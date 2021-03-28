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искусство (251) Закревская Евгения (96) Офис Президента (1774)

Киевская галерея предлагает ОП выкупить разрисованные протестующими двери

Киевская галерея "Речовий доказ" предложила Офису президента Украины продать ей двери, повреждены во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 27 марта в Фейсбуке написала адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

"Художественная галерея предлагает ОП выкупить разрисованные двери по цене на 10% выше, чем цена новых дверей. Это факт. Галерея при этом рассчитывает их выгодно продать на аукционе. Все риски, связанные с аукционом, несет галерея. Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже новых - отличная экономия бюджетных денег ", - отметила она.

Также читайте: Лидер движения "Гонор" Филимонов: Протесты под ОП - это перформанс и инсталляция

Адвокат задала риторический вопрос: "ОП считает, что это шваль. Художественная галерея - это арт-объект и готовы за него заплатить. Какой из этих вариантов более выгоден для бюджета? Кто эффективно управляет публичными финансами?"

Закревская выставила обращение руководства галереи к главе Офиса президента Андрея Ермака, в котором говорится, что в таком виде двери - это арт-объект.

"Их реставрация будет фактическим уничтожением арт-объекта", - подчеркнули в заявлении.

Также читайте: Мендель о двери ОП в эфире "1+1": Она не является вещдоком, доставили за средства телеканала

Киевская галерея предлагает ОП выкупить разрисованные протестующими двери 01

Также читайте: Кто жертва протеста? Шоу с дверью из Офиса Президента в ФОТОжабах.
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Топ комментарии
+34
Молодцы,креативно подошли!
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28.03.2021 11:09
+23
Скорее всего не согласятся,на дверях при реставрации можно отката получить что новые двери стоят.
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28.03.2021 11:10
+20
Ааааа))))кто ещё не плюнул в зекретина?в очередь!
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28.03.2021 11:10
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Молодцы,креативно подошли!
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28.03.2021 11:09 Ответить
Такими темпами Зємєля обагатиться.
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28.03.2021 11:35 Ответить
Зачетный троллинг. Теперь у Клоуна только 2 варианта:
1. Продолжать гундеть о нанесении бреда бюджету за счет услуг коининговой компании, но тогда возникнет вопрос: почему ты потратил деньги, когда мог просто продать те двери в музей
2. Продать двери в музей и зафиксировать в истории "Зеленский ЛОХ".

Зная Клоуна, скажу наперед, что будет выбран 1 вариант либо поступят в стиле криворожских жлобов - сотрут порачащие Клоуна надписи и предложат двери музею, музей естественно откажется, а они продолжать ныть что государству нанесен ущерб, а музей - козлы двери не купили
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28.03.2021 19:10 Ответить
Ааааа))))кто ещё не плюнул в зекретина?в очередь!
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28.03.2021 11:10 Ответить
Київська галерея пропонує ОП викупити розмальовані протестувальниками двері - Цензор.НЕТ 8616
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28.03.2021 12:06 Ответить
Киевская галерея предлагает ОП выкупить разрисованные протестующими двери - Цензор.НЕТ 5808
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28.03.2021 11:10 Ответить
Право на двері 🙂
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28.03.2021 11:52 Ответить
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28.03.2021 12:42 Ответить
Скорее всего не согласятся,на дверях при реставрации можно отката получить что новые двери стоят.
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28.03.2021 11:10 Ответить
Ермак это тот черт
который готов продать все

