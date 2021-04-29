Модель избрания главы НАК "Нафтогаз" - одноразовая, - "слуга народа" Гурин

Смена главы "Нафтогаза" прошла в странном формате, хотелось бы более прогнозируемых процессов.

Такое мнение высказал в Facebook нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин, информирует Цензор.НЕТ.

"Андрей Коболев - герой Украины. Надеюсь, Юрий Витренко тоже им станет.

Думаю, господин Витренко на позиции министра начал бы такую ​​войну за мир, что камня на камне бы не осталось.

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В то же время мне трудно представить, что он будет разрушать "Нафтогаз" и его достижения, хотя определенные (пока неизвестные мне) изменения точно будут. Ошибиться в этом не хочу.

Смена главы "Нафтогаза" прошла в странном формате. Рад, что Кабмин умеет правовые хаки, но хотелось бы более прогнозируемых процессов.

Модель переизбрания председателя одноразовая, то же самое второй раз вызовет слишком много вопросов у стратегических партнеров Украины. Поэтому, думаю, господин Витренко будет значительно более независимым, чем боятся некоторые комментаторы.

Искренне желаю успеха обоим заклятым друзьям", - написал он.

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Напомним, 28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Тот же документ предусматривает назначение главой НАК Юрия Витренко с 29 апреля.