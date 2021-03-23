Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП
Зараз процесуальні керівники (прокурори) погодили підозри кільком активним учасникам. Найближчим часом вони будуть вручені. Також слідчі почали ще одне кримінальне провадження за фактом подій біля Офісу президента 20 березня: часом дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.
"Кожен учасник акції, який здійснював протиправні дії, буде нести відповідальність згідно із законом. Поліцейські за погодженням з процесуальними керівниками (прокурорами) вручили підозру одному з організаторів акції і уродженцю Вінницької області, який побив вікна в дверях адмінбудівлі. Найближчим часом повідомлення про підозру отримають ще кілька активних учасників акції", - зазначили в МВС.
У пресслужбі також додали, що слідчі столичної поліції за фактом подій у ОПУ почали ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.
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Цим самим Путін нічим не спровоковано, але добровільно, сам відкрив ящик Пандори!!!
Цей же "меч" Україні слід і повернути проти нього самого та його країни, її громадян...
Як кажуть- "Не було щастя, та Нещастя -допомогло)...
І як розумну та асиметричну відповідь (спровоковану росією) - Україна мала б негайно заборонити володіти ЛЮБИМИ активами в Україні росії та її громадянам!
Якщо росіяни не передадуть Україні не продадуть на протязі одного місяця свої права на активи українцям, таке майно окупантів за рішенням суду в Україні вилучатимуть (експропріюватимуть) . Вилучені активи передаватимуть українській державі або міській владі.
Що стосується міфічних спецоперацій, неправомірні дії Татарова- це завдання ТСК, нехай розбираються. Думаю, що до нас доведуть результати перевірок.
Стосовно звучного звинувачення у вбивствах українців... А хто ж тоді винуватий у вбивствах американців, італійців, росіян... Ви берете на себе непомірну сміливість (або дурість) звинувачувати, але КОГО? .
Але спочатку про давно минуле...
В 90-х роках, коли ми організовували набагато потужніші акції за Незалежність України і проти влади кпсс-також були різного роду провокації, але в підсумку - ми перемогли... І зауважте, що всі закони, які мали змінити наше життя ініціювалися і вносилися лише РУХівцями, А "кравчуки" лише заважали їх прийняттю і вносили "поправки" які дозволяли "дерибанити", гребти під себе - на таких принципах формували і виконавчу та судову влади (маючи абсолютну більшість в парламенті). Що тягнеться й донині...
А нині - багато тих, хто дійсно здатний творити подалися ще й в трудову міграцію...
Нами акції планувалися і чітко організовувалися..
Наприклад, в нас були загони правопорядку, завданням яких було виявляти провокаторів і здавати їх міліції, - бо ми чітко розуміли, що розбитою вітриною чи підпаленими дверима обкому кпсс- Незалежність України не завоюєш, перемоги не здобудеш, але на цьому успішно зіграє проти нас та наших інтересах пропагандистська машина кгб....
Я ще якось зрозумів би організаторів акції на Банковій, якби вони витягли ЗЕ, чи ЗЕлених "єрмаків" і підпалили їх чи бодай облили фарбою, але палити двері чи вивіску "президент" і малювати стіни... ??? Чому ж провокаторів не присікли та не здали поліції???
А те, що було вчинене - це свідчить лише про низьку креативність та організаторські здібності організаторів акції. Бо, якщо немає клепки - то назавжди?! І такі "організатори" привести до перемоги не здатні- навіть теоретично, бо це прояв безсилля...
Акції мають розпочинатися та проходити мирно, збільшуючи їх масовість ( в т.ч. і по регіонах). А от потім, коли вони сягнуть критичної маси... - тут є кілька варіантів розвитку подій. У всякому випадку - не громити вікна, а тих, хто за ними сидить...
Наступне, - про дії влади і її жандармів...
Ось тут якраз - все дуже чітко і зрозуміло... Так було все задумано і чітко зрежисовано... Бо коли поліція не втрутилася навіть тоді, коли розпочався "бардак" - є тому однозначним доказом, що "так задумано"...
Використати дії протестантів (хоча, на мою думку, - штатних провокаторів), щоб:
-дискредитувати саму ідею протестів
- показати, що їх організатори не здатні бути будівничими , а лише громилами... Що їх підтримувати не слід...