и веревку

на которой его повесят
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28.03.2021 11:12 Ответить
Так вони й продали! Ці двері через 3 роки в 10 разів подорожчають.
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28.03.2021 11:13 Ответить
Двері з написом Вова ЛОХ дорого коштують.
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28.03.2021 11:14 Ответить
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис Президента только на один вечер одолжил телеканалу "1+1" свои двери, которые были повреждены во время акции 20 марта на Банковой.
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28.03.2021 11:17 Ответить
Шоу "Обсери коміка" набирає обертів...
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28.03.2021 11:17 Ответить
А почему бы и нет? Это вам не тюрьмы продавать и камеры платные...
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28.03.2021 11:17 Ответить
Так може статися шо протестуючим зебобіки ше будуть змушені заплатити за роботу
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28.03.2021 11:19 Ответить
Я б продав ці двері разом з ведучою Г+Г Наталкою Мосейчук.
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28.03.2021 11:19 Ответить
Продадут... За 2миллиона)
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28.03.2021 11:26 Ответить
и кусок стены где написано "зеля лох"
и бахнуть выставку!
а фоном обещания и крылатые фразы величайшего. от первой прессухи в кабаке элитном до последних откровений степанова.
а на экране слайд-щоу зашкваров в раде слуг уродов
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28.03.2021 11:28 Ответить
Кому вони портібні. Цінність події, під час якої зіпсували двері, ніяка. Напису не видно.
Ці двері можуть бути цінними лише для тих, зто готував "операцію" та провалив її з тріском. Для дерьмака-подляка з аваковим-херащенко.
То хай за свої і купують.
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28.03.2021 11:30 Ответить
Тобто то "дєрьмак-подляк" все той "перформанс" затіяв? А "Рух опору котопуляції" просто проходив мимо?
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28.03.2021 11:33 Ответить
А нацжони там тоді яким боком? А не допускаєте, що одні зробили акцію, другі до неї примазалися, а треті організували провокацію?
В 2004 і 2013 теж на Майдані провокаторів ловили...
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28.03.2021 11:38 Ответить
если под "перформансом" ты имеешь ввиду слив национальных интересов Украины - то да, "дерьмак-подоляк" его организовал
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28.03.2021 12:56 Ответить
Пускай масийчутьская потпост деньжат у бени и поставит их у себя дома. Все таки заработала как-никак
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28.03.2021 11:31 Ответить
Обьявление:
- продам разрисованные двери
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28.03.2021 11:32 Ответить
Заплати крикунам покричать возле дверей, так они и стёкла поразбивают.
"Для пущей эффективности лучше бы лбы", - подумала Демусика.
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28.03.2021 11:35 Ответить
В одной из стран Балтии так выгнали одного идиота ,который до этого был радиоведущим и создал свою партию,которая в парламент вошла-поиздевались год над людьми и на выход...но то в странах Балтии...
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28.03.2021 11:40 Ответить
Да, смачно зебилов в их же сцанину окунули
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28.03.2021 11:40 Ответить
Тут уже пиратством попахивает!
А как же авторские права, того кто сотворил это произведение?
С ним после аукциона поделятся?
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28.03.2021 11:44 Ответить
поделятся канєшно,купят "передачку" и отнесут в СИЗО, а заплатят этим барыгам -креативщикам пенсионеры из своих 1769грн пенсии (((
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28.03.2021 12:42 Ответить
а класний перфоманс получився б. Он дача віті Ростовського збирає відвідувачів, то чому виставка дверей в центрі Києва не може збирати цікавих. А поряд ще поставити гумових єрмака та членограя з копілками в руках.
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28.03.2021 11:51 Ответить
Київська галерея пропонує ОП викупити розмальовані протестувальниками двері - Цензор.НЕТ 6599
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28.03.2021 11:53 Ответить
Если так дело пойдет ОП будут каждый день зашквары проводить, чтоб им двери разрисовывали... и на аукцион))) Хотя они и так почти каждый день шкварятся...
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28.03.2021 11:54 Ответить
Нехай викуплять ще всі двері з Житомирської. Там вибір набагато більший.
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28.03.2021 12:05 Ответить
Київська галерея пропонує ОП викупити розмальовані протестувальниками двері - Цензор.НЕТ 3390
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28.03.2021 12:29 Ответить
Великий мистецтвознавець одразу помітив потенціал у цьому витворі
https://www.youtube.com/watch?v=qWRg4m6-hfs
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28.03.2021 13:12 Ответить
Так цю розмальовану хвіртку, а вона вже стане як експонат якому ціни не буде. Бо її в недалекому майбутньому будуть показувати відвідувачам в музеї "Россійско -української війни". Показувати як двері з продажного антиукраїнського - проросійського лігва ОП. В страшні часи коли " слуги кремля" капітуляцією злочинно хотіли знищить Україну як державу.
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28.03.2021 13:13 Ответить
Если двери удастсякупить и выставить в картинной галерее, я предлагаю дописать на них всю правду о, так называемом, преЗеденте и его воровской и предательской кодле подельников.... И останется память о зелёной эпидемии на долгие десятилетия....
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28.03.2021 13:56 Ответить
Браво. Як доказ революції та боротьбі за свої права.
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28.03.2021 14:32 Ответить
цирк на дроті
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28.03.2021 16:09 Ответить
 
 