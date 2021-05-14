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Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко вважає оптимальним обраний підозрюваному в державній зраді нардепу Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Печерський суд відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Обрано оптимальне рішення. Не буде мітингів під СІЗО і створення вигідної Росії картинки про "політв'язня" та образ жертви. Так, Медведчук житиме у своєму палаці, але його показуватимуть у трансляціях на всю країну, а йому доведеться там регулярно приймати осіб, що перевіряють батарейки в браслеті, хибні сигнали про втечу та умови утримання. Відчуття гніву є на рівні емоцій. А на рівні раціо домашній арешт - найбільш принизливий для Медведчука. Ікону протесту із себе не зліпиш, Росію на допомогу не покличеш. Але і свободою, як було б у разі застави, не скористаєшся", - заявив Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв про справу Медведчука: Це "полювання на відьом", яке призведе до "деградації й загострить політичне недоумство" влади в Києві

Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко 01

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
Суд по Медведчуку принял оптимальное решение, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко - Цензор.НЕТ 3429
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14.05.2021 08:43
+29
этот поц Сирожо уже сильно раздражать стал...пора при случае ипло чистить.. Суд по Медведчуку принял оптимальное решение, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко - Цензор.НЕТ 9270
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14.05.2021 08:45
+22
У Члена набсовета считалка лизоблюдская,
по статье измена родине, ублюдок должен срать в СИЗО
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14.05.2021 08:47
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Суд по Медведчуку принял оптимальное решение, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко - Цензор.НЕТ 3429
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14.05.2021 08:43 Відповісти
Господи и оно в законники рветься
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14.05.2021 09:04 Відповісти
ЛЕЩЕНКО чмо продажное... Не может быть по такому обвинению домашнего ареста --- СИЗО Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 2179
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14.05.2021 09:09 Відповісти
Лещу нельзя резко выступать против кума Пукина, а то жену на паРашку в клубы перестанут пускать... Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 4732
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14.05.2021 09:12 Відповісти
Так она же не с трибун выступать будет, а по саунам под каким ни будь жиртрестом лежать! Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 1053 Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 5116
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14.05.2021 09:37 Відповісти
Содержание в колонии строго режима, для него будет оптимальным.
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14.05.2021 08:43 Відповісти
Оптимальным, будет пуля киллера.
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14.05.2021 08:45 Відповісти
...в камере
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14.05.2021 09:03 Відповісти
этот поц Сирожо уже сильно раздражать стал...пора при случае ипло чистить.. Суд по Медведчуку принял оптимальное решение, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко - Цензор.НЕТ 9270
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14.05.2021 08:45 Відповісти
Чайку? Суд по Медведчуку принял оптимальное решение, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко - Цензор.НЕТ 7968
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14.05.2021 08:45 Відповісти
ПРЯМИЙСправа Медведчука потрібна Зеленському щоб зустрітись з ***** / ЛАПІН

