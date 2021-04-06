УКР
Новини Агресія Росії проти України
Словаччина занепокоєна нарощуванням військової потужності РФ на кордоні з Україною, - прем'єр-міністр Корчок

Словаччина занепокоєна нарощуванням військової потужності РФ на кордоні з Україною, - прем'єр-міністр Корчок

В уряді Словаччини стурбовані нарощуванням військової техніки на кордоні з Україною і закликають до деескалації напруженості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр Словаччини Іван Корчок.

"Словаччина, як і раніше твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Порушення режиму припинення вогню і повідомлення про нарощування військової потужності Росії на кордоні з Україною викликають занепокоєння. Ми закликаємо до стримування і деескалації напруженості", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Зеленський як Верховний Головнокомандувач має бути зараз не в Катарі, а в Генштабі, - Гриценко

Наприкінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масові перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.

Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що війська РФ не мають нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози.

У МЗС РФ заявили, що Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому.

Водночас російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.

Автор: 

росія (67301) Словаччина (1173) Донбас (22361)
Топ коментарі
+4
Перевод: "Словакии насрать"
06.04.2021 16:42 Відповісти
+3
Ну да,ещё одни,глубоко обеспокоенные.
06.04.2021 16:45 Відповісти
+1
Г\командувач ЗСУ Хомчак: ЗСУ не закуповують нові укр\ракети «Вільха» тому Що виділеного на оборону фінансування не вистачає..
06.04.2021 16:43 Відповісти
Перевод: "Словакии насрать"
06.04.2021 16:42 Відповісти
Ну да,ещё одни,глубоко обеспокоенные.
06.04.2021 16:45 Відповісти
зато этот премьер словакии не сказал о передаче рф закарпатья...прогресс
06.04.2021 16:54 Відповісти
Слабого, кволого ніхто не поважає. Один із 10 може пожаліти, кинути копійчину і піти далі. Решта в кращому випадку обматюкають. Жувати соплі - не вихід з ситуації. Хто там із європейців паспорти роздавав? Ті, у кого в часи совка назва нації вважалась ГЛУМОМ і САРКАЗМОМ? І тут БАЦ - раптові навчання на Закарпатті, і забули нащадки індусів що хотіли в Косино . Знайшли з ким шутєйки шуткувати... Якби не участь у всіляких альянсах - давно б вже у мене картоплю на городі копали за 12 кущ.
06.04.2021 21:27 Відповісти
06.04.2021 21:20 Відповісти
Г\командувач ЗСУ Хомчак: ЗСУ не закуповують нові укр\ракети «Вільха» тому Що виділеного на оборону фінансування не вистачає..
06.04.2021 16:43 Відповісти
на велике крадівництво і на куртку стєпанову-є, а на вільху -ХУ
06.04.2021 16:45 Відповісти
Срочную проверку боеготовности всех видов и родов войск объявила россия
06.04.2021 16:43 Відповісти
не очкуйте.. путинёныши сами очкуют..
06.04.2021 16:43 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/07/10/7112028/ В ЕС просят убежища 10000 каждый год За этот год только в посольстве сша более 2200 беженцев оформили. В случае активной фазы войны отсюда ломанутся до 1млн беженцев. Это статистика ООН по военным конфликтам.
06.04.2021 17:45 Відповісти
Т.е., миллионы уже превратились в десятки тысяч. А дальше пошло гадание на кофейной гуще.
06.04.2021 17:48 Відповісти
русский, я по вашей фене не ботаю. Гундосить свои извержения будешь перед своими собутыльниками.
06.04.2021 18:03 Відповісти
а по теме сказать нечего ? такие как ты когда аргументов нет - переходят на личности. Беспричинная агрессия - признак недалекого интелекта. Будь мужиком - не веди себя как побитая обосравшаяся собака
06.04.2021 18:19 Відповісти
харе гундосить, русский. Лучше найди те миллионы беженцев, о которых ты завывало в начале.
06.04.2021 18:22 Відповісти
А кто-то слышал, что бы в офисе президента Украины обеспокоились? Или тоже "валить с этой страны пора"?
06.04.2021 16:47 Відповісти
Сначала Словакия закупает русскую вакцину, чем пополняет кремлевскую военную казну, а потом беспокоится. Хотя беспокоится стоит. Украина не будет последней захваченной кацапами страной. Словакия тоже на очереди.
06.04.2021 16:48 Відповісти
Словакии ничего не остается как "обеспокаиваться" и жевать попкорн на диване, наблюдая за всем этим, так как они в НАТО, а путлер на НАТО не попрет.
06.04.2021 21:08 Відповісти
Выражение "выразили глубокую обеспокоенность" уже звучит просто смешно. Какие же эти европейцы хлюпики
06.04.2021 17:07 Відповісти
Словакия обеспокоена РФ на границе с Украиной , впечатление все смотрят в дверные глазки и все обеспокоены, но мы одни.с Тварью у наших границ..
06.04.2021 17:15 Відповісти
А что скажет Угорщина?
06.04.2021 17:54 Відповісти
"Мы очень обеспокоены их обеспокоеностью!!! "
07.04.2021 06:36 Відповісти
 
 