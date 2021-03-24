УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4167 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
29 434 133
вакцина (4418) карантин (18171) МОЗ (5362) смерть (6707) Чернівці (554) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Провізор, який отримав щеплення проти COVID-19, помер у Чернівцях

Провізор, який отримав щеплення проти COVID-19, помер у Чернівцях

Попередня причина смерті - гострий мозковий інсульт. У лікарню чоловік потрапив наступного дня після щеплення. Із рештою 9 людьми, які отримали щеплення вакциною з того ж флакона, все добре.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Провізор аптеки військового госпіталю помер вранці 24 березня.

15 березня йому зробили щеплення, а 16 березня він потрапив до лікарні.

"За попередньою інформацією, причина смерті - гострий мозковий інсульт. Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби", - зазначили в МОЗ.

Того ж дня вакцину з того самого флакона, що й провізор, отримали ще 9 осіб. У двох із них підтвердили COVID-19 - тому ПЛР-тест взяли й у померлого провізора.

"За словами керівника мобільної бригади, яка вакцинувала працівників військового госпіталю, пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров'я чоловік не висловлював", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Для з'ясування точної причини смерті провізора призначено патологоанатомічне дослідження.

Міністерство обіцяє й надалі розслідувати всі смерті, що настали впродовж 30 днів після вакцинації, згідно з українським законодавством та міжнародними нормами організації фармацевтичного нагляду.

Як повідомлялося, 23 березня в Одеській області померла військовослужбовець. 21 березня жінка була вакцинована проти коронавірусу, оскільки найближчим часом повинна була вирушити в зону проведення ООС.

За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть настала внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.

Читайте також: Вакцинована військовослужбовець померла від гострої серцево-судинної недостатності, - МОЗ про висновки судмедекспертизи
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Массовые не клинические испытание не сертифицированной "вакциной" ГОВНИшел, на гражданах Украины, продолжпаються. Интересно, сколько откатили ублюдку Степанову за это производители?
показати весь коментар
24.03.2021 19:57
+30
ну так может людям с диабетом и сосудистыми сопутствующими заболеваниями пока повременить с вакциной (раз часто встречаются осложнения в виде тромбозов) ?
показати весь коментар
24.03.2021 19:57
+27
Знову військового під загрозою змусили,чергове вбивство.
показати весь коментар
24.03.2021 19:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
уже вторая смерть за последние 3 дня, раньше девушка - военный медик была. как-то многовато на такое кол-во доз
показати весь коментар
24.03.2021 21:03 Відповісти
За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 49 человек - рекорд с начала пандемии. Зафиксировано 1300 новых случаев, среди заболевших 87 детей

За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 32 человека, зафиксировано 1 050 новых случаев, среди заболевших 58 детей, - Кличко. КАРТА
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 333 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 11 476 случаев заражения, выздоровели 8044 человека
показати весь коментар
24.03.2021 22:19 Відповісти
Я понял, вы вполне оправдываете ситуацию, что мы оказались в выборе между плохим и очень плохим.
Хуже не будет, хоть посмеемся
показати весь коментар
25.03.2021 04:27 Відповісти
антиковидники не нойте. уже никто никого не вакцинирует
Индия приостанавливает экспорт вакцины CoviShield производства AstraZeneca, чтобы обеспечить собственное население, - СМИ
показати весь коментар
24.03.2021 21:07 Відповісти
т.е. Индия виновата в отсутствии у нас вакцины, а не зeлyпа и слуги???
показати весь коментар
24.03.2021 21:15 Відповісти
конечно Зелупа. просто пишу,что скоро обсуждать нечего будет,вакцинация закончится так и не начавшись
показати весь коментар
24.03.2021 21:26 Відповісти
Потому хз что именно степашка привез и почему все это засекретил. Но у нас внеочередное заседание Рады будет по поводу, что кто-то обосрал двери администрации ***********
показати весь коментар
24.03.2021 21:32 Відповісти
какого "производства AstraZeneca" !? AstraZeneca не имеет к нему НИКАКОГО отношения ! Читай документацию - он всего лишь "ПАРТНЁР" и не понятно "парнёр" в чем...!? Может в рекламе, а может только в упаковке...
показати весь коментар
24.03.2021 23:23 Відповісти
Провізор, який отримав щеплення проти COVID-19, помер у Чернівцях - Цензор.НЕТ 7921 https://censor.net/ru/user/321626
С чего ты взял, что они там сертифицированы - доказательства в студию !Давай "документы" почитаю.как ты говоришь " доказательства в студию"!
показати весь коментар
25.03.2021 00:05 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1374763534798757894 2 ч

