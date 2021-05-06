Блінкен про мінський процес: Намагаємося знайти можливість сприяти дипломатії. Насамперед потрібно відновити контроль на кордоні

США прихильні думці, що в межах переговорного процесу щодо Донбасу насамперед необхідно відновити контроль на кордоні, суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Про це сьогодні на спільній з президентом України пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми також обговорили питання дипломатії, мінський процес і зобов'язання, в межах цієї угоди. Намагаємося знайти можливість, яким чином можна сприяти дипломатії. Однак Росія продовжує діяти не в межах доброї волі. Це стосується і Криму, і Донбасу. Важливо насамперед відновити кордон, суверенітет і територіальну цілісність в межах законних меж України", - зазначив Блінкен.

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Раніше він також зазначив, що США виступають проти дій Росії з дестабілізації в Україні, а також заявив, що США з партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії.