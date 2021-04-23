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Новини Вирок Стерненку
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Розгляд апеляції на вирок Стерненку відклали до 14 травня

Розгляд апеляції на вирок Стерненку відклали до 14 травня

Одеський апеляційний суд відклав до 14 травня розгляд апеляції на вирок активістові Сергію Стерненку у справі про викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича.

Про це адвокат Стерненка - Масі Найєм повідомив у "Фейсбуці", передає Цензор.НЕТ.

Сторона обвинувачення затягує розгляд апеляційних скарг на вирок Сергієві Стерненку. Це очевидно. Оголошено перерву до 14 травня 2021, до 12:00", - повідомив Найєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Одеси відправив Стерненка і Демчука під цілодобовий домашній арешт

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненко і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

19 квітня Стерненко заявив про закриття кримінальної справи про замах на нього. "Це чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів", - зазначив активіст.

Автор: 

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