Энтони Фаучи , глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (советник Байдена) "«Я был в некотором роде ошеломлен», комиссия по мониторингу данных и безопасности была обеспокоена тем, что данные, включенные в пресс-релиз
[AstraZeneca], не были самыми точными и актуальными. Это то, что [Комиссия по мониторингу данных и безопасности] сообщила [AstraZeneca] в довольно резкой ноте. AstraZeneca идет на дно пуская пузыри. Теперь ее рынок - страны третьего сорта.
показати весь коментар
24.03.2021 21:36 Відповісти
Как раз Украина к ним и относится.
показати весь коментар
25.03.2021 00:06 Відповісти
Вакцинувалося в Украіні більшe 100 тис. людeй. Пройшло пісдя вакцинаціі в сeрeдньому 7 днів. За 7 днів на 100 тис. насeлeння за багаторічними статистичними даними відбувається в сeрeдньому 25 смeртeй з різних причин. Мабуть, приблизно стільки і помeрло нeдавно вакцинованих украінців. І тут бeруть інформацію про одного з цих 25, та щe й хронічно сeрйозно хворого, і подають цe як загальноукраінську новину. НEМАЄ ЩО ОБГОВОРЮВАТИ！
показати весь коментар
24.03.2021 21:37 Відповісти
Именно так и есть. Стыдно быть порохоботом и в тоже время вести себя, как гнилые зрадофилы времен 2014 года. Думайте головой прежде, чем разгонять зраду там где ее точно нет.
показати весь коментар
24.03.2021 21:53 Відповісти
т.е. если бы не прививка, то он бы жил вечно? После, не значит вследствие, сколько можно повторять. А вообще, 100% людей которые ели соленые огурцы 150 лет назад - умерли. Срочно запретить соленые огурцы!
Ничто не запрещает ситуацию, когда челу который только что заразился ковидом вкололи прививку и он вскоре умер.
Ничто не запрещает ситуацию, что прививка не является панацеей и все равно некоторые привитые будут умирать в том числе и от ковида.
Ничто не запрещает ситуацию, что человек мог умереть от чего угодно, всего лишь потому что он может умереть.
Даже (даже) если принять что прививка приводит к смерти, то вероятность этого гораздо ниже чем умереть от самого ковида, хотя бы из этих соображений выгоднее привиться. Я кстати привился и никакой побочки не испытал. Жду через 90 дней вторую дозу. Ну а так естественный отбор всем судья.
показати весь коментар
24.03.2021 21:56 Відповісти
Второй дозы может и не быть.индюки больше не отгружают никому
показати весь коментар
25.03.2021 00:09 Відповісти
Троляка ти зелена. Жити за принципом - вкололи, а там як буде, можуть тільки дебіли.
Вони що кажуть? ЩО не усім підходить? У декого є протипоказання? Так, але як же вони перевіряють наявність таких протипоказань? Може люди здають перед вакциною тест на наявність захворювання чи антитіл? Та ні. Може вони перевіряють людину на згортання крові і схильність до тромбофілії? Ні. Може вони цікавлять чи вживають люди препарати, що підвищують згортання крові, для прикладу протизаплідні оральні контрацептиви? Та ні.
Це не вакцинація, це дикунство. Я вже не кажу, що тотальна більшість народу не проти вакціонування, а проти конкретної вакцини, яку ввезла ця влада. Викладіть зараз у продаж Pfizer / BioNTech, так за нею черги будуть стояти, а цим шмурдяком, навіть "задарма" не бажають вакціонуватись. В першу чергу самі лікарі.
показати весь коментар
25.03.2021 09:49 Відповісти
То вже в лікарні не могли попередити гострий інсульт??? він же тиждень у них лежав!
показати весь коментар
24.03.2021 22:16 Відповісти
Другими словами, данный мужчина был в зоне риска заболеть ковидом с сложной форме...
Возникает вопрос... Кому нужна такая вакцина. которая вместо того, что бы спасать таких людей - убивает их вместо ковида !?
показати весь коментар
24.03.2021 23:02 Відповісти
интересно... то есть что бы уколоть шмурдяком - эти болячки не были противопоказанием... А как умер - сразу ни них спили, а не на шмурдяк...
Су.а - долбодятлы !
показати весь коментар
24.03.2021 23:15 Відповісти
То есть ты считаешь, что он умер просто так...?
показати весь коментар
25.03.2021 09:54 Відповісти
Министр здравохранения должен застрелица... но он же трус и будет нам рассказывать что это нормально и в мировой практике у каждого врача свое кладбище.
показати весь коментар
24.03.2021 23:59 Відповісти
Уже один стрелялся... до сих пор с кулей во лбу киздит
показати весь коментар
25.03.2021 00:36 Відповісти
Ну, так у нас же "информированное" согласие на прививку! И его наверняка в полном объёме, со всеми мнениями в медицинских научных кругах ознакомили. Например, вот с таким: https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595
показати весь коментар
25.03.2021 01:17 Відповісти
набор болячок як раз для віруса. його не можна було колоти!
показати весь коментар
25.03.2021 08:44 Відповісти
Та все Ок. Головне вірте Степанову. У нас же не армія, а такий собі хоспіс, де служать/працюють тільки тяжко хворі із повним набором різних ускладнень...
А якого х.ра ви вакціонували людину із діабетом?
І на цьому фоні, дебіли із Слуги народу, пропонують звільняти лікарів, що відмовляються йти на щеплення?
показати весь коментар
25.03.2021 09:41 Відповісти
стопе! А що то за вакцина, якщо діабет для неї протипоказання? І чому тоді не приймалии відповідні заходи?
Інсульт здається теж лікується якщо його вміти виявляти та лікувати
Просто він лікувався мабуть у військовому шпиталі, а там своя специфіка
показати весь коментар
25.03.2021 10:48 Відповісти
"Нетрезвый провизор смотрел телевизор,
А после, взволнован до слез,
Кому-то в бокале цианистый калий
Он вместо микстуры принес...
показати весь коментар
25.03.2021 10:30 Відповісти
Міністерство похорон здоров'я випробує на нас всі сумнівні вакцини, а потім скаже, що крім російської нам нічого не світить
показати весь коментар
25.03.2021 10:46 Відповісти
Не розумію - на перевірені вакцини типу Пфайзер, АстраЗенеку і Біонтех нема грошей, нам їх не продають чи наші їх навмисно не купують?
показати весь коментар
25.03.2021 11:05 Відповісти
после - не значит вследствие.
показати весь коментар
27.03.2021 23:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 