Минздрав обновил протокол лечения COVID-19. ВИДЕО

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"6 апреля приказом №638 были утверждены изменения в протокол лечения COVID-19. Добавлен тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим ходом COVID-19", - сказала она.

Кроме того, была изменена дозировка этого препарата. Для пациентов с тяжелым и критическим течением инфекции рекомендуемая доза после внесения изменений составляет 8 мг на 1 кг массы тела однократно, тогда как ранее рекомендовалось двукратное введение по 400 мг. В случае прогрессирования дыхательной недостаточности врачи могут рассмотреть введение больших доз кортикостероидов.

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Также были обновлены рекомендации по назначению антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции.

"Напоминаем, что пациентам с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью", - подчеркнула Садовьяк.

Пациентам с среднетяжелым течением COVID-19 запрещено назначать антибактериальную терапию без имеющегося клинического подозрения или наличия бактериальной инфекции.

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Заместитель министра отметила, что это уже седьмое обновление протокола лечения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел.