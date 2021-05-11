Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова

Нардеп ОПЗЖ Тарас Козак виконував вказівки і доручення кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це заявила на брифінгу генеральна прокурорка, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з відведеною йому роллю пособника скоєння злочину, він виконував вказівки і доручення Віктора Медведчука, зокрема щодо систематичного спілкування з представниками країни-агресора і обміну інформацією", - повідомила вона.

За її словами, стосовно Медведчука і Козака розслідуються й інші справи.

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Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що 11 травня правоохоронці озвучили тільки ті відомості, які не становлять державної таємниці і не зашкодять подальшим розслідуванням.

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.