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Новини
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Голова Сенату Чехії заявляє про державний тероризм із боку РФ

Голова Сенату Чехії заявляє про державний тероризм із боку РФ

Дані щодо ймовірної причетності офіцерів російських спецслужб до вибухів на складах боєприпасів на чеській Мораві в 2014 році свідчать про факт державного тероризму та змушують переглянути відносини між Прагою та Москвою у різних сферах.

Про це заявили керівники верхньої палати парламенту Чеської Республіки в неділю на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голова Сенату Мілош Вистрчел назвав те, що сталося 6,5 років тому, "не просто недружнім актом, але актом державного тероризму" і заявив, що "необхідно позбавити Чехію від зростання російського впливу на політичні, соціальні та економічні структури".

Він вважає абсолютно неприйнятним те, що "деякі члени уряду та інші конституційні чиновники" продовжують пропонувати та реалізовувати кроки, які означають або можуть означати загрозу безпеці для Чеської Республіки, або можуть збільшити стратегічну залежність Чехії від Росії. Політик розкритикував тих, хто неуважно ставиться до повідомлень вітчизняних спецслужб. Голова Сенату переконаний, що Чехія має просити про підтримку та солідарність у партнерів з країн ЄС та НАТО та має ініціювати позачергову зустріч Ради ЄС для обговорення ситуації. Він також запевнив, що очолюваний ним орган підтримує всі кроки влади, які будуть швидкою та ефективною реакцією на дії російської влади та проросійських сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Празі добре відомо, що буде за подібні фокуси", - речниця МЗС РФ Захарова про висилку російських дипломатів

Сенатор з зовнішньополітичних питань Павел Фішер звернув увагу на те, що це є ситуація, коли було порушено міжнародне право, коли на території суверенної республіки було здійснено теракт, під час якого загинули люди, коли "двох людей забили не фанатичні терористи, але люди в уніформі, вояки РФ". "Йдеться про акт державного тероризму з боку країни, з якою ЧР має Угоду про співробітництво", - наголосив Фішер. Він очікує, що Москва буде співпрацювати щодо розслідування цього злочину, здійсненого на території суверенної держави.

"Те, ще стало, не виявилося, несподіванкою, ми звикли до втручання в справи ЧР з боку влади РФ", - зазначив сенатор.

Висилку 18 російських "дипломатів" він назвав лише першим кроком. Фішер звернув увагу й на те, що окрім ГРУ на території Чехії працюють також представники інших спецслужб, таких як ФСБ. Член Сенату вважає неприпустимим, щоб російські фірми брали участь у важливих проєктах в ключових, стратегічних галузях ЧР. Сенат, пообіцяв його член, буде контролювати владу.

Віцепрем’єр ЧР Ян Гамачек, який підтримував участь у тендері на добудову АЕС "Дуковани" російського "Росатому" вже заявив, що ця участь сумнівна. Участь росіян також активно підтримував президент ЧР Мілош Земан. Він також наполягав на закупці російської вакцини.

Також читайте: Такі дії з боку РФ не мають залишатися безкарними, - Кулеба підтримує висилку Чехією російських дипломатів

Нагадаємо, напередодні уряд Чехії оголосив про висилку з ЧР 18 співробітників російського посольства в ЧР, яких вважають співробітниками СВР і ГРУ. Також поліція оголосила в розшук у зв'язку з вибухами в 2014 році на складах боєприпасів в Чехії двох громадян Росії, відомих як "туристи з Солсбері", вони намагалися отруїти в 2018 році Скрипалів.

