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Новини Санкції проти Росії
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Санкції США проти РФ не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена, - Пєсков

Санкції США проти РФ не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена, - Пєсков

Зустріч президентів Володимира Путіна і Джозефа Байдена неможливо організувати в найкоротші терміни, питання на стадії вивчення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

У Пєскова журналісти запитали про заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, який напередодні сказав, що Байден запропонував Путіну зустрітися "в майбутні тижні".

Відповідаючи на питання, чи йдеться про двосторонню зустріч чи кліматичний саміт, який буде проводитися з ініціативи США, Пєсков сказав: "Ні, двосторонню зустріч, зрозуміло, не вийде так швидко організувати, питання як і раніше на стадії аналізу. Це перше. І друге - звичайно ж, мова, напевно, про запланований на наступний тиждень кліматичний саміт".

Прессекретар Путіна зазначив, що питання участі російської сторони в кліматичному саміті також на стадії обговорення.

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"Ні, поки обговорюється, перебуває в стадії обговорення", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи прийнято відповідне рішення.

Відповідаючи на додаткове запитання, чи рішення залежатиме від того, чи приймуть США нові санкції щодо РФ в четвер, він сказав: "Все буде залежати від того рішення, яке прийме глава держави".

Пєсков зазначив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена.

"Те, що, скажімо так, обговорювані, ймовірні санкції аж ніяк не сприятимуть такій зустрічі, це однозначно", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.

"Завадить чи не завадить (саміту), це буде рішення президентів", - зазначив він.

За словами Пєскова, Байден вже зробив пропозицію зустрітися, тому далі мають бути ухвалені рішення президента РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, США ввели нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність".

У НАТО підтримали санкції США.

Автор: 

Байден Джо (2893) Пєсков Дмитро (1692) путін володимир (24124) росія (66070) США (23410)


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Топ коментарі
+29
Дипломаты российской миссии покидают Вашингтон. ФОТОФАКТСанкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков - Цензор.НЕТ 2624
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15.04.2021 16:54 Відповісти
+26
Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков - Цензор.НЕТ 6265
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15.04.2021 16:54 Відповісти
+20
https://twitter.com/VVP2_0

https://twitter.com/VVP2_0 Мысли Перзидента @VVP2_0

https://twitter.com/VVP2_0 https://twitter.com/VVP2_0



Байден, конечно, круто поиздевался над бункерным дедом. Позвонить, чтобы лично сообщить о санкциях - это *******.
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15.04.2021 16:57 Відповісти
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Вай вай вай ........
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15.04.2021 16:52 Відповісти
Точно, все на пользу а Искандеры уже икают!
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15.04.2021 16:52 Відповісти
Искандеры уже какают под себя
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15.04.2021 20:04 Відповісти
Мало санкцій?
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15.04.2021 16:52 Відповісти
Почему?!
Санкции же полезные.
Где там семенович с Искандерами?
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15.04.2021 16:52 Відповісти
Здулась, навіть імплантанти повипадали.
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15.04.2021 17:31 Відповісти
Ершик аж закипел так их окунули

Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков - Цензор.НЕТ 4066
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15.04.2021 16:53 Відповісти
Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков - Цензор.НЕТ 5266
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15.04.2021 16:54 Відповісти
"Если гора х#йло не идет к Магомету Байдену, то пусть онo идет на х#@"(c)
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15.04.2021 16:53 Відповісти
Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков - Цензор.НЕТ 6265
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15.04.2021 16:54 Відповісти
Дипломаты российской миссии покидают Вашингтон. ФОТОФАКТСанкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков - Цензор.НЕТ 2624
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15.04.2021 16:54 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что это далеко не последние санкции США по Кремлю в этом году.
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15.04.2021 16:55 Відповісти
не смотря на возраст у дедушки Байдена санкции регулярно раз в неделю и по самые помидорки, ***** не успевает подмываться.
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15.04.2021 17:03 Відповісти
вот те и на! всегда ж шли только на пользу, а тут вдруг не будут способствовать )
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15.04.2021 16:55 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3526951.html Торгівля на крові ЗЕленого ублюдка

