Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко вважає оптимальним обраний підозрюваному в державній зраді нардепу Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Печерський суд відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Обрано оптимальне рішення. Не буде мітингів під СІЗО і створення вигідної Росії картинки про "політв'язня" та образ жертви. Так, Медведчук житиме у своєму палаці, але його показуватимуть у трансляціях на всю країну, а йому доведеться там регулярно приймати осіб, що перевіряють батарейки в браслеті, хибні сигнали про втечу та умови утримання. Відчуття гніву є на рівні емоцій. А на рівні раціо домашній арешт - найбільш принизливий для Медведчука. Ікону протесту із себе не зліпиш, Росію на допомогу не покличеш. Але і свободою, як було б у разі застави, не скористаєшся", - заявив Лещенко.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.