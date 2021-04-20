Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор Пашинскому, - Офис Генпрокурора
Офис Генерального прокурора подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор Васильковского районного суда Киевской области бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о причинении телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в Офисе Генпрокурора.
"Прокуратура подала апелляцию на приговор Пашинскому и просит апелляционную инстанцию отменить приговор и направить дело на новое судебное рассмотрение", - сообщили в ОГП.
Ранее суд оправдал экс-нардепа, мотивируя это тем, что каждый человек имеет право на самозащиту.
Потерпевший по делу Пашинского Химикус отказался от исковых требований.
Напомним, конфликт между Пашинским и Химикусом произошел вечером 31 декабря 2016 года. Нардеп возвращался домой около 17 часов. В одном из сел его автомобиль повернул на неосвещенную дорогу, посреди которой стоял микроавтобус без включенных габаритов. Пашинский едва смог избежать столкновения. Когда депутат вышел из машины, чтобы выяснить, в чем дело, пьяный мужчина начал угрожать ему стеклянной бутылкой и физической расправой. Пашинский выстрелил в воздух, Химикус ударил его бутылкой по голове и сбил с ног. Уже лежа на земле, депутат выстрелил Химикусу в ногу, после чего оказал медпомощь и вызвал полицию.
ПОЧЕМУ он до сих пор спокойно живет в своих дворцах и ходит в ВР?
Ни одна кремлевская, рыговская мразь не задержана зеленскими "органами", одни заочные осуждения.
А садят Рифа, Кузьменко.
И "забывает" вызывать на допросы Богатыреву, которая вернулась в Украину при Зеле.
Ее громко задержали в аэропорту, потом отпустили домой и "забыли" о ней.
Криминальное дело, по которому ее и задерживали, закрыто?
Ушлі адвокати Єфремова дуже старались, затягували розгляд справи.
За це Зєля відзначив адвоката Єфремова присвоєнням звання заслуженого юриста.
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-dal-zaslujennogo-yurista-advokatu-efremova-i-lavrinovicha
За минулої влади сиділи беркута, терористи, які катували та вбивали українців, наприклад, Тереза, дід, який підірвав наших військових вибухівкою в банці з медом.
Саме їх і віддав пуйлу Зєля. пуйлу випадкові таксисти не потрібні.
Війна багато що змінила. Але не для Зєлі.