Словаччина занепокоєна нарощуванням військової потужності РФ на кордоні з Україною, - прем'єр-міністр Корчок
В уряді Словаччини стурбовані нарощуванням військової техніки на кордоні з Україною і закликають до деескалації напруженості.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр Словаччини Іван Корчок.
"Словаччина, як і раніше твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Порушення режиму припинення вогню і повідомлення про нарощування військової потужності Росії на кордоні з Україною викликають занепокоєння. Ми закликаємо до стримування і деескалації напруженості", - сказано в повідомленні.
Наприкінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масові перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.
Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.
Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що війська РФ не мають нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози.
У МЗС РФ заявили, що Росія не зацікавлена в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому.
Водночас російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.
