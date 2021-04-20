УКР
Новини
2 505 27

Прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок Пашинського, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Васильківського районного суду Київської області колишньому народному депутату Сергію Пашинському у справі про заподіяння тілесних ушкоджень жителеві Київської області В'ячеславу Хімікусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Прокуратура подала апеляцію на вирок Пашинського і просить апеляційну інстанцію скасувати вирок і направити справу на новий судовий розгляд", - повідомили в ОГП.

Раніше суд виправдав екс-нардепа, мотивуючи це тим, що кожна людина має право на самозахист.

Потерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог.

Нагадаємо, конфлікт між Пашинським і Хімікусом стався ввечері 31 грудня 2016 року. Нардеп повертався додому близько 17 години. В одному із сіл його авто повернуло на неосвітлену дорогу, посеред якої стояв мікроавтобус без включених габаритів. Пашинський ледь зміг уникнути зіткнення. Коли депутат вийшов із машини, щоб з'ясувати, в чому справа, п'яний чоловік почав погрожувати йому скляною пляшкою і фізичною розправою. Пашинський вистрілив у повітря, Хімікус вдарив його пляшкою по голові і збив з ніг. Уже лежачи на землі, депутат вистрілив Хімікусу в ногу, після чого надав медичну допомогу і викликав поліцію.

Топ коментарі
+12
Зато спонсор терроризма Медведчук Венедиктовой и ее прокурорам не мешает ...
показати весь коментар
20.04.2021 14:56 Відповісти
+10
Но объявили на весь мир его спонсором терроризма именно зеленский, данилов, баканов и венедиктова. Мотивируя именно этим закрытие каналов. Объявили, что у них достаточно доказательств преступлений медведчука.
ПОЧЕМУ он до сих пор спокойно живет в своих дворцах и ходит в ВР?
показати весь коментар
20.04.2021 15:04 Відповісти
+9
Хочуть хоч Пашинського посадити на радість зебілам. Бо навіть Стерненко їм не по зубах, не кажучи вже про Порошенка. А Антоненко зебілам не вставляє.
показати весь коментар
20.04.2021 14:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да понятно... недоплатил новому руководству ГП.. непорядок...
показати весь коментар
20.04.2021 14:52 Відповісти
Хочуть хоч Пашинського посадити на радість зебілам. Бо навіть Стерненко їм не по зубах, не кажучи вже про Порошенка. А Антоненко зебілам не вставляє.
показати весь коментар
20.04.2021 14:55 Відповісти
а нафиг им стерненку садить? На экранах показали, сделали "жертву режима" и законсервировали до поры, до времени народных волнений.
показати весь коментар
20.04.2021 16:48 Відповісти
************ рашистская *********** , воровка ,верни в казну 750 000 украденные твоим муженьком
показати весь коментар
20.04.2021 17:12 Відповісти
Зато спонсор терроризма Медведчук Венедиктовой и ее прокурорам не мешает ...
показати весь коментар
20.04.2021 14:56 Відповісти
Медведчук культивирует терроризм с 1998 года
показати весь коментар
20.04.2021 15:01 Відповісти
Но объявили на весь мир его спонсором терроризма именно зеленский, данилов, баканов и венедиктова. Мотивируя именно этим закрытие каналов. Объявили, что у них достаточно доказательств преступлений медведчука.
ПОЧЕМУ он до сих пор спокойно живет в своих дворцах и ходит в ВР?
показати весь коментар
20.04.2021 15:04 Відповісти
Вообщем оговорили хорошего человека, которого раньше считали достойнейшим важнейших дел и переговоров ?
показати весь коментар
20.04.2021 15:12 Відповісти
Нет. Провели пиар-компанию, корча из себя борцов с пятой колонной.
Ни одна кремлевская, рыговская мразь не задержана зеленскими "органами", одни заочные осуждения.
А садят Рифа, Кузьменко.
показати весь коментар
20.04.2021 15:17 Відповісти
А Медведчук не пятая колонна в вашей системе координат?
показати весь коментар
20.04.2021 15:19 Відповісти
Именно. И он на свободе, не смотря на тяжесть обвинений зекоманды.
показати весь коментар
20.04.2021 15:20 Відповісти
То, что зекоманда выпустила гада из тюрьмы, где он сидел с толпой рыгов, когда пришла к власти после порошенко, это действительно преступление. Тут я с вами согласен
показати весь коментар
20.04.2021 15:25 Відповісти
Зекоманда выпустила. Ефремова.
И "забывает" вызывать на допросы Богатыреву, которая вернулась в Украину при Зеле.
Ее громко задержали в аэропорту, потом отпустили домой и "забыли" о ней.
Криминальное дело, по которому ее и задерживали, закрыто?
показати весь коментар
20.04.2021 15:33 Відповісти
Какой срок получил Ефремов напомните-ка? И сколько успел из него отмотать? А кого ещё из рыгов посадили при Порошенко? Ну кроме Макеенко, посаженного руководить самым прямым каналом?
показати весь коментар
20.04.2021 15:41 Відповісти
Про Богатирьову відповісти немає що ...
Ушлі адвокати Єфремова дуже старались, затягували розгляд справи.
За це Зєля відзначив адвоката Єфремова присвоєнням звання заслуженого юриста.

https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-dal-zaslujennogo-yurista-advokatu-efremova-i-lavrinovicha

За минулої влади сиділи беркута, терористи, які катували та вбивали українців, наприклад, Тереза, дід, який підірвав наших військових вибухівкою в банці з медом.
Саме їх і віддав пуйлу Зєля. пуйлу випадкові таксисти не потрібні.
показати весь коментар
20.04.2021 15:47 Відповісти
Чому нема?
Прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок Пашинського, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8310
показати весь коментар
20.04.2021 15:49 Відповісти
Патриот Порошенко спиймав хабарныцю за руку
показати весь коментар
20.04.2021 15:51 Відповісти
Мені викладати фотки,як Григян сонцесяяла біля пуйла?
Війна багато що змінила. Але не для Зєлі.
показати весь коментар
20.04.2021 15:52 Відповісти
Одно из выгодополучателей майдана. Если будет подгорать свалит в Израиль. Там своих да ещё и с баблом не выдают.
показати весь коментар
20.04.2021 14:58 Відповісти
Что нажил?
показати весь коментар
20.04.2021 15:01 Відповісти
Что так долго тянули с Плешинским?
показати весь коментар
20.04.2021 14:57 Відповісти
А прям от сьогодні подали апеляцію? Бо суд місяць тому завершився, а на апеляцію ж ніби 2 тижні дається зазвичай...
показати весь коментар
20.04.2021 15:05 Відповісти
Снова прессуют патриотов!
показати весь коментар
20.04.2021 15:25 Відповісти
Абсолютно никому не подотчетные структуры, тратят деньги налогоплательщиков на сведения политических счетов. То Роттердам + открывают - закрывают, то Вовка с Тупицким никак не получается привлечь. Толкут г@вно за наши деньги и зарплаты в месяц как у шахтёра за год.
показати весь коментар
20.04.2021 16:20 Відповісти
Рашистюг проводивших «референдум» в раду выбирают , мрази зелёные
показати весь коментар
20.04.2021 17:16 Відповісти
 
 