Цікавий погляд

https://youtu.be/91mN4KEfL9w
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14.05.2021 08:47 Відповісти
У Члена набсовета считалка лизоблюдская,
по статье измена родине, ублюдок должен срать в СИЗО
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14.05.2021 08:47 Відповісти
Да счазз!
А как он тогда по вашему, будет встречаться с нужными людьми и раздавать указания?! В СИЗО через адвоката неудобно, да и не все через адвоката передашь, пусть даже самого доверенного...Да и к примеру нужно будет приватно позвонить Путину, не из СИЗО это сделаешь! А так тебе принесли телефончик с левой картой, генератор белого шума от радиомикрофонов и нормалек!
Да в конце концов, вдруг понадобится слинять! Из СИЗО как никак сложновато, а тут тебя спохватятся не раньше чем через сутки, а с учетом того что у тебя свой самолет, то будешь ты далеко
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14.05.2021 09:23 Відповісти
я вчера то же самое читал в ТГ подоляка
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14.05.2021 08:48 Відповісти
ну шеф и подпевала! в одну дудку!
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14.05.2021 08:51 Відповісти
Лещенко - рыговская креатура .😀😀😀
Украинцы- патриоты в окопах страну защищают ,
А ЭТОГО ПРОТАЩИЛИ РЫГИ К БОЛЬШИМ БЮДЖЕТНЫМ ДЕНЬГАМ
Умеют регионалы пристраиваться к бюджету . Шото патриотов на больших державных должностях практически нет и не было .
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14.05.2021 08:50 Відповісти
Рибніков це все описав ще до рішення суду, так що про оптимальні рішення будеш соснольській розповідати. Особливо про намір арешту
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14.05.2021 08:51 Відповісти
Серлещ,пусть твоя диджейка после парашинских геев сьездит поразвлекает еще отечественного ******-Мертвечука.Это не беплатно,твоя шалава наверное за бесплатно и такому говну как ты не даёт. Суд по Медведчуку принял оптимальное решение, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко - Цензор.НЕТ 1378
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14.05.2021 08:51 Відповісти
Оптимально это посадить самого Лещенко за развал "Укрзализныци" и за продвижение там бизнеса Пинчука. Суд по Медведчуку принял оптимальное решение, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко - Цензор.НЕТ 9720
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14.05.2021 08:52 Відповісти
Мертвечук був представником Служби безпеки України при предыдущем президенте- адвокат. Во как оно было.
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14.05.2021 08:52 Відповісти
представителем где? правильно - в ТКГ. а представителем по чем? правильно - по освобождению украинских пленных. и? это новость?
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14.05.2021 09:22 Відповісти
Это высер..... Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 8884
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14.05.2021 09:35 Відповісти
Недоумок ,его посадили без браслета. Чмо ,уже не знает где и как кому отсосать.
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14.05.2021 08:53 Відповісти
каким боком этот небритый персонаж вообще к теме медведчука?
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14.05.2021 08:57 Відповісти
ну шеф и подпевала! в одну дудку!
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14.05.2021 08:58 Відповісти
Что за придурок нарисовался какой то член узкоколейки велики знаток оптимализма...
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14.05.2021 09:00 Відповісти
пора пилотку носить и галифе, сирожа
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14.05.2021 09:00 Відповісти
Зебобики, шо скажете?
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14.05.2021 09:03 Відповісти
Let's dance Serg!
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14.05.2021 09:03 Відповісти
Вот же мразинушка, такая гниль не меньше Мертвечука вреда наносит Украине.
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14.05.2021 09:03 Відповісти
Достал уже этот носатый зе-жополиз .Крайне неприятная крыса присосавшаяся к кормушке "Укрзалiзницi".
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14.05.2021 09:07 Відповісти
Марченко уже украсила ему браслет на ноге стразиками ?
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14.05.2021 09:08 Відповісти
Надо его Серёже отдать. Для наказания Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 3882
Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 6378
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14.05.2021 09:09 Відповісти
у него есть уже )))
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14.05.2021 10:18 Відповісти
А тобі, Лєщара, тряпка московська, краще помовчати.
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14.05.2021 09:10 Відповісти
Сирожа, пи@дуй ка ты на@уй!
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14.05.2021 09:11 Відповісти
Домашний арест - это затравочка. Теперь надо сделать Медведчуку перебои со светом
и начать долгий ремонт канализации.
Гулять так гулять.
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14.05.2021 09:13 Відповісти
Сирожа, твое мнение уже никого не интересует. ПНХ.
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14.05.2021 09:19 Відповісти
Сирожа, серлещ ты наш, а ты консерва, оказывается! Сидел, гад, в засаде, прикрывал жопу медведчука и сиськи своей серлещной самки. Шо ту жопу, шо те сиськи юзают кацапы, а ты стоишь на страже этих процессов. Прям жопосисечный адвокат!
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14.05.2021 09:19 Відповісти
сказав кондом бородатий
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14.05.2021 09:21 Відповісти
цк одна з головних журнашлюх зеленого сЦикуна
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14.05.2021 09:22 Відповісти
Сирожа, не гай час на балачки, а краще запишись на чергу до своєї дружини. Там вже пів раші було, друга в очікуванні, поки ти тут розповідаєш якісь фантазії.
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14.05.2021 09:25 Відповісти
А вообще кто он такой что даёт свои умозаключения. Он что совесть нации? Глава парламентской фракции, оппозиции, парламентского комитета? Нет.
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14.05.2021 09:29 Відповісти
Це чмо майже в усьому "експерт і аналітик", крім проблем укрзалізниці, де просто сидить в наглядовій раді і отримує гроші.
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14.05.2021 09:32 Відповісти
Точно что член
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14.05.2021 09:33 Відповісти
Что Лещенко может еще выгавкивать?!
Пусть чмо гнилое само готовится к суду!
Чемодан, вокзал, россия - для коррупционеров и продажной падали. Суд щодо Медведчука ухвалив оптимальне рішення, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 9637
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14.05.2021 09:33 Відповісти
самое смешное что мне блевать на мнение продажного говнюка с двойными стандартами и шмонькой продажной вместо жены (или шо оно там у него)...
после зашкваром с мацковскими гастролями...еще тошнотворнее выглядит его рожа и еще более смердит помойкой каждое его слово...пшол нах! короче!
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14.05.2021 09:34 Відповісти
И ведь прав член.....(правления Ж/Д власти) Суд принял оптимально ...
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14.05.2021 09:40 Відповісти
Мнение жопы в очках спросить забыли, так она сама испражнилась.
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14.05.2021 09:41 Відповісти
"Не будет митингов под СИЗО и создания выгодной России картинки о "политзаключенном" и образе жертвы"

