Провізор, який отримав щеплення проти COVID-19, помер у Чернівцях
Попередня причина смерті - гострий мозковий інсульт. У лікарню чоловік потрапив наступного дня після щеплення. Із рештою 9 людьми, які отримали щеплення вакциною з того ж флакона, все добре.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Провізор аптеки військового госпіталю помер вранці 24 березня.
15 березня йому зробили щеплення, а 16 березня він потрапив до лікарні.
"За попередньою інформацією, причина смерті - гострий мозковий інсульт. Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби", - зазначили в МОЗ.
Того ж дня вакцину з того самого флакона, що й провізор, отримали ще 9 осіб. У двох із них підтвердили COVID-19 - тому ПЛР-тест взяли й у померлого провізора.
"За словами керівника мобільної бригади, яка вакцинувала працівників військового госпіталю, пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров'я чоловік не висловлював", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Для з'ясування точної причини смерті провізора призначено патологоанатомічне дослідження.
Міністерство обіцяє й надалі розслідувати всі смерті, що настали впродовж 30 днів після вакцинації, згідно з українським законодавством та міжнародними нормами організації фармацевтичного нагляду.
Як повідомлялося, 23 березня в Одеській області померла військовослужбовець. 21 березня жінка була вакцинована проти коронавірусу, оскільки найближчим часом повинна була вирушити в зону проведення ООС.
За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть настала внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.
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За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 32 человека, зафиксировано 1 050 новых случаев, среди заболевших 58 детей, - Кличко. КАРТА
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 333 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 11 476 случаев заражения, выздоровели 8044 человека
Хуже не будет, хоть посмеемся
Индия приостанавливает экспорт вакцины CoviShield производства AstraZeneca, чтобы обеспечить собственное население, - СМИ
С чего ты взял, что они там сертифицированы - доказательства в студию !Давай "документы" почитаю.как ты говоришь " доказательства в студию"!
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tZE inform
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Энтони Фаучи , глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (советник Байдена) "«Я был в некотором роде ошеломлен», комиссия по мониторингу данных и безопасности была обеспокоена тем, что данные, включенные в пресс-релиз
[AstraZeneca], не были самыми точными и актуальными. Это то, что [Комиссия по мониторингу данных и безопасности] сообщила [AstraZeneca] в довольно резкой ноте. AstraZeneca идет на дно пуская пузыри. Теперь ее рынок - страны третьего сорта.
Ничто не запрещает ситуацию, когда челу который только что заразился ковидом вкололи прививку и он вскоре умер.
Ничто не запрещает ситуацию, что прививка не является панацеей и все равно некоторые привитые будут умирать в том числе и от ковида.
Ничто не запрещает ситуацию, что человек мог умереть от чего угодно, всего лишь потому что он может умереть.
Даже (даже) если принять что прививка приводит к смерти, то вероятность этого гораздо ниже чем умереть от самого ковида, хотя бы из этих соображений выгоднее привиться. Я кстати привился и никакой побочки не испытал. Жду через 90 дней вторую дозу. Ну а так естественный отбор всем судья.
Вони що кажуть? ЩО не усім підходить? У декого є протипоказання? Так, але як же вони перевіряють наявність таких протипоказань? Може люди здають перед вакциною тест на наявність захворювання чи антитіл? Та ні. Може вони перевіряють людину на згортання крові і схильність до тромбофілії? Ні. Може вони цікавлять чи вживають люди препарати, що підвищують згортання крові, для прикладу протизаплідні оральні контрацептиви? Та ні.
Це не вакцинація, це дикунство. Я вже не кажу, що тотальна більшість народу не проти вакціонування, а проти конкретної вакцини, яку ввезла ця влада. Викладіть зараз у продаж Pfizer / BioNTech, так за нею черги будуть стояти, а цим шмурдяком, навіть "задарма" не бажають вакціонуватись. В першу чергу самі лікарі.
Возникает вопрос... Кому нужна такая вакцина. которая вместо того, что бы спасать таких людей - убивает их вместо ковида !?
Су.а - долбодятлы !
А якого х.ра ви вакціонували людину із діабетом?
І на цьому фоні, дебіли із Слуги народу, пропонують звільняти лікарів, що відмовляються йти на щеплення?
Інсульт здається теж лікується якщо його вміти виявляти та лікувати
Просто він лікувався мабуть у військовому шпиталі, а там своя специфіка
А после, взволнован до слез,
Кому-то в бокале цианистый калий
Он вместо микстуры принес...