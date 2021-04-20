РУС
2 505 27

Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор Пашинскому, - Офис Генпрокурора

Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор Пашинскому, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор Васильковского районного суда Киевской области бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о причинении телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в Офисе Генпрокурора.

"Прокуратура подала апелляцию на приговор Пашинскому и просит апелляционную инстанцию отменить приговор и направить дело на новое судебное рассмотрение", - сообщили в ОГП.

Ранее суд оправдал экс-нардепа, мотивируя это тем, что каждый человек имеет право на самозащиту.

Потерпевший по делу Пашинского Химикус отказался от исковых требований.

Напомним, конфликт между Пашинским и Химикусом произошел вечером 31 декабря 2016 года. Нардеп возвращался домой около 17 часов. В одном из сел его автомобиль повернул на неосвещенную дорогу, посреди которой стоял микроавтобус без включенных габаритов. Пашинский едва смог избежать столкновения. Когда депутат вышел из машины, чтобы выяснить, в чем дело, пьяный мужчина начал угрожать ему стеклянной бутылкой и физической расправой. Пашинский выстрелил в воздух, Химикус ударил его бутылкой по голове и сбил с ног. Уже лежа на земле, депутат выстрелил Химикусу в ногу, после чего оказал медпомощь и вызвал полицию.

+12
Зато спонсор терроризма Медведчук Венедиктовой и ее прокурорам не мешает ...
20.04.2021 14:56 Ответить
+10
Но объявили на весь мир его спонсором терроризма именно зеленский, данилов, баканов и венедиктова. Мотивируя именно этим закрытие каналов. Объявили, что у них достаточно доказательств преступлений медведчука.
ПОЧЕМУ он до сих пор спокойно живет в своих дворцах и ходит в ВР?
20.04.2021 15:04 Ответить
+9
Хочуть хоч Пашинського посадити на радість зебілам. Бо навіть Стерненко їм не по зубах, не кажучи вже про Порошенка. А Антоненко зебілам не вставляє.
20.04.2021 14:55 Ответить
да понятно... недоплатил новому руководству ГП.. непорядок...
20.04.2021 14:52 Ответить
Хочуть хоч Пашинського посадити на радість зебілам. Бо навіть Стерненко їм не по зубах, не кажучи вже про Порошенка. А Антоненко зебілам не вставляє.
20.04.2021 14:55 Ответить
а нафиг им стерненку садить? На экранах показали, сделали "жертву режима" и законсервировали до поры, до времени народных волнений.
20.04.2021 16:48 Ответить
************ рашистская *********** , воровка ,верни в казну 750 000 украденные твоим муженьком
20.04.2021 17:12 Ответить
Зато спонсор терроризма Медведчук Венедиктовой и ее прокурорам не мешает ...
20.04.2021 14:56 Ответить
Медведчук культивирует терроризм с 1998 года
20.04.2021 15:01 Ответить
Но объявили на весь мир его спонсором терроризма именно зеленский, данилов, баканов и венедиктова. Мотивируя именно этим закрытие каналов. Объявили, что у них достаточно доказательств преступлений медведчука.
ПОЧЕМУ он до сих пор спокойно живет в своих дворцах и ходит в ВР?
20.04.2021 15:04 Ответить
Вообщем оговорили хорошего человека, которого раньше считали достойнейшим важнейших дел и переговоров ?
20.04.2021 15:12 Ответить
Нет. Провели пиар-компанию, корча из себя борцов с пятой колонной.
Ни одна кремлевская, рыговская мразь не задержана зеленскими "органами", одни заочные осуждения.
А садят Рифа, Кузьменко.
20.04.2021 15:17 Ответить
А Медведчук не пятая колонна в вашей системе координат?
20.04.2021 15:19 Ответить
Именно. И он на свободе, не смотря на тяжесть обвинений зекоманды.
20.04.2021 15:20 Ответить
То, что зекоманда выпустила гада из тюрьмы, где он сидел с толпой рыгов, когда пришла к власти после порошенко, это действительно преступление. Тут я с вами согласен
20.04.2021 15:25 Ответить
Зекоманда выпустила. Ефремова.
И "забывает" вызывать на допросы Богатыреву, которая вернулась в Украину при Зеле.
Ее громко задержали в аэропорту, потом отпустили домой и "забыли" о ней.
Криминальное дело, по которому ее и задерживали, закрыто?
20.04.2021 15:33 Ответить
Какой срок получил Ефремов напомните-ка? И сколько успел из него отмотать? А кого ещё из рыгов посадили при Порошенко? Ну кроме Макеенко, посаженного руководить самым прямым каналом?
20.04.2021 15:41 Ответить
Про Богатирьову відповісти немає що ...
Ушлі адвокати Єфремова дуже старались, затягували розгляд справи.
За це Зєля відзначив адвоката Єфремова присвоєнням звання заслуженого юриста.

https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-dal-zaslujennogo-yurista-advokatu-efremova-i-lavrinovicha

За минулої влади сиділи беркута, терористи, які катували та вбивали українців, наприклад, Тереза, дід, який підірвав наших військових вибухівкою в банці з медом.
Саме їх і віддав пуйлу Зєля. пуйлу випадкові таксисти не потрібні.
20.04.2021 15:47 Ответить
Чому нема?
Прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок Пашинського, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8310
20.04.2021 15:49 Ответить
Патриот Порошенко спиймав хабарныцю за руку
20.04.2021 15:51 Ответить
Мені викладати фотки,як Григян сонцесяяла біля пуйла?
Війна багато що змінила. Але не для Зєлі.
20.04.2021 15:52 Ответить
Одно из выгодополучателей майдана. Если будет подгорать свалит в Израиль. Там своих да ещё и с баблом не выдают.
20.04.2021 14:58 Ответить
Что нажил?
20.04.2021 15:01 Ответить
Что так долго тянули с Плешинским?
20.04.2021 14:57 Ответить
А прям от сьогодні подали апеляцію? Бо суд місяць тому завершився, а на апеляцію ж ніби 2 тижні дається зазвичай...
20.04.2021 15:05 Ответить
Снова прессуют патриотов!
20.04.2021 15:25 Ответить
Абсолютно никому не подотчетные структуры, тратят деньги налогоплательщиков на сведения политических счетов. То Роттердам + открывают - закрывают, то Вовка с Тупицким никак не получается привлечь. Толкут г@вно за наши деньги и зарплаты в месяц как у шахтёра за год.
20.04.2021 16:20 Ответить
Рашистюг проводивших «референдум» в раду выбирают , мрази зелёные
20.04.2021 17:16 Ответить
 
 