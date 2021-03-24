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Получивший прививку от COVID-19 провизор умер в Черновцах

Получивший прививку от COVID-19 провизор умер в Черновцах

Предварительная причина смерти - острый мозговой инсульт. В больницу мужчина попал на следующий день после прививки. С остальными 9 людьми, получившими прививку вакциной из того же флакона, все хорошо.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Провизор аптеки военного госпиталя скончался утром 24 марта.

15 марта ему сделали прививку, а 16 марта он попал в больницу.

"По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни", - отметили в Минздраве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вакцинированная военнослужащая умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности, - Минздрав о выводах судмедэкспертизы

В тот же день вакцину из того же флакона, что и провизор, получили еще 9 человек. У двоих из них подтвердили COVID-19 - поэтому ПЦР-тест взяли и у умершего провизора.

"По словам руководителя мобильной бригады, которая вакцинировала работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал", - сообщили в Минздраве.

Для выяснения точной причины смерти провизора назначено патологоанатомическое исследование.

Министерство обещает и в дальнейшем расследовать все смерти, наступившие в течение 30 дней после вакцинации, в соответствии с украинским законодательством и международными нормами организации фармацевтического надзора.

Также на Цензор.НЕТ: Главврач больницы им. Мечникова Рыженко намерен вакцинироваться от коронавируса: Пусть препарат называют самым плохим, но это путь исключить инфекцию

Как сообщалось, 23 марта в Одесской области умерла военнослужащая. 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса, поскольку в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС.

По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

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Топ комментарии
+41
Массовые не клинические испытание не сертифицированной "вакциной" ГОВНИшел, на гражданах Украины, продолжпаються. Интересно, сколько откатили ублюдку Степанову за это производители?
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24.03.2021 19:57
+30
ну так может людям с диабетом и сосудистыми сопутствующими заболеваниями пока повременить с вакциной (раз часто встречаются осложнения в виде тромбозов) ?
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24.03.2021 19:57
+27
Знову військового під загрозою змусили,чергове вбивство.
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24.03.2021 19:56
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уже вторая смерть за последние 3 дня, раньше девушка - военный медик была. как-то многовато на такое кол-во доз
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24.03.2021 21:03 Ответить
За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 49 человек - рекорд с начала пандемии. Зафиксировано 1300 новых случаев, среди заболевших 87 детей

За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 32 человека, зафиксировано 1 050 новых случаев, среди заболевших 58 детей, - Кличко. КАРТА
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 333 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 11 476 случаев заражения, выздоровели 8044 человека
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24.03.2021 22:19 Ответить
Я понял, вы вполне оправдываете ситуацию, что мы оказались в выборе между плохим и очень плохим.
Хуже не будет, хоть посмеемся
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25.03.2021 04:27 Ответить
антиковидники не нойте. уже никто никого не вакцинирует
Индия приостанавливает экспорт вакцины CoviShield производства AstraZeneca, чтобы обеспечить собственное население, - СМИ
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24.03.2021 21:07 Ответить
т.е. Индия виновата в отсутствии у нас вакцины, а не зeлyпа и слуги???
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24.03.2021 21:15 Ответить
конечно Зелупа. просто пишу,что скоро обсуждать нечего будет,вакцинация закончится так и не начавшись
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24.03.2021 21:26 Ответить
Потому хз что именно степашка привез и почему все это засекретил. Но у нас внеочередное заседание Рады будет по поводу, что кто-то обосрал двери администрации ***********
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24.03.2021 21:32 Ответить
какого "производства AstraZeneca" !? AstraZeneca не имеет к нему НИКАКОГО отношения ! Читай документацию - он всего лишь "ПАРТНЁР" и не понятно "парнёр" в чем...!? Может в рекламе, а может только в упаковке...
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24.03.2021 23:23 Ответить
Провізор, який отримав щеплення проти COVID-19, помер у Чернівцях - Цензор.НЕТ 7921 https://censor.net/ru/user/321626
С чего ты взял, что они там сертифицированы - доказательства в студию !Давай "документы" почитаю.как ты говоришь " доказательства в студию"!
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25.03.2021 00:05 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1374763534798757894 2 ч

