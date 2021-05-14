Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко
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Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко вважає оптимальним обраний підозрюваному в державній зраді нардепу Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Печерський суд відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Обрано оптимальне рішення. Не буде мітингів під СІЗО і створення вигідної Росії картинки про "політв'язня" та образ жертви. Так, Медведчук житиме у своєму палаці, але його показуватимуть у трансляціях на всю країну, а йому доведеться там регулярно приймати осіб, що перевіряють батарейки в браслеті, хибні сигнали про втечу та умови утримання. Відчуття гніву є на рівні емоцій. А на рівні раціо домашній арешт - найбільш принизливий для Медведчука. Ікону протесту із себе не зліпиш, Росію на допомогу не покличеш. Але і свободою, як було б у разі застави, не скористаєшся", - заявив Лещенко.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
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Цікавий погляд
https://youtu.be/91mN4KEfL9w
по статье измена родине, ублюдок должен срать в СИЗО
А как он тогда по вашему, будет встречаться с нужными людьми и раздавать указания?! В СИЗО через адвоката неудобно, да и не все через адвоката передашь, пусть даже самого доверенного...Да и к примеру нужно будет приватно позвонить Путину, не из СИЗО это сделаешь! А так тебе принесли телефончик с левой картой, генератор белого шума от радиомикрофонов и нормалек!
Да в конце концов, вдруг понадобится слинять! Из СИЗО как никак сложновато, а тут тебя спохватятся не раньше чем через сутки, а с учетом того что у тебя свой самолет, то будешь ты далеко
Украинцы- патриоты в окопах страну защищают ,
А ЭТОГО ПРОТАЩИЛИ РЫГИ К БОЛЬШИМ БЮДЖЕТНЫМ ДЕНЬГАМ
Умеют регионалы пристраиваться к бюджету . Шото патриотов на больших державных должностях практически нет и не было .
и начать долгий ремонт канализации.
Гулять так гулять.
Пусть чмо гнилое само готовится к суду!
Чемодан, вокзал, россия - для коррупционеров и продажной падали.
после зашкваром с мацковскими гастролями...еще тошнотворнее выглядит его рожа и еще более смердит помойкой каждое его слово...пшол нах! короче!
Так, подождите. Где логика? Это получается, что и потом нельзя будет его посадить, чтоб не создавать "выгодной России картинки и образа жертвы"? А какой тогда в этой всей движухе смысл?
Что касается "выгодной картинки", то по-настоящему выгодная картинка, это когда украинские диджеи в Москве выступают: типа у нас мир, дружба, никакой войны нет, вот смотрите - артисты украинские в Москву ездят.
А на правосудіє і законность єму, єстєствєнно, наср*ть.
14 Мая 13:00 0
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За держзраду Медведчуку домашній арешт - Лещенко виправдає будь-яку ганьбу Зеленського
Медіабачок Сергій Лещенко, який за свою посаду готовий виправдовувати будь-яку дію Зеленського знову відмітився ганебним вилизуванням зеленої влади. Домашній арешт за держзраду, статті яка в принципі не допускає нічого крім СІЗО - Сірожа виправдав як завжди, маніпулюючи та з радістю.