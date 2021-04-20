Прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок Пашинського, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Васильківського районного суду Київської області колишньому народному депутату Сергію Пашинському у справі про заподіяння тілесних ушкоджень жителеві Київської області В'ячеславу Хімікусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Прокуратура подала апеляцію на вирок Пашинського і просить апеляційну інстанцію скасувати вирок і направити справу на новий судовий розгляд", - повідомили в ОГП.

Раніше суд виправдав екс-нардепа, мотивуючи це тим, що кожна людина має право на самозахист.

Потерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог.

Нагадаємо, конфлікт між Пашинським і Хімікусом стався ввечері 31 грудня 2016 року. Нардеп повертався додому близько 17 години. В одному із сіл його авто повернуло на неосвітлену дорогу, посеред якої стояв мікроавтобус без включених габаритів. Пашинський ледь зміг уникнути зіткнення. Коли депутат вийшов із машини, щоб з'ясувати, в чому справа, п'яний чоловік почав погрожувати йому скляною пляшкою і фізичною розправою. Пашинський вистрілив у повітря, Хімікус вдарив його пляшкою по голові і збив з ніг. Уже лежачи на землі, депутат вистрілив Хімікусу в ногу, після чого надав медичну допомогу і викликав поліцію.