Энтони Фаучи , глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (советник Байдена) "«Я был в некотором роде ошеломлен», комиссия по мониторингу данных и безопасности была обеспокоена тем, что данные, включенные в пресс-релиз
[AstraZeneca], не были самыми точными и актуальными. Это то, что [Комиссия по мониторингу данных и безопасности] сообщила [AstraZeneca] в довольно резкой ноте. AstraZeneca идет на дно пуская пузыри. Теперь ее рынок - страны третьего сорта.
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24.03.2021 21:36 Ответить
Как раз Украина к ним и относится.
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25.03.2021 00:06 Ответить
Вакцинувалося в Украіні більшe 100 тис. людeй. Пройшло пісдя вакцинаціі в сeрeдньому 7 днів. За 7 днів на 100 тис. насeлeння за багаторічними статистичними даними відбувається в сeрeдньому 25 смeртeй з різних причин. Мабуть, приблизно стільки і помeрло нeдавно вакцинованих украінців. І тут бeруть інформацію про одного з цих 25, та щe й хронічно сeрйозно хворого, і подають цe як загальноукраінську новину. НEМАЄ ЩО ОБГОВОРЮВАТИ！
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24.03.2021 21:37 Ответить
Именно так и есть. Стыдно быть порохоботом и в тоже время вести себя, как гнилые зрадофилы времен 2014 года. Думайте головой прежде, чем разгонять зраду там где ее точно нет.
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24.03.2021 21:53 Ответить
т.е. если бы не прививка, то он бы жил вечно? После, не значит вследствие, сколько можно повторять. А вообще, 100% людей которые ели соленые огурцы 150 лет назад - умерли. Срочно запретить соленые огурцы!
Ничто не запрещает ситуацию, когда челу который только что заразился ковидом вкололи прививку и он вскоре умер.
Ничто не запрещает ситуацию, что прививка не является панацеей и все равно некоторые привитые будут умирать в том числе и от ковида.
Ничто не запрещает ситуацию, что человек мог умереть от чего угодно, всего лишь потому что он может умереть.
Даже (даже) если принять что прививка приводит к смерти, то вероятность этого гораздо ниже чем умереть от самого ковида, хотя бы из этих соображений выгоднее привиться. Я кстати привился и никакой побочки не испытал. Жду через 90 дней вторую дозу. Ну а так естественный отбор всем судья.
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24.03.2021 21:56 Ответить
Второй дозы может и не быть.индюки больше не отгружают никому
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25.03.2021 00:09 Ответить
Троляка ти зелена. Жити за принципом - вкололи, а там як буде, можуть тільки дебіли.
Вони що кажуть? ЩО не усім підходить? У декого є протипоказання? Так, але як же вони перевіряють наявність таких протипоказань? Може люди здають перед вакциною тест на наявність захворювання чи антитіл? Та ні. Може вони перевіряють людину на згортання крові і схильність до тромбофілії? Ні. Може вони цікавлять чи вживають люди препарати, що підвищують згортання крові, для прикладу протизаплідні оральні контрацептиви? Та ні.
Це не вакцинація, це дикунство. Я вже не кажу, що тотальна більшість народу не проти вакціонування, а проти конкретної вакцини, яку ввезла ця влада. Викладіть зараз у продаж Pfizer / BioNTech, так за нею черги будуть стояти, а цим шмурдяком, навіть "задарма" не бажають вакціонуватись. В першу чергу самі лікарі.
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25.03.2021 09:49 Ответить
То вже в лікарні не могли попередити гострий інсульт??? він же тиждень у них лежав!
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24.03.2021 22:16 Ответить
Другими словами, данный мужчина был в зоне риска заболеть ковидом с сложной форме...
Возникает вопрос... Кому нужна такая вакцина. которая вместо того, что бы спасать таких людей - убивает их вместо ковида !?
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24.03.2021 23:02 Ответить
интересно... то есть что бы уколоть шмурдяком - эти болячки не были противопоказанием... А как умер - сразу ни них спили, а не на шмурдяк...
Су.а - долбодятлы !
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24.03.2021 23:15 Ответить
То есть ты считаешь, что он умер просто так...?
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25.03.2021 09:54 Ответить
Министр здравохранения должен застрелица... но он же трус и будет нам рассказывать что это нормально и в мировой практике у каждого врача свое кладбище.
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24.03.2021 23:59 Ответить
Уже один стрелялся... до сих пор с кулей во лбу киздит
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25.03.2021 00:36 Ответить
Ну, так у нас же "информированное" согласие на прививку! И его наверняка в полном объёме, со всеми мнениями в медицинских научных кругах ознакомили. Например, вот с таким: https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595
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25.03.2021 01:17 Ответить
набор болячок як раз для віруса. його не можна було колоти!
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25.03.2021 08:44 Ответить
Та все Ок. Головне вірте Степанову. У нас же не армія, а такий собі хоспіс, де служать/працюють тільки тяжко хворі із повним набором різних ускладнень...
А якого х.ра ви вакціонували людину із діабетом?
І на цьому фоні, дебіли із Слуги народу, пропонують звільняти лікарів, що відмовляються йти на щеплення?
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25.03.2021 09:41 Ответить
стопе! А що то за вакцина, якщо діабет для неї протипоказання? І чому тоді не приймалии відповідні заходи?
Інсульт здається теж лікується якщо його вміти виявляти та лікувати
Просто він лікувався мабуть у військовому шпиталі, а там своя специфіка
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25.03.2021 10:48 Ответить
"Нетрезвый провизор смотрел телевизор,
А после, взволнован до слез,
Кому-то в бокале цианистый калий
Он вместо микстуры принес...
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25.03.2021 10:30 Ответить
Міністерство похорон здоров'я випробує на нас всі сумнівні вакцини, а потім скаже, що крім російської нам нічого не світить
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25.03.2021 10:46 Ответить
Не розумію - на перевірені вакцини типу Пфайзер, АстраЗенеку і Біонтех нема грошей, нам їх не продають чи наші їх навмисно не купують?
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25.03.2021 11:05 Ответить
после - не значит вследствие.
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27.03.2021 23:59 Ответить
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