Сьогодні ранком, Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію. Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав.
Alex N Alex Noyt
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15.04.2021 16:56 Відповісти
Болото пришло в движение и забулькало.
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15.04.2021 16:57 Відповісти
Капец. Весь цивилизованный мир толерантно выплясывает вокруг бригады гопников. А это подтвержление закона диалектики: любое качество, достигшее своего предела, меняет знак на противоположный. Хорошо быть терпеливым, но когда это уже до такой степени, то "хорошо" превращается в "пи..ец".
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15.04.2021 16:57 Відповісти
А кому оно нужно чтобы Путлер и Байден встречались ?
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15.04.2021 16:57 Відповісти
Тут, як кажуть, запропонувати. А решта - справа хазяйська, нехай відмовляється.
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15.04.2021 17:36 Відповісти
https://twitter.com/VVP2_0

https://twitter.com/VVP2_0 Мысли Перзидента @VVP2_0

https://twitter.com/VVP2_0 https://twitter.com/VVP2_0



Байден, конечно, круто поиздевался над бункерным дедом. Позвонить, чтобы лично сообщить о санкциях - это *******.
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15.04.2021 16:57 Відповісти
Та да! Скабєєва в істеричному екстазі біснувалася в студії, що то Байден вибачення хоче просити. 😁
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15.04.2021 18:25 Відповісти
наверно Путин что-то сказал Байдену, после чего Байден принял такое решение- "терпець урвався".
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15.04.2021 22:52 Відповісти
"Сильна" дипломатія.
Якщо фюрер не погодиться на зустріч - чим відповість =козак= ?
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15.04.2021 16:58 Відповісти
Абидилась?
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15.04.2021 16:58 Відповісти
Розіграли як по нотам, а «мудрий нарід» хаває! Он, Байдена вже зі Степаном Андрійовичем порівнюють! Героя із нікчемою-бюрократом, котрий за всю свою довгу політичну кар'єру взагалі нічого не зробив для своєї країни!
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15.04.2021 16:59 Відповісти
За трампа голосовал?
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15.04.2021 17:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/421358,кацапа,а где твой патриотизм? почему выходишь из-под прокси не под своей триколорной тряпкой? да еще и украiнською мовою? ето не скрепно!
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15.04.2021 20:09 Відповісти
Писекевичь! У меня для тебя есть хорошая новость. Украина согласится выполнить все требования Мокшанского Мордора. Но! Только после того как ху...ло, и все остальные кремляди трахнут сами себя, коллективно, в зад, и сдохнут. Как говорится на американском языке: Fu.ck yourselves and die! Можно даже не дожидаясь встречи с Байденом
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15.04.2021 16:59 Відповісти
Отпрыгнул ***** от публичной порки, тварь
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15.04.2021 17:03 Відповісти
Какая встреча дурень, встреча максимум для того чтобы х#йлу поджопника дать а не для каких то переговоров с российскими деб#лами ))
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15.04.2021 17:04 Відповісти
Сегодняшнее представление для Кремля делает бессмысленным уступки, которые требует путин от клоуна через макрона. Это будет завтра. По сути это шоу не только для путина, но и для зеленского и означает только одно: думай. Зебобики, вы еще помните это слово с билбордов, правда?
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15.04.2021 17:05 Відповісти
пися *****, народ расейский волнуется, пишет коменты на ленте.сру..

-Чёт я переживаю что у нас россиян, начинаются большие проблемы со всеми.
Может не нужен нам этот Донбасс? Турция закрылась для нас, Болгария... У нас теперь одни враги вокруг нас.
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15.04.2021 17:09 Відповісти
на другой ленте.сру. расеяне пишут: пусть Жириновский отдает своих сыновей воевать в Украину, а нам ета политика не нада
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15.04.2021 20:12 Відповісти
Кацапи як на базарі: хочемо те, те і те, тоді зустрінемось. А санкції у відповідь не можуть ввести зовсім
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15.04.2021 17:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485643,кацапсины,обосрались-обтекайте молча
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15.04.2021 20:13 Відповісти
ТЫ СКАЖИ АЙ АЙ АЙ ..ТЫ СКАЖИ...
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15.04.2021 17:10 Відповісти
Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков

