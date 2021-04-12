Польський суд відпустив під зобов'язання ексголову "Укравтодору" Новака

Окружний суд Варшави не продовжив арешт колишнього директора "Укравтодору" Славомира Новака ще на три місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Суд відмовив прокурору окружної прокуратури, який веде розслідування проти злочинної групи (імовірно, очолюваної Новаком), попри низку вагомих аргументів.

Прокурор Ян Дрелевський заявив про ризики втечі Новака з країни, впливу на свідків і докази. У справі ще не заслухали свідчення додаткових свідків. У прокуратурі додали, що рішення суду, яке оскаржать, становить дуже велику загрозу для всієї справи загалом.

Якби суд задовольнив клопотання прокурора, то Новак був би під вартою до липня 2021 року. Таким чином, він би провів в увʼязненні цілий рік.

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Замість цього Новак отримав запобіжний захід — нагляд із боку поліції, заборону на спілкування з іншими підозрюваними, заборону на виїзд із країни і заставу в 60 тисяч злотих (439 697 гривень).

Нагадуємо, Славомир Новак очолював з 2011 по 2013 рік Міністерство транспорту та водного господарства Польщі, а з жовтня 2016 до жовтень 2019 року було в.о. голови "Укравтодору".

У липні 2020 року Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало Славоміра Новака. 21 липня екс-главі "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили звинувачення в керівництві ОЗГ. Новак звинувачується в скоєнні 11 корупційних діянь.