Французько-український співак Манандіз звернувся до європейців: Україна - друг Європи, Путін - монстр і вбивця. Україна потребує підтримки всього світу

Перша мета пропаганди - вплив, друга - дестабілізація. У Росії для цього багато грошей і засобів.

Про це в Facebook повідомив французько-український співак Поль Манандіз, передає Цензор.НЕТ.

"Російська пропаганда працює жорстко і ефективно в країнах Європи. І я пишу цю статтю для того, щоб викрити її перед світом, тому, що я добре знаю, як вона працює. І щоб бити тривогу, велику тривогу! Таку, що здійме багато шуму!", - підкреслив він.

Манандіз навів деякі факти про російську пропаганду.

"Спутник" це агентство міжнародної преси, що фінансується урядом Росії. "Спутник" постачає інформацію, часто замасковану, неправдиву, в російському стилі. Він постачає ідеї, думки, поради і таким чином розповсюджує ідеї, вигідні Росіі в усьому світі. "Спутник" існує на 32 мовами, але не російською. Тому що коли раптом буде треба, раптом конфлікт чи війна, вони завжди скажуть, що це агентство не є російським, оскільки навіть нема преси російською. Саме таким чином Росія веде і війни. Також існують RT, RTI та інші механізми російської пропаганди", - повідомив Манандіз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина занепокоєна нарощуванням військової потужності РФ на кордоні з Україною, - прем'єр-міністр Корчок

Він повідомив про проєкт "ARTE", який повинен був бути продуктом співпраці Німеччини і Франції "для того, щоб розповідати світу про мистецтво", але "Росія туди інкорпорувала". Тепер тут розміщують "документальні сюжети, зроблені Росією, що фінансуються Росією".

"Я хочу, щоб ви відкрили очі і щоб зрозуміли: перша мета пропаганди - це вплив. Друга - найнебезпечніша - це дестабілізація. І повірте, для цього у них багато грошей і засобів. Це не "гібридна війна", як її називає російська пропаганда. Це пряма війна! Росія вкрала Крим. Весь світ протестує, накладає на Росію санкції. Але вона не залишає Крим, не залишає Україну. А Крим був, є і буде - українським. Далі Росія починає війну в двох східних регіонах України, біля свого кордону. Зі зброєю, танками, ракетами. З убитими і пораненими. Війну, де батьки йдуть захищати свої сім'ї і територію. І матері долучаються теж. Світ говорить, але війна триває! Військові гинуть! Цивільні гинуть також, від бомбардувань. Велика правда в тому, що Росія не має права красти українську територію. І вбивати українців", - підкреслив Манандіз.

Він зазначив, що в документальному фільмі "Маски революції" Поль Морейра "робить з України майже наступний Рейх", але це фейк, російська пропаганда, оскільки "Україна правомірно захищає себе".

"Я знаю багато українців, близько знаю військових, збройні сили і добровольців. В Україні немає нацистів! Ні в країні, ні в зонах бойових дій. Там справжні чоловіки, які захищають свою країну і готові віддати за неї життя! За свободу. Щоб припинити російську агресію", - заявив Манандіз.

Читайте також: Україна зобов'язана використовувати російську мову для контрпропаганди, - Аваков

Він упевнений, що Україна - захист Європи від російського "світу" агресії і окупації.

"Зараз на лінії фронту знову жарко. Більше атак з російського боку, більше поранених і вбитих. Нормандський формат не працює. ОБСЄ ... Що вони роблять? Звіти? Це не працює. Реальність така, що, якщо ми не будемо робити кроків до миру, ситуація буде дуже, дуже поганою. Зараз все видається дуже поганим", - ділиться культурний діяч і закликає європейців перестати слухати російську пропаганду, бо "вони брешуть, підкуповують, вони люблять корупцію", "готуються і готові до війни".

"Президент Росії не заслуговує жодного схвалення від європейців. Це монстр і вбивця! Я був в зоні війни! Я знаю, про що говорю. Я нагадую вам, що Україна - це друг Європи. Друг і захист! Було б дуже розумно працювати для миру! Зараз Україна чинить спротив з великою гідністю і силою. ОДНА! Я вірю в Україну! Вона в змозі чинити спротив! І боротися до кінця, якщо треба. До перемоги! У російського світу немає позитивних пропозицій! Вони тільки хочуть підкорити Україну. Україна потребує підтримки всього світу для важливого кроку! Щоб звільнити свої території від російської окупації! Ми стоїмо перед великою катастрофою. Не дамо ж цьому статися", - закликав Манандіз.

Читайте также: Украина обязана использовать русский язык для контрпропаганды, - Аваков