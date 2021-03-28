Київська галерея пропонує ОП викупити розмальовані протестувальниками двері

Київська галерея "Речовий доказ" запропонувала Офісу президента України продати їй двері, пошкоджені під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 27 березня у фейсбуці написала адвокатка сімей героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська.

"Художня галерея пропонує ОП викупити розмальовані двері за ціною на 10% вище, ніж ціна нових дверей. Це факт. Галерея також розраховує їх вигідно продати на аукціоні. Всі ризики, пов'язані з аукціоном, несе галерея. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче нових - чудова економія бюджетних грошей", - зазначила вона.

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Адвокатка поставила риторичне запитання: "ОП вважає, що це шваль, а художня галерея, що це арт-об'єкт. І готові за нього заплатити. Який із цих варіантів вигідніший для бюджету? Хто ефективно управляє публічними фінансами?"

Закревська виставила звернення керівництва галереї до глави Офісу президента Андрія Єрмака, в якому сказано, що в такому вигляді двері - це арт-об'єкт.

"Їхня реставрація буде фактичним знищенням арт-об'єкту", - підкреслили в заяві.

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