Суддя-утікач Чаус до викрадення збирався повернутися в Україну, - дружина. ДОКУМЕНТ
Перед зникненням Микола Чаус повідомив своє колишнє місце роботи — Дніпровський суд Києва — про наміри повернутися.
Про це журналістам "Громадського" розповіла дружина Миколи Чауса, екссуддя Світлана Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Це його остаточна позиція попри всі знущання та погрози з боку Сергія Лисенка (колишнього працівника прокуратури Києва, нині адвоката — ред.)", — сказала дружина.
Саме бажання її чоловіка повернутися в Україну Світлана називає ймовірною причиною викрадення Чауса в Молдові.
У зверненні йдеться про нібито необґрунтовані звинувачення, переслідування та погрози екссудді.
"Увесь цей період — чотири роки й шість місяців — я був фактично позбавлений можливості представляти свої права в Україні, а якщо і з’являлися фахівці, які називали себе "адвокатами", то ніяких фактичних дій щодо захисту моїх інтересів у кримінальному провадженні не здійснювалося, відкрито ігнорувалася моя позиція", — йдеться у листі.
Також в документі йдеться про прохання до колишніх колег надати Чаусу правову допомогу, наголошуючи на тому, що йому більше нема до кого звернутися.
"Не дивлячись на всі маніпуляції, за наявності в Україні порядного та кваліфікованого адвоката, який буде захищати мої інтереси, я готовий добровільно, в короткі терміни повернутися до Києва та спростувати всі сфальсифіковані НАБУ докази по моєму кримінальному провадженню", — написано у зверненні.
Голова Дніпровського суду Києва Оксана Бірса нам у коментарі зазначила, що нещодавно на пошту справді надійшло звернення нібито від екссудді.
"Нам із невідомої електронної адреси надійшло повідомлення від імені Миколи Олексійовича, яке жодним чином не було посвідчено. Ця особа повідомляла: "Звертаюся до колективу, я маю намір повертатися в Україну". Але на сьогодні Микола Олексійович звільнений зі штату суду, а тому ми позбавлені можливості посприяти чи щось вчиняти", — розповіла Бірса.
Вона додала, що востаннє особисто спілкувалася з Чаусом у 2016 році, до його зникнення.
Сергій Лисенко, який, за словами дружини Чауса, нібито погрожував екссудді, — це київський адвокат. Він нам підтвердив, що приїздив до Молдови в січні цього року для обговорення питання про повторну заяву про політичний притулок. Водночас він заперечив будь-який тиск і погрози в бік Чауса.
"У мене є договір з адвокатом Чауса щодо консультування з питань українського законодавства в його справі. Ми справді обговорювали питання повторного звернення щодо політичного притулку, але це повністю залежало від його вибору. Жодного тиску не було, це повна нісенітниця", — сказав Лисенко.
Він пояснив, що січнева розмова з Чаусом нічим не завершилась і заяву не подавали. Також Лисенко зазначив, що попри закиди в його бік про зв’язок із Олександром Грановським, він не бачився з тим понад два роки.
Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.
4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
