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Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП
Фото: Олег Богачук

Зараз процесуальні керівники (прокурори) погодили підозри кільком активним учасникам. Найближчим часом вони будуть вручені. Також слідчі почали ще одне кримінальне провадження за фактом подій біля Офісу президента 20 березня: часом дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

"Кожен учасник акції, який здійснював протиправні дії, буде нести відповідальність згідно із законом. Поліцейські за погодженням з процесуальними керівниками (прокурорами) вручили підозру одному з організаторів акції і уродженцю Вінницької області, який побив вікна в дверях адмінбудівлі. Найближчим часом повідомлення про підозру отримають ще кілька активних учасників акції", - зазначили в МВС.

У пресслужбі також додали, що слідчі столичної поліції за фактом подій у ОПУ почали ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі ті провокатори, які підпалювали двері, били вікна під час акції біля ОП, встановлені і будуть відповідати згідно із законом, - Геращенко. ВIДЕО

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Автор: 

акція (1454) Нацполіція (15163) протест (2397) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+12
Тимчасова повірена США Крістіна Квін висловила невдоволення примітивними провокаціями Авакова
https://sprotyv.org/2021/03/ 22.03.2021 https://sprotyv.org/author/sprotyv/ sprotyv https://sprotyv.org/category/afery/ Афери , https://sprotyv.org/category/vlada/ Влада , https://sprotyv.org/category/koruptsiya/ Корупція , https://sprotyv.org/category/kriminal/ Кримінал , https://sprotyv.org/category/polityky/ Політика https://sprotyv.org/tymchasova-povirena-ssha-kristina-kvin-vyslovyla-nevdovolennya-prymityvnymy-provokatsiyamy-avakova/#mh-comments 0 Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП - Цензор.НЕТ 2550
Переглядів: 24 029
З'явилася інформація, що фасад Офісу президента почали мити сьогодні в 15-00.
Чому тільки в 15? Так розумієте, великі світила політтехнологій в Офісі президента, на чолі з нашим улюбленим супергероєм Мішею Подоляком, вирішили подати погром під ОП як аналог погрому в Капітолії, прихильниками Трампа. В ОП чекали реакції від представників Заходу …
І дочекалися. Тимчасова повірена США Крістіна Квін в розмові з Єрмаком, висловила своє крайнє невдоволення примітивними провокаціями під час протестів за Стерненко.
За словами джерела, пані Квін повідомила, що посольство США має інформацію про сплановану дискредитацію протесту, яку курирував міністр МВС Арсен Аваков.
Що залишається тепер Єрмаку? Йому залишається єдиний раз за всю кар'єру виконати прямі обов'язки глави Офісу президента - фасад помити.
показати весь коментар
23.03.2021 14:54
+9
Питаєте, що відбувається? Шмаркля провокує ще більші протести і безлад. Того воно й добивається!
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23.03.2021 14:53
+9
НА РОССИИ УПАЛ И РАЗБИЛСЯ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-22 М)))
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23.03.2021 14:55
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Это протест . Надо было розами закидать ?
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23.03.2021 14:51 Відповісти
Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП - Цензор.НЕТ 4990
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23.03.2021 15:00 Відповісти
Ты просто 50% не туда прицепил! А так всё правильно....
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23.03.2021 15:03 Відповісти
не до мене потрібно звертатись з зауваженням , а до Векслера, але тобі з значенням до 69 і нижче й ця маніпуляція не допоможе
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23.03.2021 15:10 Відповісти
Абсолютно с тобой согласен, но все кто с голвой не дружит голосовали за Петра Алексеевича! От туда и считай!
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23.03.2021 15:15 Відповісти
я ж кажу ,що в тобе з значенням менше 69 і запитувати не потрібно кого підтримав на виборах, тут і так зрозуміло зебіл підтримав зебіла
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23.03.2021 15:23 Відповісти
Похоже ты в отрицательных числах потерялся.
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23.03.2021 19:04 Відповісти
Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП - Цензор.НЕТ 2160
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23.03.2021 15:29 Відповісти
Сегодня наблюдал картину,как те,кто по твоим словам "дружили с головой" и голосовали за зеленскую шоблу,разглядывали в магазине новую цену на литровую бутылку подсолнечного масла - 69 гривен(!).Ох#евшие взгляды и стоны.
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23.03.2021 15:30 Відповісти
Від сьогодні Путін своїм указом заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму

