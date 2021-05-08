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Міноборони (5264) День пам'яті та примирення (62) День перемоги над нацизмом (36) Таран Андрій (260)

Кожного окупанта чекає свій "нюрнберг", - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кожного окупанта чекає свій

"Одного разу мир повернеться в Україну. Мир як можливість самостійно вибирати свій цивілізаційний шлях. Але жодним чином не капітуляція перед ворогом".

Про це міністр оборони України Андрій Таран заявив у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Далі наводимо текст звернення без змін:

"У ці травневі дні ми з глибокою повагою згадуємо тих, хто переміг нацизм - найстрашнішу чуму минулого століття. Схиляємо голови у пошані перед усіма, хто, не шкодуючи себе, зупинив Другу світову війну та приніс мир і надію.

Маємо пам’ятати кожного, хто боровся з нацизмом. Пам’ятати мирних жителів, у яких війна забирала життя, здоров’я, дах над головою, близьких і рідних, майбутнє. Пам’ятати, що жертвами Другої світової стало понад вісім мільйонів українців. Пам’ятати, що за шість років війни загинув кожен п’ятий наш співвітчизник. Пам’ятати і не забувати. Не забувати і називати тих, хто розв’язав одне з найбільших кровопролить 20-го століття.

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Тоталітарні режими ставили свої геополітичні інтереси вище прав і свобод людини, а нерішучість і слабкість міжнародної спільноти стимулювали тиранів до злочинів планетарного масштабу. Людство після Другої світової виносило уроки і вчилося розуміти, що проблеми, якими б складними вони не були, не можна вирішувати збройним шляхом, агресією та анексіями. Такого більше не має повторитися!

Кривавий гросбух тієї війни - мільйони загиблих на полях битв, у концентраційних таборах, на примусових роботах. Біль і пам’ять про це мають довіку жити в серцях нащадків. Злочин має бути покараний, а вбивця і кат - отримати по заслугах. Але ми мусимо чітко розуміти, що війна - це не вибір народу, а результат свавілля тиранів. Іскри ненависті, викресані окремими безумцями, не мають розпалювати все нові і нові війни.

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"Ніколи знову". Для нас, українців, це не просто символічні слова. Восьмий рік поспіль ми продовжуємо захищатися від російського агресора, який зазіхнув на нашу землю, знехтувавши правилами цивілізованого співжиття.

Однак ми віримо, що одного дня мир повернеться в Україну. Мир як можливість самостійно вибирати свій цивілізаційний шлях. Мир - але жодним чином не капітуляція перед ворогом. Переконані: все стане на свої місця.

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Українці повернуться до покинутих домівок, а окупант після свого "нюрнберга" не матиме іншого клопоту, окрім проблем власної території. Це станеться тоді, коли у найавантюрніших головах п’яно-хвацьке "можем повторить" поступиться примирливому, але твердому - "ніколи знову".

Із Днем пам’яті та примирення! Із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!"
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Топ коментарі
+17
Каждого оккупанта ждет свой "нюрнберг", - Таран - Цензор.НЕТ 5440
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08.05.2021 10:22
+12
Каждого оккупанта ждет свой "нюрнберг", - Таран - Цензор.НЕТ 233
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08.05.2021 10:21
+10
Шедеврально, а чого не вся Україна?
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08.05.2021 10:21
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Кто наживается на своей армии, и шлет на верную смерть своих Воинов тоже.
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08.05.2021 10:14 Відповісти
мистецтво зєбілів. вони мене можуть здивувати.
Каждого оккупанта ждет свой "нюрнберг", - Таран - Цензор.НЕТ 316
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08.05.2021 10:19 Відповісти
Шедеврально, а чого не вся Україна?
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08.05.2021 10:21 Відповісти
Ви бачили колись розумного зєбіла? І я не бачив.
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08.05.2021 10:22 Відповісти
саша паламарчук Я не поклонник Зеленского, как президента, там он пародия, в 95-м квартале он мне очень нравился. Судя по твоему посту, 73% украинцев дебилы (не розумнi люди)? По-твоему Украина страна дебилов? Ну и так, отвлеченно, Зеленский закончил школу с золотой медалью, а ты?
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08.05.2021 11:59 Відповісти
Плашмя ему эту золотую медаль.в школе он кокс не нюхал, поэтому и результат
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08.05.2021 20:30 Відповісти
з однією четвіркою по історії, решта всі п"ятірки. маю дві вищих освіти.
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09.05.2021 07:35 Відповісти
Чего не лрезидеет?
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11.05.2021 21:46 Відповісти
Може тому, що хтось її вже визнав порноакторкою, яка не може бути приватною власністю із-за здатності приймати зі всіх сторін?
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08.05.2021 10:56 Відповісти
Кого-то Нюрнберг, кого-то шарф, табакерка или крысиный яд. Одно точно - счастья это не добавит.
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08.05.2021 10:20 Відповісти
Каждого оккупанта ждет свой "нюрнберг", - Таран - Цензор.НЕТ 233
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08.05.2021 10:21 Відповісти
Каждого оккупанта ждет свой "нюрнберг", - Таран - Цензор.НЕТ 5440
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08.05.2021 10:22 Відповісти
Однако, мы верим, что однажды ............., слово красивое. Все, когда то однажды, пойдут в мир иной. Вы, хоть до однажды хорошо поживете, а вот многие выживают и уже не во что не верят.
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08.05.2021 10:26 Відповісти
придурок старый. Нюрнберг- позорище мировое. Главные нацисты так и не были наказаны. Некоторые ОПРАВДАНЫ. Многие дослужились в армии ФРГ до генеральских погон и прожили долгую и сытную жизнь. Прожили.... ЖИВУТ ПО СЕЙ ДЕНЬ!!!!!
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08.05.2021 10:46 Відповісти
Слова-то гарні, а от якби ще конкретні дії, щоб "потушити" ворожих снайперів на Донбасі і майже кожного дня не костантувати загибель воїнів від їхнього вогню.
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08.05.2021 11:01 Відповісти
Особенно смешно это звучит от фактически пособника оккупантов...
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08.05.2021 11:07 Відповісти
С ТАКИМИ как вы придется вилами,дубинами и ножами отстаивать Украину. У вас режим - должность это банкомат с безлимитном. А война то такое. Вы перекраситесь,не впервой. США не даёт нам вооружения. Да оно нам и не упало. Сколько своих разработок? ЗАКАЗЫВАЙТЕ. Где военная доктрина? СЕМЬ ЛЕТ ВОЙНЫ! Уроды вы конченные,только пиарится.
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09.05.2021 06:42 Відповісти
 
 