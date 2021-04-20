Прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок Пашинського, - Офіс Генпрокурора
Офіс Генерального прокурора подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Васильківського районного суду Київської області колишньому народному депутату Сергію Пашинському у справі про заподіяння тілесних ушкоджень жителеві Київської області В'ячеславу Хімікусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в Офісі Генпрокурора.
"Прокуратура подала апеляцію на вирок Пашинського і просить апеляційну інстанцію скасувати вирок і направити справу на новий судовий розгляд", - повідомили в ОГП.
Раніше суд виправдав екс-нардепа, мотивуючи це тим, що кожна людина має право на самозахист.
Потерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог.
Нагадаємо, конфлікт між Пашинським і Хімікусом стався ввечері 31 грудня 2016 року. Нардеп повертався додому близько 17 години. В одному із сіл його авто повернуло на неосвітлену дорогу, посеред якої стояв мікроавтобус без включених габаритів. Пашинський ледь зміг уникнути зіткнення. Коли депутат вийшов із машини, щоб з'ясувати, в чому справа, п'яний чоловік почав погрожувати йому скляною пляшкою і фізичною розправою. Пашинський вистрілив у повітря, Хімікус вдарив його пляшкою по голові і збив з ніг. Уже лежачи на землі, депутат вистрілив Хімікусу в ногу, після чого надав медичну допомогу і викликав поліцію.
ПОЧЕМУ он до сих пор спокойно живет в своих дворцах и ходит в ВР?
Ни одна кремлевская, рыговская мразь не задержана зеленскими "органами", одни заочные осуждения.
А садят Рифа, Кузьменко.
И "забывает" вызывать на допросы Богатыреву, которая вернулась в Украину при Зеле.
Ее громко задержали в аэропорту, потом отпустили домой и "забыли" о ней.
Криминальное дело, по которому ее и задерживали, закрыто?
Ушлі адвокати Єфремова дуже старались, затягували розгляд справи.
За це Зєля відзначив адвоката Єфремова присвоєнням звання заслуженого юриста.
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-dal-zaslujennogo-yurista-advokatu-efremova-i-lavrinovicha
За минулої влади сиділи беркута, терористи, які катували та вбивали українців, наприклад, Тереза, дід, який підірвав наших військових вибухівкою в банці з медом.
Саме їх і віддав пуйлу Зєля. пуйлу випадкові таксисти не потрібні.
Війна багато що змінила. Але не для Зєлі.