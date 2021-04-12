Польский суд отпустил под обязательства экс-главу "Укравтодора" Новака

Окружной суд Варшавы не продлил арест бывшего директора "Укравтодора" Славомира Новака еще на три месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Суд отказал прокурору окружной прокуратуры, который ведет расследование против преступной группы (вероятно, возглавляемой Новаком), несмотря на ряд весомых аргументов.

Прокурор Ян Дрелевский заявил о рисках побега Новака из страны, влияния на свидетелей и доказательства. В деле еще не заслушали показания свидетелей. В прокуратуре добавили, что решение суда, которое обжалуют, составляет очень большую угрозу для всего дела в целом.

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Если бы суд удовлетворил ходатайство прокурора, то Новак был бы под стражей до июля 2021 года. Таким образом, он бы провел в заключении целый год.

Вместо этого Новак получил как меру пресечения надзор со стороны полиции, запрет на общение с другими подозреваемыми, запрет на выезд из страны и залог в 60 тысяч злотых (439 697 гривен).

Напоминаем, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 до октябрь 2019 года был и.о. председателя "Укравтодора".

В июле 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало Славомира Новака. 21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.

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