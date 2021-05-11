Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова
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Нардеп ОПЗЖ Тарас Козак виконував вказівки і доручення кума Путіна Віктора Медведчука.
Про це заявила на брифінгу генеральна прокурорка, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно з відведеною йому роллю пособника скоєння злочину, він виконував вказівки і доручення Віктора Медведчука, зокрема щодо систематичного спілкування з представниками країни-агресора і обміну інформацією", - повідомила вона.
За її словами, стосовно Медведчука і Козака розслідуються й інші справи.
Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що 11 травня правоохоронці озвучили тільки ті відомості, які не становлять державної таємниці і не зашкодять подальшим розслідуванням.
Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
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А нет, не боялся.
получается, что Медведчука не трогали, и одновременно документировали..
что бы следующий Президент мог реализовать мечту украинского народа и посадить Медведчука..
"Є фотографії і відео, де ми стоїмо в районі Ясинуватої на нейтральній території. Присутній був я, Кононов, Медведчук, «Альфа» українська, їхні бойовики»
11 травня 2021, Київ 21:38 радио Свобода
ты хотел меня поймать в ловушку?!.. ты угодил в неё сам!!
я читал это интервью Грицака..
https://www.minprom.ua/page17/news262163/0.html
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Спасибо мадам Ньюланд и мистеру Блинкену.