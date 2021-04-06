УКР
Новини Агресія Росії проти України
12 335 33

Французько-український співак Манандіз звернувся до європейців: Україна - друг Європи, Путін - монстр і вбивця. Україна потребує підтримки всього світу

Перша мета пропаганди - вплив, друга - дестабілізація. У Росії для цього багато грошей і засобів.

Про це в Facebook повідомив французько-український співак Поль Манандіз, передає Цензор.НЕТ.

"Російська пропаганда працює жорстко і ефективно в країнах Європи. І я пишу цю статтю для того, щоб викрити її перед світом, тому, що я добре знаю, як вона працює. І щоб бити тривогу, велику тривогу! Таку, що здійме багато шуму!", - підкреслив він.

Манандіз навів деякі факти про російську пропаганду.

"Спутник" це агентство міжнародної преси, що фінансується урядом Росії. "Спутник" постачає інформацію, часто замасковану, неправдиву, в російському стилі. Він постачає ідеї, думки, поради і таким чином розповсюджує ідеї, вигідні Росіі в усьому світі. "Спутник" існує на 32 мовами, але не російською. Тому що коли раптом буде треба, раптом конфлікт чи війна, вони завжди скажуть, що це агентство не є російським, оскільки навіть нема преси російською. Саме таким чином Росія веде і війни. Також існують RT, RTI та інші механізми російської пропаганди", - повідомив Манандіз.

Він повідомив про проєкт "ARTE", який повинен був бути продуктом співпраці Німеччини і Франції "для того, щоб розповідати світу про мистецтво", але "Росія туди інкорпорувала". Тепер тут розміщують "документальні сюжети, зроблені Росією, що фінансуються Росією".

"Я хочу, щоб ви відкрили очі і щоб зрозуміли: перша мета пропаганди - це вплив. Друга - найнебезпечніша - це дестабілізація. І повірте, для цього у них багато грошей і засобів. Це не "гібридна війна", як її називає російська пропаганда. Це пряма війна! Росія вкрала Крим. Весь світ протестує, накладає на Росію санкції. Але вона не залишає Крим, не залишає Україну. А Крим був, є і буде - українським. Далі Росія починає війну в двох східних регіонах України, біля свого кордону. Зі зброєю, танками, ракетами. З убитими і пораненими. Війну, де батьки йдуть захищати свої сім'ї і територію. І матері долучаються теж. Світ говорить, але війна триває! Військові гинуть! Цивільні гинуть також, від бомбардувань. Велика правда в тому, що Росія не має права красти українську територію. І вбивати українців", - підкреслив Манандіз.

Він зазначив, що в документальному фільмі "Маски революції" Поль Морейра "робить з України майже наступний Рейх", але це фейк, російська пропаганда, оскільки "Україна правомірно захищає себе".

"Я знаю багато українців, близько знаю військових, збройні сили і добровольців. В Україні немає нацистів! Ні в країні, ні в зонах бойових дій. Там справжні чоловіки, які захищають свою країну і готові віддати за неї життя! За свободу. Щоб припинити російську агресію", - заявив Манандіз.

Він упевнений, що Україна - захист Європи від російського "світу" агресії і окупації.

"Зараз на лінії фронту знову жарко. Більше атак з російського боку, більше поранених і вбитих. Нормандський формат не працює. ОБСЄ ... Що вони роблять? Звіти? Це не працює. Реальність така, що, якщо ми не будемо робити кроків до миру, ситуація буде дуже, дуже поганою. Зараз все видається дуже поганим", - ділиться культурний діяч і закликає європейців перестати слухати російську пропаганду, бо "вони брешуть, підкуповують, вони люблять корупцію", "готуються і готові до війни".

"Президент Росії не заслуговує жодного схвалення від європейців. Це монстр і вбивця! Я був в зоні війни! Я знаю, про що говорю. Я нагадую вам, що Україна - це друг Європи. Друг і захист! Було б дуже розумно працювати для миру! Зараз Україна чинить спротив з великою гідністю і силою. ОДНА! Я вірю в Україну! Вона в змозі чинити спротив! І боротися до кінця, якщо треба. До перемоги! У російського світу немає позитивних пропозицій! Вони тільки хочуть підкорити Україну. Україна потребує підтримки всього світу для важливого кроку! Щоб звільнити свої території від російської окупації! Ми стоїмо перед великою катастрофою. Не дамо ж цьому статися", - закликав Манандіз.