Цим самим Путін нічим не спровоковано, але добровільно, сам відкрив ящик Пандори!!!

Цей же "меч" Україні слід і повернути проти нього самого та його країни, її громадян...

Як кажуть- "Не було щастя, та Нещастя -допомогло)...

І як розумну та асиметричну відповідь (спровоковану росією) - Україна мала б негайно заборонити володіти ЛЮБИМИ активами в Україні росії та її громадянам!

Якщо росіяни не передадуть Україні не продадуть на протязі одного місяця свої права на активи українцям, таке майно окупантів за рішенням суду в Україні вилучатимуть (експропріюватимуть) . Вилучені активи передаватимуть українській державі або міській владі.
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23.03.2021 20:12 Відповісти
А це -відповідь на "протест", який переріс відвертий вандалізм та знищення державної власності! Абсолютно адекватна відповідь.
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23.03.2021 15:05 Відповісти
А яку власність знищили - скло? А коли буде адекватна відповідь на злиття спецоперацій у 2020році, на дії Татарова, вбивства українців шляхом ненадання медичної допомоги під час епідемії коронавірусу? Список можна продовжувати.
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23.03.2021 15:25 Відповісти
Я правильно розумію, що поки не буде відповіді про якісь спецоперації, то кожен може коїти все, що захоче? Ну, наприклад, якщо я пограбую вашу квартиру, то нормально буде в світлі того, що десь хтось нібито злив операцію?
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23.03.2021 15:45 Відповісти
А де написано, що можна коїти все, що завгодно? Було ствердження, що відкриття карних справ - це абсолютно адекватна відповідь на "протест". От і виникло питання - а коли будуть такі ж адекватні відповіді на "якісь", як Ві кажете спецоперації, тим більше, що вони були значно раніше. А у Вас фантазії хватило тільки на пограбування моєїї квартири, бо хтось злив операцію. Так не я ж? Адекватна відповідь - розслідування, а не пограбування квартири. Ви плутаєте причину із наслідком. Не було б такого кошмару у країні, не було б і протесту, не те, що розфарбовки (ще невідомо, хто малював).
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23.03.2021 17:01 Відповісти
Скло, двері, фасад, глумилися над державними символами...Для чого взагалі на МИРНИХ!! протестах пітарди, файєри, смолоскипи, фарба...
Що стосується міфічних спецоперацій, неправомірні дії Татарова- це завдання ТСК, нехай розбираються. Думаю, що до нас доведуть результати перевірок.
Стосовно звучного звинувачення у вбивствах українців... А хто ж тоді винуватий у вбивствах американців, італійців, росіян... Ви берете на себе непомірну сміливість (або дурість) звинувачувати, але КОГО? .
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23.03.2021 17:20 Відповісти
Двері і фасад знищили? Над якими державними символами глумилися? Над табличкою "офіс президента"? Так це ще не державний символ, слава Богу. Зображення гербу на табличці неушкоджене. А мирні протести, такі, як у Білорусі, хороводи водить, не діють. "Міфічні" спецоперації - не завдання ТСК, а завдання правоохоронних органів, ТСК може тільки контролювати. Державна зрада на вищому рівні вже скоро річницю святкуватиме, а у Вас все "міфічне". Стосовно вбивства українців - невже Ви не розумієте різницю між 5 000 померлих і 30 000. 25 000 людей можна було б врятувати, якби країна була цивілізована, а не третього світу: свої гроші розікрали і ходять з простягнутою рукою, а ніхто не дає, бо всі турбуються про своїх. Тільки наших нікому не жалко. Треба не тільки ж методичними рекомендаціями керуватись.
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23.03.2021 17:48 Відповісти
Всі організатори і затримані учасники безладу стверджують про МИРНИЙ протест.. Залишається відкритим питання: для чого мирному протесту пітарди, файєри, смолоскипи, фарба... і рекомендації організаторів не брати дітей на акцію? Шкоду, яка заподіяна в ході цього шабашу визначать фахівці. Державні символи уціліли тому, що металева табличка (на диво здичавілим ) не горить. ТСК -це тимчасова СЛІДЧА комісія, а не контролююча, як ви кажете. Не знаю звідки ви черпаєте інформацію про "надсекретні" спец.операції, які чомусь стали надбанням кожного, хто не лінується пукнути в бік влади. (доки не буде розлідування- вважаю це фейком). Назвіть, будь ласка, першо-друго сортну державу Європи( близьку за основними параметрами до "третьосортної України"), де за період пандемії померло менше людей від КОВІД . Тільки без бла-бла!
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23.03.2021 18:14 Відповісти
Пройшло достатньо часу, щоб скласти реальне враження про акції на Банковій...

