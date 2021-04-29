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Модель обрання глави НАК "Нафтогаз" - одноразова, - "слуга народу" Гурін

Модель обрання глави НАК

Зміна глави "Нафтогазу" відбулася в дивному форматі, хотілося би більш прогнозованих процесів.

Таку думку висловив в Facebook нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін, інформує Цензор.НЕТ.

"Андрій Коболєв - герой України. Сподіваюся, Юрій Вітренко теж ним стане.

Думаю, пан Вітренко на позиції міністра розв’язав би таку війну за мир, що каменя на камені би не залишилось.

В той самий час мені важко уявити, що він буде руйнувати Нафтогаз та його досягнення, хоча певні (поки невідомі мені) зміни точно будуть. Помилитися в цьому не хочу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітренко: Рішення про відставку Коболєва - логічне, він показував погані результати

Зміна голови Нафтогазу відбулась в дивному форматі. Радий, що Кабмін вміє правові хаки, але хотілось би більш прогнозованих процесів.

Модель переобрання голови є одноразовою, те ж саме вдруге викличе надто багато питань у стратегічних партнерів України. Тому, думаю, пан Вітренко буде значно більш незалежним, ніж бояться деякі коментатори.

Щиро бажаю успіху обом заклятим друзям", - написав він.

Модель обрання глави НАК Нафтогаз - одноразова, - слуга народу Гурін 01

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Той же документ передбачає призначення главою НАК Юрія Вітренка з 29 квітня.

Автор: 

Нафтогаз (4407) Коболєв Андрій (822) Вітренко Юрій (632) Гурін Дмитро (33)


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Топ коментарі
+18
Сами вы одноразовые
Модель избрания главы НАК "Нафтогаз" - одноразовая, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 9276
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29.04.2021 06:16
+9
Хто такой этот Гурин? Пусть засунет свое мнение Киве в диссертацию.
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29.04.2021 06:43
+6
До речі, а що це в наших борцунів язики в сраки позатягувало?
Модель избрания главы НАК "Нафтогаз" - одноразовая, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 6388
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29.04.2021 07:12
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"...и думает, что его теперь не видно." - снова идеализируют зе-гнид.
Типо - зе-гнид волнует чьё-то мнение...

Та им насрать - они внаглую показательно разводят лохОв и ложат х.й на всех.
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29.04.2021 06:55 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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29.04.2021 07:35 Відповісти
А чё одноразовая, и преза так поменяем
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29.04.2021 03:36 Відповісти
Сами вы одноразовые
Модель избрания главы НАК "Нафтогаз" - одноразовая, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 9276
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29.04.2021 06:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MhABHIm4_YI
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29.04.2021 06:35 Відповісти
Хто такой этот Гурин? Пусть засунет свое мнение Киве в диссертацию.
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29.04.2021 06:43 Відповісти
Тіпо учасник АТО.
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29.04.2021 07:37 Відповісти
Журналісти видання "Радіо Свобода" http://www.radiosvoboda.org/a/kurator-vid-zelenskoho-v-kyjevi-andrij-vavrysh-intervju/30075310.html пов'язують нардепа Гуріна із забудовником Вавришем, https://www.chesno.org/post/3799/ оскільки Гурін був співавтором концепції розвитку території Рибальського острову та брав участь у розробці концепції реконструкції Контрактової площі.

С 2002 года работал дизайнером в Москве в студии Артемия Лебедева.12 лет работал в собственном агентстве на рынке цифровых коммуникаций и рекламы. Во время Майдана отдаленно принимал участие в проекте "Хроника текущих событий", впоследствии вернулся в Украину.
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29.04.2021 07:47 Відповісти
Одноразовый закон - это что то новое в юриспруденции. Видно, что глава государства не просто так протирал штаны в юридическом ВУЗе. Просто таки открыватели окон овертона.
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29.04.2021 06:55 Відповісти
Ослу охота править аки царю.
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29.04.2021 07:00 Відповісти
До речі, а що це в наших борцунів язики в сраки позатягувало?
Модель избрания главы НАК "Нафтогаз" - одноразовая, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 6388
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29.04.2021 07:12 Відповісти
Ну у двоих «крайних» - есть причины=>тот что слева - под следствием; тот что справа - хорошо пристроился......., а вот где остальные - вопрос хороший и интересный......☹️
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29.04.2021 08:25 Відповісти
Слуги теж одноразові як презерватив.
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29.04.2021 07:31 Відповісти
Комент в стиле Кивы - "Центрально-фламандская государственная
управленческая концепция одноразовой модели избрания главы НГ".....
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29.04.2021 07:34 Відповісти
Та ні, Якщо вявсно не дати по руках слкиро
, то безкарність призведе до спокуси робити таке постійно. А ми тепер добре знаємо, що Зєлєнскій зі спокусами боротися не здатен.
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29.04.2021 07:41 Відповісти
Модель избрания главы НАК "Нафтогаз" - одноразовая, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 8428