агресія (1195) пропаганда (2850) росія (67301)
Топ коментарі
+27
Чудовий співак,були на його концерті. Тепер він для нас ще раз відкрився,але вже не тіьки як артист. Повалії, лораки,лободи та вкупі з ними, думайте,що додому все одно потрібно буде повертатися.....
показати весь коментар
06.04.2021 17:52 Відповісти
+22
поддержка нам не помешает.. Merci!
показати весь коментар
06.04.2021 17:36 Відповісти
+15
Велика повага цьому французському співаку - він більший патріот України

ніж навіть деякі люди с громадянством України. Московія - Росія і ії політика це

завжди брехня і бажане яке видається за дійсне. СКАЖУ БІЛЬШЕ - РОСІЯ ІСНУЄ

ЗАВДЯКИ ЗАХОДУ І БАЖАННЮ ЗАХОДУ МАТИ ДЕШЕВУ СИРОВИНУ З МОСКОВІЇ,
Захід на багато чого закриває очі завдяки надприбуткам у торгівлі з Москвою і

московити цим вміло користуються
показати весь коментар
06.04.2021 18:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
народные депутаты враги Украины...
показати весь коментар
06.04.2021 17:30 Відповісти
кстати у меня завтра зарплата ( минимальная ) на руки 4800 кому из 450 гандонов ее пожертвовать ???
показати весь коментар
06.04.2021 17:31 Відповісти
Кем работаешь?
показати весь коментар
06.04.2021 17:37 Відповісти
на правах рекламы??
показати весь коментар
06.04.2021 17:32 Відповісти
Сейчас клоуна пробьет на слезу...
показати весь коментар
06.04.2021 17:34 Відповісти
И шо вы все так перепугались?
Вон бубочка ниче не боится - укатил себе на пляж и пофиг та росия.
показати весь коментар
06.04.2021 17:36 Відповісти
поддержка нам не помешает.. Merci!
показати весь коментар
06.04.2021 17:36 Відповісти
Кацапы- брехуны,куда там Геббельсу,там просто детский сад.
показати весь коментар
06.04.2021 17:37 Відповісти
Зря ты так ,Леша....Геббельс выдающийся специалист и первооткрыватель в области пропаганды. Его идеями пользуется весь мир.(Другое дело каким целям служит пропаганда...) Ордынские пропагандоны - его лучшие ученики. У фашистской орды - повторение истории в новой обвертке.
показати весь коментар
06.04.2021 17:53 Відповісти
После Байдена легко говорить, что ***** убийца. Скоро может даже Порошенко скажет
показати весь коментар
06.04.2021 17:46 Відповісти
Только после того как очередной раз в штаны тебе нагадит.
показати весь коментар
06.04.2021 17:54 Відповісти
Ex perd*нув
показати весь коментар
06.04.2021 18:22 Відповісти
Порошенко ,до Байдена давно это озвучил в куллуарах заседания ООН и прямо рашистскому канала"рабсея"
показати весь коментар
06.04.2021 18:36 Відповісти
Под}{уйловский Микрон не хочет это повторить слово в слово?
показати весь коментар
06.04.2021 17:48 Відповісти
Чудовий співак,були на його концерті. Тепер він для нас ще раз відкрився,але вже не тіьки як артист. Повалії, лораки,лободи та вкупі з ними, думайте,що додому все одно потрібно буде повертатися.....
показати весь коментар
06.04.2021 17:52 Відповісти
"Повалії, лораки,лободи та вкупі з ними, думайте,що додому все одно потрібно буде повертатися....." - це гівно тут не потрібне
показати весь коментар
06.04.2021 19:25 Відповісти
так, вони і там то не дуже потрібні, а тут сядуть як миші під віник і будут підвонювати з кутка.А все тому,що "какая разница". Одні хвойди з Дубаю повернуться, другі - від мокшів, відпрацьовують їх однаково.
показати весь коментар
06.04.2021 22:52 Відповісти
Они не депутаты, они ставленники и вечные должники алигархов.
При Порохе из 400 было в Зраде еще человек 90 народных депутатов и которых никогда ни одного раза не пиарили по ТВ, но тем не менее и они или скурвились и продались или ушли из политики на вольные хлеба.

