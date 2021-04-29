Модель обрання глави НАК "Нафтогаз" - одноразова, - "слуга народу" Гурін
Зміна глави "Нафтогазу" відбулася в дивному форматі, хотілося би більш прогнозованих процесів.
Таку думку висловив в Facebook нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін, інформує Цензор.НЕТ.
"Андрій Коболєв - герой України. Сподіваюся, Юрій Вітренко теж ним стане.
Думаю, пан Вітренко на позиції міністра розв’язав би таку війну за мир, що каменя на камені би не залишилось.
В той самий час мені важко уявити, що він буде руйнувати Нафтогаз та його досягнення, хоча певні (поки невідомі мені) зміни точно будуть. Помилитися в цьому не хочу.
Зміна голови Нафтогазу відбулась в дивному форматі. Радий, що Кабмін вміє правові хаки, але хотілось би більш прогнозованих процесів.
Модель переобрання голови є одноразовою, те ж саме вдруге викличе надто багато питань у стратегічних партнерів України. Тому, думаю, пан Вітренко буде значно більш незалежним, ніж бояться деякі коментатори.
Щиро бажаю успіху обом заклятим друзям", - написав він.
Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Той же документ передбачає призначення главою НАК Юрія Вітренка з 29 квітня.
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Типо - зе-гнид волнует чьё-то мнение...
Та им насрать - они внаглую показательно разводят лохОв и ложат х.й на всех.
С 2002 года работал дизайнером в Москве в студии Артемия Лебедева.12 лет работал в собственном агентстве на рынке цифровых коммуникаций и рекламы. Во время Майдана отдаленно принимал участие в проекте "Хроника текущих событий", впоследствии вернулся в Украину.
управленческая концепция одноразовой модели избрания главы НГ".....
, то безкарність призведе до спокуси робити таке постійно. А ми тепер добре знаємо, що Зєлєнскій зі спокусами боротися не здатен.
Модель одноразова.
Если и дальше так пойдёт, то будет как на рАсссии - всё(!) решает сЦарь.......
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1387583485943164928 3 ч
Стартером увольнения Коболева с должности главы "Нефтегаза" стало его заявление о возможном отказе от закупки и закачки в хранилища запасов газа. Дело в том, что вокруг этого вопроса кормится огромное количество связанных с Зеленским структур.
Закупленный по "летним " (более низким ) ценам газ, зимой продается населению на 30-60% дороже закупки принося огромные прибыли.
https://www.facebook.com/# 8 год ·
Ексзаступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний заявив, що викрадення судді-втікача Миколи Чауса може стати "справою Гонгадзе" **********.
Чаус зі зламаною щелепою зараз утримується на території ГУР. Як всі вже, напевно, знають, вивезений він був з Молдови насильно силами ГУР за завданням Єрмака.
Мета була - вибити з нього свідчення на Порошенка, Грановського і Бурбу. Щоб підвісити Порошенка на гачок і помститися Бурбі за "вагнергейт". А заодно відволікти всіх від фільму Bellingcat.
Але все з самого початку пішло не так. Молдова всіх відфиксувала. І це проблема, оскільки дії ГУР були незаконними і підпадають під дії КК відразу двох країн. Чаус фізично постраждав і поводиться непередбачувано, на співпрацю не йде. І це все відбувається під дахом Зе.
Тобто рано чи пізно і Єрмак, і Зеленський можуть за це сісти. У підсумку історія цілком може стати "справою Гонгадзе" **********. Тому що зараз у виконавців тільки один вихід - усунути Чауса фізично і десь закопати", - розповів Нескоромний.
Джерело: https://censor.net/ua/n3262516?fbclid=IwAR1Zi0njPThg1ncYVkrsuLQOSM0D159uIYYj_mXZRjFY8RHQXsY9iJAHKUQ