Але спочатку про давно минуле...

В 90-х роках, коли ми організовували набагато потужніші акції за Незалежність України і проти влади кпсс-також були різного роду провокації, але в підсумку - ми перемогли... І зауважте, що всі закони, які мали змінити наше життя ініціювалися і вносилися лише РУХівцями, А "кравчуки" лише заважали їх прийняттю і вносили "поправки" які дозволяли "дерибанити", гребти під себе - на таких принципах формували і виконавчу та судову влади (маючи абсолютну більшість в парламенті). Що тягнеться й донині...

А нині - багато тих, хто дійсно здатний творити подалися ще й в трудову міграцію...

Нами акції планувалися і чітко організовувалися..

Наприклад, в нас були загони правопорядку, завданням яких було виявляти провокаторів і здавати їх міліції, - бо ми чітко розуміли, що розбитою вітриною чи підпаленими дверима обкому кпсс- Незалежність України не завоюєш, перемоги не здобудеш, але на цьому успішно зіграє проти нас та наших інтересах пропагандистська машина кгб....

Я ще якось зрозумів би організаторів акції на Банковій, якби вони витягли ЗЕ, чи ЗЕлених "єрмаків" і підпалили їх чи бодай облили фарбою, але палити двері чи вивіску "президент" і малювати стіни... ??? Чому ж провокаторів не присікли та не здали поліції???

А те, що було вчинене - це свідчить лише про низьку креативність та організаторські здібності організаторів акції. Бо, якщо немає клепки - то назавжди?! І такі "організатори" привести до перемоги не здатні- навіть теоретично, бо це прояв безсилля...

Акції мають розпочинатися та проходити мирно, збільшуючи їх масовість ( в т.ч. і по регіонах). А от потім, коли вони сягнуть критичної маси... - тут є кілька варіантів розвитку подій. У всякому випадку - не громити вікна, а тих, хто за ними сидить...

Наступне, - про дії влади і її жандармів...

Ось тут якраз - все дуже чітко і зрозуміло... Так було все задумано і чітко зрежисовано... Бо коли поліція не втрутилася навіть тоді, коли розпочався "бардак" - є тому однозначним доказом, що "так задумано"...

