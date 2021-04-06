РУС
Судья-беглец Чаус до похищения собирался вернуться в Украину, - жена. ДОКУМЕНТ

Судья-беглец Чаус до похищения собирался вернуться в Украину, - жена. ДОКУМЕНТ

Перед исчезновением Николай Чаус сообщил в свое прежнее место работы - Днепровский суд Киева - о намерении вернуться.

Об этом журналистам "Громадського" рассказала жена Николая Чауса, экс-судья Светлана Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Это его окончательная позиция, несмотря на все издевательства и угрозы со стороны Сергея Лысенко (бывшего сотрудника прокуратуры Киева, ныне адвоката. - Ред.)", - сказала жена.

Именно желание ее мужа вернуться в Украину Светлана называет вероятной причиной похищения Чауса в Молдове.

В обращении говорится о якобы необоснованных обвинениях, преследованиях и угрозах бывшему судье.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Чауса. ДОКУМЕНТ

"Весь этот период - четыре года и шесть месяцев - я был фактически лишен возможности представлять свои права в Украине, а если и появлялись специалисты, которые называли себя "адвокатами", то никаких фактических действий по защите моих интересов в уголовном производстве не осуществлялось, открыто игнорировалась моя позиция", - говорится в письме.

Судья-беглец Чаус до похищения собирался вернуться в Украину, - жена 01

Также в документе идет речь о просьбе к бывшим коллегам предоставить Чаусу правовую помощь, подчеркивая, что ему больше не к кому обратиться.

"Несмотря на все манипуляции, при наличии в Украине порядочного и квалифицированного адвоката, который будет защищать мои интересы, я готов добровольно, в короткие сроки вернуться в Киев и опровергнуть все сфальсифицированные НАБУ доказательства относительно моего уголовного производства", - говорится в обращении.

Также на Цензор.НЕТ: Похищение экс-судьи Чауса в Кишиневе. ВИДЕО

Глава Днепровского суда Киева Оксана Бирса в комментарии отметила, что недавно на почту действительно поступило обращение якобы от экс-судьи.

"Нам с неизвестной электронной почты поступило сообщение от имени Николая Алексеевича, которое никоим образом не было удостоверено. Этот человек сообщал: "Обращаюсь к коллективу, я намерен возвращаться в Украину". Но сегодня Николай Алексеевич уволен из штата суда, поэтому мы лишены возможности посодействовать или что-то осуществлять", - рассказала Бирса.

Она добавила, что в последний раз лично общалась с Чаусом в 2016 году, до его исчезновения.

Читайте также: Судью Чауса похитили иностранцы. Они уже пересекли молдавско-украинскую границу. Одного подозреваемого задержали, - МВД Молдовы

Сергей Лысенко, который, по словам жены Чауса, якобы угрожал бывшему судье - это киевский адвокат. Он подтвердил, что приезжал в Молдову в январе этого года для обсуждения вопроса о повторном заявлении о политическом убежище. В то же время он отрицал какое-либо давление и угрозы Чаусу.

"У меня есть договор с адвокатом Чауса по поводу консультирования по вопросам украинского законодательства в его деле. Мы действительно обсуждали вопрос повторного обращения относительно политического убежища, но это полностью зависело от его выбора. Никакого давления не было, это полная чушь", - сказал Лысенко.

Он пояснил, что январский разговор с Чаусом ничем не завершился и заявление о политическом убежище не подавали. Также Лысенко отметил, что, несмотря на упреки в его адрес в связях с Александром Грановским, он не виделся с тем более двух лет.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова похищение Чаус Николай
+10
ойц... оп'ять

https://twitter.com/Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808 Garry https://twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808 https://twitter.com/Garry51302808/status/1379356250937425925 9 ч

агагагагага))
Знаєте, хто поряд з портновим стоїть? Смірнов.
А хто Смирнов? Правильно, зам Єрмака.
А знаєте, ще хто Смирнов? АДВОКАТ блть ЧАУСА!
Ще раз. А-Д-В-О-К-А-Т!!!
Андрій Іванович, прєкращай, сусик ти тупорилий, господи прости

Судья-беглец Чаус до похищения собирался вернуться в Украину, - жена - Цензор.НЕТ 4338
06.04.2021 21:26 Ответить
+7
Колишній адвокат Андрій Смірнов, а сьогодні заступник голови офісу президента був відповідальним за переховування судді Чауса і доставку його на летовище під час втечі. Зараз в ОПУ він керує стосунками з правоохоронними органами і відповідає за реформу в правоохоронних органах. Його персона начебто розглядається на посаду генпрокурора. Чаус міг дати свідчення про участь Смирнова в його втечі. Про це заявив журналіст Єльцов в інтерв'ю каналу "Прямий".

