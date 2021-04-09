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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обновил протокол лечения COVID-19. ВИДЕО

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"6 апреля приказом №638 были утверждены изменения в протокол лечения COVID-19. Добавлен тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим ходом COVID-19", - сказала она.

Кроме того, была изменена дозировка этого препарата. Для пациентов с тяжелым и критическим течением инфекции рекомендуемая доза после внесения изменений составляет 8 мг на 1 кг массы тела однократно, тогда как ранее рекомендовалось двукратное введение по 400 мг. В случае прогрессирования дыхательной недостаточности врачи могут рассмотреть введение больших доз кортикостероидов.

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Также были обновлены рекомендации по назначению антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции.

"Напоминаем, что пациентам с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью", - подчеркнула Садовьяк.

Пациентам с среднетяжелым течением COVID-19 запрещено назначать антибактериальную терапию без имеющегося клинического подозрения или наличия бактериальной инфекции.

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Заместитель министра отметила, что это уже седьмое обновление протокола лечения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел.

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Це тому що замість забезпечення киснем лікарень зелена влада забезпечувала асфальтом афільовані фірми.
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09.04.2021 10:34 Ответить
Больницы забиты, похер то обновление если люди пачками умирать начнут. Хотя откровенно , глядя сколько у нас Макдауэлов без масок на улицах, то не особо и жаль ( пусть учатся на своих подвигах Кощеи Бессмертные)
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09.04.2021 10:34 Ответить
Как раз масочники больше всего болеют и умирают.
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09.04.2021 10:40 Ответить
пів світу носить маски більше року - допомогло? Отож, тому не кажи дурниць. Вже зроблено мільони щеплень - допомогло?
Так, люди помирають, а від чого? Від вірусу не помер ще жоден, помирають від ускладнень ... які ніхто не лікує. Треба лікувати не ковидлу, а реальні хвороби.
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09.04.2021 10:41 Ответить
Чудовий препарат з чудовими побічками, можете ознайомитись в інструкції.
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09.04.2021 10:44 Ответить
МОЗ оновило протокол лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 3286

цена - 35 300 грн...(за 4 шприц-дозы)
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09.04.2021 10:54 Ответить
И когда же Актемра появится в достаточном количестве за бюджетніе деньги?
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09.04.2021 20:41 Ответить
 
 