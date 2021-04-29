Модель обрання глави НАК "Нафтогаз" - одноразова, - "слуга народу" Гурін

Зміна глави "Нафтогазу" відбулася в дивному форматі, хотілося би більш прогнозованих процесів.

Таку думку висловив в Facebook нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін, інформує Цензор.НЕТ.

"Андрій Коболєв - герой України. Сподіваюся, Юрій Вітренко теж ним стане.

Думаю, пан Вітренко на позиції міністра розв’язав би таку війну за мир, що каменя на камені би не залишилось.

В той самий час мені важко уявити, що він буде руйнувати Нафтогаз та його досягнення, хоча певні (поки невідомі мені) зміни точно будуть. Помилитися в цьому не хочу.

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Зміна голови Нафтогазу відбулась в дивному форматі. Радий, що Кабмін вміє правові хаки, але хотілось би більш прогнозованих процесів.

Модель переобрання голови є одноразовою, те ж саме вдруге викличе надто багато питань у стратегічних партнерів України. Тому, думаю, пан Вітренко буде значно більш незалежним, ніж бояться деякі коментатори.

Щиро бажаю успіху обом заклятим друзям", - написав він.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Той же документ передбачає призначення главою НАК Юрія Вітренка з 29 квітня.