https://www.youtube.com/watch?v=hPAC_Sqwke8 До викрадення судді Чауса у Молдові може бути причетний Офіс Зеленського / Єльцов
06.04.2021 21:37 Ответить
+5
https://www.youtube.com/watch?v=rCarev2uLFI

Зачем Офис Зеленского скатился до похищения экс-судьи в Молдове
06.04.2021 21:39 Ответить
Вже ходять чутки, що його викрадення організувало ОП найвеличнішого.
06.04.2021 21:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rCarev2uLFI

Зачем Офис Зеленского скатился до похищения экс-судьи в Молдове
06.04.2021 21:39 Ответить
более того, этот смирнов - кандидант на пост ганпрокурора вместо бенядиктовой...
06.04.2021 21:41 Ответить
Ребята, смотрите всегда, и срочно туда притесь, тут всё поймёте, и будете настоящими украинцами, Прямо сейчас, будет часа три напрямую, как всегда:
https://www.youtube.com/watch?v=1x493xr_hPw
06.04.2021 21:27 Ответить
"Судья-беглец Чаус до похищения собирался вернуться в Украину, - жена".

Обещать - не значит жениться. )
06.04.2021 21:28 Ответить
видать долго собирался.
и мы не удивимся, если завтра ..... найдут его закатанным в банку на его же огороде
06.04.2021 21:34 Ответить
вот это поворот...значит его похитили,шоб не смог легитимно вернуться?
показать весь комментарий
сам себя похитил?
06.04.2021 21:44 Ответить
до похищения собирался вернуться в Украину, - жена....... бедный-несчастный мешок с деньгами собирался, собирался и не вернулся..... украли-похитили.......
06.04.2021 21:43 Ответить
Цілком реально, і то навіть дуже, що до того "викрадення" причетне найближче оточення Зеленського. І ще цілком реально, і то навіть дуже, що саме викрадення погоджено з самим Чаусом. питаєте, а нафіга? А дуже навіть нафіга, після того, як Молдова відмовила йому в політичному притулку. Тепер то тіло вигулькне в якісь теплій третій країні, розкаже баєчку, що його викрали українці. Фіг зна які, а ще краще, ще й на когось вкаже, мовляв, маю компромат. І ву-а-ля! Тут тобі і скандал, і, типу, компромат, прихисток, і вид на проживання і певна сума на рахуночок для безбідного проживання. Не догадуєтесь, кому то вигідно, і хто "викрав"?
06.04.2021 22:05 Ответить
"Українського екс-суддю Чауса викрали у Молдові. Зеленський пішов по бєспрєдєлу."
https://www.youtube.com/watch?v=yrja6-69dzs
06.04.2021 22:05 Ответить
викрали передаста. щоб покарати за гріхи проти людей й суспільства, а їх так багато... штампів нікуди ставити на його смрадному тілі.
06.04.2021 22:21 Ответить
Брешет его жена, что он хотел вернуться в Украину, брешет в наглую.
06.04.2021 22:10 Ответить
бреше, й не моргне...
06.04.2021 22:22 Ответить
Украду тебя, украду, ночью
Увезу тебя, увезу, в Сочи...
06.04.2021 22:16 Ответить
писати можна в спортлото, а не в суд... 5 років як втік. на роботу не ходив і пише... трудового кодексу не знаєш, "суддя"? хто ти там такий - хер з бугра, нуль без палочки, постороння особа....
06.04.2021 22:18 Ответить
Шмурдяк бункерного розливу....а не "операція"!
06.04.2021 22:23 Ответить
щось в цій справі не спостерігаю "сліду Пороха"... Зебіли! Недопрацьовуєте!
06.04.2021 22:27 Ответить
Был и со мной такой случай. Как родился я, осмотрелся, ой скорее думаю в другом бы месте родится---та хоть бы в Америке Северной. Но украли меня обратно. Потом уже женился. У жинки и спрашивайте---всё так и было.
06.04.2021 22:49 Ответить
коментувати соплі цієї сучки нема найменшого бажання, є бажання бачити цих потвор на нарах доти доки не здохнуть.
06.04.2021 23:33 Ответить
А почему бы ему не организовать собственное похищение и под шумок уехать в Россию?
07.04.2021 10:04 Ответить
 
 