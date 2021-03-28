Київська галерея пропонує ОП викупити розмальовані протестувальниками двері
Київська галерея "Речовий доказ" запропонувала Офісу президента України продати їй двері, пошкоджені під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 27 березня у фейсбуці написала адвокатка сімей героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська.
"Художня галерея пропонує ОП викупити розмальовані двері за ціною на 10% вище, ніж ціна нових дверей. Це факт. Галерея також розраховує їх вигідно продати на аукціоні. Всі ризики, пов'язані з аукціоном, несе галерея. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче нових - чудова економія бюджетних грошей", - зазначила вона.
Адвокатка поставила риторичне запитання: "ОП вважає, що це шваль, а художня галерея, що це арт-об'єкт. І готові за нього заплатити. Який із цих варіантів вигідніший для бюджету? Хто ефективно управляє публічними фінансами?"
Закревська виставила звернення керівництва галереї до глави Офісу президента Андрія Єрмака, в якому сказано, що в такому вигляді двері - це арт-об'єкт.
"Їхня реставрація буде фактичним знищенням арт-об'єкту", - підкреслили в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
1. Продолжать гундеть о нанесении бреда бюджету за счет услуг коининговой компании, но тогда возникнет вопрос: почему ты потратил деньги, когда мог просто продать те двери в музей
2. Продать двери в музей и зафиксировать в истории "Зеленский ЛОХ".
Зная Клоуна, скажу наперед, что будет выбран 1 вариант либо поступят в стиле криворожских жлобов - сотрут порачащие Клоуна надписи и предложат двери музею, музей естественно откажется, а они продолжать ныть что государству нанесен ущерб, а музей - козлы двери не купили
который готов продать все
и веревку
на которой его повесят
и бахнуть выставку!
а фоном обещания и крылатые фразы величайшего. от первой прессухи в кабаке элитном до последних откровений степанова.
а на экране слайд-щоу зашкваров в раде слуг уродов
Ці двері можуть бути цінними лише для тих, зто готував "операцію" та провалив її з тріском. Для дерьмака-подляка з аваковим-херащенко.
То хай за свої і купують.
В 2004 і 2013 теж на Майдані провокаторів ловили...
- продам разрисованные двери
"Для пущей эффективности лучше бы лбы", - подумала Демусика.
А как же авторские права, того кто сотворил это произведение?
С ним после аукциона поделятся?
https://www.youtube.com/watch?v=qWRg4m6-hfs