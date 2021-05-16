ОПЗЖ про справу Медведчука: Українська влада скочується до відвертої диктатури

У ОПЗЖ вважають, що висунуті підозри нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку нібито є "політичним терором".

Про це йдеться в заяві політичної сили "Опозиційна платформа - За життя", інформує Цензор.НЕТ.

"Запустивши маховик політичних репресій, українська влада не може зупинитися. Заяви та дії її представників виходять все далі за рамки норм Конституції, принципів демократії та здорового глузду. Так, в ефірі одного з українських політичних ток-шоу Секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що у разі засудження Віктора Медведчука його можуть обміняти на українців, ув‘язнених у російських тюрмах.

Вже перші слухання у так званій "справі Медведчука" показали повну відсутність доказів і сфабрикований характер звинувачень. Але представників режиму це не хвилює. Вони продовжують тиснути на суд, будувати плани розправи над опозиціонерами. Намагаються перетворити їх у політичних заручників.

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Перебуваючи в ейфорії від вседозволеності та безкарності, українська влада скочується до відвертої диктатури. Позасудове покарання для власних громадян, накладення санкцій, відлучення майна, політичний терор, утримання політичних заручників - подібними методами діяв Адольф Гітлер у 30-х роках минулого століття. Владі здається, що диктаторські замашки додадуть їй популярності. Але це тільки руйнує українську державність.

Опоиційна платформа "За життя" вимагає від влади зупинити політичний терор проти опозиції. Припинити антиконституційні дії та провокаційні заяви, повернутися до дотримання Конституції, прав людини і громадянина. Забезпечити політичне врегулювання конфлікту на Донбасі у відповідності з Мінськими угодами. А не будувати плани, як перетворити українських громадян, опозицію на заручників курсу з продовження протистояння", - підсумували в відверто проросійській партії.

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Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.