Санкції США проти РФ не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена, - Пєсков
Зустріч президентів Володимира Путіна і Джозефа Байдена неможливо організувати в найкоротші терміни, питання на стадії вивчення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
У Пєскова журналісти запитали про заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, який напередодні сказав, що Байден запропонував Путіну зустрітися "в майбутні тижні".
Відповідаючи на питання, чи йдеться про двосторонню зустріч чи кліматичний саміт, який буде проводитися з ініціативи США, Пєсков сказав: "Ні, двосторонню зустріч, зрозуміло, не вийде так швидко організувати, питання як і раніше на стадії аналізу. Це перше. І друге - звичайно ж, мова, напевно, про запланований на наступний тиждень кліматичний саміт".
Прессекретар Путіна зазначив, що питання участі російської сторони в кліматичному саміті також на стадії обговорення.
"Ні, поки обговорюється, перебуває в стадії обговорення", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи прийнято відповідне рішення.
Відповідаючи на додаткове запитання, чи рішення залежатиме від того, чи приймуть США нові санкції щодо РФ в четвер, він сказав: "Все буде залежати від того рішення, яке прийме глава держави".
Пєсков зазначив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена.
"Те, що, скажімо так, обговорювані, ймовірні санкції аж ніяк не сприятимуть такій зустрічі, це однозначно", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.
"Завадить чи не завадить (саміту), це буде рішення президентів", - зазначив він.
За словами Пєскова, Байден вже зробив пропозицію зустрітися, тому далі мають бути ухвалені рішення президента РФ.
Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, США ввели нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність".
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Санкции же полезные.
Где там семенович с Искандерами?
горах#йло не идет к МагометуБайдену, то пусть онo идет на х#@"(c)
Сьогодні ранком, Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію. Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав.
Alex N Alex Noyt
https://twitter.com/VVP2_0 Мысли Перзидента @VVP2_0
https://twitter.com/VVP2_0 https://twitter.com/VVP2_0
Байден, конечно, круто поиздевался над бункерным дедом. Позвонить, чтобы лично сообщить о санкциях - это *******.
Якщо фюрер не погодиться на зустріч - чим відповість =козак= ?
-Чёт я переживаю что у нас россиян, начинаются большие проблемы со всеми.
Может не нужен нам этот Донбасс? Турция закрылась для нас, Болгария... У нас теперь одни враги вокруг нас.
Объясните кто нибудь таракану, что собака не перестаёт слушаться хозяина, после того как тот одел ей намордник, скорее наоборот.
это только начало
За Крым
Из-за участия в строительстве Керченского моста в санкционный список попал генеральный директор «Мостотреста» Аркадия Ротенберга Леонид Рыженькин, а также компании - Дирекция по строительству железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск и Ленпромтранспроект. Эта компания уже попадала в санкционные списки и из-за этого https://www.fontanka.ru/2021/04/12/69862853/ лишилась доступа к профессиональным программам для проектировщиков .
Третьим юридическим лицом в списке стало СИЗО-1 в Симферополе, известное американскому Минфину своими «жестокими злоупотреблениями, инфекционными заболеваниями, плохими и бесчеловечными условиями жизни и неадекватной медицинской помощью».
Также ограничения коснулись четырех крымских чиновников «за утверждение государственной власти над территорией Украины без ее разрешения». Санкции ввели против министра имущественных и земельных отношений Ларисы Кулинич, министра внутренних дел Павла Каранды, начальника УФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка и руководителя ГСУ СК РФ по Крыму Владимира Терентьева.
Куйло мечтало о Ялте и Потсдаме - а будет Поц в дамках...