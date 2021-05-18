Офіс Генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука

Офіс Генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт народного депутата (фракція "Опозиційна платформа - За життя") Віктора Медведчука.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн", - повідомили в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати оскаржили рішення про взяття Медведчука під домашній арешт

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.