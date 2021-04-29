Модель избрания главы НАК "Нафтогаз" - одноразовая, - "слуга народа" Гурин
Смена главы "Нафтогаза" прошла в странном формате, хотелось бы более прогнозируемых процессов.
Такое мнение высказал в Facebook нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин, информирует Цензор.НЕТ.
"Андрей Коболев - герой Украины. Надеюсь, Юрий Витренко тоже им станет.
Думаю, господин Витренко на позиции министра начал бы такую войну за мир, что камня на камне бы не осталось.
В то же время мне трудно представить, что он будет разрушать "Нафтогаз" и его достижения, хотя определенные (пока неизвестные мне) изменения точно будут. Ошибиться в этом не хочу.
Смена главы "Нафтогаза" прошла в странном формате. Рад, что Кабмин умеет правовые хаки, но хотелось бы более прогнозируемых процессов.
Модель переизбрания председателя одноразовая, то же самое второй раз вызовет слишком много вопросов у стратегических партнеров Украины. Поэтому, думаю, господин Витренко будет значительно более независимым, чем боятся некоторые комментаторы.
Искренне желаю успеха обоим заклятым друзьям", - написал он.
Напомним, 28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Тот же документ предусматривает назначение главой НАК Юрия Витренко с 29 апреля.
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Типо - зе-гнид волнует чьё-то мнение...
Та им насрать - они внаглую показательно разводят лохОв и ложат х.й на всех.
С 2002 года работал дизайнером в Москве в студии Артемия Лебедева.12 лет работал в собственном агентстве на рынке цифровых коммуникаций и рекламы. Во время Майдана отдаленно принимал участие в проекте "Хроника текущих событий", впоследствии вернулся в Украину.
управленческая концепция одноразовой модели избрания главы НГ".....
, то безкарність призведе до спокуси робити таке постійно. А ми тепер добре знаємо, що Зєлєнскій зі спокусами боротися не здатен.
Модель одноразова.
Если и дальше так пойдёт, то будет как на рАсссии - всё(!) решает сЦарь.......
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1387583485943164928 3 ч
Стартером увольнения Коболева с должности главы "Нефтегаза" стало его заявление о возможном отказе от закупки и закачки в хранилища запасов газа. Дело в том, что вокруг этого вопроса кормится огромное количество связанных с Зеленским структур.
Закупленный по "летним " (более низким ) ценам газ, зимой продается населению на 30-60% дороже закупки принося огромные прибыли.
https://www.facebook.com/# 8 год ·
Ексзаступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний заявив, що викрадення судді-втікача Миколи Чауса може стати "справою Гонгадзе" **********.
Чаус зі зламаною щелепою зараз утримується на території ГУР. Як всі вже, напевно, знають, вивезений він був з Молдови насильно силами ГУР за завданням Єрмака.
Мета була - вибити з нього свідчення на Порошенка, Грановського і Бурбу. Щоб підвісити Порошенка на гачок і помститися Бурбі за "вагнергейт". А заодно відволікти всіх від фільму Bellingcat.
Але все з самого початку пішло не так. Молдова всіх відфиксувала. І це проблема, оскільки дії ГУР були незаконними і підпадають під дії КК відразу двох країн. Чаус фізично постраждав і поводиться непередбачувано, на співпрацю не йде. І це все відбувається під дахом Зе.
Тобто рано чи пізно і Єрмак, і Зеленський можуть за це сісти. У підсумку історія цілком може стати "справою Гонгадзе" **********. Тому що зараз у виконавців тільки один вихід - усунути Чауса фізично і десь закопати", - розповів Нескоромний.
Джерело: https://censor.net/ua/n3262516?fbclid=IwAR1Zi0njPThg1ncYVkrsuLQOSM0D159uIYYj_mXZRjFY8RHQXsY9iJAHKUQ