Використати дії протестантів (хоча, на мою думку, - штатних провокаторів), щоб:

-дискредитувати саму ідею протестів
- показати, що їх організатори не здатні бути будівничими , а лише громилами... Що їх підтримувати не слід...
-нажити на цьому собі (владі) політичний капітал (для чого й збирають позачергове засідання парламенту)
-та й навіть на цьому - черговий раз "урвати" (бо ремонт фасаду коштує максимум 50 тис. грн, а не 2 мільйони)

Роль організаторів має полягати в продуманості, яка здатна привести до успішного результату... А де їх об'єднавча, чи хоча б координуюча роль? Бо коли в одні дні протестуватимуть ФОПи, на другий- "євробляхери", на третій- медики та вчителі, на четвертий - проти комунальних тарифів, на п'ятий - проти свавілля судів, на шостий -націоналісти, на сьомий- проти зрадників і гри в піддавки з Путіним...., то для роботи в Армії, поліції - для досягнення спільної мети.... не залишається й часу... Не кажучи вже про формування майбутніх держструктур, та вироблення чіткої програми їх діяльності, підбору в них кадрів - щоб не повторити непоправних помилок минулого... коли на зміну вигнаним одним бандитам у владі - прийшли інші... але бандити...
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23.03.2021 18:29 Відповісти
Уверен это открыли дело о должностном преступлении тех, кто отвёл полицию. и тем не обеспечил правопорядка во время акции, да ? Смешные и убогие...
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23.03.2021 14:52 Відповісти
Тимчасова повірена США Крістіна Квін висловила невдоволення примітивними провокаціями Авакова
https://sprotyv.org/2021/03/ 22.03.2021 https://sprotyv.org/author/sprotyv/ sprotyv https://sprotyv.org/category/afery/ Афери , https://sprotyv.org/category/vlada/ Влада , https://sprotyv.org/category/koruptsiya/ Корупція , https://sprotyv.org/category/kriminal/ Кримінал , https://sprotyv.org/category/polityky/ Політика https://sprotyv.org/tymchasova-povirena-ssha-kristina-kvin-vyslovyla-nevdovolennya-prymityvnymy-provokatsiyamy-avakova/#mh-comments 0 Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП - Цензор.НЕТ 2550
Переглядів: 24 029
З'явилася інформація, що фасад Офісу президента почали мити сьогодні в 15-00.
Чому тільки в 15? Так розумієте, великі світила політтехнологій в Офісі президента, на чолі з нашим улюбленим супергероєм Мішею Подоляком, вирішили подати погром під ОП як аналог погрому в Капітолії, прихильниками Трампа. В ОП чекали реакції від представників Заходу …
І дочекалися. Тимчасова повірена США Крістіна Квін в розмові з Єрмаком, висловила своє крайнє невдоволення примітивними провокаціями під час протестів за Стерненко.
За словами джерела, пані Квін повідомила, що посольство США має інформацію про сплановану дискредитацію протесту, яку курирував міністр МВС Арсен Аваков.
Що залишається тепер Єрмаку? Йому залишається єдиний раз за всю кар'єру виконати прямі обов'язки глави Офісу президента - фасад помити.
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23.03.2021 14:54 Відповісти
Пусть про Капитолий переживает.
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23.03.2021 15:08 Відповісти
а ти за Шапітолій переймаєшся?
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23.03.2021 15:15 Відповісти
То якщо це провокація Авакова, то нехай інші учасники акції вимагають найсуворішого покарання Сорду, за те, що, виконуючи вказівки Авакова, бив скло, намагаючись дискредитувати протест! Що, не хочуть? Значить, теж провокатори?
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23.03.2021 15:48 Відповісти
таке враження,що ці хлопчики геть з головою не дружать! І хто Їм вбиває в голову,що можна творити будь що і нічого за це не буде,а хтось же втокмачує у Їхні макітри!!!
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23.03.2021 17:00 Відповісти
смешной это ты, который хочет чтобы "ввели" полицию. вот вам и ввели, с доставкой в суд
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23.03.2021 15:05 Відповісти
Лїр стрімить зараз з-під печерного суду
https://www.facebook.com/eugene.lir/videos/2016341945172645
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23.03.2021 15:07 Відповісти
Питаєте, що відбувається? Шмаркля провокує ще більші протести і безлад. Того воно й добивається!
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23.03.2021 14:53 Відповісти
НА РОССИИ УПАЛ И РАЗБИЛСЯ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-22 М)))
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23.03.2021 14:55 Відповісти
Логично . Первый полёт - 30 августа 1969 года .
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23.03.2021 14:58 Відповісти
"Армия российской федерации провела довольно необычные учения: 96-я отдельная разведывательная бригада 1-й танковой армии тренировалась захватывать населенный пункт с помощью SMS-рассылок с беспилотника и листовок. Как говорится в сообщении министерства обороны рф: "в результате сильного морально-психологического давления и безусловного военного превосходства... условный противник сложил оружие и не оказал сопротивления"
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23.03.2021 15:05 Відповісти
ну не дуже він впав.
Просто при пуску двигунів на землі спрацювали разом усі три катапульти. Екіпаж перетворився на яєчню
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23.03.2021 15:16 Відповісти
самолет как раз целый,и даже с места не сдвинулся....поменяют катапультные кресла (ну или эти подрихтуют) и в полёт.просто выкинул из себя незадачливый экипаж
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23.03.2021 15:31 Відповісти
Самое дорогое в авиации - лётчики.
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23.03.2021 15:32 Відповісти
а почему "по факту" если антоша вчера громка заявил что все есть на видео и всех установят до сегодняшнего утра
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23.03.2021 14:57 Відповісти
Люди Зєлі та Авакова могли провокувати закликами громити Офіс.
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23.03.2021 15:04 Відповісти
Могли, но не призывали.
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23.03.2021 15:10 Відповісти
Звідки вам це відомо, ви разом із Геращенком дивились відеозаписи камер спостереження?
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23.03.2021 15:11 Відповісти
Значит ты с ним смотрела видео с камер?
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23.03.2021 15:17 Відповісти
Я зробила припущення, написала "МОГЛИ провокувати", а от Voter написав ствердно "Могли, но не призывали".