-нажити на цьому собі (владі) політичний капітал (для чого й збирають позачергове засідання парламенту)
-та й навіть на цьому - черговий раз "урвати" (бо ремонт фасаду коштує максимум 50 тис. грн, а не 2 мільйони)
Роль організаторів має полягати в продуманості, яка здатна привести до успішного результату... А де їх об'єднавча, чи хоча б координуюча роль? Бо коли в одні дні протестуватимуть ФОПи, на другий- "євробляхери", на третій- медики та вчителі, на четвертий - проти комунальних тарифів, на п'ятий - проти свавілля судів, на шостий -націоналісти, на сьомий- проти зрадників і гри в піддавки з Путіним...., то для роботи в Армії, поліції - для досягнення спільної мети.... не залишається й часу... Не кажучи вже про формування майбутніх держструктур, та вироблення чіткої програми їх діяльності, підбору в них кадрів - щоб не повторити непоправних помилок минулого... коли на зміну вигнаним одним бандитам у владі - прийшли інші... але бандити...
https://sprotyv.org/2021/03/ 22.03.2021 https://sprotyv.org/author/sprotyv/ sprotyv https://sprotyv.org/category/afery/ Афери , https://sprotyv.org/category/vlada/ Влада , https://sprotyv.org/category/koruptsiya/ Корупція , https://sprotyv.org/category/kriminal/ Кримінал , https://sprotyv.org/category/polityky/ Політика https://sprotyv.org/tymchasova-povirena-ssha-kristina-kvin-vyslovyla-nevdovolennya-prymityvnymy-provokatsiyamy-avakova/#mh-comments 0
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З'явилася інформація, що фасад Офісу президента почали мити сьогодні в 15-00.
Чому тільки в 15? Так розумієте, великі світила політтехнологій в Офісі президента, на чолі з нашим улюбленим супергероєм Мішею Подоляком, вирішили подати погром під ОП як аналог погрому в Капітолії, прихильниками Трампа. В ОП чекали реакції від представників Заходу …
І дочекалися. Тимчасова повірена США Крістіна Квін в розмові з Єрмаком, висловила своє крайнє невдоволення примітивними провокаціями під час протестів за Стерненко.
За словами джерела, пані Квін повідомила, що посольство США має інформацію про сплановану дискредитацію протесту, яку курирував міністр МВС Арсен Аваков.
Що залишається тепер Єрмаку? Йому залишається єдиний раз за всю кар'єру виконати прямі обов'язки глави Офісу президента - фасад помити.
https://www.facebook.com/eugene.lir/videos/2016341945172645
Просто при пуску двигунів на землі спрацювали разом усі три катапульти. Екіпаж перетворився на яєчню
Звідки інфа, що НЕ закликали?
А в ответ тишина.
Мазохисты, шоле?
Или....!
Грубо працюєте, товариш.
2. Тамбовская волчица тебе товарищ.
Де відповідь на питання по темі обговорення?
"І де там "нужно было нещадно бить мирных протестующих"?"
Нехай спитають в неї хто такий "майор".
https://pbs.twimg.com/media/ExEo28NWUAEmXlM?format=jpg&name=small
Бьют - плохо, не бьют - тоже плохо.
кацапня,по методичкам работают,без выдумки и иньтузязизьма
за что боролись на то и напоролись
А такі і вийдуть на Майдан ! Мусор помиляється !
Подросток хотел "завязать" с проституцией, в которую его втянул Арсен Аваков, но понимал - эти люди так просто его не отпустят. Аваков обещал забрать Максима с собой в Италию, но внезапно парню отказали в выдаче визы - возможно, не без содействия его высокопоставленного любовника. Именно это оказалось последней каплей для принятия парнем решения, выложить в сеть обвинение харьковских влиятельных людей в растлении несовершеннолетнего. Видео с Арсеном Борисычем у Максима не было, но бухгалтер Кирш засветился по полной.
Тогда Аваков испугался не на шутку: он даже выступил с заявлением о том, что Кирш просто его коллега, а сексуальные предпочтения хорошего экономиста его не волнуют. Говорят, Аваков даже тайно заплатил руководителям Харьковского ЛГТБ-сообщества, которые опубликовали на своём сайте обращение в поддержку гомосексуальности Кирша.
того, кто из ничтожества возвысится" - https://citaty.info/man/evtropii Евтропий
Тихою сапою, надіючись то на Европу то на США, жаба вже зварилась.
только им никто не поверил..Бо за два года нет в мире , кто не знает, что они смешные и убогие брехуны.
чмыри сраные!
народ все понимает
Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий в ОП