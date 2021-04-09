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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ оновило протокол лікування COVID-19. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"6 квітня наказом №638 було затверджено зміни до протоколу лікування COVID-19. Додано тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19", - сказала вона.

Окрім того, було змінено дозування цього препарату для пацієнтів з тяжким та критичним перебігом інфекції: рекомендована доза після внесення змін становить 8 мг на 1 кг маси тіла однократно, тоді як раніше рекомендувалося двократне введення по 400 мг. У разі прогресування дихальної недостатності лікарі можуть розглянути введення більших доз кортикостероїдів.

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Також були оновлені рекомендації щодо призначення антибактеріальної терапії коінфекції та суперінфекції.

"Нагадуємо, що пацієнтам з підозрюваним чи підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою", - підкреслила Садов'як.

Пацієнтам із середньоважким перебігом COVID-19 заборонено призначати антибактеріальну терапію без наявної клінічної підозри або наявності бактеріальної інфекції.

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Заступниця міністра зазначила, що це вже сьоме оновлення протоколу лікування коронавірусної інфекції.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) протокол (58) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Це тому що замість забезпечення киснем лікарень зелена влада забезпечувала асфальтом афільовані фірми.
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09.04.2021 10:34 Відповісти
Больницы забиты, похер то обновление если люди пачками умирать начнут. Хотя откровенно , глядя сколько у нас Макдауэлов без масок на улицах, то не особо и жаль ( пусть учатся на своих подвигах Кощеи Бессмертные)
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09.04.2021 10:34 Відповісти
Как раз масочники больше всего болеют и умирают.
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09.04.2021 10:40 Відповісти
пів світу носить маски більше року - допомогло? Отож, тому не кажи дурниць. Вже зроблено мільони щеплень - допомогло?
Так, люди помирають, а від чого? Від вірусу не помер ще жоден, помирають від ускладнень ... які ніхто не лікує. Треба лікувати не ковидлу, а реальні хвороби.
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09.04.2021 10:41 Відповісти
Чудовий препарат з чудовими побічками, можете ознайомитись в інструкції.
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09.04.2021 10:44 Відповісти
МОЗ оновило протокол лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 3286

цена - 35 300 грн...(за 4 шприц-дозы)
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09.04.2021 10:54 Відповісти
И когда же Актемра появится в достаточном количестве за бюджетніе деньги?
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09.04.2021 20:41 Відповісти
 
 