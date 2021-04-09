МОЗ оновило протокол лікування COVID-19. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"6 квітня наказом №638 було затверджено зміни до протоколу лікування COVID-19. Додано тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19", - сказала вона.
Окрім того, було змінено дозування цього препарату для пацієнтів з тяжким та критичним перебігом інфекції: рекомендована доза після внесення змін становить 8 мг на 1 кг маси тіла однократно, тоді як раніше рекомендувалося двократне введення по 400 мг. У разі прогресування дихальної недостатності лікарі можуть розглянути введення більших доз кортикостероїдів.
Також були оновлені рекомендації щодо призначення антибактеріальної терапії коінфекції та суперінфекції.
"Нагадуємо, що пацієнтам з підозрюваним чи підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою", - підкреслила Садов'як.
Пацієнтам із середньоважким перебігом COVID-19 заборонено призначати антибактеріальну терапію без наявної клінічної підозри або наявності бактеріальної інфекції.
Заступниця міністра зазначила, що це вже сьоме оновлення протоколу лікування коронавірусної інфекції.
Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала.
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Так, люди помирають, а від чого? Від вірусу не помер ще жоден, помирають від ускладнень ... які ніхто не лікує. Треба лікувати не ковидлу, а реальні хвороби.
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