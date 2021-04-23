Розгляд апеляції на вирок Стерненку відклали до 14 травня

Одеський апеляційний суд відклав до 14 травня розгляд апеляції на вирок активістові Сергію Стерненку у справі про викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича.

Про це адвокат Стерненка - Масі Найєм повідомив у "Фейсбуці", передає Цензор.НЕТ.

Сторона обвинувачення затягує розгляд апеляційних скарг на вирок Сергієві Стерненку. Це очевидно. Оголошено перерву до 14 травня 2021, до 12:00", - повідомив Найєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Одеси відправив Стерненка і Демчука під цілодобовий домашній арешт

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненко і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

19 квітня Стерненко заявив про закриття кримінальної справи про замах на нього. "Це чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів", - зазначив активіст.