Рассмотрение апелляции на приговор Стерненко отложили до 14 мая

Одесский апелляционный суд отложил до 14 мая рассмотрение апелляции на приговор активисту Сергею Стерненко по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Об этом адвокат Стерненко - Маси Найем сообщил в "Фейсбуке", передает Цензор.НЕТ.

Сторона обвинения затягивает рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Сергею Стерненко. Это очевидно. Объявлен перерыв до 14 мая 2021, до 12:00", - сообщил Найем.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

19 апреля Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него. "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов", - отметил активист.