боєприпаси (2298) вибух (4527) росія (66175) тероризм (2868) Чехія (1655)


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Топ коментарі
+31
Председатель Сената Чехии заявляет о государственном терроризме со стороны РФ - Цензор.НЕТ 1401
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18.04.2021 14:30 Відповісти
+22
Чехия объявила в розыск Порошенко, как серийного взрывателя военных складов. Не?
На самом деле,чехи нашли след свинособак. У нас мокшанский след не найдут, жена Бакланова, недвижимость в Ливадии, да и вагнеровцев Порошенко придумал и сдал
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18.04.2021 14:30 Відповісти
+22
наконец-то начало до Европейцев доходить!.. мы об этом с 2014 года кричим!..
задержка в понимании - 7 лет!..
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18.04.2021 14:30 Відповісти
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Лапті отримають ще одного пенделя.
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18.04.2021 14:29 Відповісти
А в это время на свинокацапсинном Саратаве
"Блогершу из Саратова госпитализировали в больницу после побоев"
Голова Сенату Чехії заявляє про державний тероризм із боку РФ - Цензор.НЕТ 1363
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18.04.2021 15:11 Відповісти
Председатель Сената Чехии заявляет о государственном терроризме со стороны РФ - Цензор.НЕТ 1401
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18.04.2021 14:30 Відповісти
Да, капутин точно войдет в историю... психиатрии всех времен как образчик законченного шизофреника с множественными личностями подлецов и негодяев.
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18.04.2021 14:46 Відповісти
глупости
это говорящая голова конторы, а у него там пусто: ни идей, ни теории, ни религии
читайте В.Суворова
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18.04.2021 21:13 Відповісти
Чехия объявила в розыск Порошенко, как серийного взрывателя военных складов. Не?
На самом деле,чехи нашли след свинособак. У нас мокшанский след не найдут, жена Бакланова, недвижимость в Ливадии, да и вагнеровцев Порошенко придумал и сдал
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18.04.2021 14:30 Відповісти
А Порошенко почему не нашёл ничьего следа ?
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18.04.2021 19:59 Відповісти
восьмой год глаза открываются и открыться никак не могут, блд...
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18.04.2021 14:30 Відповісти
вот это очень странно, с 2014 года им твердили что путин падаль, и только дошло. лицемеры
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18.04.2021 18:31 Відповісти
наконец-то начало до Европейцев доходить!.. мы об этом с 2014 года кричим!..
задержка в понимании - 7 лет!..
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18.04.2021 14:30 Відповісти
Бабахнуло у 2014-му, в осколками посікло аж у 2021-му
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18.04.2021 14:38 Відповісти
Жирафи!
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18.04.2021 18:08 Відповісти
ви ще веліки перевірте. чого саме зараз у Чехії появились яйця?
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18.04.2021 14:30 Відповісти
Вы бы еще с Бен Ладаном станции атомные строили!!
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18.04.2021 14:31 Відповісти
Председатель Сената Чехии заявляет о государственном терроризме со стороны РФ - Цензор.НЕТ 8181
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18.04.2021 14:33 Відповісти
Плохая фотка. Путин тут при чем? Он один террорист? Тут каждый русский это террорист, а не один Путин. Не нужно распростронять наративы Москвы.
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18.04.2021 14:40 Відповісти
Не треба писати мовою малороса (окупанта ).
Почни з себе .
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18.04.2021 14:42 Відповісти
На этом языке разговаривает как минимум половина бойцов ВСУ ...и это не мешает им отправлять на тот свет винторогий скот из паРаши.....
Так что не нужно тут... в тихую повторять то...что говорят мацковские рупоры....
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18.04.2021 16:14 Відповісти
Голова Сенату Чехії заявляє про державний тероризм із боку РФ - Цензор.НЕТ 2409
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18.04.2021 15:40 Відповісти
Заряд уже такой, что мирно не рассеется. Скоро бабахнет.
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18.04.2021 14:34 Відповісти
Московщина споконвіків використовує брехню, шантаж, погрози, підкупи , тероризм , війну... як елементи державної політики. Вони є способом існування цього гадюшника. Вони по-інакшому не вміють, росія без цього просто розвалиться.
Світовому співтовариству з Америкою потрібно врешті зібратися і розгромити цей гадюшник та розділити його на сфери впливу без прав мати армію і спецслужби.
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18.04.2021 14:37 Відповісти
Скоро кацапов просто начнут бить, везде и всюду...
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18.04.2021 14:37 Відповісти
...на сам лише звук росіянської мови
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18.04.2021 15:12 Відповісти
Председатель Сената Чехии заявляет о государственном терроризме со стороны РФ
==============
А Великобритания, Германия и Франция не могут своего торгового партнера назвать государством-террористом.
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18.04.2021 14:38 Відповісти
Шел седьмой год войны. Европейцы начали замечать врага глубоко в тылу.
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18.04.2021 14:49 Відповісти
Чехи просто забули як колись московські танки давили гусеницями Празьку весну в середині 20 ст. Тепер росіяни вбили чехів, які охороняли військовий склад з 10 тонами ***********... Чехи прокиньтеся, і дайте гідну відсіч російським окупантам поруч з українськими воїнами, котрі мужньо знищують російських агресорів на окупованих територіях України
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18.04.2021 14:53 Відповісти
дайте ему платочек шоб он в него шмаркался и плакал вместо того что бы арестовать эту всю рузьку шоблу...
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18.04.2021 14:54 Відповісти
Проковтне фуйло Україну з вашою поміччю...здогадайтесь, хто наступний ?
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18.04.2021 15:09 Відповісти
классическую русофобию разводят. а земан молчит. за что только в него ***** столько денёг вбухал?
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18.04.2021 15:10 Відповісти
Они вели расследование семь лет и сейчас прозрели, так выходит? А до этого целовались с Путиным в десна и ничего не подозревали😁😁😁😁
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18.04.2021 15:10 Відповісти
Чехи для України не ворог зрозуміло й так...дивує хіба те що 1968 рік якось "погано" в пам'яті зберігся....а з іншого боку-чому дивуватися, у великої кількості наших "співгромадян" пам'ять теж коротка
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18.04.2021 15:10 Відповісти
https://twitter.com/Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU



