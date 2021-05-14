Суд по Медведчуку принял оптимальное решение, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко считает оптимальной избранную подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Печерский суд отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест. Выбрано оптимальное решение. Не будет митингов под СИЗО и создания выгодной России картинки о "политзаключенном" и образе жертвы. Да, Медведчук будет жить в своем дворце, но его будут показывать в трансляциях на всю страну, а ему прийдется там регулярно принимать проверяющих батарейки в браслете, ложные сигналы о побеге и условия содержания. Ощущение гнева есть на уровне эмоций. А на уровне рацио домашний арест - самый унизительный для Медведчука. Икону протеста из себя не слепишь, Россию на помощь не позовешь. Но и свободой, как было бы при залоге, не воспользуешься", - заявил Лещенко.
11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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Цікавий погляд
https://youtu.be/91mN4KEfL9w
по статье измена родине, ублюдок должен срать в СИЗО
А как он тогда по вашему, будет встречаться с нужными людьми и раздавать указания?! В СИЗО через адвоката неудобно, да и не все через адвоката передашь, пусть даже самого доверенного...Да и к примеру нужно будет приватно позвонить Путину, не из СИЗО это сделаешь! А так тебе принесли телефончик с левой картой, генератор белого шума от радиомикрофонов и нормалек!
Да в конце концов, вдруг понадобится слинять! Из СИЗО как никак сложновато, а тут тебя спохватятся не раньше чем через сутки, а с учетом того что у тебя свой самолет, то будешь ты далеко
Украинцы- патриоты в окопах страну защищают ,
А ЭТОГО ПРОТАЩИЛИ РЫГИ К БОЛЬШИМ БЮДЖЕТНЫМ ДЕНЬГАМ
Умеют регионалы пристраиваться к бюджету . Шото патриотов на больших державных должностях практически нет и не было .
и начать долгий ремонт канализации.
Гулять так гулять.
Пусть чмо гнилое само готовится к суду!
Чемодан, вокзал, россия - для коррупционеров и продажной падали.
после зашкваром с мацковскими гастролями...еще тошнотворнее выглядит его рожа и еще более смердит помойкой каждое его слово...пшол нах! короче!
Так, подождите. Где логика? Это получается, что и потом нельзя будет его посадить, чтоб не создавать "выгодной России картинки и образа жертвы"? А какой тогда в этой всей движухе смысл?
Что касается "выгодной картинки", то по-настоящему выгодная картинка, это когда украинские диджеи в Москве выступают: типа у нас мир, дружба, никакой войны нет, вот смотрите - артисты украинские в Москву ездят.
А на правосудіє і законность єму, єстєствєнно, наср*ть.
14 Мая 13:00 0
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За держзраду Медведчуку домашній арешт - Лещенко виправдає будь-яку ганьбу Зеленського
Медіабачок Сергій Лещенко, який за свою посаду готовий виправдовувати будь-яку дію Зеленського знову відмітився ганебним вилизуванням зеленої влади. Домашній арешт за держзраду, статті яка в принципі не допускає нічого крім СІЗО - Сірожа виправдав як завжди, маніпулюючи та з радістю.