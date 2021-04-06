Судья-беглец Чаус до похищения собирался вернуться в Украину, - жена. ДОКУМЕНТ

Перед исчезновением Николай Чаус сообщил в свое прежнее место работы - Днепровский суд Киева - о намерении вернуться.

Об этом журналистам "Громадського" рассказала жена Николая Чауса, экс-судья Светлана Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Это его окончательная позиция, несмотря на все издевательства и угрозы со стороны Сергея Лысенко (бывшего сотрудника прокуратуры Киева, ныне адвоката. - Ред.)", - сказала жена.

Именно желание ее мужа вернуться в Украину Светлана называет вероятной причиной похищения Чауса в Молдове.

В обращении говорится о якобы необоснованных обвинениях, преследованиях и угрозах бывшему судье.

"Весь этот период - четыре года и шесть месяцев - я был фактически лишен возможности представлять свои права в Украине, а если и появлялись специалисты, которые называли себя "адвокатами", то никаких фактических действий по защите моих интересов в уголовном производстве не осуществлялось, открыто игнорировалась моя позиция", - говорится в письме.

Также в документе идет речь о просьбе к бывшим коллегам предоставить Чаусу правовую помощь, подчеркивая, что ему больше не к кому обратиться.

"Несмотря на все манипуляции, при наличии в Украине порядочного и квалифицированного адвоката, который будет защищать мои интересы, я готов добровольно, в короткие сроки вернуться в Киев и опровергнуть все сфальсифицированные НАБУ доказательства относительно моего уголовного производства", - говорится в обращении.

Глава Днепровского суда Киева Оксана Бирса в комментарии отметила, что недавно на почту действительно поступило обращение якобы от экс-судьи.

"Нам с неизвестной электронной почты поступило сообщение от имени Николая Алексеевича, которое никоим образом не было удостоверено. Этот человек сообщал: "Обращаюсь к коллективу, я намерен возвращаться в Украину". Но сегодня Николай Алексеевич уволен из штата суда, поэтому мы лишены возможности посодействовать или что-то осуществлять", - рассказала Бирса.

Она добавила, что в последний раз лично общалась с Чаусом в 2016 году, до его исчезновения.

Сергей Лысенко, который, по словам жены Чауса, якобы угрожал бывшему судье - это киевский адвокат. Он подтвердил, что приезжал в Молдову в январе этого года для обсуждения вопроса о повторном заявлении о политическом убежище. В то же время он отрицал какое-либо давление и угрозы Чаусу.

"У меня есть договор с адвокатом Чауса по поводу консультирования по вопросам украинского законодательства в его деле. Мы действительно обсуждали вопрос повторного обращения относительно политического убежища, но это полностью зависело от его выбора. Никакого давления не было, это полная чушь", - сказал Лысенко.

Он пояснил, что январский разговор с Чаусом ничем не завершился и заявление о политическом убежище не подавали. Также Лысенко отметил, что, несмотря на упреки в его адрес в связях с Александром Грановским, он не виделся с тем более двух лет.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.