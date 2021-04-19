УКР
США підтримують висилку Чехією російських дипломатів: Ми повинні діяти рішуче

Сполучені Штати Америки підтримали рішення чеського уряду видворити з країни 18 співробітників посольства РФ, яких підозрюють у роботі на спецслужби.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив про необхідність рішуче реагувати на недружні дії Кремля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало Тижня.

"Ми повинні діяти рішуче у відповідь на дії Росії, які ставлять під загрозу територіальну цілісність, енергетичну безпеку або життєво важливу інфраструктуру наших союзників і партнерів", - написав Прайс у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії, - віцепрем'єр Гамачек

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Тоді вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. Як наслідок, загинули дві людини. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій, він стався через недбалість робітників.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам із РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.

боєприпаси (2356) вибух (4621) США (24349) Чехія (1711) дипломати (572)
Обложить бензоколонку со всех сторон.
19.04.2021 10:00 Відповісти
Та все поддерживают, только сами высылаемые ссутся.
Им или расстрел, или на колыме дипломатить придётся)))
19.04.2021 10:29 Відповісти
та нет, даже новичок применять не придется - они скоропостижно и расторопно склеят ласты от сердечного приступа. На скрепостане ожидается падеж и мор
19.04.2021 10:40 Відповісти
жаль только, что потребовалось 7 лет для прозрения
19.04.2021 10:38 Відповісти
Запад доиграется...нет, чтобы добровольно отдать рашке все новые технологии, они еще сопротивляются.
19.04.2021 10:40 Відповісти
Анеанцы наверное призывают украинских дипломатов помочь в погрузке чемоданов высылаемых дипломатов в самолет исходя из конкурентных цен грузчиков в Вашингтоне. Украинские дипломаты вне конуренции...
19.04.2021 10:46 Відповісти
 
 