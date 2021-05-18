УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10749 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Справа Медведчука
5 681 24
апеляція (441) ГПУ (3653) Медведчук (1323) Офіс Генпрокурора (2335)

Офіс Генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука

Офіс Генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт народного депутата (фракція "Опозиційна платформа - За життя") Віктора Медведчука.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн", - повідомили в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати оскаржили рішення про взяття Медведчука під домашній арешт

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Лялькоа вистава кремлівського балагана триває !!!))))
показати весь коментар
18.05.2021 12:58
+4
Розмір чумуйдана підбирають.
показати весь коментар
18.05.2021 13:06
+3
и шо охфис преЗЕдента хочет? )))
второй браслет на ногу мертвечуку или его бабе? )))
показати весь коментар
18.05.2021 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лялькоа вистава кремлівського балагана триває !!!))))
показати весь коментар
18.05.2021 12:58 Відповісти
Бездіяльність чи злочинна діяльність попередників ,це не індульгенція для чинної влади !!! Чинна влада має відповідати за власну діяльність без еківоків в бік попередників !!))
показати весь коментар
18.05.2021 13:22 Відповісти
Ну так вроде пока Мертвечука прессуют. Каналы закрыли, крысу по судам тягают. Спектакль это или нет - посмотрим по результатам.
Но одно то, что закрыли его помойки - хорошее дело.
показати весь коментар
18.05.2021 13:25 Відповісти
Ключеве слова-побачимо по результатах !! Поки що бачимо, як зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!))
показати весь коментар
18.05.2021 13:29 Відповісти
Без "попередников" у нас ніяк. Більш того, я так вам скажу. У всьому-всьому поганому, що відбулося винуваті "попередніки".
показати весь коментар
18.05.2021 13:56 Відповісти
Україна не Росія!!! В Росіі в усіх негараздах винен Госдеп,а в Україні -Порошенко !!!)))
показати весь коментар
18.05.2021 14:13 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває з 1991 р.,і не припиниться,доки існує РФія !!!)))
показати весь коментар
18.05.2021 13:27 Відповісти
Это - да.
показати весь коментар
18.05.2021 14:01 Відповісти
Тут уже кто больше занесёт.
показати весь коментар
18.05.2021 13:00 Відповісти
Відпустить на поруки? Чи під особисте зобов'язання? 😊
показати весь коментар
18.05.2021 13:01 Відповісти
за річний Державний бюджет.
показати весь коментар
18.05.2021 13:05 Відповісти
Ооо!!! Пішли торги.
показати весь коментар
18.05.2021 13:02 Відповісти
Розмір чумуйдана підбирають.
показати весь коментар
18.05.2021 13:06 Відповісти
Нехай сидить вдома, атопутіннападьоть.
показати весь коментар
18.05.2021 13:05 Відповісти
Так він спокійно і сидів вдома та їздив куди хотів останні сім років, бо "путєн нападьот". Офіс Генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука - Цензор.НЕТ 3868
показати весь коментар
18.05.2021 13:10 Відповісти
Мабуть всі свої роки, він почував себе вільно,навіть в часи СРСР !!!!))))
показати весь коментар
18.05.2021 13:12 Відповісти
и шо охфис преЗЕдента хочет? )))
второй браслет на ногу мертвечуку или его бабе? )))
показати весь коментар
18.05.2021 13:08 Відповісти
Теперь его точно освободят.
показати весь коментар
18.05.2021 13:10 Відповісти
На второй раз нужно было залог уже не 300, а 600 лямов делать, чтобы больше пафоса было...
показати весь коментар
18.05.2021 13:12 Відповісти
Лучшие бы он представил железные доказательства, чтобы каждый ужаснулся подлости Медведчука. Доказательства типа - мамой клянусь, или *** буду, не всегда прокатывают.
показати весь коментар
18.05.2021 13:13 Відповісти
Офіс Генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука - Цензор.НЕТ 6675
показати весь коментар
18.05.2021 13:56 Відповісти
Офіс Генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука - Цензор.НЕТ 8542
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От 300 миллионов ₴ ...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нет! Нет! Нет!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
Перевертні судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.
показати весь коментар
18.05.2021 14:05 Відповісти
Офіс генпрокурора оскаржив, а офіс суда прийняв? А офіс Вальмемара вже телефонував у офіс портнова? А офіс авакова слідкує, як і куди рухається мертвенчук по своєму офісу? Чи він вже виходив за цю територію і попадав в офіс ОПЗЖ? Офісна республіка, тільки є Генеральний офіс "Вальмемарофіс", між ними Беняофіси, Авакоофіси і самі маленькі - офісятка на місцях.
показати весь коментар
18.05.2021 14:17 Відповісти
 
 