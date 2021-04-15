Санкції США проти РФ не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена, - Пєсков

Зустріч президентів Володимира Путіна і Джозефа Байдена неможливо організувати в найкоротші терміни, питання на стадії вивчення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

У Пєскова журналісти запитали про заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, який напередодні сказав, що Байден запропонував Путіну зустрітися "в майбутні тижні".

Відповідаючи на питання, чи йдеться про двосторонню зустріч чи кліматичний саміт, який буде проводитися з ініціативи США, Пєсков сказав: "Ні, двосторонню зустріч, зрозуміло, не вийде так швидко організувати, питання як і раніше на стадії аналізу. Це перше. І друге - звичайно ж, мова, напевно, про запланований на наступний тиждень кліматичний саміт".

Прессекретар Путіна зазначив, що питання участі російської сторони в кліматичному саміті також на стадії обговорення.

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"Ні, поки обговорюється, перебуває в стадії обговорення", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи прийнято відповідне рішення.

Відповідаючи на додаткове запитання, чи рішення залежатиме від того, чи приймуть США нові санкції щодо РФ в четвер, він сказав: "Все буде залежати від того рішення, яке прийме глава держави".

Пєсков зазначив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена.

"Те, що, скажімо так, обговорювані, ймовірні санкції аж ніяк не сприятимуть такій зустрічі, це однозначно", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.

"Завадить чи не завадить (саміту), це буде рішення президентів", - зазначив він.

За словами Пєскова, Байден вже зробив пропозицію зустрітися, тому далі мають бути ухвалені рішення президента РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, США ввели нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність".

У НАТО підтримали санкції США.