Звідки інфа, що НЕ закликали?
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23.03.2021 15:19 Відповісти
Так категорично міг написати подоляківський бот.
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23.03.2021 15:34 Відповісти
Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП - Цензор.НЕТ 6508
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23.03.2021 15:39 Відповісти
у дурку ломиться
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23.03.2021 15:50 Відповісти
Він же не б'є стекло, він стучить у нього, щоб зеленський вийшов поспілкуватись із народом, якого так боїться
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23.03.2021 15:52 Відповісти
Выходи подлый трус!
А в ответ тишина.
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23.03.2021 16:19 Відповісти
Зельц з авакяном винні ЗАВЖДИ!Бо Україну зневажають, падлюки беніни!
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23.03.2021 15:07 Відповісти
Та да, мне тоже не понятно. Все соевые прямо орут, что нужно было нещадно бить мирных протестующих.
Мазохисты, шоле?
Или....!
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23.03.2021 15:07 Відповісти
Покажіть подібні коментарі.
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23.03.2021 15:09 Відповісти
Ниже под твоим))
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23.03.2021 15:18 Відповісти
І де там "нужно было нещадно бить мирных протестующих"?
Грубо працюєте, товариш.
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23.03.2021 15:20 Відповісти
1. Я не работаю.
2. Тамбовская волчица тебе товарищ.
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23.03.2021 15:23 Відповісти
Тамбовський вовк Жидков із вашої зграї.

