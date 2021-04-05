Суды Молдовы не принимали решения об экстрадиции Чауса, - представитель защиты Лысенко

В Молдове отсутствуют решения, которые позволяют экстрадицию беглого судьи Николая Чауса. В то же время сейчас в судах Молдовы рассматриваются два дела Чауса.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил адвокат, который консультировал молдавских защитников Чауса, Сергей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"Николай Чаус мог бы обратиться в суд, где рассматривается его дело по экстрадиции, или обратиться к пограничникам и предоставить добровольное согласие на пересечение границы для дачи показаний. Мы понимаем, что смысла в этих действиях, которые происходили, нет", - сказал Лысенко.

Он рассказал, что сейчас у Чауса не рассмотрены два судебных процесса: "О предоставлении ему политического убежища, Верховный суд Молдовы рассматривает, и первая инстанция рассматривает вопрос об экстрадиции. Понимание, что законных оснований ему здесь (в Украине. - Ред.) находиться, если это не добровольно, нет", - пояснил Лысенко.

Он добавил, что никакой информации о месте пребывания Чауса нет ни у кого.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

