Киевская галерея предлагает ОП выкупить разрисованные протестующими двери
Киевская галерея "Речовий доказ" предложила Офису президента Украины продать ей двери, повреждены во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 27 марта в Фейсбуке написала адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.
"Художественная галерея предлагает ОП выкупить разрисованные двери по цене на 10% выше, чем цена новых дверей. Это факт. Галерея при этом рассчитывает их выгодно продать на аукционе. Все риски, связанные с аукционом, несет галерея. Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже новых - отличная экономия бюджетных денег ", - отметила она.
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Адвокат задала риторический вопрос: "ОП считает, что это шваль. Художественная галерея - это арт-объект и готовы за него заплатить. Какой из этих вариантов более выгоден для бюджета? Кто эффективно управляет публичными финансами?"
Закревская выставила обращение руководства галереи к главе Офиса президента Андрея Ермака, в котором говорится, что в таком виде двери - это арт-объект.
"Их реставрация будет фактическим уничтожением арт-объекта", - подчеркнули в заявлении.
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1. Продолжать гундеть о нанесении бреда бюджету за счет услуг коининговой компании, но тогда возникнет вопрос: почему ты потратил деньги, когда мог просто продать те двери в музей
2. Продать двери в музей и зафиксировать в истории "Зеленский ЛОХ".
Зная Клоуна, скажу наперед, что будет выбран 1 вариант либо поступят в стиле криворожских жлобов - сотрут порачащие Клоуна надписи и предложат двери музею, музей естественно откажется, а они продолжать ныть что государству нанесен ущерб, а музей - козлы двери не купили
который готов продать все
и веревку
на которой его повесят
и бахнуть выставку!
а фоном обещания и крылатые фразы величайшего. от первой прессухи в кабаке элитном до последних откровений степанова.
а на экране слайд-щоу зашкваров в раде слуг уродов
Ці двері можуть бути цінними лише для тих, зто готував "операцію" та провалив її з тріском. Для дерьмака-подляка з аваковим-херащенко.
То хай за свої і купують.
В 2004 і 2013 теж на Майдані провокаторів ловили...
- продам разрисованные двери
"Для пущей эффективности лучше бы лбы", - подумала Демусика.
А как же авторские права, того кто сотворил это произведение?
С ним после аукциона поделятся?
https://www.youtube.com/watch?v=qWRg4m6-hfs