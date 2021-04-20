Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор Пашинскому, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор Васильковского районного суда Киевской области бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о причинении телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в Офисе Генпрокурора.

"Прокуратура подала апелляцию на приговор Пашинскому и просит апелляционную инстанцию отменить приговор и направить дело на новое судебное рассмотрение", - сообщили в ОГП.

Ранее суд оправдал экс-нардепа, мотивируя это тем, что каждый человек имеет право на самозащиту.

Потерпевший по делу Пашинского Химикус отказался от исковых требований.

Напомним, конфликт между Пашинским и Химикусом произошел вечером 31 декабря 2016 года. Нардеп возвращался домой около 17 часов. В одном из сел его автомобиль повернул на неосвещенную дорогу, посреди которой стоял микроавтобус без включенных габаритов. Пашинский едва смог избежать столкновения. Когда депутат вышел из машины, чтобы выяснить, в чем дело, пьяный мужчина начал угрожать ему стеклянной бутылкой и физической расправой. Пашинский выстрелил в воздух, Химикус ударил его бутылкой по голове и сбил с ног. Уже лежа на земле, депутат выстрелил Химикусу в ногу, после чего оказал медпомощь и вызвал полицию.

