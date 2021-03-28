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мистецтво (136) Закревська Євгенія (96) Офіс Президента (1997)

Київська галерея пропонує ОП викупити розмальовані протестувальниками двері

Київська галерея "Речовий доказ" запропонувала Офісу президента України продати їй двері, пошкоджені під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 27 березня у фейсбуці написала адвокатка сімей героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська.

"Художня галерея пропонує ОП викупити розмальовані двері за ціною на 10% вище, ніж ціна нових дверей. Це факт. Галерея також розраховує їх вигідно продати на аукціоні. Всі ризики, пов'язані з аукціоном, несе галерея. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче нових - чудова економія бюджетних грошей", - зазначила вона.

Читайте також: Лідер руху "Гонор" Філімонов: протести під ОП - це перформанс і інсталяція

Адвокатка поставила риторичне запитання: "ОП вважає, що це шваль,  а художня галерея, що це арт-об'єкт. І готові за нього заплатити. Який із цих варіантів вигідніший для бюджету? Хто ефективно управляє публічними фінансами?"

Закревська виставила звернення керівництва галереї до глави Офісу президента Андрія Єрмака, в якому сказано, що в такому вигляді двері - це арт-об'єкт.

"Їхня реставрація буде фактичним знищенням арт-об'єкту", - підкреслили в заяві.

Читайте також: Мендель про двері ОП в ефірі "1+1": Вони не є речовим доказом, доставили за кошти телеканалу

Київська галерея пропонує ОП викупити розмальовані протестувальниками двері 01

Дивіться також: Хто жертва протесту? Шоу з дверима з Офісу президента у ФОТОжабах.
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Топ коментарі
+34
Молодцы,креативно подошли!
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28.03.2021 11:09
+23
Скорее всего не согласятся,на дверях при реставрации можно отката получить что новые двери стоят.
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28.03.2021 11:10
+20
Ааааа))))кто ещё не плюнул в зекретина?в очередь!
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28.03.2021 11:10
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Молодцы,креативно подошли!
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28.03.2021 11:09 Відповісти
Такими темпами Зємєля обагатиться.
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28.03.2021 11:35 Відповісти
Зачетный троллинг. Теперь у Клоуна только 2 варианта:
1. Продолжать гундеть о нанесении бреда бюджету за счет услуг коининговой компании, но тогда возникнет вопрос: почему ты потратил деньги, когда мог просто продать те двери в музей
2. Продать двери в музей и зафиксировать в истории "Зеленский ЛОХ".

Зная Клоуна, скажу наперед, что будет выбран 1 вариант либо поступят в стиле криворожских жлобов - сотрут порачащие Клоуна надписи и предложат двери музею, музей естественно откажется, а они продолжать ныть что государству нанесен ущерб, а музей - козлы двери не купили
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28.03.2021 19:10 Відповісти
Ааааа))))кто ещё не плюнул в зекретина?в очередь!
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28.03.2021 11:10 Відповісти
Київська галерея пропонує ОП викупити розмальовані протестувальниками двері - Цензор.НЕТ 8616
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28.03.2021 12:06 Відповісти
Киевская галерея предлагает ОП выкупить разрисованные протестующими двери - Цензор.НЕТ 5808
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28.03.2021 11:10 Відповісти
Право на двері 🙂
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28.03.2021 11:52 Відповісти
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28.03.2021 12:42 Відповісти
Скорее всего не согласятся,на дверях при реставрации можно отката получить что новые двери стоят.
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28.03.2021 11:10 Відповісти
Ермак это тот черт
который готов продать все