Объясните кто нибудь таракану, что собака не перестаёт слушаться хозяина, после того как тот одел ей намордник, скорее наоборот.
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15.04.2021 17:11 Відповісти
у кацапов сраки рвет знатно
это только начало
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15.04.2021 17:13 Відповісти
Что Песков,засцал твой царь??
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15.04.2021 17:16 Відповісти
сцарь!
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16.04.2021 00:20 Відповісти
Санкции вводятся пока за уже совершенное. А разговаривать будут о том что может еще произойти в дальнейшем с попыткой урезонить зарвавшегося УБИЙЦУ.. Так что одно к другому отношения не имеет. ( не нужно было нарушать международные договоры, оккупировать Крым, развязывать войну на востоке Украины, совершать убийства по всей Европе да и в США, нападать на Грузию, нарушать права человека в собственной стране и совершать политические убийства оппозиционеров, не вмешиваться в выборы в других странах, не платить за головы убитых американцев талибам, не бомбить мирные города Сирии, не сравнивать с землей штурмовой авиацией Ичкерию,не подпитывать войну в Ливии, не финансировать по всему миру все террористические силы от леваков до нацистов.. не выставлять ультиматумы независимым государствам бряцая на их границах оружием стягивая туда армады, не засорять мир своей лживой пропагандой ненависти, не узурпировать пожизненно власть превратив выборы в фикцию и меняя Конституцию как кусок туалетной бумаги. и многое, многое другое. Мордор ( империя зла, как метко сказал Рейган) она и есть Мордор.
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15.04.2021 17:18 Відповісти
Щось в Москві дуже засоромилися. То вони рішуче (вже завтра, або в понеділок) викликали Байдена на дуель з Путіним (після заяви про вбивцю). А тепер, коли така можливість появилася - вони ще не вирішили і чи погодяться, не відомо.
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15.04.2021 17:24 Відповісти
Еще как будут!!
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15.04.2021 17:24 Відповісти
А кто с горлумом хочет встречаться. Это горлуму хочется, хоть с кем нибудь встретиться еще, кроме Ким дыр пыра
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15.04.2021 17:31 Відповісти
А кому от этого хуже,письков не сказал? Да вот хрен там ботоксная крыса откажется. Наоборот будет упрашивать дядю Джо сменить гнев на милость и сфоткаться совместно.
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15.04.2021 17:41 Відповісти
не схоче зустрічатись - отримає ще санкцій...
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15.04.2021 17:44 Відповісти
типа байдену сильно нужен доступ к телу карлика. не понимает карлик по хорошему, поймет через санкции
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15.04.2021 18:03 Відповісти
Я думаю это в интересах винторогих, встретиться с дядюшкой Джо.
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15.04.2021 18:28 Відповісти
странно, разве санкции не на пользу москалью ?
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15.04.2021 18:48 Відповісти
то что ху...ло до сих пор не подохло, не будет способствовать глобальному миру и безопасности
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15.04.2021 18:54 Відповісти
Главный удар - по рублю, военные программисты - вторая цель. https://www.fontanka.ru/2021/04/15/69868262/ Против кого и за что введены новые санкции США

За Крым
Из-за участия в строительстве Керченского моста в санкционный список попал генеральный директор «Мостотреста» Аркадия Ротенберга Леонид Рыженькин, а также компании - Дирекция по строительству железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск и Ленпромтранспроект. Эта компания уже попадала в санкционные списки и из-за этого https://www.fontanka.ru/2021/04/12/69862853/ лишилась доступа к профессиональным программам для проектировщиков .

Третьим юридическим лицом в списке стало СИЗО-1 в Симферополе, известное американскому Минфину своими «жестокими злоупотреблениями, инфекционными заболеваниями, плохими и бесчеловечными условиями жизни и неадекватной медицинской помощью».
Также ограничения коснулись четырех крымских чиновников «за утверждение государственной власти над территорией Украины без ее разрешения». Санкции ввели против министра имущественных и земельных отношений Ларисы Кулинич, министра внутренних дел Павла Каранды, начальника УФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка и руководителя ГСУ СК РФ по Крыму Владимира Терентьева.
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15.04.2021 20:03 Відповісти
Байдену ка-то пох - будет встреча или не будет.
Куйло мечтало о Ялте и Потсдаме - а будет Поц в дамках...
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16.04.2021 01:35 Відповісти
 
 