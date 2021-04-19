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США поддерживают высылку Чехией российских дипломатов: Мы должны действовать решительно

США поддерживают высылку Чехией российских дипломатов: Мы должны действовать решительно

Соединенные Штаты Америки поддержали решение чешского правительства выдворить из страны 18 сотрудников посольства РФ, которых подозревают в работе на спецслужбы.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о необходимости решительно реагировать на недружественные действия Кремля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало Недели.

"Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров", - написал Прайс в Twitter.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

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По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. 

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

Автор: 

боеприпасы (2365) взрыв (6815) США (27213) Чехия (1743) дипломаты (639)


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Обложить бензоколонку со всех сторон.
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19.04.2021 10:00 Ответить
Та все поддерживают, только сами высылаемые ссутся.
Им или расстрел, или на колыме дипломатить придётся)))
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19.04.2021 10:29 Ответить
та нет, даже новичок применять не придется - они скоропостижно и расторопно склеят ласты от сердечного приступа. На скрепостане ожидается падеж и мор
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19.04.2021 10:40 Ответить
жаль только, что потребовалось 7 лет для прозрения
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19.04.2021 10:38 Ответить
Запад доиграется...нет, чтобы добровольно отдать рашке все новые технологии, они еще сопротивляются.
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19.04.2021 10:40 Ответить
Анеанцы наверное призывают украинских дипломатов помочь в погрузке чемоданов высылаемых дипломатов в самолет исходя из конкурентных цен грузчиков в Вашингтоне. Украинские дипломаты вне конуренции...
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19.04.2021 10:46 Ответить
 
 