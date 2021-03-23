Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

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Зараз процесуальні керівники (прокурори) погодили підозри кільком активним учасникам. Найближчим часом вони будуть вручені. Також слідчі почали ще одне кримінальне провадження за фактом подій біля Офісу президента 20 березня: часом дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

"Кожен учасник акції, який здійснював протиправні дії, буде нести відповідальність згідно із законом. Поліцейські за погодженням з процесуальними керівниками (прокурорами) вручили підозру одному з організаторів акції і уродженцю Вінницької області, який побив вікна в дверях адмінбудівлі. Найближчим часом повідомлення про підозру отримають ще кілька активних учасників акції", - зазначили в МВС.

У пресслужбі також додали, що слідчі столичної поліції за фактом подій у ОПУ почали ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.