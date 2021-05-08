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Каждого оккупанта ждет свой "нюрнберг", - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Каждого оккупанта ждет свой

"Однажды мир вернется в Украину. Мир, как возможность самостоятельно выбирать свой цивилизационный путь. Но никоим образом не капитуляция перед врагом".

Об этом министр обороны Украины Андрей Таран заявил в своем обращении по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Далее приводим текст обращения без изменений:

"В эти майские дни мы с глубоким уважением вспоминаем тех, кто победил нацизм - страшную чуму прошлого века. Склоняем головы в почете перед всеми, кто, не жалея себя, остановил Вторую мировую войну и принес мир и надежду.

Мы должны помнить каждого, кто боролся с нацизмом. Помнить мирных жителей, у которых война забирала жизнь, здоровье, крышу над головой, близких и родных, будущее. Помнить, что жертвами Второй мировой стало больше восьми миллионов украинцев. Помнить, что за шесть лет войны погиб каждый пятый наш соотечественник. Помнить и не забывать. Не забывать, и называть тех, кто развязал одно из крупнейших кровопролитий 20-го века.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планируя свое будущее, НАТО должно учесть серьезность евроатлантических намерений Украины, - Таран о предстоящем саммите Альянса

Тоталитарные режимы ставили свои геополитические интересы выше прав и свобод человека, а нерешительность и слабость международного сообщества стимулировали тиранов к преступлениям планетарного масштаба. Человечество после Второй мировой выносило уроки и училось понимать, что проблемы, какими бы сложными они ни были, нельзя решать вооруженным путем, агрессией и аннексией. Такого больше не должно повториться!

Кровавый гроссбух той войны - миллионы погибших на полях сражений, в концентрационных лагерях, на принудительных работах. Боль и память об этом должны вечно жить в сердцах потомков. Преступление должно быть наказано, а убийца и палач - получить по заслугам. Но мы должны четко понимать, что война - это не выбор народа, а результат произвола тиранов. Искры ненависти, выкрошенные отдельными безумцами, не должны разжигать все новые и новые войны.

Также читайте: Россия блокирует торговые пути в Черном и Азовском морях, - Таран

"Никогда снова". Для нас, украинцев, это не просто символические слова. Восьмой год подряд мы продолжаем защищаться от российского агрессора, который посягнул на нашу землю, пренебрегая правилам цивилизованного сосуществования.

Однако, мы верим, что однажды мир вернется в Украину. Мир, как возможность самостоятельно выбирать свой цивилизационный путь. Мир - но никоим образом не капитуляция перед врагом. Убеждены: все станет на свои места.

Также читайте: Россия может планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года, - глава Минобороны Таран

Украинцы вернутся в покинутые дома, а у оккупанта после своего "нюрнберга" не будет других хлопот, кроме проблем собственной территории. Это произойдет тогда, когда в самых авантюрных головах пьяно-залихватское "можем повторить" уступит примирительному, но твердому - "никогда снова".

С Днем памяти и примирения! С Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне!"
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Топ комментарии
+17
Каждого оккупанта ждет свой "нюрнберг", - Таран - Цензор.НЕТ 5440
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08.05.2021 10:22
+12
Каждого оккупанта ждет свой "нюрнберг", - Таран - Цензор.НЕТ 233
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08.05.2021 10:21
+10
Шедеврально, а чого не вся Україна?
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08.05.2021 10:21
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Кто наживается на своей армии, и шлет на верную смерть своих Воинов тоже.
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08.05.2021 10:14 Ответить
мистецтво зєбілів. вони мене можуть здивувати.
Каждого оккупанта ждет свой "нюрнберг", - Таран - Цензор.НЕТ 316
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08.05.2021 10:19 Ответить
Шедеврально, а чого не вся Україна?
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08.05.2021 10:21 Ответить
Ви бачили колись розумного зєбіла? І я не бачив.
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08.05.2021 10:22 Ответить
саша паламарчук Я не поклонник Зеленского, как президента, там он пародия, в 95-м квартале он мне очень нравился. Судя по твоему посту, 73% украинцев дебилы (не розумнi люди)? По-твоему Украина страна дебилов? Ну и так, отвлеченно, Зеленский закончил школу с золотой медалью, а ты?
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08.05.2021 11:59 Ответить
Плашмя ему эту золотую медаль.в школе он кокс не нюхал, поэтому и результат
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08.05.2021 20:30 Ответить
з однією четвіркою по історії, решта всі п"ятірки. маю дві вищих освіти.
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09.05.2021 07:35 Ответить
Чего не лрезидеет?
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11.05.2021 21:46 Ответить
Може тому, що хтось її вже визнав порноакторкою, яка не може бути приватною власністю із-за здатності приймати зі всіх сторін?
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08.05.2021 10:56 Ответить
Кого-то Нюрнберг, кого-то шарф, табакерка или крысиный яд. Одно точно - счастья это не добавит.
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08.05.2021 10:20 Ответить
Каждого оккупанта ждет свой "нюрнберг", - Таран - Цензор.НЕТ 233
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08.05.2021 10:21 Ответить
Каждого оккупанта ждет свой "нюрнберг", - Таран - Цензор.НЕТ 5440
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08.05.2021 10:22 Ответить
Однако, мы верим, что однажды ............., слово красивое. Все, когда то однажды, пойдут в мир иной. Вы, хоть до однажды хорошо поживете, а вот многие выживают и уже не во что не верят.
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08.05.2021 10:26 Ответить
придурок старый. Нюрнберг- позорище мировое. Главные нацисты так и не были наказаны. Некоторые ОПРАВДАНЫ. Многие дослужились в армии ФРГ до генеральских погон и прожили долгую и сытную жизнь. Прожили.... ЖИВУТ ПО СЕЙ ДЕНЬ!!!!!
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08.05.2021 10:46 Ответить
Слова-то гарні, а от якби ще конкретні дії, щоб "потушити" ворожих снайперів на Донбасі і майже кожного дня не костантувати загибель воїнів від їхнього вогню.
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08.05.2021 11:01 Ответить
Особенно смешно это звучит от фактически пособника оккупантов...
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08.05.2021 11:07 Ответить
С ТАКИМИ как вы придется вилами,дубинами и ножами отстаивать Украину. У вас режим - должность это банкомат с безлимитном. А война то такое. Вы перекраситесь,не впервой. США не даёт нам вооружения. Да оно нам и не упало. Сколько своих разработок? ЗАКАЗЫВАЙТЕ. Где военная доктрина? СЕМЬ ЛЕТ ВОЙНЫ! Уроды вы конченные,только пиарится.
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09.05.2021 06:42 Ответить
 
 