Де відповідь на питання по темі обговорення?
"І де там "нужно было нещадно бить мирных протестующих"?"
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23.03.2021 15:26 Відповісти
та какой ты грубый? станлартный кацап...вас другими и не делают
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23.03.2021 15:37 Відповісти
Депутат від Голосу в київраді Михайлова писала, що бити вікна закликав дехто "майор".
Нехай спитають в неї хто такий "майор".

https://pbs.twimg.com/media/ExEo28NWUAEmXlM?format=jpg&name=small
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23.03.2021 15:08 Відповісти
Неужели не доходит,что ОПу должны охранять круглосуточно,а не специально провоцировать толпу людей специально отходя от здания?покажи хоть одну страну,где такое могло произойти...не назовешь -таких нет
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23.03.2021 15:14 Відповісти
Вам не угодишь!
Бьют - плохо, не бьют - тоже плохо.
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23.03.2021 15:18 Відповісти
Если бы была охрана никто бы не подумал разрисовывать,бить стекла и сЦать -но зелени нужен был Капитолий,а на выходе все равно Шапитолий получили
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23.03.2021 15:31 Відповісти
Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП - Цензор.НЕТ 8515
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23.03.2021 15:46 Відповісти
стандартно она так и охраняется...кроме случаев,когда поступила команда не вмешиваться.хотели попробывать повторить штурм капитолия.
кацапня,по методичкам работают,без выдумки и иньтузязизьма
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23.03.2021 15:40 Відповісти
А ТИ НА КОГО ПОДУМАВ, МОЖЕ СПРОВОКУВАЛИ СПОЧАТКУ, ВЛАДА ПОЛІЦІЯ, ПРОКУРАТУРА,СУД, І ОПЕРА В ЦІВІЛЬНОМУ ЧИ ХТО,ПІД ОП НІХТО НЕ ПОСТРАЖДАВ.
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23.03.2021 15:56 Відповісти
не нравился порошенко - пострадайте от зелупы
за что боролись на то и напоролись
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23.03.2021 15:01 Відповісти
А ЯКА РІЗНИЦА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ МІЖ БАРИГОЮ І ЗЕЛЕНСЬКИМ.
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23.03.2021 15:59 Відповісти
Геращ, краще вже тарілки облизуй! Бо все інше -не твоє!)
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23.03.2021 15:03 Відповісти
Маникюр в стиле вице-президента. Если пройдёт, будут стричь ногти, а потом и пальцы.
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23.03.2021 15:04 Відповісти
Maydan bliz'ko !
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23.03.2021 15:07 Відповісти
Горизонт тоже не далеко...
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23.03.2021 15:12 Відповісти
Вольф Мессинг!
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23.03.2021 15:20 Відповісти
Україна - не СРСР ! Не росія ! Невже МУСОР залякає тих,хто добровільно був у АТО ???
А такі і вийдуть на Майдан ! Мусор помиляється !
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23.03.2021 15:27 Відповісти
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23.03.2021 15:13 Відповісти
о, как зашевелились, если бы они так реагироввали на дело "вагнеровцев" или на срыв оборонного заказа, или хотя бы на дело Татарова...
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23.03.2021 15:08 Відповісти
Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП - Цензор.НЕТ 5491
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23.03.2021 15:13 Відповісти
17.01.2013г. по заявлению правозащитника Александра Каряка в Харьковское горуправление ГУ МВД Украины в Харьковской области было открыто уголовное производство №12013220530000255, по ч. 1 статьи 156 УК Украины (Растление несовершеннолетних) в котором фигурируют народный депутат Арсен Аваков и экс-кандидат в народные депутаты от «Батькивщины» Александр Кирш. На одном из сайтов знакомств Аваков познакомился с подростком Максимом. После получения от 16-ти летнего парня фото интимного содержания, влиятельный чиновник пригласил подростка на встречу. Аваков обещал платить Максиму 200 долларов за конфиденциальность и 100 долларов за секс-услуги, но своё обещание выполнил только один раз. Более того, Аваков сделал из подростка настоящего проститута, обслуживающего и его близких друзей.
