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Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times

Дії української влади проти Віктора Медведчука можуть розлютити його кума, президента Росії Володимира Путіна.

НВ публікує переклад статті Financial Times про кампанію української влади проти Медведчука, передає Цензор.НЕТ.

На думку аналітиків, крок Зеленського проти Медведчука - вираження його розчарування з приводу мирного процесу, який зайшов в глухий кут і не призвів до припинення війни на сході України - можливо, стало чинником, що викликало брязкання зброєю і масовану концентрацію військ вздовж кордонів України минулого місяця.

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Не злякавшись, українська прокуратура минулого тижня домагалася арешту Медведчука за обвинуваченням у державній зраді. У п'ятницю, 14 травня, Путін відповів, що Москва відреагує "своєчасно і належним чином, з огляду на всі загрози, які для нас створюються". Україну, додав він, "повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь анти-Росію".

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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Топ коментарі
+28
Ми взагалі збираємось вбити Кремль, тому як вони помруть злі або добрі не має значення! Школа що Захід цього не розуміє!
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17.05.2021 22:42
+22
На разозление }{уйла есть народное средство:
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 530
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17.05.2021 22:46
+17
Саме існування України злить кремль, то що тепер?
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17.05.2021 22:57
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Ми взагалі збираємось вбити Кремль, тому як вони помруть злі або добрі не має значення! Школа що Захід цього не розуміє!
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17.05.2021 22:42 Відповісти
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оо!.. сам Igor L!.. как процедуры?
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17.05.2021 23:26 Відповісти
Да нах он уже Пукину нужен?.... Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6912
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17.05.2021 22:42 Відповісти
он не выполнил заданий пукина по развалу Украины. такие деньги вложены - и всё безрезультатно, и и его жене месторождение газа подарил , заводы, пароходы, и все впустую
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17.05.2021 22:47 Відповісти
і кота Какосіка. Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7297
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17.05.2021 23:05 Відповісти
пуйло розiзлиться...

ой вей, як тепер жити? )) цю статтю у FT накалякали нормальнi люди, чи якiсь слимаки?
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17.05.2021 22:45 Відповісти
На передовій ти думав би інакше.
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18.05.2021 06:49 Відповісти
Поцілуй його там в сраку на передовій,придурку.
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18.05.2021 09:58 Відповісти
На разозление }{уйла есть народное средство:
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 530
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17.05.2021 22:46 Відповісти
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2005

не так страшен черт, как его малюют...хуйло )))
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17.05.2021 22:46 Відповісти
Ну и видок у сЦаря паРаши всея! То-ли со страшного бодуна.то-ли сутки отплакивал бабки,которіе просрад ставя на куманька
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18.05.2021 00:49 Відповісти
😬
Где это его так «покрутило»?........
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18.05.2021 08:28 Відповісти
та он такой по жизни пареньйок..."кручено-пороблений" ))))
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18.05.2021 08:29 Відповісти
Помню были фотки )(уйло-крутЭлЫк на коне, на рыбалке, с Шойгу в лесу грибы/шишки собирает......., а тут БАЦ - такой контраст......😄
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18.05.2021 08:49 Відповісти
Financial Times решила, чо наше СНБО представляет большую угрозу не только для Ведмедьчука, но и для Московии.
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17.05.2021 22:47 Відповісти
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Для того, щоб Путін не напав, потрібно зняти з Медведчука всі звинувачення, повернути нафтогін, зняти санкції з каналів, вибачитись, і призначити його кудись спецпредставником від СБУ. Тобто, зробити так, як було при Порошенкові.
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17.05.2021 22:47 Відповісти
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6509
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17.05.2021 22:57 Відповісти
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1850
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17.05.2021 23:04 Відповісти
1. Так, відкрили, якраз перед виборами (хоча до цього п'ять років не помічали). 2. І чим ця справа закінчилась? (Луценко після відкриття цієї справи ще майже рік прокурором був, а Порошенко ще чотири місяці президентом).
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17.05.2021 23:04 Відповісти
У тебя есть доказательства вины мертветчука? Чего молчал столько лет, а теперь льешь грязь? Мы видели и слышали, как зеленожопые прокуроры блеяли на суде как поганые овцы, толком не приведя нормальных доказательств против мертветчука. Какие вы все бл..ди зеленогнойные умные на диване, шо караул просто! Все вы знаете, и доказательства у вас есть, а как вы возмущаетесь! Только сидя на диване и слушая каналы наш и г+г вы получили полный рак того, что у людей должно быть мозгом, а у вас каша зеленая. Одно не понятно, как при таких крутых "знаниях" и таком то умище вы всегда так ХРЕНОВО живете!!!!!
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17.05.2021 23:55 Відповісти
"У тебя есть доказательства вины мертветчука? Чего молчал столько лет, а теперь льешь грязь? Мы видели и слышали, как зеленожопые прокуроры..." Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1847 Сейчас уже трудно разобрать, пороховата это пишет, или рашевата, ибо вы слились в ненависти к Зеленскому.
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18.05.2021 00:57 Відповісти
кацапсина,твоя моника зеленски принимает со всех сторон и в любом количестве, как потасканная актриса из дешёвого немецкого порно, никому не отказывает.))
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18.05.2021 10:02 Відповісти
У меня доказательств нет, они у прокуратуры есть.
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18.05.2021 00:58 Відповісти
Если бы были нормальные- сидел бы в тюрьме а не дома возле бассейна ваш любимый мертвечук Ты- известный конченный зеленожопый, и все здесь об этом знают, и твоя торчащая из жопы методичка *******. Пщел на хрен, урод продажный.
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18.05.2021 10:18 Відповісти
Как открыли, так и закрыли, все закончилось пшиком и невнятным блеяньем генегального пгокугога Югика
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18.05.2021 07:21 Відповісти
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1273 Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6152
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17.05.2021 22:48 Відповісти
чем сильнее Вооруженные силы, тем больше болт, который Украина кладет на лилиПутина и на Рашку..
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17.05.2021 22:52 Відповісти
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Так порохоботи весь час верещать, що Зеленський армію розвалив. Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7726
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17.05.2021 23:06 Відповісти
у тебя справка Буковельского техникума?! Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9840
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17.05.2021 23:13 Відповісти
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А у тебе, певно, лікарняний від психіатра, з диагнозом - Шизофренія. Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6642 Бо, з одного боку у тебе: "Зеленський розвалив армію", а з іншого: "чем сильнее Вооруженные силы, тем больше болт, который Украина кладет".
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17.05.2021 23:19 Відповісти
понятно.. значит справка с печатью.. Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9572
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17.05.2021 23:22 Відповісти
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3467
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17.05.2021 22:54 Відповісти
Сидит Буратино на берегу реки и рассуждает:
- И зачатие непорочное, и отец плотник. Уж больно все сходится...
(c) Александр Летичевский, Днепр, юморист. Умер сегодня от осложнений covid.
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17.05.2021 22:57 Відповісти
сочувствую.. мир праху его..
но шутка старая, итальянская.. конца 19 века..
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17.05.2021 23:16 Відповісти
Собиратели сказок, мифов и прочего фольклора свою пользу приносят.
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17.05.2021 23:25 Відповісти
Саме існування України злить кремль, то що тепер?
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17.05.2021 22:57 Відповісти
100 вiдсоткiв.
це проблеми обicРашки... неадекватностi кремлядi та охлосу з азiопського Мордору.


Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6362
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17.05.2021 23:03 Відповісти
Украине нужно войти в состав США, как это сделал Техас, который вошел в состав США страной. Сначала не хотели принимать Техас в состав США, а потом пришел президет, который принял, вот так и Украине нужно не в ЕС вступать, а в состав США. И Техас за собой оставил права государства и также Украина и войдет в состав США и свою культуру оставит и т.п.
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17.05.2021 23:00 Відповісти
Заморская территория?
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17.05.2021 23:09 Відповісти
заокеанская.
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17.05.2021 23:18 Відповісти
территориальное значение не важно!
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17.05.2021 23:19 Відповісти
важно только желание и воля людей.
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17.05.2021 23:20 Відповісти
США для Украины ближе по отношениям, чем Европа. Если выбор бы стоял присоединиться к ЕС или к США, то мне США ближе духом, хотя Европы культуры тоже много в опыте поглощено и из разных эпох Европы, но если брать за теперешнее время, то США мне нравится больше. Хотя США и основано Европейцами. В общем было бы не плохо стать США и Европе одной страной - это была бы мощь и вместе с Украиной! Это была бы сверх держава или даже больше - это была бы цивилизация развитая и представляющая человечество. А затем бы и другие страны тоже вступили в эту сверх державу и было бы одно человечество и войны бы закончились. Все пазлики мозаики бы собрались в одну страну под названием - Земляне. И тогда бы занимались все не войнами, а наукой и она бы шла вперед темпами ускоренными на X100 перемотке, если бы все вместе усилия консолидировано направили на развитие. Границ бы не было и т.д.
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17.05.2021 23:30 Відповісти
Всё идеальное не вечно, значит, оно не идеальное

Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 950
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17.05.2021 23:44 Відповісти
Лучше вступайте в Израиль или Азербайджан . США быстро деградируют по пути Европы .
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17.05.2021 23:27 Відповісти
Лучше США.
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18.05.2021 09:44 Відповісти
ужаснонах Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8197
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17.05.2021 23:01 Відповісти
Ох! Лаптей спросить забыли)) хахаха! Кого волнует что "в жопе чешется" ? Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7371
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17.05.2021 23:06 Відповісти
злой кремль это прямая угроза мирным снам воронежцев ))
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17.05.2021 23:08 Відповісти
Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9086
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17.05.2021 23:20 Відповісти
Да всем насрать на маскву.
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17.05.2021 23:09 Відповісти
А каким боком официально козлина в кацапам... Он не их гражданин ...
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17.05.2021 23:11 Відповісти
может на это и расчёт.... король то голый и уже бессилен так как даже не может защитить своих васалов......
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17.05.2021 23:13 Відповісти
может на это и расчёт.... король то голый и уже бессилен так как даже не может защитить своих васалов......
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17.05.2021 23:14 Відповісти
Уже не злит, в смысле подельники йухла уже поняли, что бывает с провалившемся агентом. Мертветчука у них готовят его с указания плешивым тельцем сделать узником, на секундочку, режима. И на секундочку. ОН должен замолчать. У рашенфюрера будет повод, его остановит только его смерть.
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17.05.2021 23:14 Відповісти
Казус Белли состряпают???
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17.05.2021 23:19 Відповісти
даже забавно кого мир будет бояться когда пуйло сдохнет?
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17.05.2021 23:19 Відповісти
Китай.
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17.05.2021 23:29 Відповісти
"Financial Times" явно не дооценивают ресурсы страны посреди Европы. У страны под именем Украина еще и АЭС имеются.
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17.05.2021 23:19 Відповісти
ничего страшного, что кацапы обидятся.

они всегда на кого-то обижены.
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17.05.2021 23:20 Відповісти
понятно. может разозлить, а можэт и не разаозлить. птичка может на голову насрать, а можэт и не насрать. бомж сидорович может перднуть возле мусорки, а можэт и не перднуть. ... файнэншал таймз! в чем новость?!!
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17.05.2021 23:20 Відповісти
кацапам разозлицца, шо дурному с горы скатицца. нехай себе зляцца
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17.05.2021 23:23 Відповісти
когда Рашка решит бомбить Киев, первые бомбы упадут на Воронеж..
Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9961
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17.05.2021 23:28 Відповісти
500 рЖублей пилять... даже 10 баксов не стоят... тьфу.
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17.05.2021 23:31 Відповісти
в тексте купюры допущена ошибка.. правильно писать: "500 фублей"..
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17.05.2021 23:33 Відповісти
Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5746
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17.05.2021 23:37 Відповісти
Прикольно, так!..

на Рашку не упал метеорит!..
на Рашку не напал Гитлер!
а деньги обесценились неимоверно!..
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17.05.2021 23:49 Відповісти
И тут сп........ли , пардон - взяли без спросу чужое... Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6406
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18.05.2021 07:33 Відповісти
А у них все такое, начиная матрешкой, заканчивая дизайном автомобилей.
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18.05.2021 09:34 Відповісти
Да фигня все это Вовка сдулся быстрее чем я предполагал . Может грозить чем хочет но кроме подлых терактов и обстрелов московиты ничего противопоставить не в состоянии . На военную оерацию против Украины нет у расии ни сил ни средств .
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17.05.2021 23:30 Відповісти
Угу, #а_то_путен_нападьоть. От якби, помріємо, того мертвечука кондратій в кічі обняв і відкинув він копитця - то було б козломордому фюреру таке фе, що і не передати. Головне вираз тримати на фізіономії чесний і їхню пісеньку "єта ні ми, ви всьо врьоті" співати. І не ржать!
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17.05.2021 23:50 Відповісти
Срати на кремль .
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17.05.2021 23:53 Відповісти
Опять Путин нападэ? Так це ж вже було!😁😁😁
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18.05.2021 00:09 Відповісти
Це Файнейшл Таймс.
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18.05.2021 00:58 Відповісти
Кремль давно опустил Хан Батый еще не создав рюсское быдло в 1235 году.... Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6527а в 1238 году хану Батыю пришла крутая мысль...а что если каждый год набегать на Зуллусс -Улус каждый год?
Более подробно об этом написал в своей книге В.В.Похлебкин "Две Сакмы Батыя" Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1849...,это не бандеровец и не пособник Гитлера Вячеслав МОЛОТОВ.... Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6710а знаменитый знаток рюсскага сраного Мира...
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18.05.2021 05:57 Відповісти
ПУТИН ,ПОСАДИЛ ЗА МЕЛОЧЬ НАВАЛЬНОГО НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В ТЮРЬМУ. ЗЕЛЕНСКИЙ ,МЕДВЕДЧУКА ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО посадит на сколько лет?!!!!!!!!
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18.05.2021 07:24 Відповісти
Путин МЕДВЕДЧУКА засадил бы по полной, если бы тот ,это проворачивал против России.
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18.05.2021 07:25 Відповісти
Само существование Украины злит кремль, так что идут со своими хотелками в большую якутскую жопу
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18.05.2021 07:37 Відповісти
Да как-то пох, что там у кремлевских выродков жопы подгорают
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18.05.2021 08:16 Відповісти
Ликвидируйте его, ведь кремлёвскому Фюреру всё равно нужна вся Украина и война никуда не денется, а если не можете то другие смогут. Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 810
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18.05.2021 08:55 Відповісти
На хер соли насыпит этот сцикливое пуйло-*****!! Путин только из под тишка может нагадить!! Купил всю эту продажную..Европу с потрохами!!
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18.05.2021 13:02 Відповісти
То це тому ніхто з найнезламніших його раніше не переслідував? Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7722
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18.05.2021 15:22 Відповісти
 
 