СБУ викрила адміністратора 12 телеграм-каналів, якого курирували спецслужби РФ, - Вітюк

Служба безпеки України виявила мережу телеграм-каналів із деструктивним контентом, "головним менеджером" якої є одесит, один із організаторів масових заворушень під час одеського "антимайдану".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ілля Вітюк, начальник управління, департамент СБУ.

"Він особисто адмініструє 12 телеграм-каналів, спілкується з замовниками матеріалів, звітує російським кураторам про виконану роботу й погоджує можливість розміщення замовних матеріалів. Вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах, - пояснив Вітюк. - Наразі він у розшуку, і за на нашою інформацією перебуває у Придністров’ї. У нього є дві спільниці, які перебували в Україні і яким оголошено підозру за статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.".

За його словами, Служба безпеки України вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів. Перевіряється їхня причетність до протиправної діяльності на шкоду інформаційній безпеці держави.

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"Встановлено, що спецслужби Росії дозволили учасникам мережі самостійно організувати механізм монетизації. Транзакції проводили через мережу спільників, які відкрили рахунки в українських банках для отримання "гонорарів" за публікацію замовних матеріалів. Потім виконавці конвертували гроші у валюту і переводили у невизнану "ПМР", Молдову чи Росію", - додав Вітюк.

Повний текст інтерв'ю з Іллею Вітюком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Нагадаємо, 1 лютого СБУ заявила про викриття агентурної мережі спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через телеграм-канали. Було названо канали "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live".

Було затримано підозрювану у державній зраді у справі про telegram-канали, які, за версією СБУ, контролюються з Росії, Вікторію Даскаліцу. 8 лютого вона вийшла з харківського СІЗО під заставу 1,58 млн грн.