Подросток хотел "завязать" с проституцией, в которую его втянул Арсен Аваков, но понимал - эти люди так просто его не отпустят. Аваков обещал забрать Максима с собой в Италию, но внезапно парню отказали в выдаче визы - возможно, не без содействия его высокопоставленного любовника. Именно это оказалось последней каплей для принятия парнем решения, выложить в сеть обвинение харьковских влиятельных людей в растлении несовершеннолетнего. Видео с Арсеном Борисычем у Максима не было, но бухгалтер Кирш засветился по полной.
Тогда Аваков испугался не на шутку: он даже выступил с заявлением о том, что Кирш просто его коллега, а сексуальные предпочтения хорошего экономиста его не волнуют. Говорят, Аваков даже тайно заплатил руководителям Харьковского ЛГТБ-сообщества, которые опубликовали на своём сайте обращение в поддержку гомосексуальности Кирша.
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23.03.2021 15:29 Відповісти
Важно отметить, что Аваков долгое время был под наблюдением агента СБУ Игоря Райнина (глава администрации при президенте Порошенко) - псевдоним "Авиатор". Будучи долгое время "человеком Авакова", Райнин собирал компромат довольно пикантного характера. В частности, в своих донесениях СБУ Игорь Львович рассказывает, как Аваков добивался чиновника Анатолия Бабичева, ныне - заместитель ХОГА. Упоминает Райнин в своих "мемуарах" и мальчика, лет 15 - по дате собщения, возможно это и был тот самый Максим.
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23.03.2021 15:30 Відповісти
youtube.com/watch?v=ZHvv-xd7Soo
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23.03.2021 15:34 Відповісти
В 2014 г. Аваков, убийством Сашка Белого начал борьбу за власть, а в 2021 провокациями против бойцов АТО/ООС пытается её сохранить. Рано или поздно, всё равно выгонят с поста Министра и тогда или сядет, или "сдрыснет", но куда; Италия теперь его уже депортирует назад в Украину. "https://citaty.info/topic/net Нет суровее
того, кто из ничтожества возвысится" - https://citaty.info/man/evtropii Евтропий
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23.03.2021 15:23 Відповісти
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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23.03.2021 15:37 Відповісти
Там бабахне так, що нічого не допоможе. Про це будуть говорити цілий рік, адже буде дві серії, перша навесні та восени
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23.03.2021 15:54 Відповісти
Раз зняли охорону перед стінами будівлі ОПи, могли і двері там залишити відкритими, щоб скло не били. Не "допрацювали" трохи.
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23.03.2021 15:46 Відповісти
Нічого не буде, все оце вовтузіння і імпровізовані флешмоби зеленій шоблі до одного місця, вони вже на другий строк прицілились і біль ніж ймовірно, що їм це вдасться.
Тихою сапою, надіючись то на Европу то на США, жаба вже зварилась.
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23.03.2021 15:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/307359 Я *****в не просвещаю. ЧИтай книжки сам. Но трём заблудшим и лайкнувшим овцам скажу. Согласно Закона люди подают заявку на митинг и укахывают количество для того, чтоб полиция могла выделить соотвественное число своих людей для поддержания общественного порядка. НЕ оюязательно - двери гореть могли б..Там карманная истрия..там кто-то на мотоциклах заехал... мало ли..По Закону полиция должна присутствовать. Неделю назад, когда Стерненке объявили приговор и люди пошли к ОП - полиции было больше чем людей ... И она никого к ОП не пустила даже близко... А тут - вообще никакой полиции - делай сто хочешь... Так нарушить Закон офицеры могли только по указанию сверху. Это и было началом провокации ... Смешной и убогой. А для чего её устроили ? а вот для чего https://sprotyv.org/tymchasova-povirena-ssha-kristina-kvin-vyslovyla-nevdovolennya-prymityvnymy-provokatsiyamy-avakova/
только им никто не поверил..Бо за два года нет в мире , кто не знает, что они смешные и убогие брехуны.
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23.03.2021 15:52 Відповісти
Мусора сами это все и сделали.во главе с Геращенко/аваковым!
чмыри сраные!
народ все понимает
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23.03.2021 16:06 Відповісти
А должно быть так -
Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий в ОП
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23.03.2021 22:08 Відповісти
 
 