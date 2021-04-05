Суди Молдови не ухвалювали рішення про екстрадицію Чауса, - представник захисту Лисенко

В Молдові відсутні рішення, які дозволяють екстрадицію судді-втікача Миколи Чауса. Водночас нині в судах Молдови розглядаються дві справи Чауса.

Про це в коментарі Суспільному повідомив адвокат, який консультував молдовських захисників Чауса, Сергій Лисенко, передає Цензор.НЕТ.

"Микола Чаус міг би звернутися до суду, де розглядається його справа щодо екстрадиції, чи звернутися до прикордонників та надати добровільну згоду на перетин кордону для надання показів. Ми розуміємо, що сенсу в цих діях, які відбувалися, немає", – сказав Лисенко.

Він розповів, що наразі у Чауса не розглянуті два судові процеси: "Щодо надання йому політичного притулку, Верховний суд Молдови розглядає, та перша інстанція розглядає питання щодо екстрадиції. Підстав йому, що він скоро потрапить до правоохоронців України, немає. Розуміння, що законних підстав йому тут (в Україні – ред.) перебувати, якщо це не добровільно, йому немає", – пояснив Лисенко.

Він додав, що ніякої інформації щодо місця перебування Чауса немає ні в кого.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.