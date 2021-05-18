Офіс Генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука
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Офіс Генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт народного депутата (фракція "Опозиційна платформа - За життя") Віктора Медведчука.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Офіс Генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн", - повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
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Но одно то, что закрыли его помойки - хорошее дело.
второй браслет на ногу мертвечуку или его бабе? )))
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От 300 миллионов ₴ ...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нет! Нет! Нет!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
Перевертні судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.