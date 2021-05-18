Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Действия украинских властей против Виктора Медведчука могут разозлить его кума, президента России Владимира Путина.
НВ опубликовал перевод статьи Financial Times о кампании украинских властей против Медведчука, передает Цензор.НЕТ.
По мнению аналитиков, шаг Зеленского против Медведчука - выражение его разочарования по поводу зашедшего в тупик мирного процесса, который не привел к прекращению войны на востоке Украины - возможно, стал фактором, вызвавшим бряцание оружием и массированную концентрацию войск вдоль границ Украины в прошлом месяце.
Не испугавшись, украинская прокуратура на прошлой неделе добивалась ареста Медведчука по обвинению в государственной измене. В пятницу, 14 мая, Путин ответил, что Москва отреагирует "своевременно и должным образом, учитывая все угрозы, которые для нас создаются". Украину, добавил он, "медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию".
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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ой вей, як тепер жити? )) цю статтю у FT накалякали нормальнi люди, чи якiсь слимаки?
не так страшен черт, как
его малюют...хуйло )))
Где это его так «покрутило»?........
- И зачатие непорочное, и отец плотник. Уж больно все сходится...
(c) Александр Летичевский, Днепр, юморист. Умер сегодня от осложнений covid.
но шутка старая, итальянская.. конца 19 века..
це проблеми обicРашки... неадекватностi кремлядi та охлосу з азiопського Мордору.
они всегда на кого-то обижены.
на Рашку не упал метеорит!..
на Рашку не напал Гитлер!
а деньги обесценились неимоверно!..
Более подробно об этом написал в своей книге В.В.Похлебкин "Две Сакмы Батыя" ...,это не бандеровец и не пособник Гитлера Вячеслав МОЛОТОВ.... а знаменитый знаток рюсскага сраного Мира...