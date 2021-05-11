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Медведчук (1323) Козак (115) Баканов Іван (295) Венедіктова (756)

Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова

Нардеп ОПЗЖ Тарас Козак виконував вказівки і доручення кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це заявила на брифінгу генеральна прокурорка, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з відведеною йому роллю пособника скоєння злочину, він виконував вказівки і доручення Віктора Медведчука, зокрема щодо систематичного спілкування з представниками країни-агресора і обміну інформацією", - повідомила вона.

За її словами, стосовно Медведчука і Козака розслідуються й інші справи.

Читайте також: Козак перебуває в РФ, Медведчук - в Україні, - голова СБУ Баканов

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що 11 травня правоохоронці озвучили тільки ті відомості, які не становлять державної таємниці і не зашкодять подальшим розслідуванням.

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
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Топ коментарі
+10
Повторяется история с "арестом" самолетов и яхты Медведчука. И если есть неопровержимые доказательства, то почему до сих пор Медведчук на свободе?
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11.05.2021 19:37
+10
Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6679
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11.05.2021 19:45
+6
Это шоу ради рейтинга осла и его стада...
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11.05.2021 19:55
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Встречный вопрос - кто предупредил Козака, что он успел выехать в Рашу?
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11.05.2021 19:35 Відповісти
Повторяется история с "арестом" самолетов и яхты Медведчука. И если есть неопровержимые доказательства, то почему до сих пор Медведчук на свободе?
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11.05.2021 19:37 Відповісти
Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6679
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11.05.2021 19:45 Відповісти
скоріше ніяк. От у Петра рейтинг може піднятися, якщо Зеленського пристрелить. Але у нього кишка тонка.
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11.05.2021 19:54 Відповісти
зато у тебя кишка толста Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9113 потому что ты ее постоянно разрабатываешь сидя на бутылке Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5237
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11.05.2021 21:18 Відповісти
диви який ти досвідчений. Ану більше розкажи людям, як з з пляшкою в жопі ходити, мрійник.
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12.05.2021 01:11 Відповісти
скоро этот же вопрос будете задавать каким образом Медведчук оказался в рашке и кто и за сколько его выпустил?
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11.05.2021 19:37 Відповісти
пока на него нет объявления в розыск - он может выезжать и въезжать абсолютно свободно.
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11.05.2021 19:45 Відповісти
Зачем тогда сегодняшнее шоу без объявления его в розыск?
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11.05.2021 19:53 Відповісти
Это шоу ради рейтинга осла и его стада...
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11.05.2021 19:55 Відповісти
Пока сильно похоже на договорняк. Будем посмотреть.
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11.05.2021 20:00 Відповісти
Наверное не те, кто расследует. А вообще вопрос: предупреждал ли кто? Они там, как дома. Так было всегда.
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11.05.2021 19:38 Відповісти
Тогда еще более очевидный вопрос -- зачем сегодняшнее действо, а не дождались возвращения Козака в Украину, чтобы его арестовать?
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11.05.2021 19:40 Відповісти
Таке враження, що є домовленість. Замість мертвечука його кремлядські функції перебирає на себе дЄрмак і отримує відповідне фінансування. Козака випустили, бо він не є недоторканим, але є дуже важливим для московитів. А мертвечука ЗЕ не чіпатиме сильно, бо то кум йухла, у якого в очах найвеличніше бачить мир... Для себе...
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11.05.2021 23:00 Відповісти
«Комуніцирував»!?!?! -Що ти там верзеш,недотепа!?
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11.05.2021 19:36 Відповісти
«Комуніцирував» - пропагував ідеї комуніцизму
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11.05.2021 19:54 Відповісти
Шухєр посони!!! Бо ми вас січас супєр-свєрх-сєкрєтно абисківать будєм , а потом так же ловить і садить!
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11.05.2021 19:39 Відповісти
В общем,на этот цирк стоит обратить внимание только тогда,когда с мертвечука снимут депутатскую неприкосновенность
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11.05.2021 19:40 Відповісти
Краще шкіру.
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11.05.2021 19:46 Відповісти
Да,скорее всего там что-то личное .....может банально за бизнес Бени в Крыму весь этот цирк и напряга на кума куйло идёт.Интересы Украины и народа это зебилам пусть:...вместо 4000 евро...
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11.05.2021 19:48 Відповісти
План пути никуда не годится. Опять шатает как с убежавшим овощем. Где размах геополитической мысли? Подвалы бункера совсем добили лысого старикана.
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11.05.2021 19:42 Відповісти
Кажется, я становлюсь фанатом Зеленского.
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11.05.2021 19:44 Відповісти
не спешите Олег!.. пинок Госдепа чудодейственного и животворящего творит чудеса..
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11.05.2021 19:46 Відповісти
на фото старая фотография Медведчука.. сейчас он наростил себе волосы на лысине, покрасил их, и вставил импаланты в носовые пазухи..
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11.05.2021 19:44 Відповісти
А вот Порошенко Медведчука-то гонял, просто ух. Медведчук при Пете боялся летать своим Фальконом в Москву. На переговоры в Донецк к министру обороны Кононову-Царю боялся ехать! И в Минск на переговоры.

