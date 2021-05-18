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Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times

Действия украинских властей против Виктора Медведчука могут разозлить его кума, президента России Владимира Путина.

НВ опубликовал перевод статьи Financial Times о кампании украинских властей против Медведчука, передает Цензор.НЕТ.

По мнению аналитиков, шаг Зеленского против Медведчука - выражение его разочарования по поводу зашедшего в тупик мирного процесса, который не привел к прекращению войны на востоке Украины - возможно, стал фактором, вызвавшим бряцание оружием и массированную концентрацию войск вдоль границ Украины в прошлом месяце.

Не испугавшись, украинская прокуратура на прошлой неделе добивалась ареста Медведчука по обвинению в государственной измене. В пятницу, 14 мая, Путин ответил, что Москва отреагирует "своевременно и должным образом, учитывая все угрозы, которые для нас создаются". Украину, добавил он, "медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков рассказал, что будет с зарплатой Медведчука: Он продолжает быть нардепом, как было с Савченко

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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Топ комментарии
+28
Ми взагалі збираємось вбити Кремль, тому як вони помруть злі або добрі не має значення! Школа що Захід цього не розуміє!
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17.05.2021 22:42
+22
На разозление }{уйла есть народное средство:
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 530
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17.05.2021 22:46
+17
Саме існування України злить кремль, то що тепер?
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17.05.2021 22:57
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Ми взагалі збираємось вбити Кремль, тому як вони помруть злі або добрі не має значення! Школа що Захід цього не розуміє!
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17.05.2021 22:42 Ответить
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оо!.. сам Igor L!.. как процедуры?
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17.05.2021 23:26 Ответить
Да нах он уже Пукину нужен?.... Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6912
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17.05.2021 22:42 Ответить
он не выполнил заданий пукина по развалу Украины. такие деньги вложены - и всё безрезультатно, и и его жене месторождение газа подарил , заводы, пароходы, и все впустую
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17.05.2021 22:47 Ответить
і кота Какосіка. Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7297
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17.05.2021 23:05 Ответить
пуйло розiзлиться...

ой вей, як тепер жити? )) цю статтю у FT накалякали нормальнi люди, чи якiсь слимаки?
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17.05.2021 22:45 Ответить
На передовій ти думав би інакше.
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18.05.2021 06:49 Ответить
Поцілуй його там в сраку на передовій,придурку.
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18.05.2021 09:58 Ответить
На разозление }{уйла есть народное средство:
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 530
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17.05.2021 22:46 Ответить
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2005

не так страшен черт, как его малюют...хуйло )))
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17.05.2021 22:46 Ответить
Ну и видок у сЦаря паРаши всея! То-ли со страшного бодуна.то-ли сутки отплакивал бабки,которіе просрад ставя на куманька
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18.05.2021 00:49 Ответить
😬
Где это его так «покрутило»?........
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18.05.2021 08:28 Ответить
та он такой по жизни пареньйок..."кручено-пороблений" ))))
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18.05.2021 08:29 Ответить
Помню были фотки )(уйло-крутЭлЫк на коне, на рыбалке, с Шойгу в лесу грибы/шишки собирает......., а тут БАЦ - такой контраст......😄
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18.05.2021 08:49 Ответить
Financial Times решила, чо наше СНБО представляет большую угрозу не только для Ведмедьчука, но и для Московии.
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17.05.2021 22:47 Ответить
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Для того, щоб Путін не напав, потрібно зняти з Медведчука всі звинувачення, повернути нафтогін, зняти санкції з каналів, вибачитись, і призначити його кудись спецпредставником від СБУ. Тобто, зробити так, як було при Порошенкові.
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17.05.2021 22:47 Ответить
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6509
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17.05.2021 22:57 Ответить
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1850
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17.05.2021 23:04 Ответить
1. Так, відкрили, якраз перед виборами (хоча до цього п'ять років не помічали). 2. І чим ця справа закінчилась? (Луценко після відкриття цієї справи ще майже рік прокурором був, а Порошенко ще чотири місяці президентом).
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17.05.2021 23:04 Ответить
У тебя есть доказательства вины мертветчука? Чего молчал столько лет, а теперь льешь грязь? Мы видели и слышали, как зеленожопые прокуроры блеяли на суде как поганые овцы, толком не приведя нормальных доказательств против мертветчука. Какие вы все бл..ди зеленогнойные умные на диване, шо караул просто! Все вы знаете, и доказательства у вас есть, а как вы возмущаетесь! Только сидя на диване и слушая каналы наш и г+г вы получили полный рак того, что у людей должно быть мозгом, а у вас каша зеленая. Одно не понятно, как при таких крутых "знаниях" и таком то умище вы всегда так ХРЕНОВО живете!!!!!
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17.05.2021 23:55 Ответить
"У тебя есть доказательства вины мертветчука? Чего молчал столько лет, а теперь льешь грязь? Мы видели и слышали, как зеленожопые прокуроры..." Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1847 Сейчас уже трудно разобрать, пороховата это пишет, или рашевата, ибо вы слились в ненависти к Зеленскому.
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18.05.2021 00:57 Ответить
кацапсина,твоя моника зеленски принимает со всех сторон и в любом количестве, как потасканная актриса из дешёвого немецкого порно, никому не отказывает.))
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18.05.2021 10:02 Ответить
У меня доказательств нет, они у прокуратуры есть.
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18.05.2021 00:58 Ответить
Если бы были нормальные- сидел бы в тюрьме а не дома возле бассейна ваш любимый мертвечук Ты- известный конченный зеленожопый, и все здесь об этом знают, и твоя торчащая из жопы методичка *******. Пщел на хрен, урод продажный.
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18.05.2021 10:18 Ответить
Как открыли, так и закрыли, все закончилось пшиком и невнятным блеяньем генегального пгокугога Югика
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18.05.2021 07:21 Ответить
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1273 Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6152
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17.05.2021 22:48 Ответить
чем сильнее Вооруженные силы, тем больше болт, который Украина кладет на лилиПутина и на Рашку..
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17.05.2021 22:52 Ответить
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Так порохоботи весь час верещать, що Зеленський армію розвалив. Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7726
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17.05.2021 23:06 Ответить
у тебя справка Буковельского техникума?! Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9840
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17.05.2021 23:13 Ответить
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А у тебе, певно, лікарняний від психіатра, з диагнозом - Шизофренія. Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6642 Бо, з одного боку у тебе: "Зеленський розвалив армію", а з іншого: "чем сильнее Вооруженные силы, тем больше болт, который Украина кладет".
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17.05.2021 23:19 Ответить
понятно.. значит справка с печатью.. Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9572
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17.05.2021 23:22 Ответить
Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3467
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17.05.2021 22:54 Ответить
Сидит Буратино на берегу реки и рассуждает:
- И зачатие непорочное, и отец плотник. Уж больно все сходится...
(c) Александр Летичевский, Днепр, юморист. Умер сегодня от осложнений covid.
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17.05.2021 22:57 Ответить
сочувствую.. мир праху его..
но шутка старая, итальянская.. конца 19 века..
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17.05.2021 23:16 Ответить
Собиратели сказок, мифов и прочего фольклора свою пользу приносят.
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17.05.2021 23:25 Ответить
Саме існування України злить кремль, то що тепер?
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17.05.2021 22:57 Ответить
100 вiдсоткiв.
це проблеми обicРашки... неадекватностi кремлядi та охлосу з азiопського Мордору.


Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6362
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17.05.2021 23:03 Ответить
Украине нужно войти в состав США, как это сделал Техас, который вошел в состав США страной. Сначала не хотели принимать Техас в состав США, а потом пришел президет, который принял, вот так и Украине нужно не в ЕС вступать, а в состав США. И Техас за собой оставил права государства и также Украина и войдет в состав США и свою культуру оставит и т.п.
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17.05.2021 23:00 Ответить
Заморская территория?
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17.05.2021 23:09 Ответить
заокеанская.
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17.05.2021 23:18 Ответить
территориальное значение не важно!
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17.05.2021 23:19 Ответить
важно только желание и воля людей.
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17.05.2021 23:20 Ответить
США для Украины ближе по отношениям, чем Европа. Если выбор бы стоял присоединиться к ЕС или к США, то мне США ближе духом, хотя Европы культуры тоже много в опыте поглощено и из разных эпох Европы, но если брать за теперешнее время, то США мне нравится больше. Хотя США и основано Европейцами. В общем было бы не плохо стать США и Европе одной страной - это была бы мощь и вместе с Украиной! Это была бы сверх держава или даже больше - это была бы цивилизация развитая и представляющая человечество. А затем бы и другие страны тоже вступили в эту сверх державу и было бы одно человечество и войны бы закончились. Все пазлики мозаики бы собрались в одну страну под названием - Земляне. И тогда бы занимались все не войнами, а наукой и она бы шла вперед темпами ускоренными на X100 перемотке, если бы все вместе усилия консолидировано направили на развитие. Границ бы не было и т.д.
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17.05.2021 23:30 Ответить
Всё идеальное не вечно, значит, оно не идеальное

Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 950
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17.05.2021 23:44 Ответить
Лучше вступайте в Израиль или Азербайджан . США быстро деградируют по пути Европы .
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17.05.2021 23:27 Ответить
Лучше США.
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18.05.2021 09:44 Ответить
ужаснонах Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8197
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17.05.2021 23:01 Ответить
Ох! Лаптей спросить забыли)) хахаха! Кого волнует что "в жопе чешется" ? Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7371
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17.05.2021 23:06 Ответить
злой кремль это прямая угроза мирным снам воронежцев ))
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17.05.2021 23:08 Ответить
Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9086
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17.05.2021 23:20 Ответить
Да всем насрать на маскву.
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17.05.2021 23:09 Ответить
А каким боком официально козлина в кацапам... Он не их гражданин ...
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17.05.2021 23:11 Ответить
может на это и расчёт.... король то голый и уже бессилен так как даже не может защитить своих васалов......
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17.05.2021 23:13 Ответить
может на это и расчёт.... король то голый и уже бессилен так как даже не может защитить своих васалов......
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17.05.2021 23:14 Ответить
Уже не злит, в смысле подельники йухла уже поняли, что бывает с провалившемся агентом. Мертветчука у них готовят его с указания плешивым тельцем сделать узником, на секундочку, режима. И на секундочку. ОН должен замолчать. У рашенфюрера будет повод, его остановит только его смерть.
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17.05.2021 23:14 Ответить
Казус Белли состряпают???
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17.05.2021 23:19 Ответить
даже забавно кого мир будет бояться когда пуйло сдохнет?
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17.05.2021 23:19 Ответить
Китай.
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17.05.2021 23:29 Ответить
"Financial Times" явно не дооценивают ресурсы страны посреди Европы. У страны под именем Украина еще и АЭС имеются.
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17.05.2021 23:19 Ответить
ничего страшного, что кацапы обидятся.

они всегда на кого-то обижены.
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17.05.2021 23:20 Ответить
понятно. может разозлить, а можэт и не разаозлить. птичка может на голову насрать, а можэт и не насрать. бомж сидорович может перднуть возле мусорки, а можэт и не перднуть. ... файнэншал таймз! в чем новость?!!
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17.05.2021 23:20 Ответить
кацапам разозлицца, шо дурному с горы скатицца. нехай себе зляцца
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17.05.2021 23:23 Ответить
когда Рашка решит бомбить Киев, первые бомбы упадут на Воронеж..
Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9961
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17.05.2021 23:28 Ответить
500 рЖублей пилять... даже 10 баксов не стоят... тьфу.
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17.05.2021 23:31 Ответить
в тексте купюры допущена ошибка.. правильно писать: "500 фублей"..
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17.05.2021 23:33 Ответить
Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5746
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17.05.2021 23:37 Ответить
Прикольно, так!..

на Рашку не упал метеорит!..
на Рашку не напал Гитлер!
а деньги обесценились неимоверно!..
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17.05.2021 23:49 Ответить
И тут сп........ли , пардон - взяли без спросу чужое... Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6406
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18.05.2021 07:33 Ответить
А у них все такое, начиная матрешкой, заканчивая дизайном автомобилей.
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18.05.2021 09:34 Ответить
Да фигня все это Вовка сдулся быстрее чем я предполагал . Может грозить чем хочет но кроме подлых терактов и обстрелов московиты ничего противопоставить не в состоянии . На военную оерацию против Украины нет у расии ни сил ни средств .
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17.05.2021 23:30 Ответить
Угу, #а_то_путен_нападьоть. От якби, помріємо, того мертвечука кондратій в кічі обняв і відкинув він копитця - то було б козломордому фюреру таке фе, що і не передати. Головне вираз тримати на фізіономії чесний і їхню пісеньку "єта ні ми, ви всьо врьоті" співати. І не ржать!
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17.05.2021 23:50 Ответить
Срати на кремль .
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17.05.2021 23:53 Ответить
Опять Путин нападэ? Так це ж вже було!😁😁😁
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18.05.2021 00:09 Ответить
Це Файнейшл Таймс.
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18.05.2021 00:58 Ответить
Кремль давно опустил Хан Батый еще не создав рюсское быдло в 1235 году.... Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6527а в 1238 году хану Батыю пришла крутая мысль...а что если каждый год набегать на Зуллусс -Улус каждый год?
Более подробно об этом написал в своей книге В.В.Похлебкин "Две Сакмы Батыя" Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1849...,это не бандеровец и не пособник Гитлера Вячеслав МОЛОТОВ.... Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6710а знаменитый знаток рюсскага сраного Мира...
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18.05.2021 05:57 Ответить
ПУТИН ,ПОСАДИЛ ЗА МЕЛОЧЬ НАВАЛЬНОГО НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В ТЮРЬМУ. ЗЕЛЕНСКИЙ ,МЕДВЕДЧУКА ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО посадит на сколько лет?!!!!!!!!
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18.05.2021 07:24 Ответить
Путин МЕДВЕДЧУКА засадил бы по полной, если бы тот ,это проворачивал против России.
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18.05.2021 07:25 Ответить
Само существование Украины злит кремль, так что идут со своими хотелками в большую якутскую жопу
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18.05.2021 07:37 Ответить
Да как-то пох, что там у кремлевских выродков жопы подгорают
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18.05.2021 08:16 Ответить
Ликвидируйте его, ведь кремлёвскому Фюреру всё равно нужна вся Украина и война никуда не денется, а если не можете то другие смогут. Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 810
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18.05.2021 08:55 Ответить
На хер соли насыпит этот сцикливое пуйло-*****!! Путин только из под тишка может нагадить!! Купил всю эту продажную..Европу с потрохами!!
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18.05.2021 13:02 Ответить
То це тому ніхто з найнезламніших його раніше не переслідував? Переслідування Медведчука може розлютити Кремль, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7722
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18.05.2021 15:22 Ответить
 
 