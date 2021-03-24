Получивший прививку от COVID-19 провизор умер в Черновцах
Предварительная причина смерти - острый мозговой инсульт. В больницу мужчина попал на следующий день после прививки. С остальными 9 людьми, получившими прививку вакциной из того же флакона, все хорошо.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
Провизор аптеки военного госпиталя скончался утром 24 марта.
15 марта ему сделали прививку, а 16 марта он попал в больницу.
"По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни", - отметили в Минздраве.
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В тот же день вакцину из того же флакона, что и провизор, получили еще 9 человек. У двоих из них подтвердили COVID-19 - поэтому ПЦР-тест взяли и у умершего провизора.
"По словам руководителя мобильной бригады, которая вакцинировала работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал", - сообщили в Минздраве.
Для выяснения точной причины смерти провизора назначено патологоанатомическое исследование.
Министерство обещает и в дальнейшем расследовать все смерти, наступившие в течение 30 дней после вакцинации, в соответствии с украинским законодательством и международными нормами организации фармацевтического надзора.
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Как сообщалось, 23 марта в Одесской области умерла военнослужащая. 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса, поскольку в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС.
По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.
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Хуже не будет, хоть посмеемся
Индия приостанавливает экспорт вакцины CoviShield производства AstraZeneca, чтобы обеспечить собственное население, - СМИ
С чего ты взял, что они там сертифицированы - доказательства в студию !Давай "документы" почитаю.как ты говоришь " доказательства в студию"!
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Энтони Фаучи , глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (советник Байдена) "«Я был в некотором роде ошеломлен», комиссия по мониторингу данных и безопасности была обеспокоена тем, что данные, включенные в пресс-релиз
[AstraZeneca], не были самыми точными и актуальными. Это то, что [Комиссия по мониторингу данных и безопасности] сообщила [AstraZeneca] в довольно резкой ноте. AstraZeneca идет на дно пуская пузыри. Теперь ее рынок - страны третьего сорта.
Ничто не запрещает ситуацию, когда челу который только что заразился ковидом вкололи прививку и он вскоре умер.
Ничто не запрещает ситуацию, что прививка не является панацеей и все равно некоторые привитые будут умирать в том числе и от ковида.
Ничто не запрещает ситуацию, что человек мог умереть от чего угодно, всего лишь потому что он может умереть.
Даже (даже) если принять что прививка приводит к смерти, то вероятность этого гораздо ниже чем умереть от самого ковида, хотя бы из этих соображений выгоднее привиться. Я кстати привился и никакой побочки не испытал. Жду через 90 дней вторую дозу. Ну а так естественный отбор всем судья.
Вони що кажуть? ЩО не усім підходить? У декого є протипоказання? Так, але як же вони перевіряють наявність таких протипоказань? Може люди здають перед вакциною тест на наявність захворювання чи антитіл? Та ні. Може вони перевіряють людину на згортання крові і схильність до тромбофілії? Ні. Може вони цікавлять чи вживають люди препарати, що підвищують згортання крові, для прикладу протизаплідні оральні контрацептиви? Та ні.
Це не вакцинація, це дикунство. Я вже не кажу, що тотальна більшість народу не проти вакціонування, а проти конкретної вакцини, яку ввезла ця влада. Викладіть зараз у продаж Pfizer / BioNTech, так за нею черги будуть стояти, а цим шмурдяком, навіть "задарма" не бажають вакціонуватись. В першу чергу самі лікарі.
Возникает вопрос... Кому нужна такая вакцина. которая вместо того, что бы спасать таких людей - убивает их вместо ковида !?
Су.а - долбодятлы !
А якого х.ра ви вакціонували людину із діабетом?
І на цьому фоні, дебіли із Слуги народу, пропонують звільняти лікарів, що відмовляються йти на щеплення?
Інсульт здається теж лікується якщо його вміти виявляти та лікувати
Просто він лікувався мабуть у військовому шпиталі, а там своя специфіка
А после, взволнован до слез,
Кому-то в бокале цианистый калий
Он вместо микстуры принес...