и веревку

на которой его повесят
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28.03.2021 11:12 Відповісти
Так вони й продали! Ці двері через 3 роки в 10 разів подорожчають.
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28.03.2021 11:13 Відповісти
Двері з написом Вова ЛОХ дорого коштують.
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28.03.2021 11:14 Відповісти
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис Президента только на один вечер одолжил телеканалу "1+1" свои двери, которые были повреждены во время акции 20 марта на Банковой.
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28.03.2021 11:17 Відповісти
Шоу "Обсери коміка" набирає обертів...
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28.03.2021 11:17 Відповісти
А почему бы и нет? Это вам не тюрьмы продавать и камеры платные...
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28.03.2021 11:17 Відповісти
Так може статися шо протестуючим зебобіки ше будуть змушені заплатити за роботу
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28.03.2021 11:19 Відповісти
Я б продав ці двері разом з ведучою Г+Г Наталкою Мосейчук.
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28.03.2021 11:19 Відповісти
Продадут... За 2миллиона)
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28.03.2021 11:26 Відповісти
и кусок стены где написано "зеля лох"
и бахнуть выставку!
а фоном обещания и крылатые фразы величайшего. от первой прессухи в кабаке элитном до последних откровений степанова.
а на экране слайд-щоу зашкваров в раде слуг уродов
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28.03.2021 11:28 Відповісти
Кому вони портібні. Цінність події, під час якої зіпсували двері, ніяка. Напису не видно.
Ці двері можуть бути цінними лише для тих, зто готував "операцію" та провалив її з тріском. Для дерьмака-подляка з аваковим-херащенко.
То хай за свої і купують.
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28.03.2021 11:30 Відповісти
Тобто то "дєрьмак-подляк" все той "перформанс" затіяв? А "Рух опору котопуляції" просто проходив мимо?
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28.03.2021 11:33 Відповісти
А нацжони там тоді яким боком? А не допускаєте, що одні зробили акцію, другі до неї примазалися, а треті організували провокацію?
В 2004 і 2013 теж на Майдані провокаторів ловили...
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28.03.2021 11:38 Відповісти
если под "перформансом" ты имеешь ввиду слив национальных интересов Украины - то да, "дерьмак-подоляк" его организовал
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28.03.2021 12:56 Відповісти
Пускай масийчутьская потпост деньжат у бени и поставит их у себя дома. Все таки заработала как-никак
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28.03.2021 11:31 Відповісти
Обьявление:
- продам разрисованные двери
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28.03.2021 11:32 Відповісти
Заплати крикунам покричать возле дверей, так они и стёкла поразбивают.
"Для пущей эффективности лучше бы лбы", - подумала Демусика.
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28.03.2021 11:35 Відповісти
В одной из стран Балтии так выгнали одного идиота ,который до этого был радиоведущим и создал свою партию,которая в парламент вошла-поиздевались год над людьми и на выход...но то в странах Балтии...
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28.03.2021 11:40 Відповісти
Да, смачно зебилов в их же сцанину окунули
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28.03.2021 11:40 Відповісти
Тут уже пиратством попахивает!
А как же авторские права, того кто сотворил это произведение?
С ним после аукциона поделятся?
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28.03.2021 11:44 Відповісти
поделятся канєшно,купят "передачку" и отнесут в СИЗО, а заплатят этим барыгам -креативщикам пенсионеры из своих 1769грн пенсии (((
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28.03.2021 12:42 Відповісти
а класний перфоманс получився б. Он дача віті Ростовського збирає відвідувачів, то чому виставка дверей в центрі Києва не може збирати цікавих. А поряд ще поставити гумових єрмака та членограя з копілками в руках.
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28.03.2021 11:51 Відповісти
Київська галерея пропонує ОП викупити розмальовані протестувальниками двері - Цензор.НЕТ 6599
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28.03.2021 11:53 Відповісти
Если так дело пойдет ОП будут каждый день зашквары проводить, чтоб им двери разрисовывали... и на аукцион))) Хотя они и так почти каждый день шкварятся...
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28.03.2021 11:54 Відповісти
Нехай викуплять ще всі двері з Житомирської. Там вибір набагато більший.
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28.03.2021 12:05 Відповісти
Київська галерея пропонує ОП викупити розмальовані протестувальниками двері - Цензор.НЕТ 3390
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28.03.2021 12:29 Відповісти
Великий мистецтвознавець одразу помітив потенціал у цьому витворі
https://www.youtube.com/watch?v=qWRg4m6-hfs
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28.03.2021 13:12 Відповісти
Так цю розмальовану хвіртку, а вона вже стане як експонат якому ціни не буде. Бо її в недалекому майбутньому будуть показувати відвідувачам в музеї "Россійско -української війни". Показувати як двері з продажного антиукраїнського - проросійського лігва ОП. В страшні часи коли " слуги кремля" капітуляцією злочинно хотіли знищить Україну як державу.
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28.03.2021 13:13 Відповісти
Если двери удастсякупить и выставить в картинной галерее, я предлагаю дописать на них всю правду о, так называемом, преЗеденте и его воровской и предательской кодле подельников.... И останется память о зелёной эпидемии на долгие десятилетия....
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28.03.2021 13:56 Відповісти
Браво. Як доказ революції та боротьбі за свої права.
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28.03.2021 14:32 Відповісти
цирк на дроті
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28.03.2021 16:09 Відповісти
 
 