Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий под ОП

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В настоящее время процессуальные руководители (прокуроры) согласовали подозрения нескольким активным участникам. В ближайшее время они будут вручены. Также следователи начали еще одно уголовное производство по факту событий возле Офиса президента 20 марта: действия правонарушителей квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

"Каждый участник акции, который совершал противоправные действия, будет нести ответственность по закону. Полицейские по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) вручили подозрение одному из организаторов акции и уроженцу Винницкой области, который побил окна в дверях админздания. В ближайшее время сообщение о подозрении получат еще несколько активных участников акции", - отметили в МВД.

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В пресс-службе также добавили, что следователи столичной полиции по факту событий во ОПУ начали еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.