021 18:06
+16
речь о том не надо рекламировать педофилию мужескотство лесбиянство и прочие мерзости...это дети не понимающие что они делают по указке взрослых ради гешефта... в спальне взрослые!!! повторяю взрослые могут делать по желанию личному- что хотят- а на публику зас.... тем более 8 летняя дурепа которая еще не понимает-- кто она есть такая на самом деле в жизни а у пацана ранние поллюции вот и все пояснения. А вот родителям явно бошку снесло- только вот оторвать некому...
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18.03.2021 18:11
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Тебя врач заждался... не нервничай так...
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29.03.2021 21:22 Ответить
мне не нужен врач, я же в отличии от тебя не вижу порно и совращения в безобидных фотографиях.
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29.03.2021 21:23 Ответить
Я думаю, что ОЧЕНЬ нужен ...
Ты открывал УК ст 156 !? Где там про "порно" !?
Там про "Развращение малолетних"
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29.03.2021 21:26 Ответить
во первых, менты рассматривают за распространение детского порно. Во вторых, по твоей же ссылке написано: "демонстрації порнографічних предметів. Використання в процесі вчинення розпусних дій творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру"
Видишь педофил, ты даже свою ссылку читал невнимательно, "юрист"))) Ухахахаха)))
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29.03.2021 21:29 Ответить
Ты по пунктам опровергай, не останавливайся !

Что касается "менты рассматривают за распространение детского порно" - это не проблема... Переквалифицировать статью это 2 минуты дела...
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29.03.2021 21:31 Ответить
да ты уже слился "юрист", угомонись " Ты открывал УК ст 156 !? Где там про "порно" !?
Там про "Развращение малолетних" - ""демонстрації порнографічних предметів. Використання в процесі вчинення розпусних дій творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру"
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29.03.2021 21:56 Ответить
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/154.php Комментарий к статье читай , у тебя ума не хватает осилить УК ...
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29.03.2021 21:32 Ответить
да ты уже слился "юрист", угомонись " Ты открывал УК ст 156 !? Где там про "порно" !?
Там про "Развращение малолетних" - ""демонстрації порнографічних предметів. Використання в процесі вчинення розпусних дій творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру"
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29.03.2021 21:56 Ответить
Акаунти "закоханих" дітей-блогерів Маханець і Пая в соцмережі заблокували, - Микола Кулеба - Цензор.НЕТ 6601
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29.03.2021 21:25 Ответить
Акаунти "закоханих" дітей-блогерів Маханець і Пая в соцмережі заблокували, - Микола Кулеба - Цензор.НЕТ 3958
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29.03.2021 21:27 Ответить
Ты когда выкладывешь, подобного рода фотки - не стесняйся указывать их источник ...
Так..., вдруг ими тоже заинтересуются, что бы проще было разбираться...
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29.03.2021 21:30 Ответить
1. знаменитый художественный фильм "Лолита" 1997 года по роману Набокова - показывался в украинских кинотеатрах и до сих пор иногда по ТВ.
Жду когда ты посадишь режиссера и всю сьечную группу, школоло)
2. обычный фотобанк - ссылка на фото. Жду когда ты заблокируешь сайт и посадишь администрацию)))
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29.03.2021 21:40 Ответить
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