А нет, не боялся.
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11.05.2021 19:45 Відповісти
а раскинь мозгами Андрюша, записи, которые ты сегодня услышал делались с 2015 по 2019 год, когда Порох был Президентом, а реализованы они только сейчас..
получается, что Медведчука не трогали, и одновременно документировали..
что бы следующий Президент мог реализовать мечту украинского народа и посадить Медведчука..
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11.05.2021 19:51 Відповісти
Баблошнырь, когда Петя послал Медведчука на переговоры с вышеупомянутым Кононовым, Медведчука сопровождала его шестерка, такой себе Грицак, глава то-ли СБУ, то-ли филиала ФСБ. Видимо Грицак в кармане нес бобинный диктофон и все писал. А реализовали только через 7 лет, ждали, когда вражина себя выдаст.
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11.05.2021 21:31 Відповісти
ты дебил, АндрУша!.. Грицак созванивался и обсуждал списки на обмен, но никогда не встречался с Кононовым и никогда не выезжал на временно оккупированную территорию ЛДНР.. Учи матчасть, АндрУша!
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11.05.2021 21:34 Відповісти
Идиот некомпетентный. Где вас дуробесов берут....Еще как встречался. Цитирую непосредственно Грицака:

"Є фотографії і відео, де ми стоїмо в районі Ясинуватої на нейтральній території. Присутній був я, Кононов, Медведчук, «Альфа» українська, їхні бойовики»
11 травня 2021, Київ 21:38 радио Свобода
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11.05.2021 21:39 Відповісти
АндрУша!.. на нейтральной территории!!!!!.. не в ЛДНР!.. а на нейтральной территории!..
ты хотел меня поймать в ловушку?!.. ты угодил в неё сам!!
я читал это интервью Грицака..
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11.05.2021 21:45 Відповісти
Я не писал про территорию ЛДНР. Просто протри пенсне над узким лбом и почитай мой пост выше. Сам придумал, сам упал в яму. Не рой другому.... Про приключения Грицака и кореша его и Пети Медведчука я знал давным-давном. Про бобину это шутка.
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11.05.2021 21:53 Відповісти
Андрейка!.. ты сам и есть шутка!..
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11.05.2021 21:58 Відповісти
про бОбинный магнитофон, расскажешь больше?!.. ну так, чисто посмеяться..
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11.05.2021 21:48 Відповісти
"но никогда не встречался с Кононовым" - а вот тут ты в лужу присел мощно, ибо Грицак с Кононовым ВСТРЕЧАЛСЯ.....
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11.05.2021 21:56 Відповісти
ах ты ж чёрт Шариёвский!.. значит за Путина топишь?!
https://www.minprom.ua/page17/news262163/0.html
Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5240
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11.05.2021 22:32 Відповісти
И что? Где тут я топлю? Это ты явно за Медведчука топишь, за Путина и ФСБээ.. Переходить на личности и обзываться тоже начал ты.
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11.05.2021 23:04 Відповісти
ты ещё скажи, шо это не ты писал, черт Шариёвский!
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11.05.2021 23:13 Відповісти
эка невидаль - дерьмак каждый день на связи с кураторами их фсб и ничего... что-то поутих он во время этого спектакля.
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11.05.2021 19:47 Відповісти
Почему прыхыльныкы пэтра кинулись защищать мертвечука и козляка, непонятно.
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11.05.2021 19:47 Відповісти
Прихильники Пэтра не защищают Медведчука, а говорят зелебобикам что это спектакль, что Медведчук - это громоотвод от Ермака
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11.05.2021 22:11 Відповісти
мертветчук сидить у кума в бункері...на раSSії і вимагає срочно розвернути танки в сторону України... а взагалі
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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11.05.2021 19:47 Відповісти
Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9082
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11.05.2021 19:47 Відповісти
ОПЗЖ нужно запрещать, как и комми.
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11.05.2021 19:48 Відповісти
Хоч домашній арешт дадуть Мертвечуку і Кізяку чи "слуги" лише воздух посотрясають?
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11.05.2021 19:51 Відповісти
козак служил козачком у ********* )
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11.05.2021 19:51 Відповісти
А под стражу из когда возьмёте ...или это всё чтоб он сами съехали ...если такие железобетонные факты у вас - Почему они не в обезьяннике???
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11.05.2021 19:52 Відповісти
Этой историей что то "забалтывают",думаю "закон о земле",вступление в действие. Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4245
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11.05.2021 19:54 Відповісти
а "коммуницировал" підпадає під закон про декомунізацію?
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11.05.2021 19:55 Відповісти
Вот, наконец-то шестерёнки с хрустом, но закрутились.
Спасибо мадам Ньюланд и мистеру Блинкену.
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12.05.2021 00:32 Відповісти
 
 