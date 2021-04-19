США підтримують висилку Чехією російських дипломатів: Ми повинні діяти рішуче

Сполучені Штати Америки підтримали рішення чеського уряду видворити з країни 18 співробітників посольства РФ, яких підозрюють у роботі на спецслужби.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив про необхідність рішуче реагувати на недружні дії Кремля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало Тижня.

"Ми повинні діяти рішуче у відповідь на дії Росії, які ставлять під загрозу територіальну цілісність, енергетичну безпеку або життєво важливу інфраструктуру наших союзників і партнерів", - написав Прайс у Twitter.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Тоді вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. Як наслідок, загинули дві людини. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій, він стався через недбалість робітників.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам із РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.