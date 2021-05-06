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США (14437) мінські угоди (2216) Блінкен (936)

Блінкен про мінський процес: Намагаємося знайти можливість сприяти дипломатії. Насамперед потрібно відновити контроль на кордоні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Блінкен про мінський процес: Намагаємося знайти можливість сприяти дипломатії. Насамперед потрібно відновити контроль на кордоні

США прихильні думці, що в межах переговорного процесу щодо Донбасу насамперед необхідно відновити контроль на кордоні, суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Про це сьогодні на спільній з президентом України пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми також обговорили питання дипломатії, мінський процес і зобов'язання, в межах цієї угоди. Намагаємося знайти можливість, яким чином можна сприяти дипломатії. Однак Росія продовжує діяти не в межах доброї волі. Це стосується і Криму, і Донбасу. Важливо насамперед відновити кордон, суверенітет і територіальну цілісність в межах законних меж України", - зазначив Блінкен.

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Раніше він також зазначив, що США виступають проти дій Росії з дестабілізації в Україні, а також заявив, що США з партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії.

Автор: Наталя Джума
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Все адекватные люди понимаю, что главное - это контроль границы. Проблема в том, что и путин это хорошо понимает. Поэтому надо обсуждать не то, что 2Х2=4, а что делать с тем кто с этим не согласен.
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06.05.2021 14:30 Відповісти
Контроль границы сам по себе представляет только передачу наших пограничников в заложники ( в окружении врагов). Границу можно взять под контроль только тогда когда территория за спиной пограничников уже находится под полным военно- политическим контролем. Украины. И полностью освобождена от оккупанта и их пособников, выведена вся рашен техника, боеприпасы, вооружение, а у населения изъято все оружие включая не нарезное.
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06.05.2021 17:04 Відповісти
 
 