Русня підірвала склад *********** у Чехії.
І тільки в Україні під час війни, за версією зебілів, склади підривав Порошенко
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18.04.2021 15:13 Відповісти
Ні, не кажіть зайвого на Потроха, він відповідає лише за підрив НАШИХ складів. P.S. Задрали ви мерзотні пропагандони, розганяєте де тільки можете оце тупе натягування сови на глобус "чехи-потрох", засмерділи своєю брехнею і пропагандонствов і цензор, і фейсбук, і інстаграм, і навіть телеграм, твітер та лівжорнал. Насправді вашого божка ****** Потроха давно на палю було б треба, це ми, українці, на жаль, не зробили вчасно.
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18.04.2021 15:57 Відповісти
Ага, вы выбрали зелёного сепаратиста
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18.04.2021 17:52 Відповісти
ну, хоть кто-то из эуропейцев с головой подружился.
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18.04.2021 15:49 Відповісти
не прошло и 10 лет...
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18.04.2021 16:12 Відповісти
как бы - лучше позже, чем никогда.
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18.04.2021 16:17 Відповісти
интересно, что теперь фрау комсомолка промычит за трубу от *****? все то же? или риторика измениться хоть немного?
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18.04.2021 15:59 Відповісти
Чем больше кремлевский режим истерит тем больше будут прозревать другие страны. Иначе бы никогда не прозрели.
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18.04.2021 16:56 Відповісти
ЧТО ТО ДОЛГО СОМНЕВАЛИСЬ !!!??? ВИДНО ИЗ ЗА СОБУТЫЛЬНИКА ХЙЛА !)
Голова Сенату Чехії заявляє про державний тероризм із боку РФ - Цензор.НЕТ 10000
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18.04.2021 17:08 Відповісти
Поки у путлера є на підтанцьовці Макрон і Меркель, нічого в ЄС не зрушиться.
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18.04.2021 17:37 Відповісти
 
 