Так, подождите. Где логика? Это получается, что и потом нельзя будет его посадить, чтоб не создавать "выгодной России картинки и образа жертвы"? А какой тогда в этой всей движухе смысл?
Что касается "выгодной картинки", то по-настоящему выгодная картинка, это когда украинские диджеи в Москве выступают: типа у нас мир, дружба, никакой войны нет, вот смотрите - артисты украинские в Москву ездят.
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14.05.2021 09:44 Відповісти
думка члена Набради Укразалізниці дуже важлива. Цікаво що думають стосовно домарешту Медведчука в Укрводоканалі, Аерорусі і Товаристві рибалок?
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14.05.2021 09:45 Відповісти
сирожа скурвився остаточно
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14.05.2021 09:49 Відповісти
для того ему и бабу с мацквы подогнали, чтобы она ему в уши вливала, а серлещ потом нам выливал
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14.05.2021 12:28 Відповісти
все кто не позеленел и так знали какое решение примет суд. Не посадили.
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14.05.2021 09:51 Відповісти
Простигосподи Сережа Лещенко за бабки любые части тела даст гнилой журнашлюшка он всегда такой был а сейчас просто показал себя во всей красе и в скандале с женой и сейчас когда начал вылизывать аналы власти за сладкую должность где он сейчас получает огромные деньги за ничто не делать
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14.05.2021 09:59 Відповісти
Оптимальное решение по мертвечуку должен принимать не суд, а военный трибунал.
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14.05.2021 10:44 Відповісти
Медведчуку даже браслет не надели. Доверяют.
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14.05.2021 10:47 Відповісти
виберем Топольску амбасадором миру. А бл...дь її Сирожу -у наглядову раду Лук'янівського СІЗО. ....ЧМО кривозубе розділо Державу на 10млн грн у якості сумарної зарплатні в Наглядової Раді УКРЗАЛІЗНИЦІ за 2 роки. УкрЗалізниця збанкротувала -Сирожа в шоколаді. Хмарки скупчились - вилазе в медіа за наступним работодавцем.Задорого
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14.05.2021 11:12 Відповісти
Суд по Медведчуку прінял оптімальноє для сєбя рєшеніє.
А на правосудіє і законность єму, єстєствєнно, наср*ть.
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14.05.2021 11:52 Відповісти
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

14 Мая 13:00 0

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За держзраду Медведчуку домашній арешт - Лещенко виправдає будь-яку ганьбу Зеленського

Медіабачок Сергій Лещенко, який за свою посаду готовий виправдовувати будь-яку дію Зеленського знову відмітився ганебним вилизуванням зеленої влади. Домашній арешт за держзраду, статті яка в принципі не допускає нічого крім СІЗО - Сірожа виправдав як завжди, маніпулюючи та з радістю.
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14.05.2021 13:24 Відповісти
 
 