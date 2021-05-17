Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times

Дії української влади проти Віктора Медведчука можуть розлютити його кума, президента Росії Володимира Путіна.

НВ публікує переклад статті Financial Times про кампанію української влади проти Медведчука, передає Цензор.НЕТ.

На думку аналітиків, крок Зеленського проти Медведчука - вираження його розчарування з приводу мирного процесу, який зайшов в глухий кут і не призвів до припинення війни на сході України - можливо, стало чинником, що викликало брязкання зброєю і масовану концентрацію військ вздовж кордонів України минулого місяця.

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Не злякавшись, українська прокуратура минулого тижня домагалася арешту Медведчука за обвинуваченням у державній зраді. У п'ятницю, 14 травня, Путін відповів, що Москва відреагує "своєчасно і належним чином, з огляду на всі загрози, які для нас створюються". Україну, додав він, "повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь анти-Росію".

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.