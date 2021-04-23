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Новости Приговор Стерненко
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Рассмотрение апелляции на приговор Стерненко отложили до 14 мая

Рассмотрение апелляции на приговор Стерненко отложили до 14 мая

Одесский апелляционный суд отложил до 14 мая рассмотрение апелляции на приговор активисту Сергею Стерненко по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Об этом адвокат Стерненко - Маси Найем сообщил в "Фейсбуке", передает Цензор.НЕТ.

Сторона обвинения затягивает рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Сергею Стерненко. Это очевидно. Объявлен перерыв до 14 мая 2021, до 12:00", - сообщил Найем.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

19 апреля Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него. "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов", - отметил активист.

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