Голова Сенату Чехії заявляє про державний тероризм із боку РФ

Дані щодо ймовірної причетності офіцерів російських спецслужб до вибухів на складах боєприпасів на чеській Мораві в 2014 році свідчать про факт державного тероризму та змушують переглянути відносини між Прагою та Москвою у різних сферах.

Про це заявили керівники верхньої палати парламенту Чеської Республіки в неділю на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голова Сенату Мілош Вистрчел назвав те, що сталося 6,5 років тому, "не просто недружнім актом, але актом державного тероризму" і заявив, що "необхідно позбавити Чехію від зростання російського впливу на політичні, соціальні та економічні структури".

Він вважає абсолютно неприйнятним те, що "деякі члени уряду та інші конституційні чиновники" продовжують пропонувати та реалізовувати кроки, які означають або можуть означати загрозу безпеці для Чеської Республіки, або можуть збільшити стратегічну залежність Чехії від Росії. Політик розкритикував тих, хто неуважно ставиться до повідомлень вітчизняних спецслужб. Голова Сенату переконаний, що Чехія має просити про підтримку та солідарність у партнерів з країн ЄС та НАТО та має ініціювати позачергову зустріч Ради ЄС для обговорення ситуації. Він також запевнив, що очолюваний ним орган підтримує всі кроки влади, які будуть швидкою та ефективною реакцією на дії російської влади та проросійських сил.

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Сенатор з зовнішньополітичних питань Павел Фішер звернув увагу на те, що це є ситуація, коли було порушено міжнародне право, коли на території суверенної республіки було здійснено теракт, під час якого загинули люди, коли "двох людей забили не фанатичні терористи, але люди в уніформі, вояки РФ". "Йдеться про акт державного тероризму з боку країни, з якою ЧР має Угоду про співробітництво", - наголосив Фішер. Він очікує, що Москва буде співпрацювати щодо розслідування цього злочину, здійсненого на території суверенної держави.

"Те, ще стало, не виявилося, несподіванкою, ми звикли до втручання в справи ЧР з боку влади РФ", - зазначив сенатор.

Висилку 18 російських "дипломатів" він назвав лише першим кроком. Фішер звернув увагу й на те, що окрім ГРУ на території Чехії працюють також представники інших спецслужб, таких як ФСБ. Член Сенату вважає неприпустимим, щоб російські фірми брали участь у важливих проєктах в ключових, стратегічних галузях ЧР. Сенат, пообіцяв його член, буде контролювати владу.

Віцепрем’єр ЧР Ян Гамачек, який підтримував участь у тендері на добудову АЕС "Дуковани" російського "Росатому" вже заявив, що ця участь сумнівна. Участь росіян також активно підтримував президент ЧР Мілош Земан. Він також наполягав на закупці російської вакцини.

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Нагадаємо, напередодні уряд Чехії оголосив про висилку з ЧР 18 співробітників російського посольства в ЧР, яких вважають співробітниками СВР і ГРУ. Також поліція оголосила в розшук у зв'язку з вибухами в 2014 році на складах боєприпасів в Чехії двох громадян Росії, відомих як "туристи з Солсбері", вони намагалися отруїти в 2018 році Скрипалів.