Модель одноразова.
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29.04.2021 07:46 Відповісти
Дело не в «защите Коболева порохоботами», а в методе(!) его «увольнения/снятия» с должности.......тоже самое с КС......
Если и дальше так пойдёт, то будет как на рАсссии - всё(!) решает сЦарь.......
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29.04.2021 08:02 Відповісти
Воно понімає за шо тут мова. Тільки дурачка включа. А може і не включа...Зетіпілів хіба поймеш?
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29.04.2021 08:06 Відповісти
Так ему пох на законы, главное чтоб "порохоботам" не нравилось, а так пусть хоть его раком ставят.
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29.04.2021 08:10 Відповісти
Ідіоте, спочатку була ВР, потім КС, далі Коболєв а далі будеш ти, придурку.
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29.04.2021 08:14 Відповісти
Все, що не витворяє та ідіотська зелена влада - одноразове, як той самий гумовий чи латексний виріб.
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29.04.2021 08:13 Відповісти
Это их потасовки у корыта. А нарид уже сказал свое слово- мы быдлои нас никто не спрашивает до очередных выборов у свиней корыта. Можем только тупо смотреть как продают страну, будущее и ведут в стойло сдирать шкуру.Но система корыта это для нас святое а вдруг самим удастся присосаться к кормушке. На большее не хватает ни ума ни совести ни чести.Так шо сидим по норам и не высовываемся а то и от туда выгонят тарифами.
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29.04.2021 08:21 Відповісти
где легетимизация процесса? витренко на незаслуженной должности, назначен шахрайски и притивозаконно. все это влияет на нормальный рабочий процесс нафтогаза... до речи, чем полезным для Украины он может похвастаться на должности и.о. министра????
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29.04.2021 08:27 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1387583485943164928 3 ч

Стартером увольнения Коболева с должности главы "Нефтегаза" стало его заявление о возможном отказе от закупки и закачки в хранилища запасов газа. Дело в том, что вокруг этого вопроса кормится огромное количество связанных с Зеленским структур.
Закупленный по "летним " (более низким ) ценам газ, зимой продается населению на 30-60% дороже закупки принося огромные прибыли.
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29.04.2021 08:41 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__cft__[0]=AZV2vltu5ZOxAlKshhdrmw6-G4ri012et943eNNf8U6hMDXj3keLvvPRrTUb74B73nNUbuwqqvljB_t2X5EbUKnsX-1U1Obx2QoFK0QQw0h4B6V_crdOCA_8HYZBE8CVQ_H9l2TzoR_HSJ9HUylo6_fL-4YgDxvuJRycHBMWfNbWRESugjvQwE59HnRXMy5ENK8&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин

https://www.facebook.com/# 8 год ·

Ексзаступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний заявив, що викрадення судді-втікача Миколи Чауса може стати "справою Гонгадзе" **********.

Чаус зі зламаною щелепою зараз утримується на території ГУР. Як всі вже, напевно, знають, вивезений він був з Молдови насильно силами ГУР за завданням Єрмака.

Мета була - вибити з нього свідчення на Порошенка, Грановського і Бурбу. Щоб підвісити Порошенка на гачок і помститися Бурбі за "вагнергейт". А заодно відволікти всіх від фільму Bellingcat.

Але все з самого початку пішло не так. Молдова всіх відфиксувала. І це проблема, оскільки дії ГУР були незаконними і підпадають під дії КК відразу двох країн. Чаус фізично постраждав і поводиться непередбачувано, на співпрацю не йде. І це все відбувається під дахом Зе.

Тобто рано чи пізно і Єрмак, і Зеленський можуть за це сісти. У підсумку історія цілком може стати "справою Гонгадзе" **********. Тому що зараз у виконавців тільки один вихід - усунути Чауса фізично і десь закопати", - розповів Нескоромний.

Джерело: https://censor.net/ua/n3262516?fbclid=IwAR1Zi0njPThg1ncYVkrsuLQOSM0D159uIYYj_mXZRjFY8RHQXsY9iJAHKUQ
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29.04.2021 08:45 Відповісти
 
 