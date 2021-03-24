Получивший прививку от COVID-19 провизор умер в Черновцах

Предварительная причина смерти - острый мозговой инсульт. В больницу мужчина попал на следующий день после прививки. С остальными 9 людьми, получившими прививку вакциной из того же флакона, все хорошо.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Провизор аптеки военного госпиталя скончался утром 24 марта.

15 марта ему сделали прививку, а 16 марта он попал в больницу.

"По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни", - отметили в Минздраве.

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В тот же день вакцину из того же флакона, что и провизор, получили еще 9 человек. У двоих из них подтвердили COVID-19 - поэтому ПЦР-тест взяли и у умершего провизора.

"По словам руководителя мобильной бригады, которая вакцинировала работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал", - сообщили в Минздраве.

Для выяснения точной причины смерти провизора назначено патологоанатомическое исследование.

Министерство обещает и в дальнейшем расследовать все смерти, наступившие в течение 30 дней после вакцинации, в соответствии с украинским законодательством и международными нормами организации фармацевтического надзора.

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Как сообщалось, 23 марта в Одесской области умерла военнослужащая. 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса, поскольку в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС.

По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.