Вспомните хотя-бы штукатура, которого голого менты из "Беркута" привезли на Майдан, как народ возмущался, после съоба дамбаскаго праффессара из Украины даже "выбрали" этого голого штукатура в депутаты и шо потом сталось ?

Алигархи голого штукатура быстро одели в костюмчик от Гучи или "Версачи". дали ему офуенную машину, купили права на вождение, подарили хатынку в Киеве или под Киевом и пистес, не стало голого "героя" "вообще". Исчез "герой" после того, как его "депутатом" сделали, бла Нах.
И таких "депутатов" в Зраде три сотни точно есть, не меньше.
И смех, и грех, и ненависть, суки.
показати весь коментар
06.04.2021 18:08 Відповісти
Велика повага цьому французському співаку - він більший патріот України

ніж навіть деякі люди с громадянством України. Московія - Росія і ії політика це

завжди брехня і бажане яке видається за дійсне. СКАЖУ БІЛЬШЕ - РОСІЯ ІСНУЄ

ЗАВДЯКИ ЗАХОДУ І БАЖАННЮ ЗАХОДУ МАТИ ДЕШЕВУ СИРОВИНУ З МОСКОВІЇ,
Захід на багато чого закриває очі завдяки надприбуткам у торгівлі з Москвою і

московити цим вміло користуються
показати весь коментар
06.04.2021 18:11 Відповісти
Як приємно чути щирі правдиві слова про нашу країну і також хочеться, щоб вони впали в серце кожному європейцю, до якого Поль їх спрямував. Дякую, друже!!!
показати весь коментар
06.04.2021 18:17 Відповісти
что то я не припомню таких же постов от скажем зенелоха, или ермака....а им первым вроде следовало бы ТАК писать
показати весь коментар
06.04.2021 18:26 Відповісти
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ПЕВЦУ, СКАЗАЛ ПРАВДУ, МОЖЕТ НАКОНЦ ТО ЕВРОПА ПРОСНЕТСЯ И ПОЙМЕТ ЧТО С ВОРОМ И УБИЙЦЕЙ НЕЛЬЗЯ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ, А НАДО НАКАЗЫВАТЬ ЗА ВСЕ ЗЛОДЕЯНИЯРОССИИ!!!!!!
показати весь коментар
06.04.2021 18:43 Відповісти
В Чехії повно ліваків.Комуністів вибирають в парламент. Повно любітелів х@йла.Якраз на спутніку сидять.І ще повно різних промаскальских ботів.Зайдеш на їхні коментарі,там

і розпяті мальчіки,бандерівці,Хрущов Був українець і тому Крим подарував.)Україна нажаль програє інформаційно.
показати весь коментар
06.04.2021 18:55 Відповісти
з 300-літньою пропагандою важко боротися.
показати весь коментар
06.04.2021 19:26 Відповісти
якщо Хрущов був українцем - то означає, що Курська губернія де він народився - історична територія України
показати весь коментар
06.04.2021 22:49 Відповісти
россиянин, за поребрик!
показати весь коментар
06.04.2021 20:19 Відповісти
"А гімна з-під старої жuдівки не хочеш?"©
показати весь коментар
07.04.2021 05:52 Відповісти
Это да.Красава
показати весь коментар
06.04.2021 19:32 Відповісти
Яка чудова людина!Справжній друг України.Дяка тобі,Поль!!!
показати весь коментар
06.04.2021 20:45 Відповісти
Лучше бы он это на французском написал.
показати весь коментар
06.04.2021 21:09 Відповісти
и на английском!
только на украинском - бессмысленно.

Мы это и так знаем, а кроме нас никто и не прочитает
показати весь коментар
06.04.2021 22:22 Відповісти
 
 